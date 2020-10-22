Посольство США про місцеві вибори в Україні: Незалежно від результатів, це свідчення живої демократії та досягнутого прогресу. ВIДЕО

Місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня, незалежно від їхніх результатів, стануть свідченням прогресу, досягнутого Україною у відповідь на прагнення народу до процвітання і верховенства права.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї неділі в Україні відбудуться перші місцеві вибори з часу впровадження нових реформ децентралізації. Незалежно від результатів виборів, це підтвердження живої української демократії буде свідченням прогресу, досягнутого Україною у відповідь на прагнення свого народу до процвітання, безпеки, прозорості та верховенства права", - сказала Квін у відеозверненні, опублікованому в четвер.

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Дипломатка також закликала всіх українців дотримуватися правил, встановлених для захисту від поширення коронавірусної хвороби COVID-19. "Для всіх країн, які зараз проводять вибори, додатковим викликом є ​​COVID-19, і ми закликаємо громадян дотримуватися місцевих правил, щоб захистити себе та інших. Поки громадяни України готуються віддати свої голоси цієї неділі, я бажаю всім безпечного й успішного дня виборів", - додала Квін.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.