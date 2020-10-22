5 693 25
МОЗ порівняв дотримання маскового режиму в Києві й інших містах світу. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я України продемонструвало дотримання маскового режиму в низці країн Європи, Азії та Північної Америки порівняно з Києвом.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувала в Telegram пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема на відео демонструють дотримання маскового режиму у Валенсії, Відні, Нью-Йорку, Варшаві, Дунгуань, Сіднеї, Стамбулі, Парижі і Торонто.
"Ігнорування масок призводить до щоденного збільшення кількості хворих COVID-19 і подальшого поширення епідемії. МОЗ закликає: використовуйте засоби індивідуального захисту (маски і респіратори) у громадських місцях і уникайте скупчення людей. Від цього залежить ваше здоров'я і ваше життя", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.10.2020 16:21
+3 Andy Sok
показати весь коментар22.10.2020 16:24
+3 Oleksandr Mykolenko
показати весь коментар22.10.2020 16:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В неудачный список стран, где процент больных больше, входят также США с Францией
а в Украине якобы нахаляву
І не треба ставити в приклад ті країни, де за відсутність маски карають штрафом у 500 баксів. Ніде немає таких заможних, щоб при таких штрафах її не носити.
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
Conclusion: Face mask use in health care workers has not been demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234
Interpretation: Facemask use does not prevent clinical or laboratory-confirmed viral respiratory infections among Hajj pilgrims.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153751/
In conclusion, both surgical and cotton masks seem to be ineffective in preventing the dissemination of SARS-CoV-2 from the coughs of patients with COVID-19 to the environment and external mask surface.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/general/15/2/15_126/_article/-char/ja/?fbclid=IwAR1paCftjX-78NbUvOTn8wURgKwIvQAR1j8NoS5PkeWrgI-A6SG8lnD_QG0
Conclusion: No statistically significant differences were detected in the incidence of influenza infection by wearing antiviral face masks, suggesting that distribution of face masks in primary care settings may not be enough to prevent influenza-like illnesses amongst family members.
І ще десятки інших наукових досліджень доводять, що маски не здатні впливати на поширення вірусів.
Це вони вже «узналі», що після коронавірусу, імунітет дуже нестійкий, або взагалі, не набувається.
6 000 заплатили за це знаніє життями.
6000? 6000 померлих ІЗ коронавірусом, середній вік яких 84 роки, за 7 місяців на 10 мільйонів населення - це неймовірно трагічна картинка на фоні дуже заразного і смертельного вірусу.
А головне питання, що з коронавірусом у них ТЕПЕР?
https://www.youtube.com/watch?v=3yridoe_0So&fbclid=IwAR1O1vUKJyWzMo5veq6fl7V-XxR9lkTkbC9DvUcgTE0P5GmI4S8bNCmbF6g https://www.youtube.com/watch?v=3yridoe_0So
Просто подорож поїздом у Швеції. Карантин? Маски? Ні, не чули!