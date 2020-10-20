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Ексберкутівців, яких передали в ОРДЛО під час обміну, оголосили в розшук. ВIДЕО

Святошинський райсуд Києва на засіданні 20 жовтня оголосив у міжнародний розшук трьох колишніх беркутівців - Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Про це повідомляє в Telegram адвокатська дорадча група, що представляє інтереси потерпілих, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці обвинувачені переховуються від суду. Тепер прокурори мають організувати офіційне оголошення в міжнародний розшук компетентним органом міжнародної юрисдикції.

Нагадаємо, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура й Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про вбивства на Майдані: з понад 30 підозрюваних у засіданнях беруть участь двоє, більшість ховається в РФ

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання цим п'ятьом ексберкутівцям. Наступного дня на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

На початку лютого 2020 року Олександр Маринченко і Сергій Тамтура повернулися до Києва і заявили про намір брати участь у судових засіданнях.

Автор: 

Беркут (532) суд (11679) юстиція (732) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+15
Клоун ну ты конченный зебил . Сначала отдать а потом оглсить в розыск
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20.10.2020 19:19
+14
Ну в жодній цивілізованій країні ти не зустрінеш громадян, які просять щоб главу сусідньої держави, щоб той ввів війська у їхню країну, так як немає жодної держави серед успішних, в якій президент має громадянство країни агрессора
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20.10.2020 19:15
+5
Дивна у нас країна , не чув ще про жодну , щоб правоохоронці майже повним складом перебігали на бік окупанта .
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20.10.2020 19:09
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20.10.2020 19:07 Відповісти
есть состав преступления - они не отсидели что не понятного ?
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20.10.2020 19:10 Відповісти
А сколько они не отсидели?
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20.10.2020 20:18 Відповісти
Экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО при обмене, объявили в розыск - Цензор.НЕТ 2090
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20.10.2020 19:09 Відповісти
Дивна у нас країна , не чув ще про жодну , щоб правоохоронці майже повним складом перебігали на бік окупанта .
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20.10.2020 19:09 Відповісти
Ну в жодній цивілізованій країні ти не зустрінеш громадян, які просять щоб главу сусідньої держави, щоб той ввів війська у їхню країну, так як немає жодної держави серед успішних, в якій президент має громадянство країни агрессора
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20.10.2020 19:15 Відповісти
Складна ситуація , згоден .
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20.10.2020 19:16 Відповісти
70 років *совка * та більше 300 русифікації даремно не минули .
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20.10.2020 20:35 Відповісти
Не дивна, а безнадійно дебільна. Тільки правильно сказати не країна, а люди.
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20.10.2020 19:16 Відповісти
Та різні є ...
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20.10.2020 19:17 Відповісти
так, коли імперія розпадається меншою кров,ю
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20.10.2020 19:23 Відповісти
Прошел год. аваковская мусорня и бакановские четеловы, демонстрируют невероятную оперативность. Шоб им так быстро зарплату платили и жены давали
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20.10.2020 19:11 Відповісти
Это мудро.
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20.10.2020 19:16 Відповісти
Тебя, как и ЗЕ, родили головой об пол?
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20.10.2020 19:30 Відповісти
Поделись с публикой, тяжело жить без мозгов?
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20.10.2020 19:49 Відповісти
Кроме тебя и лайкнувших тебе - тут ещё есть один дебил, но у того ник - типо шарик полиграфович и этим все сказано.
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20.10.2020 19:58 Відповісти
Феерические д...
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20.10.2020 19:17 Відповісти
Клоун ну ты конченный зебил . Сначала отдать а потом оглсить в розыск
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20.10.2020 19:19 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності. Як і у всьому, що роблять плісняві.
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20.10.2020 19:31 Відповісти
Для інтриги.
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20.10.2020 22:22 Відповісти
и что не так ?
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20.10.2020 19:31 Відповісти
Сначала восвояси отпустить преступников на вражескую территорию, а потом объявить в розыск...

Действительно, что в этой последовательности не так...
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20.10.2020 19:34 Відповісти
Да ничего странного,им же амнистию не давали,обменяли на своих ,еще попадутся будут сидеть дальше.Странно другое,что за столько лет сраный суд так и не вынес приговоров этим *******,а теперь прикидываются дурачками ,заявляя что те скрываются от суда.
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20.10.2020 23:05 Відповісти
Ага .... пускай теперь надеяться на что то ... и на то что Януковощ вернётся ... клоуны.
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20.10.2020 19:25 Відповісти
Зовсім скоро оголосять у розшук самого клована квартального-ото буде по ділу!
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20.10.2020 19:30 Відповісти
какой международный суд будет искать тех,которых не украинский суд в Украине отпустил по указанию мацковского хозяина???
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20.10.2020 19:32 Відповісти
Экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО при обмене, объявили в розыск - Цензор.НЕТ 228
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20.10.2020 19:37 Відповісти
Придурки
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20.10.2020 20:16 Відповісти
На нарах вбивць мають сидіти ті, хто виродків відпустив.
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20.10.2020 21:46 Відповісти
На них меняли украинских пленных, Сенцов, Балух, и т.д.
Всё верно
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21.10.2020 04:20 Відповісти
 
 