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Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" ВIДЕО

На пероні вокзалу в Костянтинівці, куди вранці приїхали депутати від "Слуги народу", незадоволені ветерани АТО висловили претензії главі фракції Давиду Арахамії у зв'язку з його заявою про можливе скорочення армії. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Арахамія відповів, що підтримав тоді експерта, який виступив за скорочення співвідношення небойового складу до бойового. За словами Арахамії, зараз в Україні 40% армії - не бойовий склад.

"Я з комітету нацбезпеки і оборони, ми розподіляємо бюджет. 90% - це просто зарплати і 10% на нове озброєння. Ти ж прекрасно розумієш, що без нового озброєння армія боєздатна не стане. І для цього треба більшу частину збільшувати на озброєння", - заявив глава фракції "Слуга народу".

Після цього, як повідомляє PavlovskyNews, "слуги народу" сіли у військові машини, які підігнали до залізничного вокзалу, і поїхали в прифронтову зону. Зайняли місця на звичайних дерев'яних лавках. Також частина депутатів роз'їхалася на бусах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук. ФОТОрепортаж

Мандрівка слуг народу на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: Попродавалися! За пять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище! 01

Автор: 

Донбас (22355) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+102
К чему только ни прикасался царь Мидас -всё становилось золотым)))
К чему не прискаснутся Слуги народа - все превращается в дерьм@.
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21.10.2020 15:31
+72
Еще не бьют? Странно
Путешествие "слуг народа" на Донбасс началось с конфликта с ветеранами АТО: "Попродавались! По пять тысяч вам платят, бл#дь! Позорище!" - Цензор.НЕТ 2126
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21.10.2020 15:33
+57
Теперь они "участники" АТО. Еще одна статье по зарплате депутата.
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21.10.2020 15:31
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Сушите весла, сэр, на кой вам черт богатство?
Жизнь коротка, и, сколько бы не съел,
Наесться впрок - не стоит зря стараться,
Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр.

Набиты сундуки и брюхо,
Но все равно, в конце концов,
С косой заявится старуха И загребет к себе гребцов.

@Песня с мультфильма "Остров сокровищ"
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21.10.2020 17:33 Відповісти
И зелёная мартышка как обычно пропищала "вы меня не правильно поняли".
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21.10.2020 17:41 Відповісти
_Именно так и работает окно Овертона: сначала ты вбрасываешь тезис о сокращении армии - ну конечно всяких паразитов, бюрократов и т. п. А вы что подумали? Мы же только лучшего для Украины хотим (делаем вид, что лучшего). А заканчиваются все эти речи - уничтоженной и разоружённой армией, оккупацией, миллионами беженцев и многими тысячами убитых! И потому просто заслышав от власти и политиков такие вот разговорчики, их нужно сразу же ******* до прекращения признаков жизнедеятельности!
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21.10.2020 17:47 Відповісти
щоарахамія дурня включає , у тій заяві каналу " Україна 24" і слова нема про бойлву чи небойову частку, дословно
олова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вважає необхідним скоротити чисельність https://zik.ua/news/ludyna/v_ukraini_pochavsia_osinnii_pryzov_do_armii_zaberut_ponad_13_tysiach_iunakiv_982323 української армії , а звільнені кошти направити на її розвиток. Про це він заявив в ефірі телеканалу https://youtu.be/3IGw-S2FXdw "Україна 24".
"Я повністю погоджуюся, що нам насправді треба хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету. Але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, якої завжди не вистачає, це захищена стаття для оборони. Але завжди немає достатньо коштів для того, щоб переозброювати армію, придбати нові речі, нове озброєння, нові технології", - сказав Арахамія.
За словами парламентаря, звільнені кошти необхідно буде направити на збільшення бюджету розвитку армії. Зокрема, він стверджує, що це призведе до зростання спроможності української армії.
"І тому насправді, якщо ми будемо зменшувати бюджет "проїдання" і трохи збільшувати бюджет на розвиток та інновації, то спроможність нашої армії зростатиме. А це те, що нам треба, щоб стримувати військову агресію з боку Росії", - додав Арахамія,- брехуняка він
.
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21.10.2020 18:10 Відповісти
Зупинись паровик, не стукайте колеса
Кондукторе натисніть на гальма!!
Слуги їдуть на Донбас першим класом!
Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" - Цензор.НЕТ 9521

