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У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді. ВIДЕО

У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла на великій швидкості огорожу та опинилася у воді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місце прибула "швидка" допомога і рятувальники. Дівчину, яка очікувала порятунку на даху автомобіля, дістали з річки. Пізніше витягли з води і машину.

Відео телеграм-каналів Веха і Труха

Як повідомляють у харківській поліції, за словами дівчини, вона намагалася уникнути наїзду на кішку і направила транспортний засіб у сторону бордюру. Після цього вже не контролювала автомобіль і впала в річку. Алкотестер показав, що дівчина була тверезою.

Автор: 

ДТП (4467) Харків (5600)


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Топ коментарі
+39
Не перевелись ещё идиоты, снимающие на телефон вертикально!
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20.10.2020 16:59
+38
https://twitter.com/odinspam
https://twitter.com/odinspam @odinspam

Курйозна ДТП в Харкові - держслужбовець злетіла з моста на авто, якого немає в її декларації.
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20.10.2020 17:08
+35
Водителем машины упавшей в реку оказалась сотрудница областного главка Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Telegram-каналhttps://t.me/truexanews/9044 .
По данным ресурса, Сичкар Анна Викторовна является начальником юридического сектора.В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде - Цензор.НЕТ 7156

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20.10.2020 17:04
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Как она ножки боится намочить. Спускаться за ней ещё нужно. Цирк
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20.10.2020 17:43 Відповісти
Ну как бы пляжный сезон уже немного закончился в основном.
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20.10.2020 17:48 Відповісти
Я вчора закрив, 20-го. Вода +12.
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21.10.2020 00:59 Відповісти
надо было ей веревку спустить, пусть до стены вплавь добиралась бы
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21.10.2020 07:07 Відповісти
Котячий Бог тебе за такі слова накаже.
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21.10.2020 15:31 Відповісти
Хорошо , что не погибла .
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20.10.2020 17:51 Відповісти
и кошку спасла
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20.10.2020 17:57 Відповісти
Це головне,братів меньших треба шанувати та берегти !!))
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20.10.2020 18:01 Відповісти
в этот момент она подумала о том, что сосать надо с меньшим рвением
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20.10.2020 18:00 Відповісти
Атнюдь. Машина в тотал, поэтому интенсивность создания разряжения воздуха придется многократно увеличить.
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20.10.2020 18:06 Відповісти
не в этом сенс...
Таким курицам автомобиль противопоказан, поэтому рвение нужно уменьшать, чтоб случайно не насосать на новый
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20.10.2020 21:27 Відповісти
Шкода хороша. Воды по лобовуху, а дворник крутит
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20.10.2020 18:17 Відповісти
А навіщо тоді двірник якщо води боїться?
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20.10.2020 18:26 Відповісти
Киа
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21.10.2020 14:45 Відповісти
Носятся эти товарищ-кобыл по дорогам и думают,что весь мир у их ног...!!!
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20.10.2020 18:25 Відповісти
люди просто превращаются в безжалосных скотов! А если человек в самом деле чтобы не наехать на кошку улетел?? Неужели все настолько стали тварями?
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20.10.2020 18:31 Відповісти
Ты чего? Тут наоборот многие посочувствовали, включая меня.
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20.10.2020 18:34 Відповісти
Не помнишь? Как в прошлом году на трассе Одесса -Киев женщина так же пыталась спасти собачку на дороге, но в результате погиб ее малолетний сын... Так что всем водителям надо помнить - кошка и собака на дороге это уже не животинка, а угроза жизни, здоровью и автомобилю, тут и выбирать не надо!
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20.10.2020 19:02 Відповісти
Выбор всегда есть
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20.10.2020 19:13 Відповісти
В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде - Цензор.НЕТ 8088
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20.10.2020 19:17 Відповісти
А ти б давив би всіх.
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21.10.2020 15:33 Відповісти
_Ты что, псих? Ты понимаешь о чём ты вообще говоришь?! Наверное убейся мурзила насмерть, её родители бы порадовались: какая наша доця молодец, зато кошечку спасла...
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21.10.2020 15:37 Відповісти
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20.10.2020 21:49 Відповісти
Собачка под колёсами - это не только животинка, но и угроза заноса колесом, на которое её закрутило. А вообще, видел неделю назад как перед базаром голуби на дороге паслись. Подъехал автобус и чпок-чпок-чпок. Уехал - голупи слетелись на новые блинчики.
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21.10.2020 14:16 Відповісти
это называется умри на своей полосе.
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21.10.2020 14:21 Відповісти
Ну да, а далі вже буде про дітей які вибегли за м ячем на дорогу ...
Вибір є завжди

Краще їздити по місту по правилам - 50 км/г
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21.10.2020 14:54 Відповісти
какая там на хрен кошка, ты её видел??? Да эту кошку никто не видел, в том числе и она сама, придумала она для оправдания.
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20.10.2020 22:00 Відповісти
Если кошка и была,то она 100% черная.
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21.10.2020 11:10 Відповісти
Маргиналы курво
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20.10.2020 18:37 Відповісти
надо было ей сказать, что б включила водный привод и плыла домой!)
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20.10.2020 18:52 Відповісти
На мель же села. До прилива не стронется.
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20.10.2020 19:04 Відповісти
аккумулятор - канолевый , до приезда спасателей , задний дворник работал на все 100500. Это шо, с перепугу ключи в замке остались, даже после эвакуации о них никто не пекчись...
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20.10.2020 20:17 Відповісти
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 8438
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20.10.2020 20:54 Відповісти
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 8115
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20.10.2020 21:19 Відповісти
_Ну надо признать мурзила хорошо на фотке смотрится. Что-то эдакое есть в этакой композиции...
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20.10.2020 22:10 Відповісти
Может в соцсетях за рулём сидела?
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20.10.2020 21:23 Відповісти
Харьков - сакральное место сакралов!
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20.10.2020 21:25 Відповісти
Раньше она была просто сосна, а теперь - корабельная.
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20.10.2020 22:28 Відповісти
Хорошо, у девушки ноги длинные. Не слишком трудно было дотянуться до лестницы
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20.10.2020 22:37 Відповісти
Да тут все как умалишенные ездят. Странно, как это она речку не перелетела. Опыт зайцевой никого ничему не научил. Счастье, что людей на пути не оказалось.
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20.10.2020 22:42 Відповісти
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 9253
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20.10.2020 22:45 Відповісти
Питомник Зайцевых.
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20.10.2020 22:50 Відповісти
Боже, ну как можно было так ославиться? в мини юбке, на каблуках, на крыше машины на реке...
хорошо что на самой - ни царапины, но история смотрится диковато
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20.10.2020 23:06 Відповісти
Нормально трималась.
Респект.
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20.10.2020 23:25 Відповісти
Ще одна потенційна Зайцева
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20.10.2020 23:09 Відповісти
харьковская "русалочка" )
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20.10.2020 23:30 Відповісти
Вы не оригинальны, по телевизору сюжет так и озвучили- Харьковская русалка
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21.10.2020 07:39 Відповісти
Та не переживайте ви так, корабельні сосни не тонуть)
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20.10.2020 23:44 Відповісти
крутая тёла- в лабутенах пхнет, как по паркету..)))= но киа круче- задний дворник пахал всю дорогу, несмотря на затонулый организм авты)))
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20.10.2020 23:56 Відповісти
в Харькове походу все шкуры за рулем невменяемые
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21.10.2020 00:58 Відповісти
завтра можно и в штопор уйти- за второе рождение (кошечки).
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21.10.2020 01:50 Відповісти
понятно шо выставляться будет (кошечка).
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21.10.2020 01:51 Відповісти
купила дура права
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21.10.2020 04:21 Відповісти
а речка-то - вонючка, - по колено
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21.10.2020 07:59 Відповісти
МНС у всій красі, набирають по оголошенню калік...
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21.10.2020 09:08 Відповісти
Права купила, машину купила, а "ездить" не купила...
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21.10.2020 09:35 Відповісти
Аккуммулятор в воде, а задний дворник работает.
Хорошая была машинка, люк пригодился.
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21.10.2020 10:29 Відповісти
Премія Дарвіна пройшла мимо лауреатки.
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21.10.2020 11:51 Відповісти
Харківська льотна академія відкрила курси для льотчиць за кермом. Штурвал ім поки не довіряють. Це ж з якою швидкістю треба летіти, шоб так приводнитися?
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21.10.2020 12:06 Відповісти
У нас таких називають гонщиками-винищувачами.
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21.10.2020 12:08 Відповісти
вот так оно - нарушать пдд без водительского опыта...
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21.10.2020 12:16 Відповісти
Повезло кошке... Ну той, которую эта курица не раскатала по асфальту.
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21.10.2020 13:14 Відповісти
тю, там мелко. могла бы и сама вылезти, не всралась бы
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21.10.2020 14:17 Відповісти
похоже гидроудар словила. Если дворник пашет и зажигание включено, то мотор заглушить сама не успела
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21.10.2020 14:28 Відповісти
Гидроудар головой.
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21.10.2020 14:42 Відповісти
Поважаю ії вчинок - не кожен виверне кермо коли кошка була на дорозі
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21.10.2020 14:44 Відповісти
кошка не трамвай, полметра бы хватило, чтоб объехать.
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21.10.2020 14:57 Відповісти
Ще один шумахєр...

Думай що пишеш міка хакінен, півметра навіть на велобайці нехватить для маневру
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21.10.2020 15:01 Відповісти
а тормозить не?
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21.10.2020 15:20 Відповісти
шкода шкоду
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21.10.2020 14:56 Відповісти
тогда шкода кию без мотора
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21.10.2020 15:19 Відповісти
Роман, если серьезно то есть два момента: если кошка была далеко, то можно было тормозить и уворачиваться. Если была очень близко, то маневр сделать не успевается. Женская паника не маневр.
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21.10.2020 15:33 Відповісти
Русалка... моторизированная ..
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21.10.2020 17:11 Відповісти
Такая наездница при проезде кошки ещё бы и газку поддала.
Сердобольная нашлась.
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21.10.2020 18:56 Відповісти
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