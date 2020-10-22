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Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під будівлею головного управління поліції (вул. Володимирська, 15) відбувається акція з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Івана Дєєва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Іван Дєєв постраждав під час дорожнього конфлікту 16 жовтня. За словами дружини Дєєва, двоє чоловіків напали на них після того, як Іван посигналив машині, яка перекрила йому рух. Більш детально про інцидент можна дізнатися зі статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Донецький тіньової мільйонер Свиридов побив тяжкохворого героя-диверсанта Івана Дєєва, який дивом вижив у катівнях бойовиків".

Учасники акції побоюються, що справу можуть "зам'яти" і вимагають проведення повноцінного, об'єктивного розслідування.

До мітингувальників вийшов представник поліції.

Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 01
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 02
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 03
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 04
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 05
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 06
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 07
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 08
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 09
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 10
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 11
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 12
Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Іван Дєєв був у полоні з 5 лютого 2017 року. Доброволець із Хмельницького, служив спецпризначенцем. Був захоплений у Луганську під час виконання розвідувального завдання. Повернувся додому в межах обміну 29 грудня 2019 року.

Автор: 

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Топ коментарі
+11
Там - телесные повреждения средней тяжести, а подозреваемый - четырежды судим.
Чувак должен уже быть в СИЗО без права внесения залога.
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22.10.2020 13:48
+5
Если бы наоборот - уже и суд состоялся бы
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22.10.2020 13:54
+2
Дивні люди, самі привели до влади зелену команду, а тепер вимагають справедливості.
Останні реформи поліції по мінімізації оперативних служб та слідства, скорочення професійних працівників по всій країні ще довго матимуть негативні наслідки. Подивіться хоча б хто очолює поліцію ЗЕ-команди : колишній військовий, працівник кадрового апарату. Подивіться хто керує в МВС: 1-й очільник політик ( може й добре), але заступники на генеральських посадах, які навіть не знають що таке берці, не то що КПК. Для них слідство і оперативна робота - це "когда космические корабли бороздят простори....", а в кращому разі- кілька серіалів із "Ментівських війн". Дуже шкода ветерана Деєва, але такі наш реалії.
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22.10.2020 14:16
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Там - телесные повреждения средней тяжести, а подозреваемый - четырежды судим.
Чувак должен уже быть в СИЗО без права внесения залога.
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22.10.2020 13:48 Відповісти
Прошло столько времени... В СИЗО должны сидеть уже аваков со следователем.
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22.10.2020 15:09 Відповісти
Если бы наоборот - уже и суд состоялся бы
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22.10.2020 13:54 Відповісти
Т.е. никто не желает разобраться кто там прав, а кто виноват и кто все затеял (драку). Всем охота объявить виновником того, кто в драке вышел в победителях.
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22.10.2020 13:54 Відповісти
ну так вперед, разберись
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22.10.2020 14:01 Відповісти
В отличие от некоторых я помню с чего - он начал сигналить впереди ехавшему авто, которое остановилось для высадки пассажира. И явно не без "красного словца" в адрес водителя того авто через окно.
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22.10.2020 14:08 Відповісти
ну так я же говорю - дуй туда с плакатом "ЙА за рецедивиста!"
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22.10.2020 14:31 Відповісти
А где можно почитать за "рецидивіста", кроме верхней писанины под этой статьей?
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22.10.2020 14:34 Відповісти
зачем читать, не ваши методы! вперед на барикады за четырежды судимого, распятого, в трусцелях оножедетя!
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22.10.2020 14:45 Відповісти
Так где прочесть, что нападавший - рецидивист?
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22.10.2020 14:51 Відповісти
у вас есть опровержение, что - четырежды судимый рецидивист является рецидивистом? если нет опровержений, не вижу смысла доказывать, что белое это белое, а не черное.
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22.10.2020 15:05 Відповісти
