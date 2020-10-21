Без Цензури в прямому ефірі: Зе-слуги на фронті / Захід тисне Беню / Хто заплатить за Зе-опитувальник? ВIДЕО

Лучшая аналитика украинского ютуба от лучшей пары украинских медиа вживую!

Краща аналітика українського ютуба від кращої пари українських медіа наживо!

Вже звично, о 21:30, поговоримо про поїздку Зе-депутатів на Донбас (в компанії пропагандистів Шарія, до речі), справу "Приватбанку" і, звичайно, незаконне опитування від президента в день виборів.

- То хто ж заплатить за "5 запитань від президента" і які наслідки матиме цей Зе-опитувальник?

- Чому Володимир Зеленський не відправляв своїх депутатів на Донбас раніше, щоб це не мало вигляду передвиборчого піару?

- Як вийшло, що Верховний Суд не застосував "антиколомойський закон" до справи Суркісів?

Чекаємо всіх на стрім "Без цензури" і закликаємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал і перевіряти, чи не скинув раптом ютуб підписку та оповіщення!