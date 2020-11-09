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"Байрактари" знищили під Ходжавендом новітній вірменський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2КМ, виробництва РФ. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео знищення вірменської ЗРК "Тор-М2КМ" у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"9 листопада о 15:50 прицільним вогнем наших підрозділів було знищено зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ", що застосовувався проти нашої авіації і розміщений противником між приватними житловими будинками на Ходжавендському напрямку фронту", - сказано у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони-камікадзе "Хароп" знищили вірменський танк і БМП під Шушею. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) безпілотник (4148) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+83
Між житловими будинками? Ой, ніколи такого не було, і ось тобі знову...
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09.11.2020 18:29
+64
Рукожопые кацапо-фашисты никогда ничего нормального не делали.и не сделают
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09.11.2020 18:28
+56
Мы будем стоять позади женщин и детей, и кто это сказал? Падаль поганая
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09.11.2020 18:39
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...если ты под "Байрактаром" -
никогда не будешь будем старым
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09.11.2020 19:47 Відповісти
АналовГовне😂
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09.11.2020 20:25 Відповісти
Был тор. Стал бублик.
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09.11.2020 20:52 Відповісти
Армянский ТОР говорите....Но. Но..Обслуживать такой комплекс, не урюком торговать. Там необходимая длительная подготовка. На пультах запуска много "тумблеров и кнопочек." Но это и к лучшему. Чем больше ихтамнетов дегенератов утилизируют в различных странах дальнего и ближнего зарубежья, тем меньше этой гнойной, дебилизированной, духовно сифилисной гнуси приползет в Украину. Слава Турции!. И ее аксакалу Эрдогану.! Слава Азербайджану. Смерть оккупантам людоедам!
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09.11.2020 20:58 Відповісти
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09.11.2020 21:02 Відповісти
Азербайджанські бандерівці , щастя вам , здоров'я , добра і перемоги . Від всієї України , від щирого серця .
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09.11.2020 21:05 Відповісти
Это можно смотреть вечно.
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09.11.2020 21:06 Відповісти
Во первых это красиво!
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09.11.2020 22:16 Відповісти
выглядит что тот аналогов нету таки слепой, но ватан в нутри коробки не вооружённым глазом таки увидел безпилотник и понял, надо делать когти, но двери в гараж не закрили да и пестец накрилься.
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09.11.2020 22:21 Відповісти
московских ублюдков поставили на место
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09.11.2020 23:37 Відповісти
тут хихикают над российским комплексом ПВО. А он отработал на отлично, уничтожил три азербайджанские ракеты!
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10.11.2020 09:33 Відповісти
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