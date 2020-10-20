Степанов про можливу відставку з поста голови МОЗ: "Не всі мрії збуваються". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє, що не планує подавати у відставку з посади голови МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, так він відповів на запитання народної депутатки від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної під час виступу в парламенті 20 жовтня.

"Щодо вашого запитання, я вам уже відповів: Не всі мрії збуваються", - сказав Степанов.

Так, Стефанишина звернула його увагу на те, що в Україні щоденно офіційно фіксують шість тисяч хворих на коронавірус, яким "тижнями не видають результати тестів", а також акцентувала на тому, що в країні зафіксовано майже 310 тис. інфікувань COVID, та уже шість тисяч українців померли.

"Скільки ще треба, щоб захворіло та померло, щоб ви нарешті у відставку пішли?" - спитала депутатка.

Водночас на її зауваження щодо невиконання МОЗом ухвалених Радою законів і постанов Степанов зауважив, що "ухвалити закон, проголосувати за нього - це дуже добре, а для реалізації потрібен певний перелік дій, і дуже шкода, що ви цього не розумієте".

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Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5469. Померли з початку пандемії 5786 пацієнтів, за минулу добу – 113.

19 травня фракція "Голос" заявила, що починає збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Тоді депутати звинувачували міністра у тому, що МОЗ закупило захисні костюми для медиків за завищеними цінами. Нібито замість 72 тисяч костюмів, які мали завезти для захисту українських медиків, прибуло 29 тисяч. А також, що "в районних лікарнях немає нічого" (препаратів та засобів для боротьби з коронавірусом).

Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.