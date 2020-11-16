Система "Дій вдома" не працює: інфіковані продовжують ходити на роботу, в школу і публічні місця, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко вважає контроль за хворими на коронавірус одним з основних способів розірвати ланцюг передачі хвороби.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу 16 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми не хочемо повного локдауну! І сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб. Щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система "Дій вдома" не працює. І у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця. Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу!" - заявив Кличко.

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Кличко підкреслив, що головне наразі - зберегти здоров’я і життя людей. Він знову підтвердив, що Київ виконуватиме постанову уряду щодо так званого "карантину вихідного дня".

Очільник столиці вкотре закликав усіх дотримуватися елементарних правил безпеки та визначених владою регламентів роботи.