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Зеленський відповів на крик нардепів у Раді: "Їдьте в Росію, якщо вам там подобається". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що народовладдя поверне довіру до держави.

Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Важливим пунктом моєї програми було народовладдя. Це поверне довіру до держави та її інституції. Це проблема не тільки України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя і прямої демократії з'являються активніше", - зазначив президент.

Глава держави навів приклад успішного використання цих інструментів у Швейцарії, Канаді, Ірландії.

Пізніше деякі нардепи почали шуміти, на що Зеленський сказав: "Їдьте в Росію, якщо вам там подобається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес звільнення полонених українців триває, - Зеленський

Автор: 

демократія (104) Зеленський Володимир (23829) росія (65162)


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Топ коментарі
+49
Народовластие это повесить Зеленского на Майдане. Но не уверен, что такое народовластие ему понравится. Когда выгодно он постоянно прячется за свой статус, чтобы творить беспредел.
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20.10.2020 11:27
+41
Олигофренизм - беда нашего времени. Олигофрены выбрали всем нам подобного себе.
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20.10.2020 11:26
+40
Поэтому я против народовластие. Народовластие это власть толпы. А должна быть власть закона.
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20.10.2020 11:28
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Олигофренизм - беда нашего времени. Олигофрены выбрали всем нам подобного себе.
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20.10.2020 11:26 Відповісти
Народовластие это повесить Зеленского на Майдане. Но не уверен, что такое народовластие ему понравится. Когда выгодно он постоянно прячется за свой статус, чтобы творить беспредел.
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20.10.2020 11:27 Відповісти
Поэтому я против народовластие. Народовластие это власть толпы. А должна быть власть закона.
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20.10.2020 11:28 Відповісти
Слишком много чести на Майдане бубочку вешать. Где-нибудь в тихом скверике на Троещине повесить на березе самое оно
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20.10.2020 11:33 Відповісти
Я про то что мнение народа переменчиво и склонно к радикализации. Но на радикальных лозунгах политику строить нельзя.
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20.10.2020 11:35 Відповісти
Есть масса вопросов которые можно выносить на референдум, есть масса вопросов, которые должна решать представительская демократия во избежание скатывания в охлократию. Нигде в мире не существует полного прямого народовластия, даже в той же Швейцарии смесь с представительским народовластием (парламент и президент решают на порядок больше вопросов, чем швейцарцы на референдумах).

Другое дело что эта предвыборная агитка "5 вопросов хуаниста" не имеет никакого отношения к механизму прямого украинского народовластия - Всеукраинскому референдуму.
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20.10.2020 12:08 Відповісти
Давайте не будем спорить!
Вы что, офонарели, вешать бубочку?
Его на палю надо...
Вот это будет свежо, оригинально и креативно!
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20.10.2020 11:57 Відповісти
Из уважения к должности, можно и на Майдане.
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20.10.2020 11:57 Відповісти
Предлагаю по этому поводу провести соцопрос, вопросов всего два - на палю или смерть через "джікі-пукі" ?
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20.10.2020 13:31 Відповісти
ОТО ОСМЕЛЕЛ!
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20.10.2020 11:28 Відповісти
свіжого підвезли
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20.10.2020 12:13 Відповісти
.... и тут Остапа понесло.... )))) в буфет ОПа опять свежей дури подвезли? разговорился прямо по-взрослому!
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20.10.2020 11:30 Відповісти
Тут погоджусь з ним, але це перед виборами....
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20.10.2020 11:30 Відповісти
Радіо Свобода

Рівняння на Швейцарію?

При цьому натхненники ухвалення закону про референдум згадують Швейцарію.
За останні 170 років у цій державі на федеральному рівні провели понад 600 референдумів.
Їх здійснюють здебільшого з однаковим інтервалом - щокварталу.
Зокрема, всі закони, проголосовані швейцарським парламентом, можна скасувати на референдумі. Щоб його провести, слід зібрати мінімум 50 тисяч підписів протягом ста днів після ухвалення оскарженого закону (населення Швейцарії - вісім із половиною мільйонів осіб).
Для широких народних мас згадка про таку розвинену державу, як Швейцарія, є привабливою. Це визнає у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Микола Давидюк. І справді є речі, які варто виносити в Україні на референдум.
Тим більше українці відучилися від такої форми волевиявлення, додає експерт.
Але Швейцарія для України в її нинішньому стані - далеко не приклад, наполягає водночас він:
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20.10.2020 11:31 Відповісти
«Країна, яка славилася традиціями віча, має використовувати цей демократичний інструмент.

