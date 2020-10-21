Школи перейдуть на дистанційне навчання, якщо після канікул рівень захворюваності зростатиме, - "слуга народу" Бабак. ВIДЕО

Після канікул усім школам рекомендуватимуть перейти на дистанційну або змішану форму навчання, якщо рівень захворюваності зростатиме.

Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.

"Після канікул, якщо не буде катастрофічного спалаху захворюваності, всі школярі повернуться в школи у звичайному режимі, але, звичайно, зі збереженням маскового режиму та інших заходів безпеки. Але якщо рівень захворюваності зростатиме, школам буде рекомендовано перейти на дистанційну або змішану форму навчання", - сказав нардеп.

Бабак зазначив, що це не стосується дошкільнят і учнів початкової школи.

"Тому що для них дистанційна форма справді дуже складна, їм потрібна робота офлайн у школі", - додав нардеп.

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