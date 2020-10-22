УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5398 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
5 693 25

МОЗ порівняв дотримання маскового режиму в Києві й інших містах світу. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України продемонструвало дотримання маскового режиму в низці країн Європи, Азії та Північної Америки порівняно з Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувала в Telegram пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема на відео демонструють дотримання маскового режиму у Валенсії, Відні, Нью-Йорку, Варшаві, Дунгуань, Сіднеї, Стамбулі, Парижі і Торонто.

"Ігнорування масок призводить до щоденного збільшення кількості хворих COVID-19 і подальшого поширення епідемії. МОЗ закликає: використовуйте засоби індивідуального захисту (маски і респіратори) у громадських місцях і уникайте скупчення людей. Від цього залежить ваше здоров'я і ваше життя", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) маска (157) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
А почему на видео во всех странах ходят пешком, а у нас только на дискотеки?
показати весь коментар
22.10.2020 16:21
+3
Погодите. Так в Польше же БОЛЬШЕ заболевших
показати весь коментар
22.10.2020 16:24
+3
или больше выявленных?
показати весь коментар
22.10.2020 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
українці самі "розумні"
показати весь коментар
22.10.2020 16:20 Відповісти
А почему на видео во всех странах ходят пешком, а у нас только на дискотеки?
показати весь коментар
22.10.2020 16:21 Відповісти
Очередной видос...
показати весь коментар
22.10.2020 16:49 Відповісти
Не хотят ходить в масках ? Завозите в магазины не гречку ,а кутью ,скоро она будет нужнее !!!
показати весь коментар
22.10.2020 16:24 Відповісти
Погодите. Так в Польше же БОЛЬШЕ заболевших
показати весь коментар
22.10.2020 16:24 Відповісти
или больше выявленных?
показати весь коментар
22.10.2020 16:25 Відповісти
більше порахованих.
показати весь коментар
22.10.2020 16:26 Відповісти
Так отож. А я вам скоко говорил шо до фени эти маски

В неудачный список стран, где процент больных больше, входят также США с Францией
показати весь коментар
22.10.2020 16:38 Відповісти
Это и я говорил)
показати весь коментар
22.10.2020 16:50 Відповісти
в Америке счет на несколько десятков тысят долларов выкатят после лечения,

а в Украине якобы нахаляву
показати весь коментар
22.10.2020 16:25 Відповісти
В омериге медстраховка имеется, а у нас да, выкатят, причём до того, как вылечат
показати весь коментар
22.10.2020 16:39 Відповісти
А що там в Швеції, Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Данії, Нідерландах?

І не треба ставити в приклад ті країни, де за відсутність маски карають штрафом у 500 баксів. Ніде немає таких заможних, щоб при таких штрафах її не носити.
показати весь коментар
22.10.2020 16:25 Відповісти
так вот она какая европейская законопослушность? вбитая в подкорку драконовскими штрафами
показати весь коментар
22.10.2020 16:28 Відповісти
Дебильное сравнение показывают китайское метро где все в маске,ну так и в Киеве тоже в маскпх в метро и сравнивают с украинском ночным клубом,где в Европе также без,и видео дискотек и Европейские улмцы
показати весь коментар
22.10.2020 16:26 Відповісти
пойдите посмотрите, как дауны в киевском метро ходят в масках
показати весь коментар
22.10.2020 23:09 Відповісти
Езжу каждый день и не только туда обратно дауны есть конечно кто то на бороде кто нос открыт но 95%то полноценно ходят в масках плюс вентиляция поезде,и в вестибюле
показати весь коментар
23.10.2020 13:33 Відповісти
а помните как тетка на коленях стояла, молила не сжигайте дом, не убивайте детей за то что я вас может быть заразила?
показати весь коментар
22.10.2020 16:26 Відповісти
Маски погано купують, чи що? У Києві здебільшого люди в магазинах, аптеках,транспорті у масках. На вулиці де є дистанція без. Зараз перед виборами, такий двіж населення, пройдуть вони і спаде кількість захворювання
показати весь коментар
22.10.2020 16:39 Відповісти
А де тут можна побачити у шведів якусь особливу відповідальність? Хочу навчитися.
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
Conclusion: Face mask use in health care workers has not been demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234
Interpretation: Facemask use does not prevent clinical or laboratory-confirmed viral respiratory infections among Hajj pilgrims.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153751/
In conclusion, both surgical and cotton masks seem to be ineffective in preventing the dissemination of SARS-CoV-2 from the coughs of patients with COVID-19 to the environment and external mask surface.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/general/15/2/15_126/_article/-char/ja/?fbclid=IwAR1paCftjX-78NbUvOTn8wURgKwIvQAR1j8NoS5PkeWrgI-A6SG8lnD_QG0
Conclusion: No statistically significant differences were detected in the incidence of influenza infection by wearing antiviral face masks, suggesting that distribution of face masks in primary care settings may not be enough to prevent influenza-like illnesses amongst family members.
І ще десятки інших наукових досліджень доводять, що маски не здатні впливати на поширення вірусів.
показати весь коментар
22.10.2020 17:39 Відповісти
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью шведскому радио сам признал уже в июне, что страна могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции. «Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал весь остальной мир», - сказал он. Теперь страна, где не вводили эпидемиологических ограничений, пытается нащупать это «нечто среднее».

Це вони вже «узналі», що після коронавірусу, імунітет дуже нестійкий, або взагалі, не набувається.

6 000 заплатили за це знаніє життями.
показати весь коментар
22.10.2020 18:39 Відповісти
Це брехня. Дивись/слухай інтерв'ю в оригіналі. Нічого він не визнавав. Але ж ти цікавишся версією журнашлюх, тому віриш у всяку нісенітницю.

6000? 6000 померлих ІЗ коронавірусом, середній вік яких 84 роки, за 7 місяців на 10 мільйонів населення - це неймовірно трагічна картинка на фоні дуже заразного і смертельного вірусу.

А головне питання, що з коронавірусом у них ТЕПЕР?

https://www.youtube.com/watch?v=3yridoe_0So&fbclid=IwAR1O1vUKJyWzMo5veq6fl7V-XxR9lkTkbC9DvUcgTE0P5GmI4S8bNCmbF6g https://www.youtube.com/watch?v=3yridoe_0So
Просто подорож поїздом у Швеції. Карантин? Маски? Ні, не чули!
показати весь коментар
23.10.2020 00:28 Відповісти
у зекоманди гроші на якісні відосікі закінчились?
показати весь коментар
22.10.2020 17:55 Відповісти
 
 