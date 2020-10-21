Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті. ВIДЕО
Азербайджанські військові показали танки армії Вірменії, які були підбиті на полі бою за допомогою безпілотників "Байрактар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підбита техніка зібрана на спеціальному збірному пункті. Більшість танків уражені прямим поціленням у моторне відділення.
Топ коментарі
+64 Шрек Баблокат
показати весь коментар21.10.2020 19:34
+58 18c49ed2
показати весь коментар21.10.2020 19:13
+44 vas avas
показати весь коментар21.10.2020 19:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100 ед. уничтоженных (повреждённых) ОБТТ - это ровно 3 (три) батальона. Т.е. основных боевых единиц. Другими словами - этой войсковой части, уже нет.
Автомобили, не ударная сила, а просто транспорт.
Вы знаете, при каких коэффициентах ведётся бой?
Вам, известно что такое 30, 50 и 70% потерь?
Что, за каждой цифрой стоит? ЧТО ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ СТОИТ? Там кстати решения)))
Но это касается только личного состава и ОБТТ.
А вот в МТО, совсем другие цифры. Там 10 и 30.
После таких потерь - тыла (логистики), просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Ну давайте, повоюйте без тыла)))))
< Ожесточенные бои продолжались на южном направлении. Направление было особенно уклонено на юг, ближе к руслу Аракса. Все попытки противника наступить были пресечены, и ни одна группа, не смогла продвинуться даже на миллиметр, противник был отброшен, понеся значительные потери, - Арцрун Ованнисян.>
А всё почему. Коридор между границей с Ираном и горами сужается. Дальше азеры не идут.
Ары, самые-самые)))
Героическо-героические)))
Одним словом - БАРАНЫ на убое.
Ты кто такой?
Размахивать тряпкой, под флагом лукашенковщины или матрасника))))
Калибру 122-152-155 и 203 НАСРАТЬ НА МОБИЛИЗАЦИЮ.
ПОЛНУЮ или ЧАСТИЧНУЮ.
Операторам Байрактаров и Харопов - тоже наплевать на армянское мясо.
ну, если тебе нравится изучать арские инфо-сральни - вперед
осада крепости гор Карабаха - это будет отдельная операция
Такие штуки.
А ударных беспилотников потеряно всего один....и ни какого роста потерь не наблюдается..
Хотя по логике должны бы были...для поддержки типа морального духа...
Ажербайджанцы только сегодня освободили два новых населенных пункта
https://twitter.com/newkc14/status/1318954538678759425
ко-ко-ко вы все врети
бла-бла-бла на самом деле все не так
кацапы такие кацапы
Аровский?
Нет, не жаль.