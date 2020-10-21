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Без Цензури в прямому ефірі: Зе-слуги на фронті / Захід тисне Беню / Хто заплатить за Зе-опитувальник? ВIДЕО

Лучшая аналитика украинского ютуба от лучшей пары украинских медиа вживую!

Краща аналітика українського ютуба від кращої пари українських медіа наживо!

Вже звично, о 21:30, поговоримо про поїздку Зе-депутатів на Донбас (в компанії пропагандистів Шарія, до речі), справу "Приватбанку" і, звичайно, незаконне опитування від президента в день виборів.

- То хто ж заплатить за "5 запитань від президента" і які наслідки матиме цей Зе-опитувальник?

- Чому Володимир Зеленський не відправляв своїх депутатів на Донбас раніше, щоб це не мало вигляду передвиборчого піару?

- Як вийшло, що Верховний Суд не застосував "антиколомойський закон" до справи Суркісів?

Чекаємо всіх на стрім "Без цензури" і закликаємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал і перевіряти, чи не скинув раптом ютуб підписку та оповіщення!

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+15
хочеться рригати від цього.. не навиджу тварин!
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21.10.2020 21:35
+11
Єдина корість яка може бути від слуги народа у окопі, що в цей час він не зможе красти, протягувати родичів до розпилення державного бюджету та те, що слуга народу колі в окопі - одночасно не може торгувати совістю в Раді.
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21.10.2020 21:36
+9
Цель поездки слуг на Донбасс:
1. пиар-компания партии, "заботящейся" о мире на Донбассе
2. создание Свободной Экономической зоны для Ахметова
3. перевод переговоров с ТКГ Минска в парламентскую плоскость (групповая ответственность), что снимет все обвинения с Ермака и Зеленского !!
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21.10.2020 23:46
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Народный депутат Украины от фракции Слуга Народа Андрей Стрихарский находится сегодня на линии разграничения на Донбассе. Туда он отправился вместе со своими коллегами по фракции чтобы поддержать наших военных и местных жителей.
"Проведем на передовой вместе с нашими военными несколько дней, будем ночевать в окопах. Узнаем о реальных потребностях наших защитников и будем им помогать. Должны лично проверить, в каких условиях живут наши защитники, насколько качественное у них питание. Хотим убедиться, что у них есть надежная защита, качественная одежда и все необходимое для того, чтобы защищать наше государство от российского агрессора. Пообщаемся с местными жителями. Должны понимать, насколько часто происходят провокации со стороны агрессора",ОХРЕНІТЕЛЬНИЕ ПІАРЩІКІ
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21.10.2020 21:32 Відповісти
Єдина корість яка може бути від слуги народа у окопі, що в цей час він не зможе красти, протягувати родичів до розпилення державного бюджету та те, що слуга народу колі в окопі - одночасно не може торгувати совістю в Раді.
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21.10.2020 21:36 Відповісти
проте, коли повернуться всі собі візьмуть корочки УБД
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22.10.2020 08:36 Відповісти
Цель поездки слуг на Донбасс:
1. пиар-компания партии, "заботящейся" о мире на Донбассе
2. создание Свободной Экономической зоны для Ахметова
3. перевод переговоров с ТКГ Минска в парламентскую плоскость (групповая ответственность), что снимет все обвинения с Ермака и Зеленского !!
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21.10.2020 23:46 Відповісти
і корочки УБД
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22.10.2020 08:36 Відповісти
Док, да это все знают то.
Ну, те, кто читает Антиколорадоса, как и я.
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22.10.2020 09:03 Відповісти
хочеться рригати від цього.. не навиджу тварин!
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21.10.2020 21:35 Відповісти
Ну сцикло ж пообіцяв скоротити кількість депутатів у ВР до трьохсот, от вже 120 відправив так би мовити під скорочення.
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21.10.2020 21:39 Відповісти
і порадувати скороченням на фінансівання армії...та й скороченням самої армії ...
а між ділом рознести київський ковід по якби біляфронтовим закуткам ))))
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21.10.2020 22:06 Відповісти
Слуги поехали на фронт рассказать, что сокращать в МО начнут с участников АТО.
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21.10.2020 21:40 Відповісти

прочиталось...Зеленский одобрил решение Рады оставить "макет малыша" в натуральном виде.
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21.10.2020 22:30 Відповісти
где закрытие кацапских каналов?
где штрафы по мовным квотам радиостанций и каналов?
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21.10.2020 22:32 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-слуги на фронті / Захід тисне Беню / Хто заплатить за Зе-опитувальник? - Цензор.НЕТ 9047

