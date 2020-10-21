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Нефьодов про причини свого звільнення: Контрабандисти дійшли до ОП і пояснили, що реформа - це довго, і пообіцяли Зеленському мільярд на дороги. ВIДЕО

Ексглава Держмитслужби Максим Нефьодов розповів, чому його звільнили з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент інтерв'ю виданню The Page ексглава Держмитслужби опублікував на сторінці в мережі Facebook.

"Особливо красиво виглядають ці дві цитати поруч. Я розповідаю, чому мене звільнили з митниці. А міністр фінансів каже, що "чомусь" від згортання реформи митниці грошей не стало більше - і тепер як в анекдоті: "Тату, ти будеш менше пити? Ні синку, ти будеш менше їсти!". Пан Марченко повернув на митницю всіх контрабандистів, з якими ми боролися, і тепер каже, що варто нам з вами готуватися до "вегетаріанського меню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відповідаючи на питання, чому його звільнили, Нефьодов сказав: "Якщо говорити дуже просто, то контрабандисти дійшли до Офісу Президента і пояснили, що реформа це так довго, складно, незрозуміло, простий народ це не оцінить тощо. А зараз можна повернути міцних господарників і вони в ручному режимі зберуть додатковий мільярд президенту на дороги. А ось цих всіх реформаторів краще заховати. Ну, результат був очікуваний - тепер ні реформи, ні грошей".

Нефьодов про причини свого звільнення: Контрабандисти дійшли до ОП і пояснили, що реформа - це довго, і пообіцяли Зеленському мільярд на дороги 01
Нефьодов про причини свого звільнення: Контрабандисти дійшли до ОП і пояснили, що реформа - це довго, і пообіцяли Зеленському мільярд на дороги 02

Автор: 

контрабанда (1823) звільнення (2673) Нефьодов Максим (383) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+39
Всі ж помітили, що ЗЕ не впроваджує ЖОДНИХ реформ.
Зате виймає з шухляди старих госпідарників.
Таки Нєфьодов правий.
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21.10.2020 11:08
+28
Хениальный юрЫст и бизнесмен Зеленский:
"... год назад не думал, что менять страну к лучшему будет настолько сложно..."

Он думал, что это как на рояле сбацать ...
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21.10.2020 11:10
+16
Вот же порохобот этот Нефедов...
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21.10.2020 11:07
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Быстро он с зебилов в голос переметнулся
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21.10.2020 11:07 Відповісти
в зебілах він ніколи не був. А в ЄС, в прохідну частину, його не взяли - потрібно було раніше думати і стовбити собі місце агітроботою щонайпізніше з весни.
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21.10.2020 11:14 Відповісти
А він в зебілах і не був - конкурс на митницю він виграв ще при Пороху...
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21.10.2020 11:26 Відповісти
Саме так. Щоправда, перебуваючи серед блаЗЄнських, він намагався підлизатися, дистанціюючись від "пАпЄрЄдніков"
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21.10.2020 11:39 Відповісти
якби хотів підлизатися - то би підлизався, це неважко. Неважко для тих, хто бажає того.
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21.10.2020 11:44 Відповісти
Дуже хотів. Але він не "-ський" і не з "крівово_роґа", і не з блаЗЄнів з 95-го. Всі ці плодожерки хочуть "падняцца". Не до "нєфЙОдових" їм.
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21.10.2020 12:43 Відповісти
ну папередники тоже не ангелы с крыльцами. там было от чего дистанцироваться. НО. вот это вот "Зе"... лучше вообще к нему не подходить.
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21.10.2020 12:49 Відповісти
Так. Були не ангели. Але, незважаючи на це, Нефьодова було обрано за зрозумілою процедурою. Ви зараз хоч щось подібне бачите? Зараз Нефьодов мав би шанс очолити митницю? Чи там черга з "менделів", яких треба прилаштувати просто волею блаЗЄнського?
Тому не треба так на "папєрєдніков". Бо на тлі блаЗЄнської ненажерливої гусені вони і справді мають вигляд ангелів
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21.10.2020 12:58 Відповісти
я ходив на прозорий конкурс при минулій владі. Представника президента не влаштувала фраза "у воюючій краіні не ворують". не пройшов. а потім цього представника викрили на хабарі - айфони, мерседеси, кольє для баби в Італіі. І з 17 року у сивочолого гетьмана не знайшлося часу прокоментувати діі свого губернатора. Це минула влада. А нинішня - ну якщо губер підбухне і шмаляє по начальнику поліціі - не знаю. Це мабудь перевершує попередників.
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21.10.2020 13:06 Відповісти
Жодна блага і навіть богоугодна справа не робиться ангелами. Ангели в кращому випадку лише освячують позитивний результат...
Вм не задумувались про те, що чи не всі церкви збудовані на місці поховань пращурів?
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21.10.2020 12:59 Відповісти
Не треба переконувати мене в тому, що кіт залає як собака. Володар концерну РОшен чудово захистив своє майно від іноземної агресії. Реформуючи правоохрону, судову та фіскальну систему він підвищує привабливість Украіни і відповідно вартість своїх активів. І я теж хочу, і зберегти майно, і підвищити його вартість. Але. Той же володар сколотив свій актив на державній посаді. Тому не треба навідь сподіватися що він відмовиться від корупціі. Це про пятого. Тепер про шостого - він сколотив свій капітал на теренах СНГ, десять років розвалюючи украінську державність за рахунок опальних олігархів. Тому не треба навідь сподіватися що він зміниться і кинеться захищати Украіну.
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21.10.2020 13:16 Відповісти
взагалі-то стартовий капітал в Петра Порошенка - від батька і покійного брата; а далі його бізнес розвивався його же найнятими менеджерами; Вячеслав Москалевський - один з них, Гладковський - також вихідець числа найнятих; і т.д.
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21.10.2020 13:33 Відповісти
Ну звідкись візметься, кудись добавиться. Багато років ввізне мито на какао-боби 0%, а на авто більше 40%. І ніяк тих бобів не нажруться.
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21.10.2020 19:08 Відповісти
Вот же порохобот этот Нефедов...
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21.10.2020 11:07 Відповісти
Всі ж помітили, що ЗЕ не впроваджує ЖОДНИХ реформ.
Зате виймає з шухляди старих госпідарників.
Таки Нєфьодов правий.
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21.10.2020 11:08 Відповісти
Хениальный юрЫст и бизнесмен Зеленский:
"... год назад не думал, что менять страну к лучшему будет настолько сложно..."

