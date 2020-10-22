Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

У лабораторії 3-го рівня біозахисту (субмаксимального) провели реалістичний "масковий" експеримент з використанням справжнього коронавірусу.

Звичайна тканинна маска на тому, хто хоче захиститися від зараження коронавірусом, знижує поглинання вірусу під час близької розмови з інфікованим співрозмовником від 17 (найбільш імовірно) до 40% (якщо пощастить). Підігнаний респіратор класу FFP3 (№95) на обох блокував до 90% передачі патогену, з'ясували під час унікального експерименту з коронавірусом японські дослідники. Стаття викладена в mSphere, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дослідження проводилися в Інституті медицини при Токійському університеті. У боксі були розміщені обвішані зсередини датчиками голови манекенів: одна "видихала" повітря під час імітації розмови і покашлювання, насичуючи його частками вірусу в аерозолі і мікрокраплях, інша - "вдихала" його.

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Коли маску надягали на "заразного", хірургічна тришарова маска блокувала 50-70% передачі вірусу незахищеній голові, а №95 "показував ще більш значну захисну ефективність".

Значно більший рівень захисту підтвердився, коли маски були на обох манекенах - "інфекційному" і "здоровому". Дивіться таблиці з усіма результатами:









Автори зазначають: навіть коли респіратор №95 був щільно прикріплений до обличчя за допомогою липкої стрічки для більшої герметичності, через нього все одно проникала певна кількість частинок вірусу.

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Однак, наголошують вони, поки невідомо, чи призведе ця невелика кількість вірусу до хвороби, чи буде вона з легким перебігом, або ж організм впорається з цією кількістю безсимптомно і "тихо" виробить імунітет.

Навіть якщо всі будуть у правильно одягнутих масках, пишуть вчені, це не дає гарантій захисту, але шанси підхопити хворобу різко знижуються.