...
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21.10.2020 22:55 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-слуги на фронті / Захід тисне Беню / Хто заплатить за Зе-опитувальник? - Цензор.НЕТ 4154
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22.10.2020 00:56 Відповісти
У этой поездки есть сверхзадача.
Ну, или сверхсдача, если угодно.
После выборов депутаты-ездоки поддержат или озвучат некие новые инициативы власти по Донбассу.
По свободной экономической зоне и перезагрузке переговоров.
Очередной токсичный для Украины путинский сценарий , 100%
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21.10.2020 23:26 Відповісти
Да, но туповатный или даже тупопохреничесий избиратель такую поездку оценит по заслугам предвыборного фальшивого пиара - это ж не колбасу и гречку получить...
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22.10.2020 00:05 Відповісти
тебе то что?
свалил в норм. страну.... хотя, смотря на Трампа...
не тебе поучать нас то.
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22.10.2020 09:06 Відповісти
Чому це вас повчати не можна? Від кого ви навчитесь жити чесно, курви ви корупційні!?
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22.10.2020 12:24 Відповісти
Скільки грошей тільки з моєї дільниці переслали і сім'ям досить пір допомагають, а тут якийсь рагуль «не тобі нас повчати»!!! Вас пора не те що «повчати», а взяти під зовнішнє і повне управління років на десять! Ви всі корумповані злодії!
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22.10.2020 12:32 Відповісти
А,ОК.
правда не обповчайся...))) часом
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22.10.2020 18:37 Відповісти
Такої безпардонної агітації від того (тих) хто не має на це право по закону, я не пам'ятаю ні разу за всі часи існування незалежної України. Як же мережева худоба переймалася "томос-туром"! А там не було прямої агітації як зараз. ЗОВСІМ. Тепер цю худобу все влаштовує. І я не про худобу, яка прийшла на вибори щоб "зробити їх разом". Я про тих, хто кєкав та лоліровав зі стрічок та томос-туру. Тобто тих, хто має хоч якісь мізки щоб лоліровати. Зараз їм нормас. Щоб у вас ричард не стояв..
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21.10.2020 23:57 Відповісти
най краще того ричарда пранцi з`iдять.
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22.10.2020 03:19 Відповісти
типо, сифон.
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22.10.2020 03:20 Відповісти
какие "мизги" то?
что кривляться, если за ЭТО голосовали тупо.... ну как назвать... ээээ, я напр. увидев плакат тогда - чуть не обосрался и думал шо оно не пройдет... потом опять чуть не обосрался т.к. - прошло
хоть и не пошел на выборы
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22.10.2020 09:08 Відповісти
программа напоминает анекдот, когда семейная пара разгадывает кроссворд... жена спрашивает у мужа - "вопрос - мужчина, который может целую ночь ублажать жену?" он спрашивает - "сколько букв", та отвечает - "восемь"... он подумал и говорит - "пиши - п*здобол"...
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22.10.2020 07:40 Відповісти
потом послушаю, но "бесит" шо типо "лучшая аналитика" - кто так сказал то? ребята ся высоко поставили.
лучшая аналитика это напр. Шапошников, а по текстам - антиколорадос.
а тут - ой, яЯ, мы лучшие. так Жуков тоже считал ся лучшим, правда за 1% таких его "подвигов" немецкого генерала бы расстрелял лично Гитлер.
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22.10.2020 09:12 Відповісти
Треба цих зе слуг зустрічати свистом. Тоді весь піар повернеться прями навпаки.
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22.10.2020 09:23 Відповісти
Якщо свистом батогів, то не заперечую.
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22.10.2020 09:31 Відповісти
Якраз є нагода взяти за шкірку цих слуг, і запитати, хто відповість за справи проти Антоненка, Стерненка, та інші переслідування владою ветеранів і патріотів. Запитати, коли нарешті почнуть переслідувати сепаратистів. Чому не арештовують Медведчука, Рабиновича, Бойка за самозванство. Який вони мють мандат від держави на міжнародні переговори? Хто дав цей мандат? Чи за перевищення повноважень для депутатів покарання немає?
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22.10.2020 09:27 Відповісти
Вони там будуть так в окопах як я на Марсі.
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22.10.2020 09:29 Відповісти
После нашествия ЗЕ-ЦИРКА в ВСУ - есть опасность вспышки заболеваемости...
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22.10.2020 11:49 Відповісти
 
 