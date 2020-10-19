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Новини Відео Агресія Росії проти України Окуповані території Коронавірус і карантин
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COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ. ВIДЕО

Підконтрольні найманцям РФ ЗМІ реальні дані про кількість хворих на COVID-19 в окупованому Донбасі замовчують, але вже навіть в Росії обговорюють катастрофу, яка насувається на ОРДЛО.

Про це йдеться в сюжеті Донбасс.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Ефіри телеканалів заповнені інформацією про кількість інфікованих коронавірусом, застереженнями про небезпеку і звітами про наявність необхідних засобів захисту.

Проте місцеві жителі в реальності бачать зовсім іншу картину: лікарні переповнені, ефективного лікування немає, в соцмережах пишуть, що буває і маски складно знайти.

Противірусні препарати закуповують у Росії. В окремих аптеках навіть, наприклад, можна знайти новинку – "Коронавір" (препарат російського виробництва, використання якого міністерство здоров'я Росії погодило на початку осені – ред.), який в аптеках окупованого Донецька коштує 15000 рублів (близько 5 тис. грн).

У новинах показують наявність в аптеках противірусних препаратів, проте навіть фармацевти не приховують, що, наприклад таких популярних препаратів як "Арбідол" і "Азитроміцин" в наявності немає і поставки тільки очікуються.

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За інформацією одного з донецьких телеграм-каналів є проблеми не тільки з противірусними засобами - в лікарнях людям просто дають списки необхідних препаратів і кажуть: "купуйте, у нас цього немає". В середньому на лікування в тиждень виходить 10-15 тис. руб. (3,5 .-5,5 тис. грн.).

Якщо стан погіршується, то призначають ще й антибіотики. Наприклад, "Тієнам" і "Меронем" обійдуться близько 9-12 тис. руб. (майже 4 тис. грн.) на три дні, але їх в республіці недостатньо, тому беруть аналоги за 3500-4000 рублів (1,5 тис. грн) на три дні. Саме лікування триває від двох тижнів до місяця або більше.

Зазначається, що найгірша ситуація в донецьких лікарнях. Багато медичних установ перепрофілювали, однак переведення хворих не забезпечили. Лікарів змушують самостійно купувати засоби захисту, а померлих замотувати в будівельну плівку.

Місцеві розповідають, що військові лікуються в окремому корпусі на території лікарні імені Калініна. Там також пристосували і колишнє відділення алергології. В 9-ій міській лікарні вже заповнено 4 поверхи стаціонару. Перепрофілювали і 11 лікарню, але місць все одно не вистачає.

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У Луганську ситуація нітрохи не краща. За словами людей, у лікарнях вже скасовують звичайні медогляди, тому що не справляються з потоком хворих. Так само і в 7-й, і в 4-й, і в 1-й лікарні - нестача кисню і місць для людей, хворих на пневмонію.

І поки окупанти стверджують, що "все нормально", в Росії вже розуміють масштаби катастрофи. Наприклад, в одній з програм кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова колишній український депутат від КПУ Спиридон Кілінкаров заявив, що "єдиний бізнес, який там процвітає - це надання похоронних послуг". Він навіть не соромився висловлюватися негативно щодо ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". На думку Кілінкарова, Росія має відправити в ОРДЛО групу фахівців. Однак РФ після концерту Григорія Лепса, заради якого на площі зібралося все місто, відправила в Донецьк Московський цирк.

Автор: 

карантин (18172) Донбас (22356) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Пусть прикладывают к голове колорадские ленты. Говорят, некоторым помогают.
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19.10.2020 19:21
+29
COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 8957
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19.10.2020 19:23
+25
Не сумуйте, що понеділок - він теж може приносити гарні новини !!!!

COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 7796 COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 2755
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19.10.2020 19:23
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Пусть прикладывают к голове колорадские ленты. Говорят, некоторым помогают.
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19.10.2020 19:21 Відповісти
Не то ненадежно. Надо гвоздиком соточкой, а лучше двумя.
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19.10.2020 20:35 Відповісти
тугая повязка на горло очень помогает...
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19.10.2020 20:42 Відповісти
врачі русскаязичьниє?
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19.10.2020 19:22 Відповісти
І нєт бєндер! COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 9098
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19.10.2020 19:33 Відповісти
ета нєпарядак...срочьна завєзті ім бєндер...
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19.10.2020 19:49 Відповісти
Не сумуйте, що понеділок - він теж може приносити гарні новини !!!!

COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 7796 COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 2755
показати весь коментар
19.10.2020 19:23 Відповісти
Свинособакам ветеринарный препарат самое то.
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19.10.2020 20:34 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 8957
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19.10.2020 19:23 Відповісти
Маладєс, Кіля.
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19.10.2020 19:26 Відповісти
Голосуйте за ОПЗЖ, Шарика и Зелёных рыгов, тогда такой "русский мир" распространится и на ваш ареал обитания, и принесёт совсем не то что обещал...
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19.10.2020 19:25 Відповісти
73% так и сделают ..
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19.10.2020 19:29 Відповісти
при 110 ордлынцах на 40 койках там они так улучшат демографическую ситуацию среди тамошних бурятов, шо у ***** ботокс с морды капать начнёт от удивления )
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19.10.2020 19:27 Відповісти
а там ещё остались врачи ? может то грачи ?
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19.10.2020 19:27 Відповісти
Братушки помогут ,пришлют НОВИЧОК ...
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19.10.2020 19:30 Відповісти
А кто там скулит закупать ветеренарную вакцину у зверей?
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19.10.2020 19:31 Відповісти
...та нехай би на собі і спробував і влаштував реаліті-шоу "Виживу-не виживу" за мотивами гри "Ромашка". Такого не шкода.
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19.10.2020 22:08 Відповісти
А какие лекарства антиковид могут продаваться в аптеках? Ремдезивир раскритиковали , гидроксихлорокин тоже. Здесь антивирусные не продают, они для госпидального пользования.
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19.10.2020 19:32 Відповісти
Лєнка, хвилюєшся за своїх?
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19.10.2020 19:47 Відповісти
За кого это *своих*? Кто они такие?
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19.10.2020 19:53 Відповісти
единственный известный препарат, относительного которого МОЗ подствердило, что при его использовании смертность среди тяжелых больных коронавирусом заметно снижается - синтезирован в 1957 году, производится в т.ч. и в Украине. Доступен в любой украинской аптеке. Его цена - 16.50.

Другой вопрос, что он не вирус уничтожает, а улучшает иммунологическую реакцию организма (делает её не такой жесткой - ибо реально людей убивает собственный иммунитет).

Потому покупать и пить для профилактики, как бросятся сотни тысяч дебилоидов - не нужно и не стоит. Потому и названия не пишу.
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19.10.2020 20:53 Відповісти
Так если у тебя есть такая статистика, то странно, что в Украине сегодня умерло от ковид 80 пациентов.
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19.10.2020 21:03 Відповісти
Если мне не изменяет память, "смертность...снижается" там примерно на 20%. В статистике эта цифра имеет характеристику "заметно". А по факту - припарки. Никаких других лекарств/вакцин/препаратов, имеющих положительное влияние, а также прошедших 3ю стадию клиничеких исследований - нет. ************* фейковые смеси - даже 1й стадии, подтверждённой надёжными исследователями, не прошли - публикуют какую-то ересь, которая подвергается сомнению любым, кто читал их очёты.
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21.10.2020 19:15 Відповісти
Я о парашинской недомедицине и не упоминаю. А если у вас имеется эффективный рецепт, почему бы о нём не написать?
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25.10.2020 07:32 Відповісти
чтобы ты пошел в аптеку, купил без рецепта, неаелся и если тебя заберут в больничку, то он потом тебе не помог, как сейчас не помогает половина антибиотиков, потому что ты их ешь каждый день по поводу и без повода?

