"Байрактари" знищили під Ходжавендом новітній вірменський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2КМ, виробництва РФ. ВIДЕО
Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео знищення вірменської ЗРК "Тор-М2КМ" у Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"9 листопада о 15:50 прицільним вогнем наших підрозділів було знищено зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ", що застосовувався проти нашої авіації і розміщений противником між приватними житловими будинками на Ходжавендському напрямку фронту", - сказано у повідомленні.
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