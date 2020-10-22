Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА
У лабораторії 3-го рівня біозахисту (субмаксимального) провели реалістичний "масковий" експеримент з використанням справжнього коронавірусу.
Звичайна тканинна маска на тому, хто хоче захиститися від зараження коронавірусом, знижує поглинання вірусу під час близької розмови з інфікованим співрозмовником від 17 (найбільш імовірно) до 40% (якщо пощастить). Підігнаний респіратор класу FFP3 (№95) на обох блокував до 90% передачі патогену, з'ясували під час унікального експерименту з коронавірусом японські дослідники. Стаття викладена в mSphere, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Дослідження проводилися в Інституті медицини при Токійському університеті. У боксі були розміщені обвішані зсередини датчиками голови манекенів: одна "видихала" повітря під час імітації розмови і покашлювання, насичуючи його частками вірусу в аерозолі і мікрокраплях, інша - "вдихала" його.
Коли маску надягали на "заразного", хірургічна тришарова маска блокувала 50-70% передачі вірусу незахищеній голові, а №95 "показував ще більш значну захисну ефективність".
Значно більший рівень захисту підтвердився, коли маски були на обох манекенах - "інфекційному" і "здоровому". Дивіться таблиці з усіма результатами:
Автори зазначають: навіть коли респіратор №95 був щільно прикріплений до обличчя за допомогою липкої стрічки для більшої герметичності, через нього все одно проникала певна кількість частинок вірусу.
Однак, наголошують вони, поки невідомо, чи призведе ця невелика кількість вірусу до хвороби, чи буде вона з легким перебігом, або ж організм впорається з цією кількістю безсимптомно і "тихо" виробить імунітет.
Навіть якщо всі будуть у правильно одягнутих масках, пишуть вчені, це не дає гарантій захисту, але шанси підхопити хворобу різко знижуються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я бы от такого охренел...упаковочный материал тоже нашли...а в использованную туалетную бумагу они тоже заворачивают детали?
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
і напишіть: "уряд Швеції не володіє інформацією по ситуації з ковідом в своїй країні, її по Швеції знає лише https://censor.net/ru/user/98956
Але картинки все рівно попритулювали, =віруни=.