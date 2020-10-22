Активісти пікетують управління поліції Києва з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві під будівлею головного управління поліції (вул. Володимирська, 15) відбувається акція з вимогою розслідувати побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Івана Дєєва.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Іван Дєєв постраждав під час дорожнього конфлікту 16 жовтня. За словами дружини Дєєва, двоє чоловіків напали на них після того, як Іван посигналив машині, яка перекрила йому рух. Більш детально про інцидент можна дізнатися зі статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Донецький тіньової мільйонер Свиридов побив тяжкохворого героя-диверсанта Івана Дєєва, який дивом вижив у катівнях бойовиків".
Учасники акції побоюються, що справу можуть "зам'яти" і вимагають проведення повноцінного, об'єктивного розслідування.
До мітингувальників вийшов представник поліції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Іван Дєєв був у полоні з 5 лютого 2017 року. Доброволець із Хмельницького, служив спецпризначенцем. Був захоплений у Луганську під час виконання розвідувального завдання. Повернувся додому в межах обміну 29 грудня 2019 року.
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Чувак должен уже быть в СИЗО без права внесения залога.
Единственный очевидный факт - один(или 2) другому нанес повреждения средней тяжести, что автоматически должно тянуть на СИЗО без залога. И следователь ОБЯЗАН как можно скорее снять ответственность с себя, переложив ее на судью, что он не сделал. Судить теперь надо и следователя.
Такое же дерьмо было с псарем боксером и мвд-шником в Киеве, но там сразу суд по мере пресечения и вопросы к судье, а не к следователю.
Останні реформи поліції по мінімізації оперативних служб та слідства, скорочення професійних працівників по всій країні ще довго матимуть негативні наслідки. Подивіться хоча б хто очолює поліцію ЗЕ-команди : колишній військовий, працівник кадрового апарату. Подивіться хто керує в МВС: 1-й очільник політик ( може й добре), але заступники на генеральських посадах, які навіть не знають що таке берці, не то що КПК. Для них слідство і оперативна робота - це "когда космические корабли бороздят простори....", а в кращому разі- кілька серіалів із "Ментівських війн". Дуже шкода ветерана Деєва, але такі наш реалії.
У них стволы от мусорского ОПГ