Он думал, что это как на рояле сбацать ...
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21.10.2020 11:10 Відповісти
Воно жадібне на бабло яке йому за це відслюнявили, а тепер мабуть і само не раде.
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21.10.2020 11:15 Відповісти
не думаю что с ним кто-то делится. Ему достаточно наплести в уши про миллиард на дороги и какие он сможет с отремонтированными дорогами видосики для рейтинга поснимать, и хватит.
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21.10.2020 11:33 Відповісти
Мурку на рояле он уже будет на зоне учить.
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21.10.2020 11:35 Відповісти
На рояле пальчиками не так просто сбацать да еще и педали вовремя нажимать приходится и этому семь лет в музыкальной школе учат... И тут ошибался...
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22.10.2020 00:32 Відповісти
Це вже новиє літса, чи ще папірєднікі?
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21.10.2020 11:12 Відповісти
Нефьодов о причинах своего увольнения: Контрабандисты дошли до ОП и объяснили, что реформа - это долго, и пообещали Зеленскому миллиард на дороги - Цензор.НЕТ 6895
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21.10.2020 11:12 Відповісти
А яка ж Ліза без жопи?
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21.10.2020 11:16 Відповісти
А Багуцкая ?
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21.10.2020 11:37 Відповісти
Ця Ліза нас всіх в дупу тягне. Може тому, що своєї не має? Треба щоб Яременко провів їй терапію.
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21.10.2020 12:28 Відповісти
Сильно , в этой стране когда нибудь будут отвечать за базар ? Если это правда - орден Нефедову ,вранье - нары !!!!
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21.10.2020 11:14 Відповісти
Пусть зебоба,за свой базар брехливый,сначало на нары сядет.
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21.10.2020 11:17 Відповісти
Большинство чиновников и депутанов выбирают вместо ордена миллион долларов. Орден годится разве что на подушечку перед прощанием с усопшим, а вот миллион открывает столько возможностей еще в этой жизни.
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21.10.2020 11:19 Відповісти
Нда...соратнички зелупы его и посадят на пожизненное )хотя оно в живых нам и не нужно...
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21.10.2020 11:15 Відповісти
Вспоминается анекдот нашего недавнего периода:
Приходит расстроенный муж (высокопоставленный чиновник) домой и говорит, мол, что новая власть его люстрировала.
Жена спрашивает, мол, за что? - дескать, во время оно был на юбилее Виктора Януковича.
Тю, говорит, жена, не мог соврать? - а как соврешь, если они все там тоже были?
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21.10.2020 11:17 Відповісти
Клятий Порошенко...
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21.10.2020 11:17 Відповісти
Да, уж. Натворил Петр Алексеевич, на десять дет хватит вспоминать...
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21.10.2020 11:20 Відповісти
Да и не говорите - то Нефёдова ослику подсунул, то " крепких хозяйственников "
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21.10.2020 11:23 Відповісти
Та ні при ньому краще крали,спитай в кононенка ,рознблата ,свинарчуків і т.д.
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21.10.2020 11:24 Відповісти
Откуда знаешь ? Сам воровал , а теперь не в теме 😄
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21.10.2020 11:31 Відповісти
Знаю бо живу в Україні а не як ти в саратовській губернії. сепарок лугандонський.
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21.10.2020 11:38 Відповісти
Якщо ти пишеш на український і под українським прапором то це ще не значе що ти живеш в Україні
А по проксі мені здається що ти як був мокшою так і строчиш за парєбрика чмо кацапське
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21.10.2020 11:43 Відповісти
До речі я помилився прапор то українського і нема Якийсь знак питання - так що кацап пшов звідси
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21.10.2020 11:45 Відповісти
Кожному цапу не збираюсь пояснювати бо не забов"язаний і не хочу витрачати свого часу на лайно.
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21.10.2020 11:51 Відповісти
Як самокритично ,цапа мабуть в дзеркало побачив , так треба було і не дивиться Під таким прапором як у тебе кацапом за кілометр тхне
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21.10.2020 11:55 Відповісти
