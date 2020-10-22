МОЗ порівняв дотримання маскового режиму в Києві й інших містах світу. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України продемонструвало дотримання маскового режиму в низці країн Європи, Азії та Північної Америки порівняно з Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувала в Telegram пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема на відео демонструють дотримання маскового режиму у Валенсії, Відні, Нью-Йорку, Варшаві, Дунгуань, Сіднеї, Стамбулі, Парижі і Торонто.

"Ігнорування масок призводить до щоденного збільшення кількості хворих COVID-19 і подальшого поширення епідемії. МОЗ закликає: використовуйте засоби індивідуального захисту (маски і респіратори) у громадських місцях і уникайте скупчення людей. Від цього залежить ваше здоров'я і ваше життя", - сказано в повідомленні.

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