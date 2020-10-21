Нефьодов про причини свого звільнення: Контрабандисти дійшли до ОП і пояснили, що реформа - це довго, і пообіцяли Зеленському мільярд на дороги. ВIДЕО
Ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов розповів, чому його звільнили з посади.
Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю виданню The Page ексглава Держмитслужби опублікував на сторінці в мережі Facebook.
"Особливо красиво виглядають ці дві цитати поруч. Я розповідаю, чому мене звільнили з митниці. А міністр фінансів каже, що "чомусь" від згортання реформи митниці грошей не стало більше - і тепер як в анекдоті: "Тату, ти будеш менше пити? Ні синку, ти будеш менше їсти!". Пан Марченко повернув на митницю всіх контрабандистів, з якими ми боролися, і тепер каже, що варто нам з вами готуватися до "вегетаріанського меню", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, відповідаючи на питання, чому його звільнили, Нефьодов сказав: "Якщо говорити дуже просто, то контрабандисти дійшли до Офісу Президента і пояснили, що реформа це так довго, складно, незрозуміло, простий народ це не оцінить тощо. А зараз можна повернути міцних господарників і вони в ручному режимі зберуть додатковий мільярд президенту на дороги. А ось цих всіх реформаторів краще заховати. Ну, результат був очікуваний - тепер ні реформи, ні грошей".
Будь ласка, зачекайте...
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Тому не треба так на "папєрєдніков". Бо на тлі блаЗЄнської ненажерливої гусені вони і справді мають вигляд ангелів
Вм не задумувались про те, що чи не всі церкви збудовані на місці поховань пращурів?
Зате виймає з шухляди старих госпідарників.
Таки Нєфьодов правий.
"... год назад не думал, что менять страну к лучшему будет настолько сложно..."
Он думал, что это как на рояле сбацать ...
Приходит расстроенный муж (высокопоставленный чиновник) домой и говорит, мол, что новая власть его люстрировала.
Жена спрашивает, мол, за что? - дескать, во время оно был на юбилее Виктора Януковича.
Тю, говорит, жена, не мог соврать? - а как соврешь, если они все там тоже были?
А по проксі мені здається що ти як був мокшою так і строчиш за парєбрика чмо кацапське
Ви усі маєте РАЗОМ відповісти за спричинене Україні зло!
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Вы все какие-то одинаковые.Снесли,дальше-то что?
Так і олігархи зробили те саме і той мільярд вже давно відбили .
Привів шашлик ,привіз дрова,
І каже : --- Буде хлопці траса,
Нефйодов токо нах з баркаса...