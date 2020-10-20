Зеленський відповів на крик нардепів у Раді: "Їдьте в Росію, якщо вам там подобається". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що народовладдя поверне довіру до держави.
Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Важливим пунктом моєї програми було народовладдя. Це поверне довіру до держави та її інституції. Це проблема не тільки України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя і прямої демократії з'являються активніше", - зазначив президент.
Глава держави навів приклад успішного використання цих інструментів у Швейцарії, Канаді, Ірландії.
Пізніше деякі нардепи почали шуміти, на що Зеленський сказав: "Їдьте в Росію, якщо вам там подобається".
Топ коментарі
+49 Ivan573014
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Другое дело что эта предвыборная агитка "5 вопросов хуаниста" не имеет никакого отношения к механизму прямого украинского народовластия - Всеукраинскому референдуму.
Вы что, офонарели, вешать бубочку?
Его на палю надо...
Вот это будет свежо, оригинально и креативно!
Рівняння на Швейцарію?
При цьому натхненники ухвалення закону про референдум згадують Швейцарію.
За останні 170 років у цій державі на федеральному рівні провели понад 600 референдумів.
Їх здійснюють здебільшого з однаковим інтервалом - щокварталу.
Зокрема, всі закони, проголосовані швейцарським парламентом, можна скасувати на референдумі. Щоб його провести, слід зібрати мінімум 50 тисяч підписів протягом ста днів після ухвалення оскарженого закону (населення Швейцарії - вісім із половиною мільйонів осіб).
Для широких народних мас згадка про таку розвинену державу, як Швейцарія, є привабливою. Це визнає у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Микола Давидюк. І справді є речі, які варто виносити в Україні на референдум.
Тим більше українці відучилися від такої форми волевиявлення, додає експерт.
Але Швейцарія для України в її нинішньому стані - далеко не приклад, наполягає водночас він:
Але це використання неможливе, коли ми найслабші чи коли цим інструментом ворог користуватиметься більше, ніж ми самі.
Швейцарська модель народовладдя через референдуми - це аргумент, на якому працював Кучма, на якому працювала Партія регіонів у часи Януковича.
Не варто Україні рівнятися на Швейцарію. Й Італія, наприклад, - нам не приклад із федералізацією чи проведенням референдумів.
От зараз приймуть в Україні закон про референдум. І що буде?
Ми можемо, наприклад, отримати низку мікрореферендумів про скасування декомунізації. Хоча декомунізація конче потрібна державній незалежності, утвердженню держави.
Нам на багнетах насаджували 5 тисяч пам'ятників Леніну (до речі, другий результат у світі. Першість - у Росії. Хоча в ній було 150 мільйонів населення, а в Україні - 50 мільйонів).
І от «леніних» насаджували на кривавих багнетах, а через супердемократичні швейцарські референдуми на місцях декомунізацію скасовуватимуть».
Навіть не своїм.
І навіть не мертвечуку.
А ти канали мертвечука закрий, та заборони партію пєтушарія, цих адептів **********, от тоді може й повіримо, що ти сильний, а не граєш чергову роль
Если удобней - в Германии референдумы не проводят, потому что помнят, до чего довел Гитлер страну со своими плебисцитами.
Перед виборами тре підтягнути той лохторат, який розбігся після зрадницьких дій - відведення військ, заглядання до путенських очей, повернення процапових чінуш???
Важные темы в Германии на референдумы не выносят.
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82/a-5819768
владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень;
як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп.
Перебування охлократів у владних структурах спричиняє публічний галас, безвихідні ситуації, політичні авантюри, бешкети, скандали. Охлократія - показовий політичний феномен, характерний для суспільств, чия політична система перебуває на межі загальнонаціональної катастрофи. "
Пришли малороссы и объявили себя патриотами