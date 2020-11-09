"Байрактари" знищили під Ходжавендом новітній вірменський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2КМ, виробництва РФ. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео знищення вірменської ЗРК "Тор-М2КМ" у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"9 листопада о 15:50 прицільним вогнем наших підрозділів було знищено зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ", що застосовувався проти нашої авіації і розміщений противником між приватними житловими будинками на Ходжавендському напрямку фронту", - сказано у повідомленні.

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