Але це використання неможливе, коли ми найслабші чи коли цим інструментом ворог користуватиметься більше, ніж ми самі.
Швейцарська модель народовладдя через референдуми - це аргумент, на якому працював Кучма, на якому працювала Партія регіонів у часи Януковича.
Не варто Україні рівнятися на Швейцарію. Й Італія, наприклад, - нам не приклад із федералізацією чи проведенням референдумів.
От зараз приймуть в Україні закон про референдум. І що буде?
Ми можемо, наприклад, отримати низку мікрореферендумів про скасування декомунізації. Хоча декомунізація конче потрібна державній незалежності, утвердженню держави.
Нам на багнетах насаджували 5 тисяч пам'ятників Леніну (до речі, другий результат у світі. Першість - у Росії. Хоча в ній було 150 мільйонів населення, а в Україні - 50 мільйонів).

І от «леніних» насаджували на кривавих багнетах, а через супердемократичні швейцарські референдуми на місцях декомунізацію скасовуватимуть».
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20.10.2020 11:32 Відповісти
народовластие це когда среди равных в игре на рояле без рук торжествует самый виртуозный исполнитель
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20.10.2020 11:31 Відповісти
Народовластие это просто инструмент для развала страны, при этом Зеленский думает что ему сойдет всё с рук. Вот и всё. Пообещать и кинуть. Как он это сделал на выборах. Это вдохновляет.
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20.10.2020 11:33 Відповісти
це він радив фракції Європейська Солідарність...
Навіть не своїм.
І навіть не мертвечуку.
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20.10.2020 11:32 Відповісти
Нардепи ЕС сидять по праву сторону трибуни , а він , говорячи про паРашу , дивився кудись вліво . Туди де бютівці . .
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20.10.2020 12:21 Відповісти
всю свою промову він тримав голову вправо.
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20.10.2020 12:45 Відповісти
бобік вирішив пограти у сильного президента..
А ти канали мертвечука закрий, та заборони партію пєтушарія, цих адептів **********, от тоді може й повіримо, що ти сильний, а не граєш чергову роль
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20.10.2020 11:32 Відповісти
)))))))тупень,твой лохторат любит расею!под порохоботов пытаешься замолодить?Марно.
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20.10.2020 11:33 Відповісти
А в Германии референдумы разрешены только в двух случаях. Немцы помнят до чего доигрались с референдумами, которые так любил устраивать Гитлер.
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20.10.2020 11:33 Відповісти
Гітлер робив плебісцити, трохи інша фігня, на кшалт Риму.
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20.10.2020 11:34 Відповісти
Большой разницы нет.
Если удобней - в Германии референдумы не проводят, потому что помнят, до чего довел Гитлер страну со своими плебисцитами.
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20.10.2020 11:41 Відповісти
Про Гитлера. Читал Mein Kampf и там такое - "Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно бесстыдство какого бы то ни было сорта и прежде всего в области культурной жизни народов, в которой не был бы замешан по крайней мере один ...? Как в любом гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории непременно натолкнешься на ... ."
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20.10.2020 12:14 Відповісти
Правильно сказал!
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20.10.2020 11:33 Відповісти
Думает ЕС в соседях заиметь?)да не факт ,шо твоя бубочка Крещатик перейдет .
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20.10.2020 11:38 Відповісти
Знов постановочний цирк???
Перед виборами тре підтягнути той лохторат, який розбігся після зрадницьких дій - відведення військ, заглядання до путенських очей, повернення процапових чінуш???
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20.10.2020 11:34 Відповісти
Можна ментально "не виїжджати з расєї", навіть територіально перебуваючи в Україні. ********** - чудовий тому приклад.
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20.10.2020 11:34 Відповісти
Немцы никак не тупее Зели и Ермака.

