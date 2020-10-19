COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ. ВIДЕО

Підконтрольні найманцям РФ ЗМІ реальні дані про кількість хворих на COVID-19 в окупованому Донбасі замовчують, але вже навіть в Росії обговорюють катастрофу, яка насувається на ОРДЛО.

Про це йдеться в сюжеті Донбасс.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Ефіри телеканалів заповнені інформацією про кількість інфікованих коронавірусом, застереженнями про небезпеку і звітами про наявність необхідних засобів захисту.

Проте місцеві жителі в реальності бачать зовсім іншу картину: лікарні переповнені, ефективного лікування немає, в соцмережах пишуть, що буває і маски складно знайти.

Противірусні препарати закуповують у Росії. В окремих аптеках навіть, наприклад, можна знайти новинку – "Коронавір" (препарат російського виробництва, використання якого міністерство здоров'я Росії погодило на початку осені – ред.), який в аптеках окупованого Донецька коштує 15000 рублів (близько 5 тис. грн).

У новинах показують наявність в аптеках противірусних препаратів, проте навіть фармацевти не приховують, що, наприклад таких популярних препаратів як "Арбідол" і "Азитроміцин" в наявності немає і поставки тільки очікуються.

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За інформацією одного з донецьких телеграм-каналів є проблеми не тільки з противірусними засобами - в лікарнях людям просто дають списки необхідних препаратів і кажуть: "купуйте, у нас цього немає". В середньому на лікування в тиждень виходить 10-15 тис. руб. (3,5 .-5,5 тис. грн.).

Якщо стан погіршується, то призначають ще й антибіотики. Наприклад, "Тієнам" і "Меронем" обійдуться близько 9-12 тис. руб. (майже 4 тис. грн.) на три дні, але їх в республіці недостатньо, тому беруть аналоги за 3500-4000 рублів (1,5 тис. грн) на три дні. Саме лікування триває від двох тижнів до місяця або більше.

Зазначається, що найгірша ситуація в донецьких лікарнях. Багато медичних установ перепрофілювали, однак переведення хворих не забезпечили. Лікарів змушують самостійно купувати засоби захисту, а померлих замотувати в будівельну плівку.

Місцеві розповідають, що військові лікуються в окремому корпусі на території лікарні імені Калініна. Там також пристосували і колишнє відділення алергології. В 9-ій міській лікарні вже заповнено 4 поверхи стаціонару. Перепрофілювали і 11 лікарню, але місць все одно не вистачає.

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У Луганську ситуація нітрохи не краща. За словами людей, у лікарнях вже скасовують звичайні медогляди, тому що не справляються з потоком хворих. Так само і в 7-й, і в 4-й, і в 1-й лікарні - нестача кисню і місць для людей, хворих на пневмонію.

І поки окупанти стверджують, що "все нормально", в Росії вже розуміють масштаби катастрофи. Наприклад, в одній з програм кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова колишній український депутат від КПУ Спиридон Кілінкаров заявив, що "єдиний бізнес, який там процвітає - це надання похоронних послуг". Він навіть не соромився висловлюватися негативно щодо ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". На думку Кілінкарова, Росія має відправити в ОРДЛО групу фахівців. Однак РФ після концерту Григорія Лепса, заради якого на площі зібралося все місто, відправила в Донецьк Московський цирк.