Не міг я побачити тебе в своєму дзеркалі,навіть не мрій, бо в мене в хаті лайна не буває.
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21.10.2020 12:04 Відповісти
Не міг там твоя рожа кацапська була 😂
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21.10.2020 12:22 Відповісти
Моя була а от тебе лайна навіть бути не може,Нефьодов про причини свого звільнення: Контрабандисти дійшли до ОП і пояснили, що реформа - це довго, і пообіцяли Зеленському мільярд на дороги - Цензор.НЕТ 6328бо мій пес вас колорилих чує за кілометр і не пустить супостата на поріг.
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21.10.2020 12:30 Відповісти
Кацап а що це у тебе прапор знак питання ? навіть ти свого аквафреша соромився
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21.10.2020 12:44 Відповісти
Не часто бачу щоб лайно розмовляло.Відколи тебе стали озвучувати українською?
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21.10.2020 12:47 Відповісти
Як вас кацапів плюще коли ваш говнофлаг аквафрешом називають
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21.10.2020 12:59 Відповісти
Коли починаєш діалог з дебілом їх стає два.
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21.10.2020 13:01 Відповісти
)
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21.10.2020 13:08 Відповісти
Порошенко руки крадіям рубав !😉
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21.10.2020 11:38 Відповісти
Ага як і ослик ще на весні всіх пересаджав
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21.10.2020 11:46 Відповісти
Ну і де Зеленський ще не обісрався?
Нефьодов о причинах своего увольнения: Контрабандисты дошли до ОП и объяснили, что реформа - это долго, и пообещали Зеленскому миллиард на дороги - Цензор.НЕТ 4390
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21.10.2020 11:23 Відповісти
До 2019 р зеленського при владі не було,а твій мальдівський з неї не вибував.Чому ж ми так живем якщо порошенко такий хороший?
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21.10.2020 11:27 Відповісти
Особисто тобі- треба було менше на ;рєфєрєнуми; бігати.
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21.10.2020 11:29 Відповісти
Как при сесесери все сравнивали с 1913 годом царской росии "до и после", так немножко дурноватые адепты зеленого кодла все сравнивают "до и после Порошенко". Это к тому, что 1913 считался годом экономического и гео-политического подъема.
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21.10.2020 11:39 Відповісти
Движение коек в публичном доме продолжается.
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21.10.2020 11:24 Відповісти
Конгениально. Только непонятно, куда делся миллиард.
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21.10.2020 11:31 Відповісти
"Борода многогрешная" до сих пор на гавно исходит.
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21.10.2020 11:32 Відповісти
Сейчас мнение в стране разделится одни любят фантаста Беляева, а другие любят фантастов братьевСстругацких.
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21.10.2020 11:33 Відповісти
выбор из 2 сортов лайна
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22.10.2020 11:14 Відповісти
О кадр ,запорол всё что можно было запороть а теперь строит из себе реХформатора ,там на рыле идиотизм нарисован ..
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21.10.2020 11:34 Відповісти
А без нього там вже все реформували?
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21.10.2020 11:56 Відповісти
Чтобы там всё отреформировать нужен кто-то на подобии Геракла ,там такие засранные конюшни ,что без эпического подвига не обойтись ...
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21.10.2020 12:03 Відповісти
Т.е зепмлы обосрались, если кратко
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21.10.2020 13:14 Відповісти
Уже достаточно "наработал" вовчик за время своеей короткой каденции на благо 95 балагана, и честно заслужил браслеты и отдых в местах не столь отдаленных.
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21.10.2020 11:35 Відповісти
зебобики,это уже вам звиздец пришел -такое нести при живой зебобе и не боятся мсти ...)))))
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21.10.2020 11:38 Відповісти
Про зе й так зрозуміло, але ось цей персонаж як і більшість що прийшли з зекомандою такі ж реформатори як сам зе, поставили собі мільйонні зарплати, дали доручення і хай воно все само якось зробиться.
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21.10.2020 11:40 Відповісти
