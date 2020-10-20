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Степанов про можливу відставку з поста голови МОЗ: "Не всі мрії збуваються". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє, що не планує подавати у відставку з посади голови МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, так він відповів на запитання народної депутатки від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної під час виступу в парламенті 20 жовтня.

"Щодо вашого запитання, я вам уже відповів: Не всі мрії збуваються", - сказав Степанов.

Так, Стефанишина звернула його увагу на те, що в Україні щоденно офіційно фіксують шість тисяч хворих на коронавірус, яким "тижнями не видають результати тестів", а також акцентувала на тому, що в країні зафіксовано майже 310 тис. інфікувань COVID, та уже шість тисяч українців померли.

"Скільки ще треба, щоб захворіло та померло, щоб ви нарешті у відставку пішли?" - спитала депутатка.

Водночас на її зауваження щодо невиконання МОЗом ухвалених Радою законів і постанов Степанов зауважив, що "ухвалити закон, проголосувати за нього - це дуже добре, а для реалізації потрібен певний перелік дій, і дуже шкода, що ви цього не розумієте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запровадить жорсткий карантин у разі 11-15 тис. хворих на COVID-19 на добу, за 20 тис. - будуть активовані протоколи медсортування, - Степанов

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5469. Померли з початку пандемії 5786 пацієнтів, за минулу добу – 113.

19 травня фракція "Голос" заявила, що починає збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Тоді депутати звинувачували міністра у тому, що МОЗ закупило захисні костюми для медиків за завищеними цінами. Нібито замість 72 тисяч костюмів, які мали завезти для захисту українських медиків, прибуло 29 тисяч. А також, що "в районних лікарнях немає нічого" (препаратів та засобів для боротьби з коронавірусом).

Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) відставка (1464) Степанов Максим (2196) Стефанишина Ольга нардеп (85) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
хм..отставкой тут вам всем уже не отделаться...
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20.10.2020 13:48
+2
Один уже тоже так рассуждал.

Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 8841
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20.10.2020 13:44
+2
опосля святой ульянки каждый на ее месте це лишь жалкое и бледное подобие цей шикарной дивчины
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20.10.2020 13:49
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Ще не все бабло розпиляв.
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20.10.2020 13:44 Відповісти
Один уже тоже так рассуждал.

Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 8841
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20.10.2020 13:44 Відповісти
Скалецька теж сиділа в інкубаторі. Якого хрена?
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20.10.2020 13:48 Відповісти
Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 2127
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20.10.2020 13:45 Відповісти
А в чём он виноват ? В том что у нас бессмертные , бесстрашные бродят по улицам без масок ?
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20.10.2020 13:45 Відповісти
А винен він в тому,що нічого не зробив для боротьби з епідемією.Хаотичні метання міністра степашки у подоланні коронавірусу нагадують спробу п'яного пасажира нагнати поїзд,від якого відстав.
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20.10.2020 18:31 Відповісти
Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 8873
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20.10.2020 13:46 Відповісти
Например мечта степанова оставить свой зад в теплом кресле может не сбыться.
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20.10.2020 13:46 Відповісти
хм..отставкой тут вам всем уже не отделаться...
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20.10.2020 13:48 Відповісти
опосля святой ульянки каждый на ее месте це лишь жалкое и бледное подобие цей шикарной дивчины
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20.10.2020 13:49 Відповісти
степашка своей смертью точно не умрет...
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20.10.2020 13:49 Відповісти
Будет ещё "чудо" , когда все сопливые бабушки и дедушки проголосуют .
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20.10.2020 13:49 Відповісти
в том числе и сбыча зеленых мечт
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20.10.2020 13:54 Відповісти
В общем, это можно что-то, что имеет вес взять и переложить. А то, что без веса, как плевок на асфальт, или голубиный помет - только отскребать.
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20.10.2020 13:55 Відповісти
Очень скромный, честный и главное самый зеленый человек в стране
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20.10.2020 14:02 Відповісти
Давно пора выгнать этого дебила Степанова, ещё в мае!!
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20.10.2020 14:04 Відповісти
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ - не все мечты сбываются!
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20.10.2020 14:11 Відповісти
Респект пану министру! А порохоботы в комментах пусть заткнутся: не дождетесь!
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20.10.2020 14:12 Відповісти
Это такой себе госпереворот, шоб вы понимали.
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20.10.2020 14:20 Відповісти
 
 