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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Люди не вірять у коронавірус, а в лікарнях вже закінчуються місця, - мер Миколаєва Сєнкевич. ВIДЕО

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що жителі міста досі не вірять у коронавірус, водночас кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях міста збільшується і ситуація буде погіршуватися.

Про це він сказав в ефірі програми Добрий вечір, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дійсно ситуація у нас прогнозовано буде погана. Тому що люди у нас не вірять в коронавірус ... Я намагаюся пояснювати людям, що називайте коронавірус як хочете: грип, ГРВІ, китайським грипом, та як хочете. Просто ви повинні зрозуміти, що потрібно захистити себе і своїх близьких від цього захворювання", - сказав мер Миколаєва.

За словами Сєнкевича, за нинішніх темпів захворюваності в лікарнях Миколаєва скоро не буде вільних місць для хворих на COVID-19.

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"При ліжковому фонді в межах 200 місць в кожній лікарні, ми підходимо до того моменту, коли у нас будуть обмежені місця. Сьогодні ми думаємо, як придбати ще ліжка для того, щоб приймати хворих на цих ліжках", - сказав Сєнкевич.

Він зазначив, що влада розглядає розконсервацію обласного тубдиспансеру для лікування заражених коронавірусом пацієнтів.

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1806) Сєнкевич Олександр (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Не верят, вот и не лечите их. Подорожник пусть прикладывают.
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19.10.2020 13:52
+11
Типовий лохторат опзж, свідетелей ковбаси по 2.20
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19.10.2020 13:55
+8
"...истерию СМИ не нагнетали..."
===
Особливо після чорнобильської катастрофи, коли червона мерзота повідомила про радіоактивне забруднення поза т.зв. 30-кілометровою зоною аж у 1990р. Через чотири роки. Багатьох посадили за це? Чи може червоні виродки якось задіяли названу Вами "мчс" для порятунку людей з зони безумовного відселення? Тому: чума на комуністичну мерзоту!
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19.10.2020 14:27
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Не верят, вот и не лечите их. Подорожник пусть прикладывают.
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19.10.2020 13:52 Відповісти
Типовий лохторат опзж, свідетелей ковбаси по 2.20
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19.10.2020 13:55 Відповісти
Тут можна посперечатись. Серед ковідіотів нема яскравої політичної спрямованості. Візьміть усіх, хто не вірить в вірус і проведіть опитування - відсоткове співвідношення буде +- таким самим, як результати голосування на місцях або в верховну раду.
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19.10.2020 14:44 Відповісти
Твари только думают расконсервировать "тубзик". 40 лет назад уже бы в тюрьме сидели все виноватые в том, что творится в Украине.
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19.10.2020 13:55 Відповісти
Так кого зебики навыбирали... Теперь пусть жрут и на жизнь жалуются, дебилы зеленые.
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19.10.2020 13:59 Відповісти
А те, що вам то з ними їсти доводиться, вас не хвилює?
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19.10.2020 14:45 Відповісти
Стараюсь с ними за одним столом не сидеть. Исключения, правда, случаются.
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19.10.2020 16:30 Відповісти
Ну, а если брать в широком смысле слова, то мы все за одним столом. Но, мы то хоть знали, чего ожидать, а эти дебилы за это голосовали.
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19.10.2020 16:31 Відповісти
припускаю, що 40 років тому про епідемію ми й не почули б і не прочитали б. У совку не було ані епідемій, ані катастроф
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19.10.2020 14:17 Відповісти
Была противоэпидемиологическая служба, была сильная МЧС и ещё истерию СМИ не нагнетали.
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19.10.2020 14:22 Відповісти
"...истерию СМИ не нагнетали..."
===
Особливо після чорнобильської катастрофи, коли червона мерзота повідомила про радіоактивне забруднення поза т.зв. 30-кілометровою зоною аж у 1990р. Через чотири роки. Багатьох посадили за це? Чи може червоні виродки якось задіяли названу Вами "мчс" для порятунку людей з зони безумовного відселення? Тому: чума на комуністичну мерзоту!
