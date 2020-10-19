Люди не вірять у коронавірус, а в лікарнях вже закінчуються місця, - мер Миколаєва Сєнкевич. ВIДЕО

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що жителі міста досі не вірять у коронавірус, водночас кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях міста збільшується і ситуація буде погіршуватися.

Про це він сказав в ефірі програми Добрий вечір, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дійсно ситуація у нас прогнозовано буде погана. Тому що люди у нас не вірять в коронавірус ... Я намагаюся пояснювати людям, що називайте коронавірус як хочете: грип, ГРВІ, китайським грипом, та як хочете. Просто ви повинні зрозуміти, що потрібно захистити себе і своїх близьких від цього захворювання", - сказав мер Миколаєва.

За словами Сєнкевича, за нинішніх темпів захворюваності в лікарнях Миколаєва скоро не буде вільних місць для хворих на COVID-19.

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"При ліжковому фонді в межах 200 місць в кожній лікарні, ми підходимо до того моменту, коли у нас будуть обмежені місця. Сьогодні ми думаємо, як придбати ще ліжка для того, щоб приймати хворих на цих ліжках", - сказав Сєнкевич.

Він зазначив, що влада розглядає розконсервацію обласного тубдиспансеру для лікування заражених коронавірусом пацієнтів.