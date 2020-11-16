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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Система "Дій вдома" не працює: інфіковані продовжують ходити на роботу, в школу і публічні місця, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко вважає контроль за хворими на коронавірус одним з основних способів розірвати ланцюг передачі хвороби.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу 16 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми не хочемо повного локдауну! І сьогодні на селекторі з прем’єр-міністром я також наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих та контактних осіб. Щоб припинити хвилю розповсюдження вірусу. Бо, на жаль, система "Дій вдома" не працює. І у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця. Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу!" - заявив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про карантин вихідного дня: Україна зробила правильний крок, але треба вдосконалити всі програми допомоги підприємцям

Кличко підкреслив, що головне наразі - зберегти здоров’я і життя людей. Він знову підтвердив, що Київ виконуватиме постанову уряду щодо так званого "карантину вихідного дня".

Очільник столиці вкотре закликав усіх дотримуватися елементарних правил безпеки та визначених владою регламентів роботи.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Понятно: будут заваривать подъезды.
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16.11.2020 14:32
+9
Подождите, но ведь все ходят в масках, ведь ношение масок обязательно в общественных местах?
Ведь везде стоят антисептики для рук?
Так как же гражданин может кого заразить, неужели Вы хотите сказать, что маски не работают????
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16.11.2020 14:48
+7
Карантин может быть только полным. Потому что карантин - это изоляция. А изоляция наполовину не бывает. Либо карантин есть, либо это только название.
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16.11.2020 14:35
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Понятно: будут заваривать подъезды.
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16.11.2020 14:32 Відповісти
Не переживайте, лично к Вам скорая в окно телепортируется.
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16.11.2020 14:38 Відповісти
Уже не телепортируется. Из-за карантина ее вообще не дозовешься во многих случаях.
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16.11.2020 14:47 Відповісти
Кого это интересует? Власть интересует как закрыть людей по домам и в намордниках. Мировое правительство распорядилось.
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16.11.2020 14:54 Відповісти
Я там Вам на иной Ваш комментарий ответил. Она и до карантина не то чтобы доезжала.
Хотя до реформы у меня был повод лично испытать на себе (после - жена и дочь). Вообще без нареканий.
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16.11.2020 14:55 Відповісти
Вот только кто?
Армия? Это вряд ли. Армия ОЧЕНЬ НЕ любит, когда политики вмешивают ее в грязные делишки, "каштаны из огня таскать": сначала втянут армию, а потом военных во всем же и обвинят (как сейчас обвиняют военных за "преступления" в Афганистане, как будто это военные всю эту кашу в Афгане заварили, сами пришли к властям - премьерам, президентам - и кулаками по столам стучали, хотим, мол, в Афган, не дает покоя нам горестная субьба братьев-афганцев за тысячи километров от нас).
Полиция? Тоже вряд ли. Ковидобесие закончится, а полицейские на рабочих местах станутся. И что харатктерно, живут полицейские не в казармах, а в тех районах города, что и население, которое они в домах "заваривать" должны. Полицейским легко население напомнить может - и женам их, и детям - поговорку, что не стоит плевать в колодец.

Именно потому в РФ используют РосГвардию, причем привозят из других регионов, да и то в Хабаровске она участвовать как-то отказалась...
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16.11.2020 14:39 Відповісти
Так армия сама и может политикой заняться, как уже бывало во многих странах.

Хотя согласен, что в данном случае, армия может реально изолироваться от жизни государства.
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16.11.2020 14:42 Відповісти
Может.
Но случай это крайний, и ничего в нем хорошего нет.
Это означает замену правящего класса, инфляцию (или гиперинфляцию), передел имущества, словом, гражданскую войну в той или иной степени.
Армия вмешивается в самом крайнем случае (если это, конечно, не Африка какая, там и сержант переворот вполне успешно замутить может, как в Либерии было дело).
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16.11.2020 14:45 Відповісти
На какие средства "действовать дома"? Компенсируйте мне каждый рабочий день, тогда поговорим.
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16.11.2020 14:33 Відповісти
Попадете под ИВЛ, тогда попросите компенсацию.
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16.11.2020 14:38 Відповісти
Для меня лучше так, чем терять деньги и время. Я не в группе риска.
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16.11.2020 14:40 Відповісти
Эгоизм в худшем виде. То, что вы, перенеся болезнь легко или вообще бессимптомно, заразите с десяток других, а они - других, и дальше по экспоненте, вас не слишком волнует.
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16.11.2020 14:43 Відповісти
Подождите, но ведь все ходят в масках, ведь ношение масок обязательно в общественных местах?
Ведь везде стоят антисептики для рук?
Так как же гражданин может кого заразить, неужели Вы хотите сказать, что маски не работают????
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16.11.2020 14:48 Відповісти
Тоооонко))
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16.11.2020 14:56 Відповісти
не тонко, а тупо!
маски работают, при условии, что их все носят и носят правильно
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Ну конечно работают. Именно поэтому, к примеру, в США где их чаще носят чем нет и есть суровые требования - кол-во случаев... ой. Оно не ниже чем в Швеции. А выше...
Это только 1 пример))
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16.11.2020 15:27 Відповісти
ну и к чему весь этот ваш словесный понос?
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16.11.2020 15:58 Відповісти
К тому, что если смотреть объективно то нихрена они не помогают.
Видео Вам в помощь на предмет того как правильно одетая маска что-то там "удерживает".
https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g
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16.11.2020 16:03 Відповісти
Некоторые не закрывают нос, некоторые носят под подбородком.
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16.11.2020 14:57 Відповісти
Еще раз, прочтите внимательно:
если человек находится в маске в общественных местах, если он использует антисептик, если он моет руки после посещения сортира, если он не харкает и не сморкается (он же в маске), то кого он может заразить???

