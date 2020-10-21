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Школи перейдуть на дистанційне навчання, якщо після канікул рівень захворюваності зростатиме, - "слуга народу" Бабак. ВIДЕО

Після канікул усім школам рекомендуватимуть перейти на дистанційну або змішану форму навчання, якщо рівень захворюваності зростатиме.

Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.

"Після канікул, якщо не буде катастрофічного спалаху захворюваності, всі школярі повернуться в школи у звичайному режимі, але, звичайно, зі збереженням маскового режиму та інших заходів безпеки. Але якщо рівень захворюваності зростатиме, школам буде рекомендовано перейти на дистанційну або змішану форму навчання", - сказав нардеп.

Бабак зазначив, що це не стосується дошкільнят і учнів початкової школи.

"Тому що для них дистанційна форма справді дуже складна, їм потрібна робота офлайн у школі", - додав нардеп.

Читайте: Школам Київщини рекомендовано встановити осінні канікули з 15 по 30 жовтня, - ОДА

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) школа (2208) Бабак Сергій (37) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А майже 6800 випадків зараження в день мало для переходу на дистанційне навчання???
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21.10.2020 10:05
+2
Чуєш, їбанько https://censor.net/ru/user/458761, в тебе діти шкільного віку є??? Ми пройшли дистанційне навчання весною - це повний треш... Школи в своїй більшості мають формальний підхід і не забезпечені технічно, не готові ментально. І не розказуй про смартфон, бо до нього потрібно ще мати нормальний інтернет і мати бажання освоїти навчальну програму, цього робити ніхто не буде. Якщо ти думаєш, їбанько, що діти будуть на кантині сидіти вдома в чотирьох стінах і вчитись, то ти, їбанько, помиляєшся, комусь з батьків доведеться лишити роботу і займатись освітою дітей, а після уроків ті самі діти, які типу на кантині будуть збиратись разом на ігрових майданчиках, дворах, секціях і т.д. І останнє, коли щось там про карантин заявляє правляча партія, що типу ми тут боремось, ******** всі на каратнтин, в мене виникає питання, а за чий рахунок і головне, що буде зроблено за час сидіння в карантині, що зміниться через місяць два, крім зменшення сімейних бюджетів. Що було зроблено весною? Де напрацювання наших світил науки по розробці вакцини, ліків крім констатації повного ******* і майбутніх *********** прогнозів нічого не має. Ну ок, давайте ще їбанем економіку.
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21.10.2020 13:31
+1
Тут справа взагалі не в смартфоні. Немає в загальноосвітніх українських школах а ні методичної бази, а ні технічної. Тобто щоб щось дивитися та слухати на смартфоні треба спочатку підготувати що на нього транслювати. Це по-перше, а по-друге питання зворотнього звʼязку та контролінгу. Тобто потрібна єдина точка входу, де дитина матиме змогу отримувати завдання, здавати виконані та бачити результати перевірки. Щось на кшталт власного кабінету. Окрім того потрібні програми, які моделюють роботу пристроїв, які учні використовують на лабораторних роботах, які вчителі використовують при поданні матеріалу. Бо транслювати з шкільного класу подібний урок тими засобами, що є в школах, практично неможливо. Учні майже нічого не побачать і як наслідок не зрозуміють матеріалу. Крім того самі програми розраховані на очне навчання. І вони дуже різняться від дістанційного. Загалом багато особливостей дійсно дистанційного навчання , які відсутні в ******** загальноосвітніх школах. І так званий перехід на дістанційне навчання в тому вигляді що пропонує влада це просто самозаспокоєння. По факту треба усвідомлювати, що його не буде від слова ВЗАГАЛІ. Це буде просто своєрідний екстерн. Так власне і було у минулому навчальному році.
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21.10.2020 10:52
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А майже 6800 випадків зараження в день мало для переходу на дистанційне навчання???
