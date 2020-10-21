На коронавірус за добу захворіли 318 дітей і 365 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО
За весь час пандемії в Україні захворіли 315 826 осіб. З них 19 146 дітей, а також 20 174 медичні працівники.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У нас черговий антирекорд. За минулу добу COVID-19 підтверджений у 6 719 осіб. З низ 318 дітей, а також 365 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 009 осіб. На ліжках перебувають 22 977, у них або підтверджений COVID-19, або підозра на коронавірус. За останню добу в Україні зафіксовано 141 летальний випадок, це черговий сумний рекорд нашої країни", - зазначив глава МОЗ.
Одужали за минулу добу 2 686 пацієнтів.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 315 826 осіб. З них 19 146 дітей, а також 20 174 медичні працівники. Всього одужали 132 219 пацієнтів. А летальних випадків - 5 927", - додав Степанов.
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Если постараться, то цифру можно и удвоить.
Вам не повезло - в Украине осень, холодает.
То ли дело у нас, в Австралии: лето идет - померяй температуру у граждан при входе в помещение с улицы при +37C ( а то и за 40 градусов, что летом для Мельбурна не редкость)- да и записывай в зараженные "'ковидом по симптоматическим признакам".
Вы, Степанов, у раскаленных батарей испытуемых сажайте, что ли, ну чтобы "морда лица" покраснела.
А баб в климаксе можете сразу в "ковидоносителей" записывать, у них приливы, фиг они докажут, что потот с них льет градом не от ковида.
Давайте, Степанов, вам хозяева медальку какую-никакую дадут
А если очень отличитесь ударными результатами - то возьмут в ВОЗ в Женеву.
Степанов, вы же хотите в Женеву?
Тогда работайте, "растите над собой".
Зеленський чекає цифри 9,5 тисяч. Тому зараз зайнятий лохотроном "5 питань зЕзідента". Тому й на закупку ШВЛ грошей немає.