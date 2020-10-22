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Новини Відео Місцеві вибори-2020
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Посольство США про місцеві вибори в Україні: Незалежно від результатів, це свідчення живої демократії та досягнутого прогресу. ВIДЕО

Місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня, незалежно від їхніх результатів, стануть свідченням прогресу, досягнутого Україною у відповідь на прагнення народу до процвітання і верховенства права.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї неділі в Україні відбудуться перші місцеві вибори з часу впровадження нових реформ децентралізації. Незалежно від результатів виборів, це підтвердження живої української демократії буде свідченням прогресу, досягнутого Україною у відповідь на прагнення свого народу до процвітання, безпеки, прозорості та верховенства права", - сказала Квін у відеозверненні, опублікованому в четвер.

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Дипломатка також закликала всіх українців дотримуватися правил, встановлених для захисту від поширення коронавірусної хвороби COVID-19. "Для всіх країн, які зараз проводять вибори, додатковим викликом є ​​COVID-19, і ми закликаємо громадян дотримуватися місцевих правил, щоб захистити себе та інших. Поки громадяни України готуються віддати свої голоси цієї неділі, я бажаю всім безпечного й успішного дня виборів", - додала Квін.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Автор: 

місцеві вибори (1366) США (22769) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+3
нууу... когда менты официально предупреждают, что будут охранять и защищать нарушение закона одной из политических сил - таки да, это демократия
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22.10.2020 11:08
+1
Маккейны отходят, на смену им приходят мягкотелые, не понимающие коварства, подлости и опасности расеи и ее сообщников в Украине.
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22.10.2020 11:18
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Не кажи гоп ,доки не перестрибнув !!))
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22.10.2020 11:06 Відповісти
нууу... когда менты официально предупреждают, что будут охранять и защищать нарушение закона одной из политических сил - таки да, это демократия
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22.10.2020 11:08 Відповісти
Маккейны отходят, на смену им приходят мягкотелые, не понимающие коварства, подлости и опасности расеи и ее сообщников в Украине.
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22.10.2020 11:18 Відповісти
Ужас, ужас. Они предали Петрика.
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22.10.2020 11:38 Відповісти
Мене хвилює доля України, а не окремо взятої особи.
Йованович постійно тусувалась із "антикорупціонерами" СерЛещем, Наємами, допомагала їм, відмазувала Каська. кого вони привели до влади, ми бачимо.
вНаем засекретив свою зарплату в Оборонпромі, СерЛещ отримав грошовите місце роботи байдикування.
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22.10.2020 11:53 Відповісти
Так я же и говорю: зрада!
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22.10.2020 12:15 Відповісти
Зрада. Тільки не в тому, про що ви написали.
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22.10.2020 12:19 Відповісти
А раздача лампочек или "200 гривен щас и 300 после голосования" - тоже показатель демократии?😕
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22.10.2020 11:23 Відповісти
США поздравляет, но в итоге ловко помогают охметову выворачивать карманы нищих украинцев
Только ВСУ могут сломить хребет судейско аваковской мафии, увы
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22.10.2020 12:31 Відповісти
Якась дурепа. Вибори є і в автократіях. І в Україні весь час проводилисъ всі необхідні вибори. До чого тут прогрес взагалі?
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22.10.2020 18:45 Відповісти
 
 