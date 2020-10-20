Військовослужбовець НГУ пограбував і жорстоко вбив чоловіка на Сумщині. ВIДЕО
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві затримали військовослужбовця однієї з частин Національної гвардії України, яка дислокується в Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, 15 жовтня 2020 року в м. Охтирка зник 31-річний місцевий житель. Наступного дня з відповідною заявою в поліцію звернувся родич зниклого. У будинку, де жив зниклий чоловік, правоохоронці виявили сліди бурого кольору, схожі на кров, та інші сліди злочину. Крім того, встановлено відсутність автомобіля, яким користувався зниклий.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до зникнення чоловіка може бути причетний військовослужбовець.
16 жовтня 2020 року він був затриманий на викраденому автомобілі.
Мотивом злочину могли стати корисливі наміри, оскільки нацгвардієць знав, що чоловік нещодавно продав автомобіль, а вдома зберігав готівку.
Тіло зниклого було виявлено в лісосмузі на глибині приблизно 1 метр. Встановлено, що смерть настала від численних тілесних ушкоджень в область голови, шиї та спини.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено 2100 доларів США, які належали убитому.
18 жовтня 2020 р. військовослужбовцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві, скоєному з корисливих спонукань, і незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 115 і ч. 2 ст. 289 КК України). Того ж дня постановою Жовтневого районного суду м.Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
Досудове розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ТУ ДБР у м. Полтава.
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Иначе он не поверит, что в ментовку идут только отморозки, которые приехали побухать за чужой счёт, покурить наркоту и опустить хозяина.
Они ж делали селфи с сигарами в АТО, значит наши люди.