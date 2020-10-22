П'яні російські солдати на БМП протаранили паркан і пошкодили систему спостереження аеропорту у Волгограді. ВIДЕО

П'яні солдати армії РФ на БМП протаранили паркан і пошкодили систему спостереження аеропорту Гумрак у Волгограді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два бійці на БМП були п'яні і служили в 20-й гвардійській мотострілецькій бригаді.

Як повідомляють росЗМІ, бійцям було доручено відігнати БМП на полігон з військової частини, але вони збилися зі шляху і заїхали в аеропорт.

Відеозапис тарану огорожі аеропорту опубліковано в мережі.

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