https://apostrophe.ua/news/politics/2020-10-21/na-front---v-pervom-klasse-seti-vzorvali-foto-poezdki-slug-naroda-na-donbass/212519
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21.10.2020 18:29 Відповісти
То Герпес лічной пєрсоной? Здав ую енергетику Бені й на фронт попутєшествовать ? ******.
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21.10.2020 20:04 Відповісти
Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" - Цензор.НЕТ 3537
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21.10.2020 18:34 Відповісти
Кравчук скорочував, Кучма, Ющенко скорочували і доскорочувались до війни!
А була б Армія краща за ПаРашну хрін би хто сунувся Україну терзать!
Розстрілять всіх скорочувальників як зрадників, і Рахмію, і великого Зе розстрілять, бо знову доскорочуються до війни!
Один Порошенко розбудовував ЗСУ!
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21.10.2020 18:59 Відповісти
Глупый ты Ленчик. Ум либо есть либо его нет... Понимание развала страны это единственный правильный ответ -поставить человека во главу новой страны с интересами государства которое развалилось... кравчук? Идеолог КП УССР ...Планомерное уничтожение системы производилось ещё и с выспрашиванием бабок у запада которые просто ловили в карман.... Кому нужно КБ создавшее Сатану и Булаву....? Принцип работы ракетного двигателя не меняется со времени его изобретения самим Глушко.... Что сделал Маск? Изучил Р9 и просто написал электронику.... Отвлёкся..... А теперь по порядку - шахты залили бетоном - деньги распилили - тополи продали..... И стоять Тепер тополі в Казахстані в полі..... А Україна - це таке... Мне нравится наблюдать за этим дебильным цирком - проектом Коломойского.... Недоразвитые дурачки напоминают детей которые приходили к родителям- начальникам на работу сами не понимая что их важность это исключительно номенклатурность назначения совка.
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22.10.2020 17:14 Відповісти
Да какого хрена не идёт видео? Почему так тормозит? Админы, решайте проблему.
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21.10.2020 19:10 Відповісти
Кстати,таки да, вчера ссылки на выступление Сюмар в Раде тоже не работали.
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21.10.2020 19:39 Відповісти
Пороблено.
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22.10.2020 17:20 Відповісти
Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" - Цензор.НЕТ 489

...
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21.10.2020 19:26 Відповісти
а копняками цю бабiзяну та за поребрик, на родiну-уродiну?
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21.10.2020 19:37 Відповісти
Что только не сделаешь ради пиара даже на военной машине ездить приходится !1,5 года а тут перед выборами приехали с военными поговорить!
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21.10.2020 19:41 Відповісти
Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" - Цензор.НЕТ 6315
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21.10.2020 19:41 Відповісти
Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" - Цензор.НЕТ 2373
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22.10.2020 14:54 Відповісти
А с кем "арахамия" разговаривает на "ТЫ"? С бойцами? Берёт пример со своего хамовитого, невоспитанного, наглого и быдловатого подельника " голобородьки"? Это может плохо для него закончиться....Я бы ему подсрачник отпустил - он же теперь "прикосновенный"....
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21.10.2020 19:43 Відповісти
Їхав би той хамія в свою Грузію звільняти Абхазію!
Мені особисто набридлі ці вештання грузинів в Україні!!!
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22.10.2020 13:36 Відповісти
пиар-компашка приведет к тлму что вместо зеленого в кресло сядет янукович
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21.10.2020 19:47 Відповісти
А хто у них там засланий Петін казачок - так дебілів дебільно піарять просто прєлєсть! Невже Арахамка?! бувший майданівець.
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21.10.2020 20:02 Відповісти
На лінії зіткнення більшість гоьосувала за Пороха. Дивимось результати виборів. Уважно!!!! Дивимось
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21.10.2020 20:08 Відповісти
Сокращать надо армию мордора. Вон Азербайджан уже начал и успешно продолжает сокращение армии винторогих.
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21.10.2020 20:12 Відповісти
Потрібно було той "жидобільшовицький десант слуг" віддубасити халявами по масним інородним пикам. Арахамія... піпець... етнічний трансвестит, якого готували в "кварталі 95" на роль галустяна. Смішне і потворне лопоухе чмо тепер ... політик. Мля... та ще й голова фракції в парламенті... Та на фуя такий парламент? Це ж цирк уродів!
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21.10.2020 20:23 Відповісти
Elect a clown 🤡 - got the circus 🎪 ( выбирая клоуна получаете цирк- старинная английская поговорка)
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22.10.2020 17:19 Відповісти
Арахамия идиот , ну или под шефа косит , тут возможны варианты . Одно дело если бы оно предложило ГШ и прочие раздутые штабы предложил сократить , а сокращать в бригадах не боевой ЛС это просто откровенная диверсия , не какая супер армия без тылового обеспечения воевать больше суток не когда не сможет , как и техника которую без ремонта и облуживания превратится в хлам.
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21.10.2020 20:33 Відповісти
О чем можно говорить с чуркой.
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21.10.2020 20:43 Відповісти
Херово. Рота сепаров, получается, с тыла к нашим заходит. Дай Бог, парням, вовремя их обнаружить, и, чтобы дашка, не подвела )
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21.10.2020 21:07 Відповісти
Конечно попродавались, и все это понимают!
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21.10.2020 21:36 Відповісти
Ара парашно-абхазского разлива, а кто будкт тыл обеспечивать? К примеру стирать носки солдатам? Жена твоя? А метрологию кто обеспечивать будет? Лысый дегенерат квартальный? И еще много много чего по обеспечению. Волонтеров нагрузите?
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21.10.2020 21:38 Відповісти
Цивільні не військові, вони отримують менше, роботу виконують, не відриваються на стройову, фізичну, спецвійськову підготовку, їх мати в армії досить вигідно.
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22.10.2020 12:39 Відповісти
АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ - Зе ВЛАДУ НА ПЕНСІЮ
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21.10.2020 21:49 Відповісти
Потрібно розуміти, те, що ригають зебуїни - просто брехня для їх елохторату. Все. І цьому є тисячі прикладів
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21.10.2020 23:29 Відповісти
а кто то голосуя за КЛОУНОВ в 2019 году думал что будет иначе ?
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22.10.2020 06:47 Відповісти
Мандрівка "слуг народу" на Донбас почалася з конфлікту з ветеранами АТО: "Попродавалися! За п'ять тисяч - і вам платять, бл#дь! Позорище!" - Цензор.НЕТ 2179
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22.10.2020 13:55 Відповісти
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