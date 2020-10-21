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Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті. ВIДЕО

Азербайджанські військові показали танки армії Вірменії, які були підбиті на полі бою за допомогою безпілотників "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підбита техніка зібрана на спеціальному збірному пункті. Більшість танків уражені прямим поціленням у моторне відділення.

Дивіться також: Азербайджанські безпілотники "Байрактар" знищують вірменську військову техніку. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+64
17.10.2020 в Анголе уничтожен (ДТП с баобабом) генерал-майор вс рф Василий Кравцов... Командир 336 бригады. 336 бригада принимала активное участие в оккупации Крыма и в боевых действиях на украинском Донбассе... Земля стекловатой подонку!

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 6150
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21.10.2020 19:34
+58
Азербайджанцы бьют не по детски. Армяне уже называют этот азербайджанский спецназ "роботами". А они просто очень мотивированы биться за освобождение своей оккупированной Родины. Ничего не напоминает?

Армянские танки, подбитые "Байрактарами" в моторное отделение, на азербайджанском сборном пункте - Цензор.НЕТ 9841
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21.10.2020 19:13
+44
«Поди ты прочь - ты мне не сын,
Ты не чеченец - ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин
А.С. Пушкин. Тазит
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21.10.2020 19:12
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Не путайте 100 единиц бронетанковой и 100 единиц автомобильной техники.
100 ед. уничтоженных (повреждённых) ОБТТ - это ровно 3 (три) батальона. Т.е. основных боевых единиц. Другими словами - этой войсковой части, уже нет.
Автомобили, не ударная сила, а просто транспорт.
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21.10.2020 20:53 Відповісти
на видео удары по грузовым машинам и градам. бтт штук 50 пораженных целей. на вооружении азербайджанцев 800 танков. и вот вопрос сколько они потеряли. армяне пишут сотни...
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21.10.2020 21:11 Відповісти
Уважаемый!
Вы знаете, при каких коэффициентах ведётся бой?
Вам, известно что такое 30, 50 и 70% потерь?
Что, за каждой цифрой стоит? ЧТО ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ СТОИТ? Там кстати решения)))
Но это касается только личного состава и ОБТТ.
А вот в МТО, совсем другие цифры. Там 10 и 30.
После таких потерь - тыла (логистики), просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Ну давайте, повоюйте без тыла)))))
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21.10.2020 21:23 Відповісти
Они воюют. Свежее сообщение Арцаха.

< Ожесточенные бои продолжались на южном направлении. Направление было особенно уклонено на юг, ближе к руслу Аракса. Все попытки противника наступить были пресечены, и ни одна группа, не смогла продвинуться даже на миллиметр, противник был отброшен, понеся значительные потери, - Арцрун Ованнисян.>

А всё почему. Коридор между границей с Ираном и горами сужается. Дальше азеры не идут.

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 9258
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21.10.2020 21:30 Відповісти
Да-да.
Ары, самые-самые)))
Героическо-героические)))
Одним словом - БАРАНЫ на убое.
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21.10.2020 22:00 Відповісти
Чувак, ты уж определись)))
Ты кто такой?
Размахивать тряпкой, под флагом лукашенковщины или матрасника))))
Калибру 122-152-155 и 203 НАСРАТЬ НА МОБИЛИЗАЦИЮ.
ПОЛНУЮ или ЧАСТИЧНУЮ.
Операторам Байрактаров и Харопов - тоже наплевать на армянское мясо.
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21.10.2020 22:17 Відповісти
то кацап недороблений
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21.10.2020 22:28 Відповісти
на заборе и в сортире вообще много что пишут
ну, если тебе нравится изучать арские инфо-сральни - вперед
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21.10.2020 21:44 Відповісти
физическая карта Карабаха совпадает с успехами азеров. на равнине да, они добились успеха. в горах продвижение минимально. что и требовалось доказать.

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 9369
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21.10.2020 21:48 Відповісти
ну, собственно говоря, в горах какое-то особое продвижение и не ожидалось
осада крепости гор Карабаха - это будет отдельная операция
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны»
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21.10.2020 19:55 Відповісти
Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 3372
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21.10.2020 19:58 Відповісти
Хорошая машинка)))
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21.10.2020 20:54 Відповісти
.
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21.10.2020 20:08 Відповісти
Не хотелось бы мне возвращать наши территории через 28 лет! Территории, заселенные чуждыми, враждебно настроенными людьми! Тут за 5 лет имеем зомбаков, а за 28 лет получим два поколения оголтелой ваты. ЖУТЬ!!!
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21.10.2020 20:11 Відповісти
Раз сами не можем, хоть на азербайджанцев посмотрим и на их прекращение огня и прочие перемирия, которые они прохавали заранее.
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21.10.2020 20:16 Відповісти
Это только одна сотая превосходства современной страны НАТО Турции над российскими консервными банками.
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21.10.2020 20:17 Відповісти
Идёт поспешный анализ происходящего. Румыны отметились, предположив средств ПВО для борьбы с дронами в любом случае мало. Необходимо сочетание с зенитной артиллерией. Вот это самое и появляется у армян, растут потери беспилотников.
Такие штуки.

