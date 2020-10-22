У Києві невідомі осквернили пам'ятник Небесній Сотні: відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВIДЕО

Зараз правоохоронці розшукують осіб, причетних до цієї події і в рамках досудового розслідування встановлюють всі обставини події.

Сьогодні вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що в телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщено відео, де невідомий чоловік справляє нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

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Правоохоронці опитали можливих свідків інциденту і ретельно оглянули місце злочину. Відділом дізнання Печерського управління поліції розслідується кримінальна виробництво за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб встановити особу правопорушника та притягнути до відповідальності.