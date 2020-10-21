На коронавірус за добу захворіли 318 дітей і 365 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

За весь час пандемії в Україні захворіли 315 826 осіб. З них 19 146 дітей, а також 20 174 медичні працівники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу COVID-19 підтверджений у 6 719 осіб. З низ 318 дітей, а також 365 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 009 осіб. На ліжках перебувають 22 977, у них або підтверджений COVID-19, або підозра на коронавірус. За останню добу в Україні зафіксовано 141 летальний випадок, це черговий сумний рекорд нашої країни", - зазначив глава МОЗ.

Одужали за минулу добу 2 686 пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 713, Одещина - 614 і Полтавщина - 580

"За весь час пандемії в Україні захворіли 315 826 осіб. З них 19 146 дітей, а також 20 174 медичні працівники. Всього одужали 132 219 пацієнтів. А летальних випадків - 5 927", - додав Степанов.