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 2980
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21.10.2020 20:23 Відповісти
Та да...беспилотник-камикадзе это как правило потеря...назад он не возвращается...
А ударных беспилотников потеряно всего один....и ни какого роста потерь не наблюдается..
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21.10.2020 20:27 Відповісти
армяне пишут 10. кто прав!?
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21.10.2020 20:29 Відповісти
Ары могут писать все что угодно...но ни видео...ни фотодоказательств они не предоставили...
Хотя по логике должны бы были...для поддержки типа морального духа...
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21.10.2020 20:31 Відповісти
Вот поверьте. Наступление Азербайджана захлебнулось. Они просто заняли обширные горные долины на юге. Зачистить горную местность у них нет нормальной пехоты. Немцы смогли бы показать мастер-класс в горах, азеры не так.
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21.10.2020 20:36 Відповісти
Чему поверить?? Твоим влажным фантазиям?
Ажербайджанцы только сегодня освободили два новых населенных пункта
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21.10.2020 20:38 Відповісти
Какие именно пункты?
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21.10.2020 20:39 Відповісти
Насєльонниє.
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21.10.2020 21:02 Відповісти
названия с привязкой к местности
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21.10.2020 21:12 Відповісти
Ильхам Алиев заявил, что войска Азербайджана освободили поселок Минджеван и 13 сел Зангиланского района https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1318954538678759425
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21.10.2020 21:15 Відповісти
я об этом и думал. Минджеван рядом с Зангиланом. дальше горы. Зангиланское направление сугубо второстепенное. продвинуться в коридор пока нет сообщений. он совсем узкий. огонь со склонов кинжальный,- не всё так плохо у армян, как преподносится.
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21.10.2020 21:19 Відповісти
Не тужся. Азербайджанські військові сьогодня захопили вже й Бала Солтані. А це вже значить , едмонде саакян, що азербайджанська армія пройшла вже половину того "500 метрового" коридору, котрий в твоїх мріях зупинить її. Чому й досі не захищаєш "арцах", едмоне саакян? Очелло жим-жим?
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21.10.2020 21:25 Відповісти
Бала Солтан не верю. Там речь может идти о диверсионной группе в тылу, которая уже уничтожена!
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21.10.2020 21:42 Відповісти
бла-бла-бла какие ваши доказательства
ко-ко-ко вы все врети
бла-бла-бла на самом деле все не так

кацапы такие кацапы
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22.10.2020 16:55 Відповісти
Ильхам Алиев заявил об освобождении новых территорий ОБНОВЛЕНО https://haqqin.az/news/192103
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21.10.2020 23:00 Відповісти
Ильхам Алиев заявил об освобождении новых территорий ОБНОВЛЕНО https://haqqin.az/news/192103
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21.10.2020 22:58 Відповісти
Врешь Они пишут только про один ударный. Не разбрасывай здесь фейки
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21.10.2020 22:53 Відповісти
И то сомнительно!
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21.10.2020 22:23 Відповісти
дрон - тихоходный летательный аппарат, пригоден против противника либо не имеющего авиации вовсе, либо не обладающего превосходством в воздухе
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21.10.2020 21:21 Відповісти
Не помогает современная броня...
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21.10.2020 21:32 Відповісти
Виктор Сергеев великий стратег... ))) Да не удержать армянам ни горы, ни весь нагорный Карабах... Рас..здошат тылы,опорные пункты(горные), незачем там армянам умирать, пусть бегут домой ...( в мацкве тоже место есть на рынке и не одно..)
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21.10.2020 21:48 Відповісти
в России 2 миллиона азеров и 3 миллиона армян. и весь мир топит за Армению. просто потому, что симпатии всегда на стороне слабого. в Армении 2,9 млн населения, Азербайджане 10,5 млн. Вот и весь ответ.
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21.10.2020 21:52 Відповісти
Какой флажок у тебя парашинец, будет следующий?
Аровский?
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21.10.2020 22:34 Відповісти
Да не топит весь мир за Армению. За Армению топят исключительно те, кому рашка проплатила (ПАСЕ(где сидит рашка), Шлюхмайеры и прочая киздота на подсосе у Газпрома). А _ВСЕМУ_ миру на Армению глубоко посрать.
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22.10.2020 17:55 Відповісти
Бьет в самое горячее место. Тепловая ГСН высокоточная.
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21.10.2020 22:26 Відповісти
Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 4439
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21.10.2020 23:10 Відповісти
элитный металлолом
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21.10.2020 23:16 Відповісти
Это почему ракеты с Байрактаров падают на армянскую технику? Потому что они тяжелее воздуха!
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22.10.2020 03:25 Відповісти
Армянє капут
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22.10.2020 13:12 Відповісти
Вірменський металобрухт
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22.10.2020 14:17 Відповісти
после того, как армяне проголосовали синхронно с кацапией по ключевым для Украины вопросам, я не могу сочувствовать окацапленному народу, ну никак.
Нет, не жаль.
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22.10.2020 16:58 Відповісти
****, сколько металлолома пропало. Азербайджанцы, отправьте к армянам переговорщика и объясните, что те теряют бабло. Пусть они вам танки сдают сразу сами по цене металолома. Им рашка всёравно новые подгонит. А так и жопа цела и бабло есть.
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22.10.2020 17:53 Відповісти
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