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19.10.2020 14:27 Відповісти
Я якраз і написав про це нижче(оновилось тільки - ваші коменти не бачив) - совкам просто покричати заСраліна))
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19.10.2020 14:40 Відповісти
40 лет взад ты бы уже был с пулей в голове, найди у тя(или подкинь) гебня сто баксов.
40 лет взад при радиационной катастрофе ты бы орал за 20 км. от эпицентра на "демонстрации"(чего?) чЛениннашефсе! А через 40 лет сирота внук упоминал бы деда, возможно(если бы сам не помер)
иди накати заСралина шоле?
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19.10.2020 14:39 Відповісти
ЭрЭфянин, что ты здесь забыл?
Я 40 лет назад жил и 50 лет назад жил и даже 60 лет уже жил в Украине, но заСралина никогда не пил, не знал я такого.
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19.10.2020 15:53 Відповісти
До кремационных огненных печей, народ все верил, что вирус это фейк и выдумки врачей ...(с)
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19.10.2020 13:56 Відповісти
Заболевших яниверщиков в больницы не принимать, чтобы те не занимали места нормальных людей. Сразу складировать на кладбищах.
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19.10.2020 13:57 Відповісти
Люди не верят в коронавирус/ Так ум, честь и совесть большинства избирателей заявили ответственно: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
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19.10.2020 14:00 Відповісти
Прохладненько сейчас в Украине. Много заболеаших ОРВИ. А они всем коронавирус ставят и госпитализацию. Вот и забиты больницы. Причем люди говорят что лечение из своего кармана. По 20-30 тыс. приходится выложить. Очень много вопросов лично у меня. А руки мойте, умывайтесь. Маску тоже не трудно одеть в автобусе. Так всегда делали приходя домой с улицы. И выбросьте телевизор из дому. Даже верующие одни называли его глазом дьявола.
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19.10.2020 14:01 Відповісти
люди-то как раз верят, вернее уверены, вера это не то, что подходит к данной ситуации. а вот двуногие прямоходящие, думающие спинным мозгом верят, именно верят, тут как раз это слово подходит, в рептилоидов и чипирование.
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19.10.2020 14:04 Відповісти
Шкода що мер досі користується Nokia 1100 і не спромігся нам зняти хоч одне поганеньке відео ... Вірус є ніхто не спорить: новсі ломлять до ковідного пирога, поки йог ов кінець "на дороги" не вкрали і тому "лікарні забиті і ми всі помрем" ...
І ще на ковідні лікарні таки виділяються гроші - не пробуйте сподіватися що вони дойдуть до хворих ... Головних лікарів цих богаділень можна розстрілювати без суду - ніразу не помилитеся ...
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19.10.2020 14:06 Відповісти
ну наш народ легко лошить...(сняли сериальчик, а стадо повелось). Думать то не охотно хочет. А русские паблики активно работали над мифизацией ковида и у них успешно получилось. У нас в стране можно втирать любую дичь, во что угодно поверят только не в свою тупость... Щепотка очевидных фактов, немного перекрученных фактов, несуразная дичь, немного тв ящика, чуток интернета и блюдо готово.
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19.10.2020 14:15 Відповісти
Вот про ковид считай год втирают на всех каналах и во всех сми, а народ не верит. Как так? Что-то сбоит Ваша теория.
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19.10.2020 14:35 Відповісти
Не збоит... А работает. Он депутаты ходили рассказывали про то что ковид это фейк... Блогер помер, не знаю как он, но его жена (то же блогер) говорила что то всё фигня... 112, OneNews, Zik и прочие педопомойки что втирали ещё месяцев так 2 назад?! Там "эксперты рассказывали что ото всё фигня, и не страшнее гриппа" Один знакомый который во всю голову московского патриархата. Там им батюшка говорил что нет того коронавируса. То всё лож пиндосов... И тд и тп. Там ещё много всякой дичи он несет, но это уже отдельная история...))) Как только ты думаешь что это не возможно и в такую хрень верить невозможно, то обязательно находятся те кто пробивает это дно...
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19.10.2020 15:49 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3225242/33letniyi_populyarnyyi_ukrainskiyi_bloger_stujuk_umer_ot_koronavirusa_ego_serdtse_ne_vyderjalo

