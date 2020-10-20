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Корпус тубдиспансеру в Миколаєві перепрофілюють для лікування хворих на COVID-19, там зможуть розмістити до 250 осіб, - заступник голови ОДА Трайтлі. ВIДЕО

Будівлю протитуберкульозного диспансеру у Миколаєві перепрофільовують. Там є можливість розгорнути 100 ліжок для пацієнтів з легкою формою COVID-19.

Про це на онлайн-брифінгу 20 жовтня сказав заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми плануємо розгорнути 100 ліжок у протитуберкульозному диспансері, але в цілому проєктна потужність цього закладу складає 250 місць. Це окреме чотириповерхове приміщення, воно віддалене від пацієнтів, які лікуються від туберкульозу. Отож люди з різними захворюваннями не будуть перетинатися. Зараз тривають підготовчі роботи із забезпечення цього приміщення киснем", - сказав Трайтлі.

За його словами, це робиться через те, що саме у місті Миколаєві найбільша кількість хворих на коронавірус, і в трьох виділених для їх лікування медзакладах вже бракує місць. Зокрема, йдеться про міські лікарні №1,3 та 5.

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Що ж до обласного Центру лікування інфекційних хвороб (колишня інфекційна лікарня), який також знаходиться в Миколаєві, то він наразі надає перевагу лікуванню важких хворих в основному з районів.

Загалом середня завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, сягає 64%.

Усього в області на 20 жовтня зареєстровано 7156 підтверджених випадків, з них у м. Миколаєві – 5106 осіб. Померли 124 людини.

Нагадаємо, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу - 5469.

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Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1806) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ой ,вэй!т Мой сосед ,таки , пожаловался.... Дескать ,хернеса лечат в Шарите ,пересиденшу Ленку в Израиле .а его Сару в коридоре.... И дышит она совсем не кислородом.
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20.10.2020 16:28 Відповісти
будущее время..., все в будущем времени..., они даже не предполагали в течении 6-месяцев, что если не соблюдать никаких мер предосторожности, количество больных может резко увеличиться...
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20.10.2020 17:13 Відповісти
А что, умно, корона бьет по легким, а они больных еще и на палочку туберкулеза подсадят. ПРОХФЕСССИОНАЛЫ, одним словом.
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20.10.2020 17:44 Відповісти
А как недавно-сь, койки сокращали, как вопили, что именно койко-места и есть самая главная зараза в медицине...
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20.10.2020 18:28 Відповісти
Это просто приговор . Александр Трайтли сам ложись на лечения в туберкулезный диспансер . Посмотрим , выживешь ?
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20.10.2020 19:21 Відповісти
 
 