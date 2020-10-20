Лукашенко оголосив зміну тактики щодо учасників протестів: "Ми в спокійному режимі знайдемо кожного". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, висловився про ситуацію в країні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами Лукашенка, білоруси "раптом прозріли", "особливо мінчани": "Вони побачили, хто рветься до влади, хто може прийти до влади і що буде з країною. Вони зрозуміли, що вони можуть втратити".

Говорячи загалом про вуличні акції протесту, які проходять у Мінську, Лукашенко підкреслив їхній негативний вплив і попередив про відповідальність за протиправні дії. "Погано, що вештаються Мінськом, погано, що поводяться нахабно. Але ми поміняли тактику, - сказав він. - Ми в спокійному режимі знайдемо кожного. Сучасні засоби дозволяють це робити, що ми, до речі, і робимо. І кожен відповість за свої діяння. Я тут не погрожую. Ми в цьому напрямку працюємо. І це дає певний ефект".

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