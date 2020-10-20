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Жителя окупованої Луганщини шляхом погроз змусили служити в "армії ЛНР", - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Жителя окупованої Луганщини шляхом погроз змусили служити в

Контррозвідники Служби безпеки України викрила факти примусового схилення мешканців тимчасово непідконтрольної українській владі території Луганської області до участі у протиправній діяльності терористичних угруповань так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час досудового слідства встановлено, що ватажки бойовиків змушують місцевих мешканців вступати до незаконних збройних формувань. Для цього вони створюють штучні перешкоди під час працевлаштування. Також зловмисники втягують мирних жителів до своїх угруповань через заборону виїзду на підконтрольну українській владі територію, у тому числі для одержання соціальних виплат. Відмова від постановки на "військовий облік" є приводом для дискримінації та репресій.

Оперативники СБУ задокументували факти силового втягнення місцевого жителя до лав бойовиків. Зловмисники через погрози та залякування змушували чоловіка ставати на облік у так званому "військкоматі ЛНР" і складати "присягу".

Примусовий характер "мобілізаційних процесів" на тимчасово непідконтрольній українській владі території порушує норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12818) найманці рф (2053) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+2
Тепер всі колаборанти можуть робити так: одна половина звинувачує иншу в тому, що їх змусили. І навпаки. І всі "чисті" перед Україною.
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20.10.2020 15:40
+1
Туда , где деньги .
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20.10.2020 14:45
+1
Підганяють під амністію...
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20.10.2020 15:48
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Туда , где деньги .
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20.10.2020 14:45 Відповісти
капец...чем занимается контрразведка СБУ......
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20.10.2020 14:50 Відповісти
Многим, и этим тоже.
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20.10.2020 15:15 Відповісти
- Меня царицей соблазняли, но не поддался я! (с)
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20.10.2020 15:32 Відповісти
Тепер всі колаборанти можуть робити так: одна половина звинувачує иншу в тому, що їх змусили. І навпаки. І всі "чисті" перед Україною.
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20.10.2020 15:40 Відповісти
А Фарион угрозами заставили стать коммунисткой.
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20.10.2020 15:44 Відповісти
Підганяють під амністію...
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20.10.2020 15:48 Відповісти
для тих, кого примусили, існує програма повернись додому. щось не дуже вони нею користуються
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20.10.2020 20:48 Відповісти
када в тиски щото зажмуть и ты возьмешь шото подпишешь...- не равняйте с пальцем...
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20.10.2020 23:01 Відповісти
 
 