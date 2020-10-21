Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" ВIДЕО

На пероні вокзалу в Костянтинівці, куди вранці приїхали депутати від "Слуги народу", незадоволені ветерани АТО висловили претензії главі фракції Давиду Арахамії у зв'язку з його заявою про можливе скорочення армії. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Арахамія відповів, що підтримав тоді експерта, який виступив за скорочення співвідношення небойового складу до бойового. За словами Арахамії, зараз в Україні 40% армії - не бойовий склад.

"Я з комітету нацбезпеки і оборони, ми розподіляємо бюджет. 90% - це просто зарплати і 10% на нове озброєння. Ти ж прекрасно розумієш, що без нового озброєння армія боєздатна не стане. І для цього треба більшу частину збільшувати на озброєння", - заявив глава фракції "Слуга народу".

Після цього, як повідомляє PavlovskyNews, "слуги народу" сіли у військові машини, які підігнали до залізничного вокзалу, і поїхали в прифронтову зону. Зайняли місця на звичайних дерев'яних лавках. Також частина депутатів роз'їхалася на бусах.

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