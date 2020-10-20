УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5348 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 353 16

Військовослужбовець НГУ пограбував і жорстоко вбив чоловіка на Сумщині. ВIДЕО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві затримали військовослужбовця однієї з частин Національної гвардії України, яка дислокується в Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 15 жовтня 2020 року в м. Охтирка зник 31-річний місцевий житель. Наступного дня з відповідною заявою в поліцію звернувся родич зниклого. У будинку, де жив зниклий чоловік, правоохоронці виявили сліди бурого кольору, схожі на кров, та інші сліди злочину. Крім того, встановлено відсутність автомобіля, яким користувався зниклий.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до зникнення чоловіка може бути причетний військовослужбовець.

16 жовтня 2020 року він був затриманий на викраденому автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35-річний безпритульний зазнав удару ножем у груди в черзі за безкоштовною їжею в Києві, - поліція

Мотивом злочину могли стати корисливі наміри, оскільки нацгвардієць знав, що чоловік нещодавно продав автомобіль, а вдома зберігав готівку.

Тіло зниклого було виявлено в лісосмузі на глибині приблизно 1 метр. Встановлено, що смерть настала від численних тілесних ушкоджень в область голови, шиї та спини.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено 2100 доларів США, які належали убитому.

18 жовтня 2020 р. військовослужбовцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві, скоєному з корисливих спонукань, і незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням у приміщення (ч. 2 ст. 115 і ч. 2 ст. 289 КК України). Того ж дня постановою Жовтневого районного суду м.Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Досудове розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ТУ ДБР у м. Полтава.

Автор: 

вбивство (3088) Національна гвардія (1530) ДБР (3492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Їздити на авто вбитої ним людини? Це яким кретином треба бути?
показати весь коментар
20.10.2020 09:55
+6
Сколько интересных людей в комментах,типа украинцы.
показати весь коментар
20.10.2020 10:07
+1
Поперпевший нерасторопный попался.
Под Житомиром дед целую банду аваковцев порешил.
показати весь коментар
20.10.2020 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їздити на авто вбитої ним людини? Це яким кретином треба бути?
показати весь коментар
20.10.2020 09:55 Відповісти
нацгвардия - это охранники внутреннего порядка
показати весь коментар
20.10.2020 11:35 Відповісти
Ты вообще далёкий.
показати весь коментар
20.10.2020 11:48 Відповісти
Сколько интересных людей в комментах,типа украинцы.
показати весь коментар
20.10.2020 10:07 Відповісти
Поперпевший нерасторопный попался.
Под Житомиром дед целую банду аваковцев порешил.
показати весь коментар
20.10.2020 10:12 Відповісти
А ты к Попильне каким боком, что тут натрушиваешь про "аваковцев"?
Дебил, там подельников не всех собрали - тебя ждут. Сбейся, если при памяти.
показати весь коментар
20.10.2020 11:50 Відповісти
Праильно, настоящий ******* - тупой, глухой и слепой.
Иначе он не поверит, что в ментовку идут только отморозки, которые приехали побухать за чужой счёт, покурить наркоту и опустить хозяина.
Они ж делали селфи с сигарами в АТО, значит наши люди.
показати весь коментар
20.10.2020 12:06 Відповісти
наверно офицер брусиловских прорывов
показати весь коментар
20.10.2020 12:32 Відповісти
какая мразь... и скоко ж её еще служит-бродит вокруг да около..
показати весь коментар
20.10.2020 14:05 Відповісти
 
 