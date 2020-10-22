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П'яні російські солдати на БМП протаранили паркан і пошкодили систему спостереження аеропорту у Волгограді. ВIДЕО

П'яні солдати армії РФ на БМП протаранили паркан і пошкодили систему спостереження аеропорту Гумрак у Волгограді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два бійці на БМП були п'яні і служили в 20-й гвардійській мотострілецькій бригаді.

Як повідомляють росЗМІ, бійцям було доручено відігнати БМП на полігон з військової частини, але вони збилися зі шляху і заїхали в аеропорт.

Відеозапис тарану огорожі аеропорту опубліковано в мережі.

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Автор: 

алкоголь (1242) армія рф (17346) аеропорт (1850)


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Топ коментарі
+43
Если бы пьяные российские солдаты на БМП не протаранили забор и не повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде то это сделали бы солдаты НАТО.
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22.10.2020 17:41
+41
Наградить! И расстрелять!
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22.10.2020 17:32
+25
на Берлин,походу..
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22.10.2020 17:39
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Наградить! И расстрелять!
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22.10.2020 17:32 Відповісти
100%.
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22.10.2020 17:33 Відповісти
эххх рюзкай мирушка матушка!!!! там еще два валенка на броне сидят!!! эххх харашо!!! но мало....
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22.10.2020 19:45 Відповісти
"АНІЗАБЛУДІЛІСЯ! "
*****
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23.10.2020 09:03 Відповісти
Наградить, посмертно ))
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22.10.2020 18:07 Відповісти
этих птенцов, турецким Bayraktar на пол зуба и пол секунды работы, так что пускай покатаются на своих железяках пока есть возможность
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22.10.2020 19:52 Відповісти
Кожному видати по фанфурику "Бояришника"!
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22.10.2020 20:18 Відповісти
Видати кожному по фанфурику "Бояришника"!
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22.10.2020 20:38 Відповісти
П'яні російські солдати на БМП протаранили паркан і пошкодили систему спостереження аеропорту у Волгограді - Цензор.НЕТ 2344
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22.10.2020 22:25 Відповісти
бл идиоты!
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22.10.2020 17:33 Відповісти
Дык там все такие
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22.10.2020 17:34 Відповісти
Глонасс....
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22.10.2020 19:30 Відповісти
))) жаль он их не вывел на "аэропорт" в энгельсе. там могло бы быть ой как весело, если бы тамошний караул не бухал и начал действовать по уставу, отражая нападение на стратегический обьект ))) во где могла быть веселуха ))))
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22.10.2020 21:25 Відповісти
Ну, і що там в Енгельсі? Старі "корита", ТЗ літаючі? Теж мені, "стратегічний об"єкт"...
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23.10.2020 05:10 Відповісти
хорошая новость, не спорю, хорошие новости поднимают настроение..., но зачем она нам?
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22.10.2020 17:34 Відповісти
"...надо знать чем дышит враг!..."(с)
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22.10.2020 22:13 Відповісти
Дидов вспаминали наверна)
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22.10.2020 17:35 Відповісти
на Берлин,походу..
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22.10.2020 17:39 Відповісти
Вони думали, що це вони вже Київ беруть, чи Лондон...а може й Велику Китайську Стіну - атвєтка за Даманскій...
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22.10.2020 17:43 Відповісти
Спасать узников Рейкьявика.
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22.10.2020 17:56 Відповісти
Если бы пьяные российские солдаты на БМП не протаранили забор и не повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде то это сделали бы солдаты НАТО.
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22.10.2020 17:41 Відповісти
А город подумал ученья идут!
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22.10.2020 17:42 Відповісти
Шумахеры!
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22.10.2020 17:43 Відповісти
Берлин и Лондон уже взяли, осталось только разбомбить Воронеж.
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22.10.2020 17:47 Відповісти
Набудували тут різних заборів, панімаш.
Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде - Цензор.НЕТ 5987
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22.10.2020 17:48 Відповісти
Красота. В рашке в армию не берут, кто не бухает в сиську
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22.10.2020 17:49 Відповісти
Ржали всем Пентагоном
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22.10.2020 17:49 Відповісти
гуляй рванина на арде.
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22.10.2020 17:50 Відповісти
Ну они же притормозили, всё чин-чинарём - просто слегонца срезали угол за пивком.
Всё согласно присяге !
