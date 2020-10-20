Військовослужбовець НГУ пограбував і жорстоко вбив чоловіка на Сумщині. ВIДЕО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві затримали військовослужбовця однієї з частин Національної гвардії України, яка дислокується в Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 15 жовтня 2020 року в м. Охтирка зник 31-річний місцевий житель. Наступного дня з відповідною заявою в поліцію звернувся родич зниклого. У будинку, де жив зниклий чоловік, правоохоронці виявили сліди бурого кольору, схожі на кров, та інші сліди злочину. Крім того, встановлено відсутність автомобіля, яким користувався зниклий.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до зникнення чоловіка може бути причетний військовослужбовець.

16 жовтня 2020 року він був затриманий на викраденому автомобілі.

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Мотивом злочину могли стати корисливі наміри, оскільки нацгвардієць знав, що чоловік нещодавно продав автомобіль, а вдома зберігав готівку.

Тіло зниклого було виявлено в лісосмузі на глибині приблизно 1 метр. Встановлено, що смерть настала від численних тілесних ушкоджень в область голови, шиї та спини.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено 2100 доларів США, які належали убитому.

18 жовтня 2020 р. військовослужбовцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві, скоєному з корисливих спонукань, і незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 115 і ч. 2 ст. 289 КК України). Того ж дня постановою Жовтневого районного суду м.Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Досудове розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ТУ ДБР у м. Полтава.