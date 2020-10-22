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Мати з дитиною випали з вікна 9-го поверху в Києві. Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". ВIДЕО (оновлено)

У Києві з вікна будинку на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Магнолія ТВ у Facebook.

"Трагедія в Києві. На вулиці Солом'янській мати з дитиною випала з вікна 9-го поверху", - йдеться в повідомленні.

Як пізніше повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, нині поліція встановлює обставини загибелі 29-річної жінки та 6-річної дитини, що випали з вікна на 9-му поверсі багатоповерхового будинку в Солом'янському районі Києва.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", - сказав Крищенко, зазначивши, що поки поліція не може сказати, був це нещасний випадок, самогубство чи навмисне вбивство.

Нині, за його словами, поліція проводить огляд місця трагедії. У квартирі на момент події перебував близький родич цієї жінки.

Також Крищенко додав, що, за наявною інформацією, у цієї сім'ї були життєві проблеми.

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Як повідомлялося раніше, в київських лікарнях для пацієнтів з COVID-19 за тиждень двоє пацієнтів вчинили самогубства.

Автор: 

діти (5064) Київ (19457) самогубство (633) смерть (6746)


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Топ коментарі
+7
Картина маслом: Бабушка сидит продает какую-то шнягу шоб прожить на копейки в конце эпохи бедности, а в 5ти метрах лежат два трупа в мешках и все это на фоне бигборда мошенников пропозиционеров
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22.10.2020 13:18
+3
До какой степени отчаянья и безнадёги должен быть доведен человек, чтобы лишить жизни свою малолетнюю кровиночку и себя?........ Ненавижу вас, мрази мрази при власти всех мастей- и нынешние, и предыдущие!
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22.10.2020 13:53
+2
Нищету и злыдни в Украине которую устроил порошенко и его свинарчуки-сатановские-байдены толкают матерей с детьми на самоубийство.
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22.10.2020 14:53
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Картина маслом: Бабушка сидит продает какую-то шнягу шоб прожить на копейки в конце эпохи бедности, а в 5ти метрах лежат два трупа в мешках и все это на фоне бигборда мошенников пропозиционеров
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22.10.2020 13:18 Відповісти
р
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22.10.2020 13:51 Відповісти
29 лет назад в этом же доме только с противоположной стороны выпала (выбросилась) женщина. Там еще долгое время мемориальная табличка висела. Жаль людей.
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22.10.2020 13:24 Відповісти
До сих пор висит. Периодически там меняют цветы.... Вроде как выпала, а не выбросилась. Это совсем возле нас. Каждый день хожу мимо этого дома. И вот опять... ЖЕСТЬ.....
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22.10.2020 13:41 Відповісти
жесть...
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22.10.2020 13:39 Відповісти
Нафіга наш Боря вивісив у Києві свою "Пропозицію"? Він що, збирається в мери Києва?
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22.10.2020 13:39 Відповісти
До какой степени отчаянья и безнадёги должен быть доведен человек, чтобы лишить жизни свою малолетнюю кровиночку и себя?........ Ненавижу вас, мрази мрази при власти всех мастей- и нынешние, и предыдущие!
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22.10.2020 13:53 Відповісти
А вариант психически больного человека не рассматриваешь?
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22.10.2020 13:55 Відповісти
Даже в таком случае это- вина власти. Если ты не понимаешь. 1) Социальные службы не работают от слова "вообще". Дети в руках психически нездоровых людей/алкашей/ наркоманов- всем пофигу. Кроме отписок/отмазок после очередной трагедии- НИЧЕГО. 2) При нынешней жизни заиметь психическое расстройство, как два пальца об асфальт. И да. Те, кто дорвался до корыта, психических расстройств обычно не имеют. Ибо некогда. Грабят. Страдают простые люди- такие, как эта женщина 40-лет, без перспектив, с ребенком на руках. Наверняка ещё и одинока....
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22.10.2020 14:12 Відповісти
власть, естественно, гуано. Но, в данном случае, при чем тут она?
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22.10.2020 14:55 Відповісти
Я ответил. Добавить нечего.
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22.10.2020 15:03 Відповісти
И не добавляйте, если был самосброс то вина исключительно на ней.
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22.10.2020 15:07 Відповісти
Психически больные люди совершают преступления против детей везде, в т.ч. в США. Значит, везде влада - злочинна?
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22.10.2020 15:56 Відповісти
начинаются суициды родителей вместе с детьми, как в Японии
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22.10.2020 13:53 Відповісти
Чому ?
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22.10.2020 13:57 Відповісти
Складне питання
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22.10.2020 14:49 Відповісти
Нищету и злыдни в Украине которую устроил порошенко и его свинарчуки-сатановские-байдены толкают матерей с детьми на самоубийство.
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22.10.2020 14:53 Відповісти
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22.10.2020 15:10 Відповісти
того гляди и онотолиевич не выдержит, оножемать! а клятый порох все козни устраивает, уже больше года как не у власти , а все олежку онотольевичу серет в панталоны, негондяй!
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22.10.2020 15:19 Відповісти
Не истери. Всё правильно написал. Зарплаты/пенсии- ДНО, тарифы- как в ЕС и выше (и это при европейских ЗП, которые с нашими не сравнить). Соцобеспечения- НОЛЬ. Коррупция, открытое, наглое воровство на чём только можно при ПОЛНОМ отсутствии наказания. Мало? Кучка уродов у корыта- "в шоколаде". Остальные- не живут, а выживают. И началось это при твоём Потрохе. Точнее так. Овощ тоже грабил, но тогда хоть тарифов таких не было. Дерут с людей три шкуры. Все в ужасом ждут отопительного сезона.... И, похоже, зелёное безобразие ничего менять не собирается, как и отстранять олигархов от власти и сказочного обогащения за счёт нищего народа. Как его Запад в коррупцию носом не ткнёт...
П.С. Если что, НЕНАВИЖУ Януковоща. Только на его место пришёл такой же вор. Просто выбрали не того...
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22.10.2020 15:53 Відповісти
самый высокий уровень суицидов - в Японии, где зарплата совсем не "дно". Так что твоя теория не подтверждается.
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22.10.2020 15:57 Відповісти
Возможно. Но у нас никогда не было такого, как сейчас. Почитай статистику.
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22.10.2020 16:05 Відповісти
В Японии суециды (харакири) есть элемент национальной культуры. Поэтому пример Японии никчемен.
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22.10.2020 16:13 Відповісти
То-есть, по вашему, если зєлєнь не оправдала ваших ожиданий то нужно всем без исключения выбрасываться в окно и обязательно с детьми? Чушь и бред, нечем кормить - нехер рожать!
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22.10.2020 16:04 Відповісти
 
 