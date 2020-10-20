Ексберкутівців, яких передали в ОРДЛО під час обміну, оголосили в розшук. ВIДЕО

Святошинський райсуд Києва на засіданні 20 жовтня оголосив у міжнародний розшук трьох колишніх беркутівців - Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Про це повідомляє в Telegram адвокатська дорадча група, що представляє інтереси потерпілих, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці обвинувачені переховуються від суду. Тепер прокурори мають організувати офіційне оголошення в міжнародний розшук компетентним органом міжнародної юрисдикції.

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура й Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

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28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко і Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.