"ексгенпрокурор Святослав Піскун 17 березня" - помойка 112

Это то что выдал гугл... Удачи вам учитесь пользоваться гуглом и не болейте.
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19.10.2020 15:54 Відповісти
Ну гуглом я пользоваться умею. Как собственно даже по Вашей ссылке https://www.bbc.com/ukrainian/news-54571156 находить продолжение истории . Там не все так просто. У этого блогера были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Мало того неизвестно чем он лечился (и лечился ли) дома 8 дней пока его не забрали в больницу. Так что в каждом конкретном случае своя т.с. тема. И я не спорю, что ковид есть. Он безусловно есть, им безусловно болеют. А на счет фейк несколько неправильно говорить. Сам ковид не фейк. Фейк, как я думаю, статистика. Еще напрягает излишняя истерия. Сам ковид есть и большая часть населения в том или ином виде им переболеют. И будет он рядом с нами жить и дальше. Как живут многие вирусы.
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19.10.2020 16:14 Відповісти
Так а кто спорит. Хроника одна из причин почему люди умирают от вирусов(я вообще про все). Но у короны есть много мелочей которые его делают весьма опасным и для абсолютно здоровых людей. Большая заразность, выживаемость, не постоянный иммунитет у человека к этой заразе и при этом всём скорость мутаций... Ты не можешь знать как твой организм перенесет заразу. У меня подруга и её мама переболели. У мамы не было не воспаления легких ни фига, разве что температура. Уже после выздоровления мать умерла просто от остановки сердца. Проблема в том что эта хрень очень садит организм... И толком не понятно как болезнь отобразится на здоровье человека в будущем...
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19.10.2020 17:55 Відповісти
Мы вообще не можем знать когда и от чего умрем. И данный вирус, как по мне, мало чем отличается от других вирусов ИМХО. Тот же грипп не меньше заразен и чреват осложнениями.
Ну а то что у Вашей подруги мама умерла конечно печально. Но тут для корректности хорошо бы знать возраст мамы и хронические болезни которыми она болела. Вон тут на цензоре недавно было сообщение, что мальчик от короны помер. Правда в тексте самой новости вскользь упомянули, что у мальчика было онко заболевание и он лечился от него (а это химия, которая убивает и иммунитет и значительную часть клеток организма без разбору). Но онко со смертностью 50% поставили как сопутствующее заболевание, а причину смерти - коронавирус. Вот что я имел в виду когда писал на счет излишней истерии.
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20.10.2020 11:24 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с) Від себе додам- поки не здохне.
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19.10.2020 14:15 Відповісти
Да миф про мудрый украинский нарид окончательно развеян. После выборов и сейчас. И продолжают смотреть телевизор. Савика и прочую крень. И соревнуются у аого телевизор больше. Жертвы телевизора.
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19.10.2020 14:23 Відповісти
А что, киношку на большом экране лучше смотреть.
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19.10.2020 14:36 Відповісти
В кинотеатре!
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19.10.2020 15:05 Відповісти
А как же карантин? Или в кинотеатр можно? Туда ковид не залетает?
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19.10.2020 15:12 Відповісти
А чому люди мають вірити в короновірус, коли їм показали і доказали, що їх дурять? Самі сказали, що "про парки придумали", щоб залякати. А "Велюри", а сборища "зелених" по кафе і ресторанах. А саме головне всім розповідали, що все під контролем і показували людей у скафакндрах і готовність лікарень, коли привозили перших із Китаю. Чи цього не було? "Слуги Бені" прийшли до влади на брехні і думали, що будуть правити брехнею, але є свої наслідки і за це прийдеться відповідати. Бо нам впихують у вуха, що на Донбасі не вбивають, хоча вбивають але перекручують статистику, а від коронавірусу в Україні кожного дня помирає більше сотні українців.І більшість цих смертей на совісті влади.
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19.10.2020 14:56 Відповісти
Так може зараз, на виборах, якраз задавати питання, і записувати тих, хто не вірить?
Ну а потім ураховувати це при відмові їх госпіталізації?
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19.10.2020 15:05 Відповісти
А-ха-ха...прижало жало. Когда совковый скот, не обладающий критическим мышлением и не отвечающий за последствия своих поступков в принципе, голосует за такого вот мэра- то его такая вот ситуация устраивает совершенно. А вот заражаться от этого быдла оне не желат почему-то
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19.10.2020 15:14 Відповісти
раньше,когда Сенкевич был в партии " Самопомич" он общался исключительно украiнською мовою,а когда перешел в партию "пропозиция",стал говорить на русском языке!
как то ето все мутно
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19.10.2020 15:57 Відповісти
Не вірять ,тому що ,зевлада , гроші з ковідного фонду використовує не за призначенням--будує дороги, щедро роздає Авакову . Бо зевлада сама ,такими діями відноситься до епідеміїї несерйозно і безвідповідально .
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19.10.2020 16:06 Відповісти
Самые надежные средства - лимон, лимонная кислота и желательно с медом! Лимон всегда был самым антибактериальным средством, лучшего пока никто не придумал. А вот обобрать народ до последней нитки - эта тенденция стала явно просматриваться во всем мире. На очереди блеф со скороспелыми дорогостоящими вакцинами при отсутствии сегодня официальной информации от ученого медицинского мира о медицинской микробиологической сути и причинах возникновения этой заразы. Любое даже самое просто лекарство требует от 1,5 до 2 лет, но никак не полгода, как это происходит сегодня, тем более вакцины Так а как же можно лечить то, что научно не известно, а тем более вовлекать народ в масштабные вакцинации сомнительными по опробации препаратами? Нет, все страны кинулись наперегонки разрабатывать вакцину и объявлять о готовности ее продавать. А Украина впереди всех объявила о готовности ее покупать (???). Но никто и слова не произносит об ответственности в случае возможных при негативных последствий для людей от применения этих сомнительных скороспелок.

Люди не вірять у коронавірус, а в лікарнях вже закінчуються місця, - мер Миколаєва Сенкевич - Цензор.НЕТ 8411
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19.10.2020 17:54 Відповісти
- Как же так, почему?
- Быдло, сэр!
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19.10.2020 21:52 Відповісти
 
 