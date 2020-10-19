Люди не вірять у коронавірус, а в лікарнях вже закінчуються місця, - мер Миколаєва Сєнкевич. ВIДЕО
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що жителі міста досі не вірять у коронавірус, водночас кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях міста збільшується і ситуація буде погіршуватися.
Про це він сказав в ефірі програми Добрий вечір, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні дійсно ситуація у нас прогнозовано буде погана. Тому що люди у нас не вірять в коронавірус ... Я намагаюся пояснювати людям, що називайте коронавірус як хочете: грип, ГРВІ, китайським грипом, та як хочете. Просто ви повинні зрозуміти, що потрібно захистити себе і своїх близьких від цього захворювання", - сказав мер Миколаєва.
За словами Сєнкевича, за нинішніх темпів захворюваності в лікарнях Миколаєва скоро не буде вільних місць для хворих на COVID-19.
"При ліжковому фонді в межах 200 місць в кожній лікарні, ми підходимо до того моменту, коли у нас будуть обмежені місця. Сьогодні ми думаємо, як придбати ще ліжка для того, щоб приймати хворих на цих ліжках", - сказав Сєнкевич.
Він зазначив, що влада розглядає розконсервацію обласного тубдиспансеру для лікування заражених коронавірусом пацієнтів.
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Особливо після чорнобильської катастрофи, коли червона мерзота повідомила про радіоактивне забруднення поза т.зв. 30-кілометровою зоною аж у 1990р. Через чотири роки. Багатьох посадили за це? Чи може червоні виродки якось задіяли названу Вами "мчс" для порятунку людей з зони безумовного відселення? Тому: чума на комуністичну мерзоту!
40 лет взад при радиационной катастрофе ты бы орал за 20 км. от эпицентра на "демонстрации"(чего?) чЛениннашефсе! А через 40 лет сирота внук упоминал бы деда, возможно(если бы сам не помер)
иди накати заСралина шоле?
Я 40 лет назад жил и 50 лет назад жил и даже 60 лет уже жил в Украине, но заСралина никогда не пил, не знал я такого.
І ще на ковідні лікарні таки виділяються гроші - не пробуйте сподіватися що вони дойдуть до хворих ... Головних лікарів цих богаділень можна розстрілювати без суду - ніразу не помилитеся ...
"ексгенпрокурор Святослав Піскун 17 березня" - помойка 112
Это то что выдал гугл... Удачи вам учитесь пользоваться гуглом и не болейте.
Ну а то что у Вашей подруги мама умерла конечно печально. Но тут для корректности хорошо бы знать возраст мамы и хронические болезни которыми она болела. Вон тут на цензоре недавно было сообщение, что мальчик от короны помер. Правда в тексте самой новости вскользь упомянули, что у мальчика было онко заболевание и он лечился от него (а это химия, которая убивает и иммунитет и значительную часть клеток организма без разбору). Но онко со смертностью 50% поставили как сопутствующее заболевание, а причину смерти - коронавирус. Вот что я имел в виду когда писал на счет излишней истерии.
Ну а потім ураховувати це при відмові їх госпіталізації?
как то ето все мутно
- Быдло, сэр!