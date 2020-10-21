УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6246 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
852 9

На коронавірус за добу захворіли 318 дітей і 365 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні захворіли 315 826 осіб. З них 19 146 дітей, а також 20 174 медичні працівники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу COVID-19 підтверджений у 6 719 осіб. З низ 318 дітей, а також 365 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 009 осіб. На ліжках перебувають 22 977, у них або підтверджений COVID-19, або підозра на коронавірус. За останню добу в Україні зафіксовано 141 летальний випадок, це черговий сумний рекорд нашої країни", - зазначив глава МОЗ.

Одужали за минулу добу 2 686 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 713, Одещина - 614 і Полтавщина - 580

"За весь час пандемії в Україні захворіли 315 826 осіб. З них 19 146 дітей, а також 20 174 медичні працівники. Всього одужали 132 219 пацієнтів. А летальних випадків - 5 927", - додав Степанов.

Автор: 

діти (5063) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
похолодание и сезонные простуды и гриппы внесут свою лепту в эту неполную статистику
показати весь коментар
21.10.2020 09:26 Відповісти
Стойкое впечатление,когда ковидфонд разворован,что эти марзоты тупо хвастаются...Что ж твои "меценаты" на борьбу с ковидом не скинуться ,Моника ты тупорылая?
показати весь коментар
21.10.2020 09:33 Відповісти
Как считать, Степанов, как считать.
Если постараться, то цифру можно и удвоить.
Вам не повезло - в Украине осень, холодает.
То ли дело у нас, в Австралии: лето идет - померяй температуру у граждан при входе в помещение с улицы при +37C ( а то и за 40 градусов, что летом для Мельбурна не редкость)- да и записывай в зараженные "'ковидом по симптоматическим признакам".
Вы, Степанов, у раскаленных батарей испытуемых сажайте, что ли, ну чтобы "морда лица" покраснела.
А баб в климаксе можете сразу в "ковидоносителей" записывать, у них приливы, фиг они докажут, что потот с них льет градом не от ковида.
Давайте, Степанов, вам хозяева медальку какую-никакую дадут
А если очень отличитесь ударными результатами - то возьмут в ВОЗ в Женеву.
Степанов, вы же хотите в Женеву?
Тогда работайте, "растите над собой".
показати весь коментар
21.10.2020 09:36 Відповісти
Йому дадуть орден. З закруткою на спині.
показати весь коментар
21.10.2020 09:53 Відповісти
Вислати степашку на історічну батьківщину на кацапію.
показати весь коментар
21.10.2020 09:40 Відповісти
Де зелень бере таки тупих? Це вже третій міністр МОЗ від пустоголового Буратіни.
показати весь коментар
21.10.2020 09:55 Відповісти
это что получается? медработники как дети маску на подбородке или на одном ухе носят?
показати весь коментар
21.10.2020 09:56 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
Зеленський чекає цифри 9,5 тисяч. Тому зараз зайнятий лохотроном "5 питань зЕзідента". Тому й на закупку ШВЛ грошей немає.
показати весь коментар
21.10.2020 10:03 Відповісти
Від шановного міністра мені б хотілося б нарешті почути які заходи вживаються для протидії а не тупу статистику(і ще й маніпулятивну)
показати весь коментар
21.10.2020 11:52 Відповісти
 
 