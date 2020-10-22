Зеленський виступає за посилення покарання за порушення карантинних заходів: "Наші люди дуже розслабилися". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський виступає за посилення відповідальності за недотримання карантинних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна24.

"Наші люди, я вважаю, дуже розслабилися. Я розумію, що вони втомилися від COVID, це зрозуміло, але не носити маску неправильно. Зміни до законодавства з приводу штрафів, я вважаю, повинні бути. Я вважаю, що кожна виважена людина повинна знати, що якщо вона не носить маску, одразу можна штрафувати, а не адмінпротокол, який виписує поліцейський, а потім у суді воно все розбивається", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що рішення має ухвалювати Верховна Рада, але додав, що "ніхто перед виборами нічого не хоче робити".

Президент наголосив, що небезпечніше за неносіння масок є збирання 20-30 тисяч людей одночасно на концертах у Дніпрі, Одесі, Харкові. За його словами, саме в цих областях "пішла хвиля" захворюваності.

"Там заведені кримінальні справи, після чого ці кримінальні справи беруть голови тих чи інших міст України собі в риторику, я маю на увазі, що виходять і кажуть: "Через те, що вибори, мене хочуть скинути", а не через те, що через нього загинула велика кількість людей", - додав Зеленський.

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