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22.10.2020 17:52 Відповісти
Могли проехать вдоль ограды и повалить все столбики - вот это уже непорядок.
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22.10.2020 17:53 Відповісти
хари об егозу не изорвали, волнуюсь?
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22.10.2020 17:54 Відповісти
По кочкам,по кочкам,и в стенку -бубух!
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22.10.2020 17:55 Відповісти
Похоже, воевать нам скоро будет не с кем...)))
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22.10.2020 17:56 Відповісти
Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде - Цензор.НЕТ 6257
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22.10.2020 17:56 Відповісти
Деды воевали, а дети подляну творили! Пьяные российские солдаты на БМП протаранили забор и повредили систему наблюдения аэропорта в Волгограде - Цензор.НЕТ 1301
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22.10.2020 17:58 Відповісти
Все дело в том, что более-мене приличные корабли, в составе флота СССР, были закуплены в Германии и Италии.
Так что все по честному.
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22.10.2020 18:08 Відповісти
Какие военные типы кораблей (грузопассажирские не в счет) СССР закупила? Недостроенный "Лютцов"? А по репарациям после войны флот усилили кораблями Германии и Италии.
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22.10.2020 18:29 Відповісти
А какие корабли захватили Сахалин и острова курильской гряды??? И кто технически оснастил и подготовил советских морпехов?
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22.10.2020 22:16 Відповісти
Я-я!.. Натюрліх!..
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23.10.2020 09:44 Відповісти
И ещё хотелось бы узнать о вяликих победах российского и советского флотов после Ушакова(на парусниках).
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22.10.2020 22:12 Відповісти
класс, *********** скрепоносцы)))
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Два дебила это сила )))) срочники без старшего ))))) назад в СССР )))
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22.10.2020 18:01 Відповісти
Они решили что это забор их части и потом отстроят к дембелю
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22.10.2020 18:05 Відповісти
Они думали, что берут Берлин. А когда проспались, то оказалось - Волгоград...
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22.10.2020 18:22 Відповісти
на Берлин - нельзяя!.. там еврогеи сидят.. поймают солдатушек, и вы%%ут!
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22.10.2020 18:32 Відповісти
Поэтому они решили наступать в противоположном направлении
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22.10.2020 18:36 Відповісти
Гвардейцы, вперед!
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22.10.2020 18:23 Відповісти
Кстати. Если бы они этого не сделали, - это сделали б солдаты НАТО!!!😝
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22.10.2020 18:54 Відповісти
Не фига они не пьяные! Это-огуречный лосьон с боярой,реалии,кули...
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22.10.2020 19:22 Відповісти
Дизбат минимум))!! Поздравляю))!!
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22.10.2020 19:37 Відповісти
Удивили... Ещё в бытность мою в СА рязанский прапор на танке за пляшкой в райцентр гонял, два забора и угол школы снёс...
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22.10.2020 20:37 Відповісти
И ещё хотелось бы узнать о вяликих победах российского и советского флотов после Ушакова(на парусниках).
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22.10.2020 22:14 Відповісти
Не доехало до Германии
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22.10.2020 22:20 Відповісти
А было подумал, что стена Сени Кулявлоба начала работать.
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22.10.2020 22:40 Відповісти
Реально дебилы. Там проволока могла спокойно перерезать этих "умников" пополам.
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22.10.2020 22:44 Відповісти
У них заканчивалось бояра и топливо и они в ужасе осознавали, что до родной говени не дотянут. Было принято смелое решение зайти на полосу ближайшего аэродрома сохранив технику от набегающих со всех сторон солдат нато на зеленых слонах. Не найдя ворот они поняли, что натовцы успели замуровать вход и решили с боем пробиваться к своим.
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22.10.2020 23:14 Відповісти
Очень даже скрепненько ! Это вам не турецкими беспилотниками воевать в Сириии , а с волгоградскими заборами .Несомненный успех ....Непобедимая .... орда
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22.10.2020 23:20 Відповісти
Оборона сталінграда-2020.
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22.10.2020 23:42 Відповісти
молодцы. всё правильно сделали, так держать.
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23.10.2020 03:13 Відповісти
-1 .... ВИВАТ!!!. До стены - 2 всадника , после - только один. Походу, второму бестолковку отрвало и хребет переломало...
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23.10.2020 03:36 Відповісти
По картинке сначала подумал, что это штурмуют стену Яценюка
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23.10.2020 08:57 Відповісти
мокши як завжди чудять по п'яні.
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28.10.2020 18:07 Відповісти
 
 