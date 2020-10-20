Корпус тубдиспансеру в Миколаєві перепрофілюють для лікування хворих на COVID-19, там зможуть розмістити до 250 осіб, - заступник голови ОДА Трайтлі. ВIДЕО
Будівлю протитуберкульозного диспансеру у Миколаєві перепрофільовують. Там є можливість розгорнути 100 ліжок для пацієнтів з легкою формою COVID-19.
Про це на онлайн-брифінгу 20 жовтня сказав заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні ми плануємо розгорнути 100 ліжок у протитуберкульозному диспансері, але в цілому проєктна потужність цього закладу складає 250 місць. Це окреме чотириповерхове приміщення, воно віддалене від пацієнтів, які лікуються від туберкульозу. Отож люди з різними захворюваннями не будуть перетинатися. Зараз тривають підготовчі роботи із забезпечення цього приміщення киснем", - сказав Трайтлі.
За його словами, це робиться через те, що саме у місті Миколаєві найбільша кількість хворих на коронавірус, і в трьох виділених для їх лікування медзакладах вже бракує місць. Зокрема, йдеться про міські лікарні №1,3 та 5.
Що ж до обласного Центру лікування інфекційних хвороб (колишня інфекційна лікарня), який також знаходиться в Миколаєві, то він наразі надає перевагу лікуванню важких хворих в основному з районів.
Загалом середня завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, сягає 64%.
Усього в області на 20 жовтня зареєстровано 7156 підтверджених випадків, з них у м. Миколаєві – 5106 осіб. Померли 124 людини.
Нагадаємо, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу - 5469.
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