Важные темы в Германии на референдумы не выносят.



https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82/a-5819768


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20.10.2020 11:34 Відповісти
Зеленский ответил на крик нардепов в Раде: "Езжайте в Россию, если вам там нравится" - Цензор.НЕТ 6121
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20.10.2020 11:35 Відповісти
Представляю как ЕС смеялись с этого истеричного высера))))))))
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20.10.2020 11:35 Відповісти
Особенно ржал сынок главного ПЕСа, разгуливающий в кофте с надписью "расассия".
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20.10.2020 11:51 Відповісти
А кому-то и ехать туда не надо. Роялти и так капают на счёт!
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20.10.2020 11:35 Відповісти
правильно послал.
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20.10.2020 11:38 Відповісти
Воно б само звітти вилізло б. Принаймні, у своїй віслючій голові.
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20.10.2020 12:01 Відповісти
не говори так о потужном папереднике.
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20.10.2020 12:12 Відповісти
Він шо зовсім ********? Під час війни народовластіє? Боже, яке дибільне!
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20.10.2020 11:41 Відповісти
Запорізька Січ воювала постійно. Але саме там було народовладдя.
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20.10.2020 11:53 Відповісти
Вчи історію і не займайся підтасовкою фактів. Під час війни гетману передавалася абсолютна влада, включно із смертною карою. А ось в проміжках було народовладдя.
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20.10.2020 12:04 Відповісти
Треба не пропонувати, а вислати на Родіну братів Порошенка та Медведчука, з повним складом фракцій.
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20.10.2020 11:47 Відповісти
В тебе, певно, ліки скінчилися. Мерщій чимчикуй до аптеки
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20.10.2020 12:05 Відповісти
О, ще одне хворе вилізло. У вас там перерва між процедурами?
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20.10.2020 12:06 Відповісти
точно. ты хворе вылезло меж процедурами.
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20.10.2020 12:15 Відповісти
Федина готовий през.
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20.10.2020 12:14 Відповісти
"народовластие" - то насправді зветься охлократія - "вироджена форма демократії, заснована на мінливих примхах натовпу.
 владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень;
як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп.
Перебування охлократів у владних структурах спричиняє публічний галас, безвихідні ситуації, політичні авантюри, бешкети, скандали. Охлократія - показовий політичний феномен, характерний для суспільств, чия політична система перебуває на межі загальнонаціональної катастрофи. "
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20.10.2020 12:15 Відповісти
красиві слова а на справді звичайний передвиборчий популізм не вартий виїденого яйця
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20.10.2020 12:17 Відповісти
Зеля! Не обращай внимания, врач на больных не обижается!
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20.10.2020 12:22 Відповісти
Конечно же не обижается, особенно если больной на всю голову думает что он врач.
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20.10.2020 12:57 Відповісти
а для чого їхати в рашку , всі тайожні закони діють і в Україні , наприклад митна здираловка акцизу від 700 000 тисяч грн , таке ж і у рашки
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20.10.2020 12:23 Відповісти
акцизу на вантажні авто , типу даф бортовий 2013 рік чи 10 рік
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20.10.2020 12:24 Відповісти
словоблудие, оно ж не мешки таскать
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20.10.2020 12:25 Відповісти
А ты ублюдок пархатый когда дерибанил нашу ЗЕМЛЮ, у народа спрашивал что он думает по этому поводу???
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20.10.2020 12:56 Відповісти
Яка огидна самовдоволена пика. Воно саме не вірить (судячи з міміки) у те, про що говорить. Брехло, наркоман і цинік - іди у СРАКУ.
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20.10.2020 13:07 Відповісти
Это уже издевательство на презЕдентском уровне (фарисеи отдыхают).
Пришли малороссы и объявили себя патриотами
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20.10.2020 13:20 Відповісти
Народовластие Это анархия, это безграмотная толпа ! Всё это было в 1917 году !! и чем закончилось???????,
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20.10.2020 14:51 Відповісти
А яке народовластіє в Канаді? Вибори і все. Що воно бреше?
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20.10.2020 19:35 Відповісти
 
 