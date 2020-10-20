У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді. ВIДЕО
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла на великій швидкості огорожу та опинилася у воді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місце прибула "швидка" допомога і рятувальники. Дівчину, яка очікувала порятунку на даху автомобіля, дістали з річки. Пізніше витягли з води і машину.
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Як повідомляють у харківській поліції, за словами дівчини, вона намагалася уникнути наїзду на кішку і направила транспортний засіб у сторону бордюру. Після цього вже не контролювала автомобіль і впала в річку. Алкотестер показав, що дівчина була тверезою.
Топ коментарі
+39 igor mandiur
показати весь коментар20.10.2020 16:59
+38 Алла Новосад #194524
показати весь коментар20.10.2020 17:08
+35 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.10.2020 17:04
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Таким курицам автомобиль противопоказан, поэтому рвение нужно уменьшать, чтоб случайно не насосать на новый
Вибір є завжди
Краще їздити по місту по правилам - 50 км/г
хорошо что на самой - ни царапины, но история смотрится диковато
Респект.
Хорошая была машинка, люк пригодился.
Думай що пишеш міка хакінен, півметра навіть на велобайці нехватить для маневру
Сердобольная нашлась.