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21.10.2020 10:05 Відповісти
Тянут до выборов.
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21.10.2020 13:04 Відповісти
Ждём после 25 октября, после выборов в местные советы, хотя смотря ещё за кого проголосуют избиратели.
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21.10.2020 10:08 Відповісти
Ви кожному дали по смартфону шо патякаєте про дистанційне навчання?
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21.10.2020 10:12 Відповісти
Ботяра, в кого нема смартфона, який зараз бу. можна купити менше ніж за 1000 грн, чи комп.ютера - теж від 1000 грн, той йде до сусіда і через плече загляда
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21.10.2020 10:37 Відповісти
Чуєш, їбанько https://censor.net/ru/user/458761, в тебе діти шкільного віку є??? Ми пройшли дистанційне навчання весною - це повний треш... Школи в своїй більшості мають формальний підхід і не забезпечені технічно, не готові ментально. І не розказуй про смартфон, бо до нього потрібно ще мати нормальний інтернет і мати бажання освоїти навчальну програму, цього робити ніхто не буде. Якщо ти думаєш, їбанько, що діти будуть на кантині сидіти вдома в чотирьох стінах і вчитись, то ти, їбанько, помиляєшся, комусь з батьків доведеться лишити роботу і займатись освітою дітей, а після уроків ті самі діти, які типу на кантині будуть збиратись разом на ігрових майданчиках, дворах, секціях і т.д. І останнє, коли щось там про карантин заявляє правляча партія, що типу ми тут боремось, ******** всі на каратнтин, в мене виникає питання, а за чий рахунок і головне, що буде зроблено за час сидіння в карантині, що зміниться через місяць два, крім зменшення сімейних бюджетів. Що було зроблено весною? Де напрацювання наших світил науки по розробці вакцини, ліків крім констатації повного ******* і майбутніх *********** прогнозів нічого не має. Ну ок, давайте ще їбанем економіку.
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21.10.2020 13:31 Відповісти
Не витрачайте сили на цього дурника. Він не сидів на карантині з дітьми. У мене двоє школярів. Це жесть!! А пІдагогам дуже зручно - дітей нема, години не відпрацьовані, а зарплатня капає у повному обсязі. Вони моляться на карантин!
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21.10.2020 13:41 Відповісти
"пІдагоги" сидять в скайпах, зумах, гуглах так само, як і в школі. Погана ознака, осолбливо для чоловіка, рахувати чужі гроші, ще й копійки. Шуруйте в школу на 7-8К зряплатні до 35 таких, як ваші дітки. В мене велика підозра, що вони пішли в татка.... Зараз в школу будь-кого беруть з вищою освітою, бо вчителі тікають від цього пекла
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21.10.2020 15:17 Відповісти
Не стоит так. О педагогах.
Мать - замдиректора в школе.
Дистанционное обучение только ленивый не проклинает. Или идиот.
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21.10.2020 15:27 Відповісти
Бачу, зачепив хворе місце ) Судячи по лексикону, ваші дітки недалеко від батька пішли. Я, як раз, про ваш випадок писав. Не переймайтесь: вашим дітям все одне, на карантині чи за шкільною партою. Вони виростуть такими ж неосвіченими та дурнуватими як і батько. Воно ж ба "треба засвоїти навчальну програму" ! )))) Мої діти не тільки засвоїли навчальну програму, а й регулярно перемагають на шкільних та районних олімпіадах. В мене діти в школу ходять із кнопочними телефонами, але вдома є й смартфони, і планшети, ноутбуки, стаціонарні комп.ютери тощо. Якщо ви не в змозі організувати навчання та дозвілля своїх дітей, то навіщо, взагалі, іх народжували?! Як діти пішли в школи, так і кількість випадків заражень пішла вгору.
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21.10.2020 15:14 Відповісти
