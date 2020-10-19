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Кличко: Київ без допомоги уряду готує додаткові ліжка для хворих на COVID-19. ВIДЕО

Столиця самостійно готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на COVID-19.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що відповіді на звернення міської влади щодо прийому хворих киян в обладнані лікарні з медперсоналом Академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади, столиця від уряду досі не отримала.

Натомість днями Київ отримав доручення від МОЗ про забезпечення в опорних лікарнях 80 % ліжок киснем.

"Для цього держава виділила Києву – поки що на папері – 29,6 млн грн. І визначила, що ці роботи ми маємо здійснити до 1 листопада. Водночас уряд не вніс жодних змін у порядок закупівель робіт з капітального ремонту. Щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців! І, якщо врахувати ще й ремонтні роботи, то до 1 листопада, встигнути – нереально", - підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що таке доручення від Кабміну отримали всі регіони. І, з огляду на те, що кошти досі не надійшли, то "допомогою" держави назвати це складно.

Водночас Київ постійно самотужки працює над організацією відлагодженої системи кисневого постачання, а також забезпеченням кисневими концентраторами опорних лікарень. Адже це є однією із умов для прийому хворих на коронавірус. Із початку року на ці потреби місто з бюджету виділило майже 14 млн гривень.

"Кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, постійно збільшується. Тому місто вже розгорнуло майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях. 19 із цих лікарень вже приймають пацієнтів з вірусом. Три лікарні готуються і облаштовують відділення для лікування хворих на COVID-19. Це - Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні № 12 та 18", - сказав Віталій Кличко.

Він повідомив, що в стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1761 хворий на коронавірус. Із них 29 дітей, 367 пацієнтів - у важкому стані, 621 отримує кисневу підтримку, 31 - під апаратами ШВЛ.

Іще 173 пацієнти перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 560 хворих.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19466) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Щира подяка меру Києва , Кличку за турботу про киян , бо від з6леної мразоти не дочекаєтесь !
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19.10.2020 14:10
+4
Це питання премьєрміністра, профільного міністерства і СНБО.
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19.10.2020 14:16
+3
Так хорошо что у нас зеленоголовые - в основном приезжие.. или с другой планеты прилетевшие...
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19.10.2020 14:18
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А должны готовить министры!
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19.10.2020 14:07 Відповісти
Це питання премьєрміністра, профільного міністерства і СНБО.
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19.10.2020 14:16 Відповісти
Щира подяка меру Києва , Кличку за турботу про киян , бо від з6леної мразоти не дочекаєтесь !
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19.10.2020 14:10 Відповісти
спасибо, Виталий !
как говорится, слова не Зеленского, но мужа !
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19.10.2020 14:19 Відповісти
вы правы!
анекдоты были отменные !
перечитайте "Декамерона" !
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19.10.2020 14:21 Відповісти
Так хорошо что у нас зеленоголовые - в основном приезжие.. или с другой планеты прилетевшие...
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19.10.2020 14:18 Відповісти
готовит дополнительные койки /построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл ./ В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского. Который открывает : НАБУ открыло дело против Кличко. 02 ноября 2019 г.
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19.10.2020 14:19 Відповісти
А ДВОРЕЦ СПОРТА И ДВ. УКРАИНА ?
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19.10.2020 14:34 Відповісти
а квартал 95 ?
вы что с ума сошли ?
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19.10.2020 14:41 Відповісти
Это вместо нормального карантина, переведите на онлайн обучение учащихся, ато не хватит никаких коек!
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19.10.2020 15:12 Відповісти
https://delo.ua/business/klichko-rasporjadilsja-nachat-otopitelnyj-sezon-373893/ Отопительный сезон в Киеве начнется 16 октября - Кличко - то брехня. В больнице «Охматдет» на сегодня отопление не включили, детям холодно.
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19.10.2020 15:43 Відповісти
В морге
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19.10.2020 15:48 Відповісти
Мэр Кличко партия Удар
Спєр Кличко партия ударь
Мстострой Кличко.
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19.10.2020 20:01 Відповісти
 
 