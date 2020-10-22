Щоб проголосувати вдома, особи, які перебувають на самоізоляції, чи хворі на COVID-19 мають принести у виборчком довідку від лікаря, - Степанов. ВIДЕО
Хворі на COVID-19 і ті, хто був у контакті з ними, зможуть проголосувати на місцевих виборах. Для цього їм необхідно до 20:00 23 жовтня принести довідку від лікаря до виборчої комісії.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів на брифінгу 22 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Обов'язково до 20:00 23 жовтня вони мають повідомити до виборчої комісії, що хочуть взяти участь у голосуванні на дому.
"Для цього необхідно надати медичну довідку, яка підтверджує захворювання. Її можна взяти у свого сімейного лікаря. Коли запитують, а як вийти, взяти? Є ваші близькі люди, можна зателефонувати лікарю і повідомити, що прийде така-то людина за довідкою і віднесе її у виборчком", - сказав Степанов.
Він наголосив: важливо, щоб голосування відбулося безпечно.
"Щоб ви не захворіли під час проведення виборів, щоб у нас не було сплеску захворюваності після виборів, важливо дотримуватися правила", - нагадав глава МОЗ.
Він зазначив, що перед входом на виборчі дільниці мають розміщуватися розмітки про дотримання соціальної дистанції. Також у день голосування має проводитися дезінфекція всіх поверхонь на дільницях.
Степанов додав, що на виборчих дільницях також має проводитися провітрювання, якщо дозволить погода.
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"находящиеся на самоизоляции или больные COVID-19 должны принести в избирком справку от врача"
и не забудьте прихватить 17 000 грн. на штраф за нарушение самоизоляции.
Ідіот...
Не удивлюсь если 73% "больных" проголосуют за ЗЕленых гондонов.
...а лікар має право таку довідку видавати..?
по времени и по количеству зараженных окружающих - разницы большой нет...
https://octagon.media/novosti/medvedev_ogovorilsya_o_vozmozhnostyax_rasprostraneniya_koronavirusa.html Медведев оговорился о возможностях распространения коронавируса | Octagon.Media octagon.media