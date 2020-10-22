Мати з дитиною випали з вікна 9-го поверху в Києві. Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". ВIДЕО (оновлено)

У Києві з вікна будинку на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Магнолія ТВ у Facebook.

"Трагедія в Києві. На вулиці Солом'янській мати з дитиною випала з вікна 9-го поверху", - йдеться в повідомленні.

Як пізніше повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, нині поліція встановлює обставини загибелі 29-річної жінки та 6-річної дитини, що випали з вікна на 9-му поверсі багатоповерхового будинку в Солом'янському районі Києва.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", - сказав Крищенко, зазначивши, що поки поліція не може сказати, був це нещасний випадок, самогубство чи навмисне вбивство.

Нині, за його словами, поліція проводить огляд місця трагедії. У квартирі на момент події перебував близький родич цієї жінки.

Також Крищенко додав, що, за наявною інформацією, у цієї сім'ї були життєві проблеми.

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Як повідомлялося раніше, в київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства.