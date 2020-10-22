Поліція викрила штучне збільшення кількості виборців на дільницях Одеської, Житомирської та Тернопільської областей. ВIДЕО

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України розкрили схему штучного збільшення кількості виборців на низці дільниць в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники здійснювали зміну виборчої адреси значній кількості осіб та подавали заяви до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування. На одній адресі фігуранти реєстрували від 50 до 300 осіб", - йдеться в повідомленні.

Між тим заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема, в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом. А в Тернопільській області декан одного з вишів організував "схему" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі до органу введення Реєстру здійснювали у приміщенні університету. На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їхні виборчі адреси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посольство США про місцеві вибори в Україні: Незалежно від результатів, це свідчення живої демократії та досягнутого прогресу. ВIДЕО

21 жовтня правоохоронці провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів на території Одеської, Житомирської та Тернопільської областей. У результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу.

За цими фактами проводяться слідчі дії. Слідство ведеться за ч. 2 ст. 158 (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Читайте: У більш ніж 20 ОТГ зафіксовано "аномальне" зростання кількості виборців, - КВУ

Крім того, поліція перевіряє інформацію про можливі подібні правопорушення на території інших областей України.