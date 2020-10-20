Зеленський відповів на крик нардепів у Раді: "Їдьте в Росію, якщо вам там подобається". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що народовладдя поверне довіру до держави.

Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Важливим пунктом моєї програми було народовладдя. Це поверне довіру до держави та її інституції. Це проблема не тільки України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя і прямої демократії з'являються активніше", - зазначив президент.

Глава держави навів приклад успішного використання цих інструментів у Швейцарії, Канаді, Ірландії.

Пізніше деякі нардепи почали шуміти, на що Зеленський сказав: "Їдьте в Росію, якщо вам там подобається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес звільнення полонених українців триває, - Зеленський