Чуєш, ідіот, ти пишеш повну маячню. Засвоєння навчальної програми не дітьми, в нас є репетитори, я можу обходитись, якийсь час без школи, малось на увазі, засвоєння програми вчителями (освоєння онлайн площадок). Школа - не тільки занання, а й соціалізація. В кожного є планшет, смартфон, ноут (навіть в такого ідіотата, як ти). Кількість заражень пішла вгору, а куда вона мала йти? Це цілком прогнозоване явище, як і кожного навчального року і карантин не щось нове. Тільки ще раз повторюсь коли хтось робить закид в суспільство про карантин (розрахований на ідіотів накшталт тебе), повинен пояснити часові рамки такого карантину, що буде зроблено за цей час і які наслідки для економіки. Цього тобі ніхто не пояснить, бо вони керуються панічним страхом (не за твоє життя чи здоров"я твоїх дітей), а за те що настане параліч всієї медицини, тобто 100% зоповненість лікарень і люди почнуть ставити правильні питання: куди йде ковід фонд, чому лікарі масово тікають, скільки відкрито нових відділень, де кисень і т.д. І влада сьогодні бачить один шлях - закрити всіх по домівках. Економіка швидко просяде, ми вже спостерігаємо рецесію і падіння ВВП, які як маховик розкручуються недолугими заявами і діями. Тому справа не тільки в школі, освіта - тільки одна зі сторін ******** недолугої політики.
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22.10.2020 10:17 Відповісти
Якщо ви не розбираєтесь у поняттях, чому лізете туди, де не розбираєтесь ? То "засвоєння програми", то " опанування онлайн сервісів". Визначтесь, що ви маєте на увазі! Чим вас не влаштовує соціалаізація на вулиці, у спортивних секціях. Не турбуйтесь за підлітків - вони знайдуть, де їм соціалізуватись. Якщо ваші діти неорганізовані та "не можуть сидіти в чотирьох стінах",то хто вам лікар? І хто сказав, що треба ВСІХ закрити по домівках? Мова ідеться про школи, зокрема, про середню та старшу. Садочки та молодшу школу, скоріш за все, закривати не будуть бо, дійсно, малих дітей небеспечно залишати вдома самих.
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22.10.2020 15:10 Відповісти
А що влада? А влада думає, як запудрити людям мізки та купити вакцину у х.ла
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21.10.2020 20:58 Відповісти
Тут справа взагалі не в смартфоні. Немає в загальноосвітніх українських школах а ні методичної бази, а ні технічної. Тобто щоб щось дивитися та слухати на смартфоні треба спочатку підготувати що на нього транслювати. Це по-перше, а по-друге питання зворотнього звʼязку та контролінгу. Тобто потрібна єдина точка входу, де дитина матиме змогу отримувати завдання, здавати виконані та бачити результати перевірки. Щось на кшталт власного кабінету. Окрім того потрібні програми, які моделюють роботу пристроїв, які учні використовують на лабораторних роботах, які вчителі використовують при поданні матеріалу. Бо транслювати з шкільного класу подібний урок тими засобами, що є в школах, практично неможливо. Учні майже нічого не побачать і як наслідок не зрозуміють матеріалу. Крім того самі програми розраховані на очне навчання. І вони дуже різняться від дістанційного. Загалом багато особливостей дійсно дистанційного навчання , які відсутні в ******** загальноосвітніх школах. І так званий перехід на дістанційне навчання в тому вигляді що пропонує влада це просто самозаспокоєння. По факту треба усвідомлювати, що його не буде від слова ВЗАГАЛІ. Це буде просто своєрідний екстерн. Так власне і було у минулому навчальному році.
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21.10.2020 10:52 Відповісти
Тоді хай краще пропустять рік, ніж помруть. Живі можуть надолужити потім ) І не кажіть мені, що діти переносять легше. Потім через років двадцять будете за голову хапатися, звідки стільки спадкових мутацій. Бо ******* діти - це майбутні батьки.
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21.10.2020 12:15 Відповісти
Шановна, Ві змішали коней та людей. До чого спадкові мутації до коронавірусу (ГРВІ)??? Швидше мутації будуть від екології, від харчування з добавками, від ультрафіолету сонячного та інше. Це як лікар Вам кажу.
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21.10.2020 13:52 Відповісти
Щоб отримати мутації від ультрафіолету, треба жити на Південному полюсі ) Не ображайтесь. але у Вас знання про мутації радянських часів.
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22.10.2020 13:43 Відповісти
Бо ******* діти - це майбутні батьки.

