Поліція викрила штучне збільшення кількості виборців на дільницях Одеської, Житомирської та Тернопільської областей. ВIДЕО
Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України розкрили схему штучного збільшення кількості виборців на низці дільниць в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники здійснювали зміну виборчої адреси значній кількості осіб та подавали заяви до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування. На одній адресі фігуранти реєстрували від 50 до 300 осіб", - йдеться в повідомленні.
Між тим заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема, в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом. А в Тернопільській області декан одного з вишів організував "схему" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі до органу введення Реєстру здійснювали у приміщенні університету. На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їхні виборчі адреси.
21 жовтня правоохоронці провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів на території Одеської, Житомирської та Тернопільської областей. У результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу.
За цими фактами проводяться слідчі дії. Слідство ведеться за ч. 2 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.
Крім того, поліція перевіряє інформацію про можливі подібні правопорушення на території інших областей України.
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Зеленый кагал усложнил процедуру выборов в местные советы до такой степени, что пересiчному громадянину и «мохеровым беретам» в кабинку для голосования надо предоставлять консультанта.
В большинстве населенных пунктов избиратели получат четыре бюллетеня для голосования за власть разных уровней.
Пять бюллетеней получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Они дополнительно будут выбирать представителей в районные в городе советы. В общей сложности на заполнение вороха бланков уйдёт не менее пяти минут. Это приведет к большим очередям к урнам.
Поэтому рекомендуем брать с собой на избирательные участки термосы с кавой и раскладные рыбацкие стульчики. Голосовать будем за «Европейскую Солидарность».
Мой бывший сосед - коммунист многократно был Председателем участковой избирательной комиссии. «Беспредел» достиг наивысшей точки, когда избирали президентом Украины Виктора Януковича. Приблизительно за час до закрытия избирательного участка в помещение вошла группа боевиков одетых в одинаковые черные кожаные куртки с битами в руках. Наблюдателей поставили лицом к стене и приказали «не дёргаться».
Самый рослый бандит оттолкнул Председателя от его рабочего места и сгрёб в охапку чистые бюллетени. За свободным столом братва быстро поставила «галочки» против «кого надо» и пачкой бросили бюллетени в урну.
Спустя много лет после этого случая, сосед, проживающий сейчас в Бруклине, с которым я продолжаю общаться, написал мне: «Я 10 лет занимался выборами, но разобраться в нынешних требованиях к избирателям «зеленой команды» не могу».
По всей вероятности, это сделано умышленно, чтобы «отсечь» от участия в выборном процессе наиболее активных проевропейских граждан и нищих кандидатов.
Например, кандидат в мэры города, где избирателей насчитывается менее 75 тысяч, должен внести залог примерно 4700.00 гривен. Таких денег в кошельках евреев Атика Рабиновича и у Евгения Червоненко нет. Значит, они пролетают, как «фанера над Парижем».
ну не лезет же он в науку или просто бы отдыхал!!! Нет раз закусил- и теперь пока вперед ногами не вытащат не уйдет!!!
Ребята - да успокойтесь вы!!!!
когда там у нас полный переход на безбумажный документооборот?