Не, я воздержусь от выпечатывания названия препарата - врачи о нём и так знают.
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11.12.2020 18:06 Відповісти
Сивоха со своей "платформой" уже там ?..
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19.10.2020 19:33 Відповісти
Сподіваюсь, українців ця зараза омине.
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19.10.2020 19:34 Відповісти
Ксеню, а Ви знаєте, жодної вподобайки самій новині на ЦН зараз- немає!
Ви розумієте, Ксеню?!
Я з того так і навіть радію...
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19.10.2020 22:12 Відповісти
А КАКОЕ ТАКОЕ ЛЕКАРСТВО ПРИДУМАЛИ НА МОСКОВИИ????ГДЕ ЖЕ ГУМКОНВОИ С ВАКЦИНАМИ...????
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19.10.2020 19:34 Відповісти
Везуть туди вакцині різних калібрів.
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19.10.2020 19:49 Відповісти
Так в Украине дорвались до власти такие же мрази, как и в лугандоне. Врачи инфекционисты за свои деньги тоже покупают перчатки, маски. При зеленых долбоящерах, власть в Украине такая же как и в дыре.
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19.10.2020 19:34 Відповісти
Могу точно сказать(личный опыт), последний раз в больницах было всё в самом начале 90-х. И последние лет 20 почти за всё, включая оплату врачу, надо платить из собственного кармана.
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19.10.2020 19:41 Відповісти
Забыл написать это все в украинских больницах.
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19.10.2020 19:42 Відповісти
Зевладі залишилось 3 роки макс і то якщо народ не зірветься й не перевішає що дуже можливо.
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19.10.2020 19:42 Відповісти
Закрити всі пункти пропуску, нехай окупанти забезпечують.
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19.10.2020 19:36 Відповісти
Если бы не Соссия, то там бы лежали солдаты НАТО!!!!1 Да ордловцы должны лысину целовать Путину, фошисты - он их спас, а они ворчат, неблагодарные!
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19.10.2020 19:37 Відповісти
И Европу кормить не нужно )))))
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19.10.2020 20:37 Відповісти
Додам лише що Бажанова не видає вугілля вже десять років після падіння вежи скіпового стволу.
COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 8815
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19.10.2020 19:39 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6373
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19.10.2020 19:42 Відповісти
Парады, концерты и хода! Вот панацея для предателей. С этого начинали и с этим кончат.
Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.
/хор Швондера/
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19.10.2020 19:42 Відповісти
"...но их в республике недостаточно" - в какой, нахрен, "республике", Цензор ?! В кавычки лень брать, а через год совсем заморачиваться не будете ?
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19.10.2020 19:46 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8650
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19.10.2020 19:46 Відповісти
руССкий мир..
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19.10.2020 19:50 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7718
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19.10.2020 19:52 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4973
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19.10.2020 19:54 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3455
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19.10.2020 19:56 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5279
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19.10.2020 19:58 Відповісти
Жах насправді.
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19.10.2020 20:02 Відповісти
Наче і біда.
Та чомусь начхати.
Наче і свої,
Та на них плювати!
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19.10.2020 19:59 Відповісти
бубонную чуму и сибирскую язву им в придачу
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19.10.2020 20:02 Відповісти
Луганск
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1200
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19.10.2020 20:03 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5029
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19.10.2020 20:06 Відповісти
Я плакал, панове, читал и плакал! 🤣😅😂
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19.10.2020 20:34 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7153
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19.10.2020 20:46 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2806
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19.10.2020 20:46 Відповісти
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8470
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19.10.2020 20:48 Відповісти
Ну, обычно этому орангутангу приписывают слова "нах*й - это туда".
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19.10.2020 20:56 Відповісти
вот вся дырка (ОРДЛО) именно туда всей организованной толпой и идет
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19.10.2020 21:04 Відповісти
Там Украиноненавистников 99процентов. Пи*уй на них
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19.10.2020 20:50 Відповісти
Годика два - три назад , общался с жителями " лнр " и " днр " - лично по работе : они тогда могли свободно приезжать в Украину за продуктами в АТБ , пенсиями в ощадбанке и лекарствами в аптеках . Думаю , что запрет посещения Украины через ковид очень позитивно влияет на население дамбаса . Чем дольше , тем лучше . ))
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19.10.2020 20:54 Відповісти
Сестра дружини помирає в лікарні...
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19.10.2020 21:02 Відповісти
Якби в лугандоні було погано то не звали б ***** і не голосували б за мертвечука.
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19.10.2020 21:20 Відповісти
 
 