когда марченко говорит, что не сможет себе позволить некоторые вещи - это он о чем? что теперь он не будет есть трюфели каждый день, а только по выходным? или будет смотреть на них только на каналах фуд-блогеров?
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21.10.2020 11:48 Відповісти
Якщо хто захоче більше дізнатись про Макса - подивіться https://www.youtube.com/watch?v=3iPZqfsT_8o
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21.10.2020 11:48 Відповісти
Чому ти козліна , зразу це не говорив коли тебе звільнили.
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21.10.2020 11:50 Відповісти
А що б це змінило? В тебе є вплив на президента чи на контрабандистів?
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21.10.2020 11:55 Відповісти
На митниці та ж ситуація, що була при Саакашвілі. Він прибрав з митниці конрабанду, за ввіз товару перевізники мусили платити податки до бюджету, що було їм невигідно, бо дорожче. Тоді більшість перевізників знайшли обхідні шляхи, де платили, як раніше, менший податок, а хабаря -- митникам. І з митниці стало потрапляти менше грошей до бюджету, ніж до реформи.
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21.10.2020 11:53 Відповісти
Нефьодов про причини свого звільнення: Контрабандисти дійшли до ОП і пояснили, що реформа - це довго, і пообіцяли Зеленському мільярд на дороги - Цензор.НЕТ 4430
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21.10.2020 16:09 Відповісти
Кого не возьми все в один голос кричат что они кристально честные люди а все наезды на них только по политическим мотивам и происки врагов.
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21.10.2020 12:04 Відповісти
Ти співпарцював із Зеленським, то ж не роби із себе невинувату вівцю...
Ви усі маєте РАЗОМ відповісти за спричинене Україні зло!
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21.10.2020 12:06 Відповісти
хвост управляет собакой
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21.10.2020 12:17 Відповісти
Таможня! Даешь добро? - вопрс к президенту.
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21.10.2020 12:26 Відповісти
Таможня! Даешь добро? - вопрс к президенту.
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21.10.2020 12:27 Відповісти
Козлобородому и его бывшему вождю Зеленскому веры нет все они сказочники! Единственное что может спасти Украину это отставка зе-президента и его слуг.
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21.10.2020 12:39 Відповісти
Единственное что может спасти Украину это отставка зе-президента и его слуг.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы все какие-то одинаковые.Снесли,дальше-то что?
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21.10.2020 13:18 Відповісти
капець, їм потрібно усім, з головним, сидіти ......... буде вам коліївщина
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21.10.2020 13:39 Відповісти
Это намёк на коррупцию? И шо, Зеленский сядет в тюрьму пожизненно с конфискацией, а его дети пойдут работать на завод?
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21.10.2020 14:14 Відповісти
"Нефьодов о причинах своего увольнения: Контрабандисты дошли до ОП и объяснили, что реформа - это долго, и пообещали Зеленскому миллиард на дороги."

Так і олігархи зробили те саме і той мільярд вже давно відбили .
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21.10.2020 18:17 Відповісти
че бородатый несет ? чеж он сам никого из таможни не уволил и под суд не отдал
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21.10.2020 18:37 Відповісти
Умиляет, когда несостоявшиеся чиновники объясняют свою импотентность происками посторонних.
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21.10.2020 20:06 Відповісти
Хмм , похудал дроздaбород похудал , иди в монахи не печалься тебя там ждут..
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21.10.2020 20:47 Відповісти
Нефьодов нехай приєднується до Богдана - два зебіла это сіла! А вже удвох нехай зловлять Гончарука "алешенькою" і буде "- Відішь трі багатиря? Посрєдінє ето я"
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22.10.2020 00:43 Відповісти
Что за бред?
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22.10.2020 03:23 Відповісти
Все правильно сказал Нефедов, потому как успел увидеть зеленых "изнутри"
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22.10.2020 03:25 Відповісти
Прийшов у Охвіс Абдулла,
Привів шашлик ,привіз дрова,
І каже : --- Буде хлопці траса,
Нефйодов токо нах з баркаса...
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22.10.2020 09:20 Відповісти
 
 