Боже, як Ви праві. Дійсно, майбутні батьки невігласи, які за голівудськими фантастичними блокбастерами будуть вважати, що вірус ГРВІ (різновидом якої ковід і є) викликае спадкові мутації на генетичному рівні. А, ні. Вибачайте. Бо терміни "генетичний рівень" та "мутація" їм будуть взагалі незрозумілі. Бо звідкіля невігласу знати що це. А стосовно мутацій Вас повиннен хвилювати власне стан Чорнобильської АЕС та її https://news.liga.net/incidents/news/pojar-v-zone-chaes-v-mvd-o-zaschite-yadernyh-othodov-hranilischa-nadejny-foto сховища ядерних відходів .
Школи перейдуть на дистанційне навчання, якщо після канікул рівень захворюваності зростатиме, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 5573

Не хвилює? Ні?
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21.10.2020 16:08 Відповісти
Я якраз те покоління, яке вигнали стояти на шосе з квітами на травневому параді у 1986-му і у якого потім пачками лізло волосся. Так ось, шкода, яку моєму організмові нанесла вакцина АКДС, і шкода, яку йому нанесла чорнобильська радіація, порівнюються десь як вибух від ядерної бомби і слід від рогатки, причому бомбою була вакцина. Тому, вибачте, я набагато більше боюсь вірусів та їх залишків, аніж радіації. Голівудські блокбастери знімаються на підставі наукових досягнень у сфері генномодифікації, які вже є фактом. Тільки там спеціально роблять менше вірусне навантаження, щоб мутації були поодинокими і як наслідок не успадковувались. Дивно, що Ви про це не чули, мабуть, в пізнанні треба спиратись не лише на блокбастери ) А ось дихати вугільним смогом та жерти сорбат калію у кожному продукті дійсно небезпечно - це викликає ракові захворювання. Так що Вам є чим обурюватися. Адже погана екологія послаблює захисні сили організму і тим самим готує Ваш організм до ефективнішого постковідного мутування. З чим Вас і вітаю.
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22.10.2020 13:45 Відповісти
Радіації Ви власне можете боятись, а можете ні. Радіація на те не зважає та діятиме на ваш організм однаково. Відносно 1986 року зауважу, що в квітні я закінчував служити строкову в Десні і перебіг цих подій відбувався на моїх очах. Якщо ви кажете що стояли в травневому параді з квітами, то безумовно маєте на увазі скоріш за все Київ. Тому що таке Десна та де вона розташована повинні знати, бо вона від Київа 40 хвилин автобусом. Голівудські блокбастери знімаються на підставі сценаріїв. Фантастичних в тому числі. І я дійсно не чув, щоб вірус викликав в організмі людини генну мутацію. Ну окрім голівудських блокбастерів. Якщо у вас є посилання на подібну інформацію - буду Вам дуже вдячний. Механізм захворювання раком теж досі ще достеменно невідомий. Безумовно є певні кліше та шаблони. Але вони на кшталт, що всі хто пʼє воду обовʼязково помре. І ви кінець кінцем визначтеся екологія та природне середовище (зокрема космічне випромінювання) викликає мутації чи таки віруси. Поки що в мене особисто немає такої інформації, що віруси викликають генні мутації. За вітання безумовно вдячни, якщо враховувати що Вас можна з тим самим привітати.
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22.10.2020 14:47 Відповісти
Не нужно было быть Нострадамусом, чтобы предсказать новую волну эпидемии и карантин. Все лето было позади ,чтобы подготовится, освоить бесплатные инструменты Гугл,Майкрософт,Зум и не только. Было бы желание. Просто кто то плохо делает свою работу.
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21.10.2020 13:15 Відповісти
Ось подобається, коли далекі від освіти люди, починають щось фантазувати. Все у вчителів є: й комп.ютери вдома і планшети. В кого нема, то є цілий клас інформатики. І є сайти, які дають можливість створити власний кабінет: це і гугл класрум, і падлет, і система "наурок". Все учні побачать, бо викладання іде на базі шкільних підручників - різниці ніякої нема. Аби було бажання в учня, а це іде від сім.ї. Якщо у ваших дітей такого бажання нема, то не треба кивати на дзеркало...
