УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5398 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
4 378 63

Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський виступає за посилення відповідальності за недотримання карантинних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна24.

"Наші люди, я вважаю, дуже розслабилися. Я розумію, що вони втомилися від COVID, це зрозуміло, але не носити маску неправильно. Зміни до законодавства з приводу штрафів, я вважаю, повинні бути. Я вважаю, що кожна виважена людина повинна знати, що якщо вона не носить маску, одразу можна штрафувати, а не адмінпротокол, який виписує поліцейський, а потім у суді воно все розбивається", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що рішення має ухвалювати Верховна Рада, але додав, що "ніхто перед виборами нічого не хоче робити".

Президент наголосив, що небезпечніше за неносіння масок є збирання 20-30 тисяч людей одночасно на концертах у Дніпрі, Одесі, Харкові. За його словами, саме в цих областях "пішла хвиля" захворюваності.

"Там заведені кримінальні справи, після чого ці кримінальні справи беруть голови тих чи інших міст України собі в риторику, я маю на увазі, що виходять і кажуть: "Через те, що вибори, мене хочуть скинути", а не через те, що через нього загинула велика кількість людей", - додав Зеленський.

Читайте також: Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) карантин (18172) штраф (1862) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились"

Это не тот му22озвон вылез, который со своей челядью по кафе без масок шатался?
показати весь коментар
22.10.2020 19:04
+25
...а что это за расслабившийся чмырь, не знаешь, вальдемар?
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 717
показати весь коментар
22.10.2020 19:08
+22
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 3007
показати весь коментар
22.10.2020 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились"

Это не тот му22озвон вылез, который со своей челядью по кафе без масок шатался?
показати весь коментар
22.10.2020 19:04 Відповісти
Нет, то Голобородько!
показати весь коментар
22.10.2020 19:06 Відповісти
Скорее Голохвастов.
показати весь коментар
22.10.2020 19:31 Відповісти
Тот же мудозвон, который девочку обнимал и целовал, снявши маску...
показати весь коментар
22.10.2020 19:07 Відповісти
Вова, поехали лучше в Хмельницкий кофэ пить !

мудозвон ты эдакий !!!!
показати весь коментар
22.10.2020 19:30 Відповісти
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 3007
показати весь коментар
22.10.2020 19:05 Відповісти
Классика не стареет.
показати весь коментар
22.10.2020 19:19 Відповісти
Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 3288
показати весь коментар
22.10.2020 19:51 Відповісти
тікаю...

Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 3924
показати весь коментар
22.10.2020 20:00 Відповісти
О! -ви вже їхні люди!
показати весь коментар
22.10.2020 19:06 Відповісти
Хай подивиться фотки з "нашими журнаГлистами" !!!)))
показати весь коментар
22.10.2020 19:07 Відповісти
Він про "вєлюр"?
показати весь коментар
22.10.2020 19:07 Відповісти
...а что это за расслабившийся чмырь, не знаешь, вальдемар?
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 717
показати весь коментар
22.10.2020 19:08 Відповісти
У ГолоБордька Ковід проникає через бороду!!)))
показати весь коментар
22.10.2020 19:10 Відповісти
Зеленский выступает за усиление наказания за нарушение карантинных мероприятий: "Наши люди очень расслабились" - Цензор.НЕТ 2803
показати весь коментар
22.10.2020 19:29 Відповісти
потому что вот это НЕ НАШИ ЛЮДИ !!!!
показати весь коментар
22.10.2020 19:31 Відповісти
что значит "наши"? ты кто? ты барин? с каких делов у тебя есть "твои" люди?
показати весь коментар
22.10.2020 19:14 Відповісти
Это ватное убожество с замашками жлоба.
С невероятно завышенной самооценкой.
показати весь коментар
22.10.2020 19:20 Відповісти
Наши люди/ Его люди и вирус. Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,Гончарук. "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций./Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
показати весь коментар
22.10.2020 19:15 Відповісти
Важна не строгость наказания, а его неотвратимость! И тут большие проблемы.
За пьяную езду усилили ответственность - и что? В два (!) раза увеличилось количество пьяных ДТП...
МВД некогда - активистов от судов отгоняют.
показати весь коментар
22.10.2020 19:16 Відповісти
Понеслось...
показати весь коментар
22.10.2020 19:17 Відповісти
всем пожизненное... Все виноваты, все кроме Вовы, - он хороший и ему надо хлопать, а кто его ругает, - тот Порохобот и соросенок)
показати весь коментар
22.10.2020 19:18 Відповісти
Оманський брехун в своїй стихії.
показати весь коментар
22.10.2020 19:23 Відповісти
Люди розслабились....Термометри в школах показують від 24 до 32 градусів (як визначити,з якою температурою людина прийшла на роботу?) безконтактний термометр досить дорогий,а закупили,мабуть,іграшкові,маски для вчителів -1 на день.( це нормально? знімаєш-одягаєш,знімаєш-одягаєш)...люди розслабились,а влада і не напружувалась
показати весь коментар
22.10.2020 19:24 Відповісти
а влада і не напружувалась
показати весь коментар
22.10.2020 19:33 Відповісти
Тоді вже одразу за відсутність мізків штрафуйте. Хоча це не так добре видно, як відсутність маски.
показати весь коментар
22.10.2020 19:26 Відповісти
время выносить зеленую гниду и его прихлебателей...
показати весь коментар
22.10.2020 19:26 Відповісти
Надо полагать,что ресторан "Велюр" теперь по приказу Зеленского сожгут.
показати весь коментар
22.10.2020 19:28 Відповісти
А як же право на швидкий та справедливий суд? Певно не в Україні
показати весь коментар
22.10.2020 19:33 Відповісти
Совсем охамели, нищеброды. Могли бы как величайший ********** всех времен и народов на личном велике передвигаться, воздухом свежим дышать и соблюдать дистанционный режим.
показати весь коментар
22.10.2020 19:33 Відповісти
Я не знаю, от чего устали ваши люди, тов.эрзац-презе-дент, а наши люди устали от тебя, Моника зебенська ! Валинах, идиот!
показати весь коментар
22.10.2020 19:34 Відповісти
согласен, надо руьить головы, ну хоть певым нарушителям, сдам несколько кандидатов на отрубка башки.
Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 1644
показати весь коментар
22.10.2020 19:34 Відповісти
Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися" - Цензор.НЕТ 3779
показати весь коментар
22.10.2020 19:34 Відповісти
І саме цікаве тут те, що карантинний режим посилять, а за корупцію так і продовжать відпускати за заставу-індульгенцію, замість пожиттєвого утримання під вартою.
показати весь коментар
22.10.2020 19:39 Відповісти
Пнх
показати весь коментар
22.10.2020 19:39 Відповісти
Люди очень расслабились полтора года назад, когда на ха-ха повелись!
показати весь коментар
22.10.2020 19:41 Відповісти
Отож......
Бойка потрібно було обирати!
показати весь коментар
22.10.2020 19:46 Відповісти
ну, кому и кобыла невеста
показати весь коментар
22.10.2020 20:16 Відповісти
А шо Бойко?-тоже еврей.
показати весь коментар
22.10.2020 20:58 Відповісти
Давно пора!
В місті Суми, який в червоній зоні люди їздять в маршрутках без масок.
показати весь коментар
22.10.2020 19:45 Відповісти
З останнього блокування командою цензора не хотілось навіть читати його, але скажу, карають найслабших і не захищених державою підприємців, тому штрафи це не вихід, бо якийсь придурок помічник депутата, ходе з короною по магазінах і розповсюджує заразу, а винен продавець, бо не може дихати 12 годин через маску.
показати весь коментар
22.10.2020 19:48 Відповісти
Наши люди в карманах по 17 000 гривен НЕ носят, если шо.
показати весь коментар
22.10.2020 19:50 Відповісти
Може і Білл Гейтса за срамні уди і в ООН на допит?
показати весь коментар
22.10.2020 19:53 Відповісти
У маленького злобного Зеленского на уме только наказывать, штрафовать.
показати весь коментар
22.10.2020 19:57 Відповісти
Наш презилент забрал из https://ukranews.com/news/729399-nadbavki-medrabotnikam-iz-fonda-borby-s-covid-19-potratili-5-9-mlrd-griven Фонда борьбы с COVID-19 - 35 млрд гривен для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения (постановление КМУ от 01.07.2020 № 539) из 65,96 млрд гривен, и теперь рассказывает что люди расслабились !!!
Шутка от Квартала продолжаются в жизни !
показати весь коментар
22.10.2020 20:05 Відповісти
Доречі, краде на дорогах, патло.
показати весь коментар
22.10.2020 20:29 Відповісти
Таки да, если б не КОВИД, то и дорог ещё б лет 20 не было))))
показати весь коментар
22.10.2020 21:03 Відповісти
А я вот думаю что наш ********** не только расслабился но и охренел от безнаказанности
показати весь коментар
22.10.2020 20:08 Відповісти
давай, Прыщ, начни с Велюра. Но, потом тебе один шеф-повар все твои айкосы в жопу засунет
показати весь коментар
22.10.2020 20:14 Відповісти
Зєля - офігєвша рожа.
Дострокові.
показати весь коментар
22.10.2020 20:25 Відповісти
за масочку по мнению ЯнеЛоха надо ужесточать наказание, а вот за вождение авто в нетрезвом виде - не надо. Зе-логика!
показати весь коментар
22.10.2020 20:35 Відповісти
Президенту надо начать с себя, а потом на других кивать
показати весь коментар
22.10.2020 20:38 Відповісти
Та где уж тут без дури, как у тебя, расслабишься
показати весь коментар
22.10.2020 20:55 Відповісти
сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывает полицейский, а потом в суде оно все разбивается", - сказал Зеленский.

А не догадывается, почему разбивается???) юрист, мля
показати весь коментар
22.10.2020 21:00 Відповісти
Это тот кто в трусах прыгал по сцене.
показати весь коментар
22.10.2020 21:13 Відповісти
"НАШИ люді в булошную на таксі нє єздят"(с)....ну так і каву в карантин по кав'ярням не п'ють з грибним супчиком під фото-піар, і по "вєлюрам" не шорхаються. майстер спорту по боротьбі з... х/з чим... ти ж сам ЦЕ зробив.
показати весь коментар
22.10.2020 22:00 Відповісти
Сидить без намордника і патякає, що людей без намордників треба штрафувати.
показати весь коментар
23.10.2020 00:16 Відповісти
Цікаво, а чого "в суді все розбивається"? Мабуть, тому що масковий режим незаконний.
показати весь коментар
23.10.2020 00:32 Відповісти
правильно сказал.
показати весь коментар
23.10.2020 02:33 Відповісти
Может мы и расслабились, если бы не ты.
показати весь коментар
23.10.2020 07:31 Відповісти
Начни с себя. На фото интервью - в закрытом помещении без масок.
показати весь коментар
23.10.2020 09:28 Відповісти
"Наші люди, я вважаю, дуже розслабилися." - от тут я з тобою Лошара, згідний. Якби не розслаблялися, то не вибрали б під час війни таке лайно як ти і твоя зелена квартальщина.
показати весь коментар
23.10.2020 10:11 Відповісти
 
 