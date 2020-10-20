У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді. ВIДЕО

У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла на великій швидкості огорожу та опинилася у воді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місце прибула "швидка" допомога і рятувальники. Дівчину, яка очікувала порятунку на даху автомобіля, дістали з річки. Пізніше витягли з води і машину.

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Як повідомляють у харківській поліції, за словами дівчини, вона намагалася уникнути наїзду на кішку і направила транспортний засіб у сторону бордюру. Після цього вже не контролювала автомобіль і впала в річку. Алкотестер показав, що дівчина була тверезою.