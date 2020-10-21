Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" ВIДЕО
На пероні вокзалу в Костянтинівці, куди вранці приїхали депутати від "Слуги народу", незадоволені ветерани АТО висловили претензії главі фракції Давиду Арахамії у зв'язку з його заявою про можливе скорочення армії. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
Арахамія відповів, що підтримав тоді експерта, який виступив за скорочення співвідношення небойового складу до бойового. За словами Арахамії, зараз в Україні 40% армії - не бойовий склад.
"Я з комітету нацбезпеки і оборони, ми розподіляємо бюджет. 90% - це просто зарплати і 10% на нове озброєння. Ти ж прекрасно розумієш, що без нового озброєння армія боєздатна не стане. І для цього треба більшу частину збільшувати на озброєння", - заявив глава фракції "Слуга народу".
Після цього, як повідомляє PavlovskyNews, "слуги народу" сіли у військові машини, які підігнали до залізничного вокзалу, і поїхали в прифронтову зону. Зайняли місця на звичайних дерев'яних лавках. Також частина депутатів роз'їхалася на бусах.
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Жизнь коротка, и, сколько бы не съел,
Наесться впрок - не стоит зря стараться,
Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр.
Набиты сундуки и брюхо,
Но все равно, в конце концов,
С косой заявится старуха И загребет к себе гребцов.
@Песня с мультфильма "Остров сокровищ"
олова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вважає необхідним скоротити чисельність https://zik.ua/news/ludyna/v_ukraini_pochavsia_osinnii_pryzov_do_armii_zaberut_ponad_13_tysiach_iunakiv_982323 української армії , а звільнені кошти направити на її розвиток. Про це він заявив в ефірі телеканалу https://youtu.be/3IGw-S2FXdw "Україна 24".
"Я повністю погоджуюся, що нам насправді треба хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету. Але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, якої завжди не вистачає, це захищена стаття для оборони. Але завжди немає достатньо коштів для того, щоб переозброювати армію, придбати нові речі, нове озброєння, нові технології", - сказав Арахамія.
За словами парламентаря, звільнені кошти необхідно буде направити на збільшення бюджету розвитку армії. Зокрема, він стверджує, що це призведе до зростання спроможності української армії.
"І тому насправді, якщо ми будемо зменшувати бюджет "проїдання" і трохи збільшувати бюджет на розвиток та інновації, то спроможність нашої армії зростатиме. А це те, що нам треба, щоб стримувати військову агресію з боку Росії", - додав Арахамія,- брехуняка він
.
Кондукторе натисніть на гальма!!
Слуги їдуть на Донбас першим класом!
https://apostrophe.ua/news/politics/2020-10-21/na-front---v-pervom-klasse-seti-vzorvali-foto-poezdki-slug-naroda-na-donbass/212519
А була б Армія краща за ПаРашну хрін би хто сунувся Україну терзать!
Розстрілять всіх скорочувальників як зрадників, і Рахмію, і великого Зе розстрілять, бо знову доскорочуються до війни!
Один Порошенко розбудовував ЗСУ!
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Мені особисто набридлі ці вештання грузинів в Україні!!!