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21.10.2020 15:21 Відповісти
Мені фантазувати не треба. Як усим тим, що Ви перерахували, користуються вчителі я бачив власними очима минулого навчального року на карантині як моєму сину викладали. Було зодва тижня телеуроків в рамках державногої освітницької програми і рівно три так би мовити відеоуроків від вчителів школи де навчався мій син. Тому передбачаючи, що і в цьому році подібне можливо, я з початку року перевів сина у ліцей де однією з программ навчання дійсно присутня дістанційна форма навчання. На якій власне він зараз і вчиться з початку року. Тільки там все зазделегідь підготовано, є відповідні методичні матеріали, інструменти та фахівці відповідного рівня. Цей ліцей вже давно працює за такою формою. І програма там дещо відрізняється від очної, яка запроважджена в стандартних загальноосвітніх школах, як власне і розподіл учбового часу. Там посеместровий розподіл. Як у вишах. І туди беруть з 9-го класу. І там не вчать. Там дитина сама навчається за програмою. Вчителі тільки ведуть та курують навчальний процес. Власне як і у самих вишах. А уроки дистанційно, або, якщо потрібно, очно приходиш навчаєшся. Є додаткові заняття кожного дня, та проводяться консультації. Консультації як дістанційно так і очно на вибір. Крім того 10-й та 11-й клас є можливість закінчити екстерном за один рік. Але для того відповідні здібності у дитини повинні бути. В тому ліцеї багато навчається учнів яких батьки вивезли за кордон. І дитина у віці 14-15 років не може навчатися у школі тієї країни, бо має низький рівень знання мови для того, а на адаптацію потрібен час. А таким чином вона має можливість отримати український атестат встановленного зоразку про середню освіту.
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21.10.2020 16:34 Відповісти
Вести та бути куратором ще простіше дистанційно. Ліцей безкоштовний ?
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21.10.2020 19:10 Відповісти
Так. Державний.
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21.10.2020 19:20 Відповісти
Поки всі вчителі не зваляться з ніг.
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21.10.2020 10:54 Відповісти
Дурень, педагогів треба теж на карантин, а то вони теж на канікулах можуть захворіти короновірусом.
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21.10.2020 11:47 Відповісти
Подход к обучению детей -наплевательский.Дети практически вне зоны риска,а учителя - в зоне риска.Поэтому пожилых учителей должны заменить студенты педвузов и университетов классических.Языки,математика химия физика,литература- это очень даже реально .Остальное может и подождать.А студентов можно смело переводить на дистанционное.Это даже дисциплинирует.Нужно сдавать модули в строго отведенное время,есть возможность онлайн пообщаться с лекторами и предами.Тут не отволонишь,если пред честный.
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21.10.2020 11:53 Відповісти
Тобто дошкільнят і детей молодшої школи не шкода? Скажіть, це у нас такі батьки цинічні (тоді ця нація ні на що добре не заслуговує, що і маємо по факту, Господь мудр) чи все ж хтось інший?
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21.10.2020 12:20 Відповісти
"Заболєваємості" © кого? Школярів? Чи їхніх дідусів-бабусь, яким вони щодня вірус зі школи приносять?
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21.10.2020 12:59 Відповісти
В смысле "приносят"? Они же в сверхэффективной маске, которая защищает)))
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21.10.2020 15:30 Відповісти
 
 