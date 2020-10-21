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Після побиття журналіста Варшанідзе на Одещині спалили редакцію незалежного видання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 21 жовтня скоєно підпал редакції видання "Альтернатива.орг" в Овідіополі Одеської області. Це вже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

У суботу, 17 жовтня, головного редактора "Альтернативи" Романа Варшанідзе побили троє невідомих під час зйомок. Національна спілка журналістів України засуджує напад на журналіста, протестує проти грубого залякування медіа, яким є підпал редакції, і закликає правоохоронців до оперативного розслідування злочинів.

"Альтернатива.орг" опублікувала відеозвернення Романа Варшанідзе, записане біля обгорілого редакційного приміщення. Журналіст інформує, що за свідченням очевидців, двоє невідомих розбили вікно і кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно редакції.

Після побиття журналіста Варшанідзе на Одещині спалили редакцію незалежного видання 01

У приміщенні обгоріли меблі, підлога, але редакція і техніка не вигоріли, оскільки сусіди змогли до приїзду пожежників загасити полум'я.

На місце інциденту оперативно прибули поліцейські і пожежники.

Після побиття журналіста Варшанідзе на Одещині спалили редакцію незалежного видання 02

"Б'ють нас, тепер підпалюють. Зрозуміло, що ми нікому не подобаємося, - каже Роман Варшанідзе. - Напевно, така журналістська доля - нікому не подобатися".

Головний редактор "Альтернативи" зазначає, що "нас не зламати і ми будемо в ефірі" і сподівається, що правоохоронці розслідують як підпал редакції, так і недавнє побиття.

Після побиття журналіста Варшанідзе на Одещині спалили редакцію незалежного видання 03

У Національній спілці журналістів України засуджують обурливий тиск на журналістів "Альтернативи" і закликають правоохоронців до оперативного належного розслідування злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час зйомок репортажу про кандидата на Одещині побили журналіста Варшанідзе. Він заявляє, що нападники - представники ОПЗЖ

"Напередодні місцевих виборів побиття незалежного журналіста і підпал його редакції є актами залякування журналістів не тільки в Одеській області, а й в усій Україні, - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Правоохоронці повинні демонструвати належні зусилля для розкриття цих злочинів і забезпечення безпеки працівників ЗМІ в цей виборчий час".

Після побиття журналіста Варшанідзе на Одещині спалили редакцію незалежного видання 04

Фото: сайт НСЖУ

Нагадаємо, що в серпні 2017 року на Романа Варшанідзе вже було скоєно напад з битами, журналіст потрапив у реанімацію. Солідарність з колегою висловили НСЖУ і Європейська федерація журналістів. Генсек ЄФЖ Рікардо Гутьєррес особисто висловив підтримку Роману Варшанідзе, коли в кінці 2017 відвідав редакцію "Альтернативи" в Овідіополі. Роман Варшанідзе був учасником спеціальних парламентських слухань з фізичної безпеки журналістів України, які проводилися в листопаді 2019 року.

Автор: 

журналістика (1757) підпал (673) НСЗУ (313)


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Начать надо с того, что технику Варшанидзе не покупал, а получил в пользование от ныне покойного Хасана Хасаева (бывшего Таировского головы) и присвоил после смерти последнего, поэтому как пришло, так и уйдёт.
Карма, она такая.
***
Учитывая "подвиги" никому не нравящегося и работающего на Чегодарь (ныне - кандидатка на должность Овидиопольского головы, а в прошлом - председательша Овидиопольской РГА и зампред ОГА при Яныке), это начало. Ждём-с пожаров авто и дома у Романа Автандиловича и его сынули-лжесвидетеля Мурада, идущего в Овидиопольский поссовет на кресло депутата.
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21.10.2020 12:15 Відповісти
Варшанідзе, Хасан Хасаєв, Мурад, Автанділович... це взагалі Україна?
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21.10.2020 12:51 Відповісти
Це Овідіопольський район, передмістя Одеси де немає української влади, де ростуть десятки незаконних багатоповерхівок в полі за межею Одеси і де знаходиться Промринок 7км.
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21.10.2020 15:33 Відповісти
Странно что ничего не сгорело. Даже не подгорело, только порошок из огнетушителя. Наверно бутылка была с незажигательной смесью.
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21.10.2020 13:07 Відповісти
мебель целая, техника целая, бумажки даже целые. Какую-то "пыльную гранату" кинули в окно
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21.10.2020 15:57 Відповісти
 
 