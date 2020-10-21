Нефьодов про причини свого звільнення: Контрабандисти дійшли до ОП і пояснили, що реформа - це довго, і пообіцяли Зеленському мільярд на дороги. ВIДЕО

Ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов розповів, чому його звільнили з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю виданню The Page ексглава Держмитслужби опублікував на сторінці в мережі Facebook.

"Особливо красиво виглядають ці дві цитати поруч. Я розповідаю, чому мене звільнили з митниці. А міністр фінансів каже, що "чомусь" від згортання реформи митниці грошей не стало більше - і тепер як в анекдоті: "Тату, ти будеш менше пити? Ні синку, ти будеш менше їсти!". Пан Марченко повернув на митницю всіх контрабандистів, з якими ми боролися, і тепер каже, що варто нам з вами готуватися до "вегетаріанського меню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відповідаючи на питання, чому його звільнили, Нефьодов сказав: "Якщо говорити дуже просто, то контрабандисти дійшли до Офісу Президента і пояснили, що реформа це так довго, складно, незрозуміло, простий народ це не оцінить тощо. А зараз можна повернути міцних господарників і вони в ручному режимі зберуть додатковий мільярд президенту на дороги. А ось цих всіх реформаторів краще заховати. Ну, результат був очікуваний - тепер ні реформи, ні грошей".