Вы были на месте происшествия?
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22.10.2020 15:49 Відповісти
А вы были, что оспариваете мои слова "никто не желает разобраться кто там прав, а кто виноват и кто все затеял (драку)"?
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22.10.2020 15:58 Відповісти
Прочетайте мой пост выше и найдите где я оспариваю ваши слова.Но вы сдесь пишите в подробностях как все произошло, так как вы там были.Кто затеял драку выяснит следствие.Ноьпросто по логике вещей,один с побоями приходит под суд и требует расследования, второй и третий побоев не снимают, машину сразу же снимают с учета.Вопрос зачем, если не виноваты? Да и свидетелей там навалом. Кстати этот деятель реально рецедивист, очень изестен в Донецке.
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22.10.2020 17:03 Відповісти
Не важно, кто что затеял и тем более кто прав.
Единственный очевидный факт - один(или 2) другому нанес повреждения средней тяжести, что автоматически должно тянуть на СИЗО без залога. И следователь ОБЯЗАН как можно скорее снять ответственность с себя, переложив ее на судью, что он не сделал. Судить теперь надо и следователя.
Такое же дерьмо было с псарем боксером и мвд-шником в Киеве, но там сразу суд по мере пресечения и вопросы к судье, а не к следователю.
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22.10.2020 15:16 Відповісти
Дивні люди, самі привели до влади зелену команду, а тепер вимагають справедливості.
Останні реформи поліції по мінімізації оперативних служб та слідства, скорочення професійних працівників по всій країні ще довго матимуть негативні наслідки. Подивіться хоча б хто очолює поліцію ЗЕ-команди : колишній військовий, працівник кадрового апарату. Подивіться хто керує в МВС: 1-й очільник політик ( може й добре), але заступники на генеральських посадах, які навіть не знають що таке берці, не то що КПК. Для них слідство і оперативна робота - це "когда космические корабли бороздят простори....", а в кращому разі- кілька серіалів із "Ментівських війн". Дуже шкода ветерана Деєва, але такі наш реалії.
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22.10.2020 14:16 Відповісти
Наче ж такого не було при Порошенко? Чи я все переплутав?
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22.10.2020 15:40 Відповісти
так нєлох же всіх поміняв, новиє літца - не чули? я теж!
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22.10.2020 15:48 Відповісти
Аваковские кореша клали на законы с пробором,
У них стволы от мусорского ОПГ
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22.10.2020 14:37 Відповісти
Реформированная порошенко полиция не работает, ибо каков реформатор такие и реформы.
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22.10.2020 14:50 Відповісти
Шо опять папередники? Кто мешал зеленыйм снять авакова и реформировать плицию за 1,5 года?
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22.10.2020 15:51 Відповісти
Ну да - попэрэднык виноват и народ ему нищету и злыдни не забыл. А, что мешает зе? Думаю яйца.
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22.10.2020 17:25 Відповісти
Активистов, ветеранов поддерживаю полностью. Юрию Бутусову респект. Жаль у пострадавшего не было видеорегистратора. Тогда было бы проще.
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22.10.2020 15:05 Відповісти
Тіньовий мільйонер це, той хто не здатен пояснити законне походження його статків та не платить податків? Це, так зараз поліція називає очільників організованої злочинності? Я не бачив в законах такого формулювання "тіньовий мільйонер".
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22.10.2020 15:26 Відповісти
Кто ж его посадит? Он же бандит!
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22.10.2020 16:20 Відповісти
Кожен з поважних дописувачів, яким не байдужі подібні теми, має право на свою думку. Але для коментування подій злочинів, міри запобіжного заходу треба мати хоча б мінімальні знання якщо не в загальному праві (шкільної програми), то в окремих нормах кримінального права та процесу. Умисне заподіяння середньої важкості тілесних ушкоджень- це не тяжкий злочин. Тому міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в СІЗО до винуватців - майже неймовірний факт. Що стосується виразу "слідчого нада судить", то пояснюю, що за КПК 2012 року слідчий не вправі застосувати ст.208 КПК без рішення суду (якщо не затриманий на місці злочину....), тобто у новому кодексі слідство обмежено у праві на затримання, він ні на кого нічого не перекладає, діє в межах повноважень, навіть якщо і готує клопотання на арешт, то йде до прокурора на погодження, а лише тоді до суду. А щодо судді, то суддя також керується тим же недолугим ( "європейським"- януковицьким) КПК, який досить вигідний кожній наступній владі і навіть ніхто й змінювати не бажає, бо приміряє його положення до своєї посади і злодійської натури. Саме цей кодекс і вніс хаос в роботу правоохоронних органів країни, згідно якого щорічно закривається по державі біля 500 тисяч кримінальних проваджень (театр абсурду).
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22.10.2020 16:22 Відповісти
 
 