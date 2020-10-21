Після побиття журналіста Варшанідзе на Одещині спалили редакцію незалежного видання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 21 жовтня скоєно підпал редакції видання "Альтернатива.орг" в Овідіополі Одеської області. Це вже другий злочин, скоєний проти місцевого незалежного медіа протягом тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна спілка журналістів України.
У суботу, 17 жовтня, головного редактора "Альтернативи" Романа Варшанідзе побили троє невідомих під час зйомок. Національна спілка журналістів України засуджує напад на журналіста, протестує проти грубого залякування медіа, яким є підпал редакції, і закликає правоохоронців до оперативного розслідування злочинів.
"Альтернатива.орг" опублікувала відеозвернення Романа Варшанідзе, записане біля обгорілого редакційного приміщення. Журналіст інформує, що за свідченням очевидців, двоє невідомих розбили вікно і кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно редакції.
У приміщенні обгоріли меблі, підлога, але редакція і техніка не вигоріли, оскільки сусіди змогли до приїзду пожежників загасити полум'я.
На місце інциденту оперативно прибули поліцейські і пожежники.
"Б'ють нас, тепер підпалюють. Зрозуміло, що ми нікому не подобаємося, - каже Роман Варшанідзе. - Напевно, така журналістська доля - нікому не подобатися".
Головний редактор "Альтернативи" зазначає, що "нас не зламати і ми будемо в ефірі" і сподівається, що правоохоронці розслідують як підпал редакції, так і недавнє побиття.
У Національній спілці журналістів України засуджують обурливий тиск на журналістів "Альтернативи" і закликають правоохоронців до оперативного належного розслідування злочинів.
"Напередодні місцевих виборів побиття незалежного журналіста і підпал його редакції є актами залякування журналістів не тільки в Одеській області, а й в усій Україні, - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Правоохоронці повинні демонструвати належні зусилля для розкриття цих злочинів і забезпечення безпеки працівників ЗМІ в цей виборчий час".
Фото: сайт НСЖУ
Нагадаємо, що в серпні 2017 року на Романа Варшанідзе вже було скоєно напад з битами, журналіст потрапив у реанімацію. Солідарність з колегою висловили НСЖУ і Європейська федерація журналістів. Генсек ЄФЖ Рікардо Гутьєррес особисто висловив підтримку Роману Варшанідзе, коли в кінці 2017 відвідав редакцію "Альтернативи" в Овідіополі. Роман Варшанідзе був учасником спеціальних парламентських слухань з фізичної безпеки журналістів України, які проводилися в листопаді 2019 року.
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Учитывая "подвиги" никому не нравящегося и работающего на Чегодарь (ныне - кандидатка на должность Овидиопольского головы, а в прошлом - председательша Овидиопольской РГА и зампред ОГА при Яныке), это начало. Ждём-с пожаров авто и дома у Романа Автандиловича и его сынули-лжесвидетеля Мурада, идущего в Овидиопольский поссовет на кресло депутата.