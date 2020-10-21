Після побиття журналіста Варшанідзе на Одещині спалили редакцію незалежного видання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 21 жовтня скоєно підпал редакції видання "Альтернатива.орг" в Овідіополі Одеської області. Це вже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

У суботу, 17 жовтня, головного редактора "Альтернативи" Романа Варшанідзе побили троє невідомих під час зйомок. Національна спілка журналістів України засуджує напад на журналіста, протестує проти грубого залякування медіа, яким є підпал редакції, і закликає правоохоронців до оперативного розслідування злочинів.

"Альтернатива.орг" опублікувала відеозвернення Романа Варшанідзе, записане біля обгорілого редакційного приміщення. Журналіст інформує, що за свідченням очевидців, двоє невідомих розбили вікно і кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно редакції.

У приміщенні обгоріли меблі, підлога, але редакція і техніка не вигоріли, оскільки сусіди змогли до приїзду пожежників загасити полум'я.

На місце інциденту оперативно прибули поліцейські і пожежники.

"Б'ють нас, тепер підпалюють. Зрозуміло, що ми нікому не подобаємося, - каже Роман Варшанідзе. - Напевно, така журналістська доля - нікому не подобатися".

Головний редактор "Альтернативи" зазначає, що "нас не зламати і ми будемо в ефірі" і сподівається, що правоохоронці розслідують як підпал редакції, так і недавнє побиття.

У Національній спілці журналістів України засуджують обурливий тиск на журналістів "Альтернативи" і закликають правоохоронців до оперативного належного розслідування злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час зйомок репортажу про кандидата на Одещині побили журналіста Варшанідзе. Він заявляє, що нападники - представники ОПЗЖ

"Напередодні місцевих виборів побиття незалежного журналіста і підпал його редакції є актами залякування журналістів не тільки в Одеській області, а й в усій Україні, - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Правоохоронці повинні демонструвати належні зусилля для розкриття цих злочинів і забезпечення безпеки працівників ЗМІ в цей виборчий час".

Фото: сайт НСЖУ

Нагадаємо, що в серпні 2017 року на Романа Варшанідзе вже було скоєно напад з битами, журналіст потрапив у реанімацію. Солідарність з колегою висловили НСЖУ і Європейська федерація журналістів. Генсек ЄФЖ Рікардо Гутьєррес особисто висловив підтримку Роману Варшанідзе, коли в кінці 2017 відвідав редакцію "Альтернативи" в Овідіополі. Роман Варшанідзе був учасником спеціальних парламентських слухань з фізичної безпеки журналістів України, які проводилися в листопаді 2019 року.