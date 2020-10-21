Школи перейдуть на дистанційне навчання, якщо після канікул рівень захворюваності зростатиме, - "слуга народу" Бабак. ВIДЕО
Після канікул усім школам рекомендуватимуть перейти на дистанційну або змішану форму навчання, якщо рівень захворюваності зростатиме.
Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.
"Після канікул, якщо не буде катастрофічного спалаху захворюваності, всі школярі повернуться в школи у звичайному режимі, але, звичайно, зі збереженням маскового режиму та інших заходів безпеки. Але якщо рівень захворюваності зростатиме, школам буде рекомендовано перейти на дистанційну або змішану форму навчання", - сказав нардеп.
Бабак зазначив, що це не стосується дошкільнят і учнів початкової школи.
"Тому що для них дистанційна форма справді дуже складна, їм потрібна робота офлайн у школі", - додав нардеп.
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Мать - замдиректора в школе.
Дистанционное обучение только ленивый не проклинает. Или идиот.
Боже, як Ви праві. Дійсно, майбутні батьки невігласи, які за голівудськими фантастичними блокбастерами будуть вважати, що вірус ГРВІ (різновидом якої ковід і є) викликае спадкові мутації на генетичному рівні. А, ні. Вибачайте. Бо терміни "генетичний рівень" та "мутація" їм будуть взагалі незрозумілі. Бо звідкіля невігласу знати що це. А стосовно мутацій Вас повиннен хвилювати власне стан Чорнобильської АЕС та її https://news.liga.net/incidents/news/pojar-v-zone-chaes-v-mvd-o-zaschite-yadernyh-othodov-hranilischa-nadejny-foto сховища ядерних відходів .
Не хвилює? Ні?