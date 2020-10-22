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Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

У лабораторії 3-го рівня біозахисту (субмаксимального) провели реалістичний "масковий" експеримент з використанням справжнього коронавірусу.

Звичайна тканинна маска на тому, хто хоче захиститися від зараження коронавірусом, знижує поглинання вірусу під час близької розмови з інфікованим співрозмовником від 17 (найбільш імовірно) до 40% (якщо пощастить). Підігнаний респіратор класу FFP3 (№95) на обох блокував до 90% передачі патогену, з'ясували під час унікального експерименту з коронавірусом японські дослідники. Стаття викладена в mSphere, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дослідження проводилися в Інституті медицини при Токійському університеті. У боксі були розміщені обвішані зсередини датчиками голови манекенів: одна "видихала" повітря під час імітації розмови і покашлювання, насичуючи його частками вірусу в аерозолі і мікрокраплях, інша - "вдихала" його.

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Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом 01
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом 02
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом 03

Коли маску надягали на "заразного", хірургічна тришарова маска блокувала 50-70% передачі вірусу незахищеній голові, а №95 "показував ще більш значну захисну ефективність".

Значно більший рівень захисту підтвердився, коли маски були на обох манекенах - "інфекційному" і "здоровому". Дивіться таблиці з усіма результатами:

Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом 04
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом 05
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом 06
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом 07

Автори зазначають: навіть коли респіратор №95 був щільно прикріплений до обличчя за допомогою липкої стрічки для більшої герметичності, через нього все одно проникала певна кількість частинок вірусу.

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Однак, наголошують вони, поки невідомо, чи призведе ця невелика кількість вірусу до хвороби, чи буде вона з легким перебігом, або ж організм впорається з цією кількістю безсимптомно і "тихо" виробить імунітет.

Навіть якщо всі будуть у правильно одягнутих масках, пишуть вчені, це не дає гарантій захисту, але шанси підхопити хворобу різко знижуються.

Автор: 

карантин (18172) маска (157) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+35
А, если, как большинство ковидиотов, носить на подбородке, или, как амулет, в кармане?
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22.10.2020 10:05
+32
Распечатать и показывать всем дебилам. Может так дойдет.

Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом - Цензор.НЕТ 6781
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22.10.2020 10:12
+27
Как маски защищают от COVID-19: японские ученые провели испытания с настоящим коронавирусом - Цензор.НЕТ 6025
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22.10.2020 10:09
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Ще й побрискати зверху антисептиком
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22.10.2020 14:19 Відповісти
"старые щетки завернули в свою использованную маску"

Я бы от такого охренел...упаковочный материал тоже нашли...а в использованную туалетную бумагу они тоже заворачивают детали?
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22.10.2020 19:38 Відповісти
у нас треть дебилов носят маску с открытым носом, а еще треть носят маски сделанные из бабушкиных трусов. но появилась особо опасная категория - уроды, входящие в ТРЦ/магазин в маске и снимающие ее полностью внутри - таким бить ип*ло надо сразу.
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22.10.2020 13:22 Відповісти
Константин ,-Ты не прав,маска не спасет тебя,а вирус удачно используют для приземления млекопитающих
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22.10.2020 22:23 Відповісти
В Швеції карантину не було і ковіду нема. Може комусь треба зменьшити кількість населення Планети?
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22.10.2020 14:03 Відповісти
В Швеції зараз порядка 970-1000 нових випадків в день (в перерахунку на Україну це 3900-4000 випадків на день ). Смертність поки що там не сильно зросла після шведського весняного екстермінатусу (в перерахунку на Україну це близько 24 тис померлих).
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22.10.2020 14:35 Відповісти
Ви робіть вигляд, що мов би мене переконуєте, а я буду робити вигляд, мов би я вам вірю
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22.10.2020 15:31 Відповісти
Тоді зробіть вигляд, що Ви подивилися дані по Швеції, які її уряд подає в різні огранізації і які відображено тут
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

і напишіть: "уряд Швеції не володіє інформацією по ситуації з ковідом в своїй країні, її по Швеції знає лише https://censor.net/ru/user/98956
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22.10.2020 15:36 Відповісти
Бідна Швеція
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22.10.2020 16:12 Відповісти
обiсралось, вОнятко? )
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22.10.2020 21:33 Відповісти
Да троль кацапский походу, набрасывает говна на вентилятор
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22.10.2020 23:46 Відповісти
Не кажучи вже про те, що Шведи взагалі і без Ковіду один до одного близько не підходять, майже не ручкаються і поряд з незнайомою людиною у транспорті не сядуть - у них так прийнято.
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22.10.2020 19:41 Відповісти
В Британии и Испании по 20 тыс новых випадкiв на день и что помогает им всеобщий карантин и штрафы? (Франция 40 тыс сегодня)
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22.10.2020 22:25 Відповісти
Да, помоает. Без него было бы во много раз хуже.
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22.10.2020 22:41 Відповісти
помогает только тестирование 1-го из 100, как в Украине, и запись на тест на 2 месяца вперед и тогда у вас будет хорошая статистика и возможность властям сказать - мы успешно боремся с вирусом и уже почти его победили...
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23.10.2020 08:42 Відповісти
толково.
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22.10.2020 16:50 Відповісти
Свидетели иеговы, тоже видели что то и верят во что то. Свидетели "ковида" теперь тоже склоняют неверующих к вере в него. Манипулируют отлично, насмотревшись телика, сомнений даже не остается. Исчезнет этот ковид, как устаревшая мода.
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22.10.2020 18:32 Відповісти
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22.10.2020 18:36 Відповісти
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22.10.2020 18:39 Відповісти
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом - Цензор.НЕТ 7192
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22.10.2020 20:13 Відповісти
Так що, не вберігають ганчірки від ковідки ? не захищають, як верещать окремі ? Ай-яй-яй.
Але картинки все рівно попритулювали, =віруни=.
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22.10.2020 20:23 Відповісти
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