Речь о том. что "кто-то что-то носит на подбородке" и потому ВСЕХ надо запереть по домам, сходно с рассуждением, что надо всех мужиков кастрировать, а то некоторое среди них педофилы.
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16.11.2020 15:02 Відповісти
вы спросили, если все в масках, то почему идет заражение?

я ответил, что, во-первых, некоторые носят неправильно, что равносильно что не носят; во-вторых, маска макс. эффективна когда она на обоих конктактирующих, плюс дистанция. Грубо говоря, если вы будете в маске, а зараженный нет и вы будете 15 минут разговаривать сидя за одним столиком, то скорее всего вы заразитесь.
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16.11.2020 15:08 Відповісти
За каким это еще "одним столиком"?
Вы там с глузду съехали???
СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ.
Полтора метра дистанция.

Когда хирург оперирует в маске, то кого его маска защищает?

Хирурга?
Нет, ОПЕРИРУЕМОГО! (это знает каждый в детском саду даже)
Если на оперируемом нет маски (а когда она есть?), то означет ли это, что оперируемый заразится от хирурга в маске?
НИКОГДА.
Либо маска защищает, либо нет.

Не позорьтесь и не демонстрируйте вашу вопиющую безграмотность.
Вас просто противно читать, всякому незнанию предмета есть предел.
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17.11.2020 06:05 Відповісти
вроде ничего сложного, сто раз мусолили уже
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16.11.2020 15:10 Відповісти
кто-то упорно продолжает верить, что тупые псевдологические размышления спасут от заражения
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16.11.2020 15:16 Відповісти
Это вас от дефолта ничего не спасет, как не спасло коммуняку, Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса.
Как не мог свести бюджет штата, как взяли федерали штат на свое содержание (администрирование?), так и закончилось в штате Виктория ковидобесие, а премьер штата исчез, как и не было его, то ли жив, то ли преставился, и НИ ОДНОГО ЗАРАЖЕННОГО в штате Виктория, только идиоты в масках при +33 жары шпарят.
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17.11.2020 06:07 Відповісти
Ни одна маска не предохраняет на 100%. Кроме того, конъюнктива - ворота проникновения вируса.
Система "Дій вдома" не працює: інфіковані продовжують ходити на роботу, в школу і публічні місця, - Кличко - Цензор.НЕТ 7965
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16.11.2020 15:06 Відповісти
Понятно. Раз быдломасса категорически не хочет носить маски, нужно покупать респиратор и плевать на быдлосамму. Спасибо за инфу.
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16.11.2020 15:11 Відповісти
Ещё аэросоль с вирусом оседает на волосах, коже, одежде и обуви.
Так что лучше будет в скафандре!
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16.11.2020 15:14 Відповісти
Волосы можно закрыть. Тем же капюшоном. Ну и одежду/обувь (ту, в которой ходишь на улице) хранить отдельно, периодически стирать/протирать антисептиком и не вылизывать. Думаю, будет достаточно. С головой.
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16.11.2020 15:49 Відповісти
Да оно-то так, только не каждый имеет такой щепетильный характер, что всё вечно закрывать и протирать.
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16.11.2020 19:02 Відповісти
Вы можете взять FFP3 без клапана - для вас защита та же - но и сами не войдете в ряды быдломассы.
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16.11.2020 15:17 Відповісти
В критических местах надеваем FFP2, а поверх - хирургическую. Рекомендовано.
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16.11.2020 15:25 Відповісти
Можно и так, чтобы реже менять более дорогой FFP2...
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16.11.2020 15:55 Відповісти
Брызгаем внутри FFP2 70° спирт для дезинцекции и не меняем вообще. Начали их носить в ноябре, когда смертность поднялась. На работе - когда смотрим глотку пц. И надеваем пластиковый щиток на лицо. Здесь тоже маски дорогие. На работе дали FFP2 по 10 штук ещё в июне.
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16.11.2020 18:58 Відповісти
Не вариант. Там все же накапливаются частички грязи, органического вещества и тд. Спирт это все не убирает, потому, если нет возможности промывать маску водой (есть маски, которые это позволяют) - спирт может продлить использование маски, но не на всегда.
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16.11.2020 19:24 Відповісти
А дышать в нём реально? Хотя бы через раз.
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16.11.2020 15:46 Відповісти
Разумеется, реально. Его, внезапно, разрабатывали...для дыхания.
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16.11.2020 15:54 Відповісти
Маски не панацея. Они снижают вероятность заразиться, но не дают 100% защиты. Поэтому если человек болен то должен сидеть дома на больничном, а не ходить на работу и заражать остальных.
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16.11.2020 15:08 Відповісти
Согласен. Только добавлю, что при этом любой чел должен носить маску. Ибо можно не знать, что ты инфицирован и уже можешь заражать других.
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16.11.2020 15:13 Відповісти
Маски и антисептик работают, но люди этим не пользуются. Если бы пользовались, то и локдаун бы не понадобился.
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Ух ты, а куда же смотрит доблестная полиция Авакова?
С начала этого года в ДТП на дорогах Украины погибли 3000 человек (это погибшие, о том сколько искалечено, скромно умалчивают), то, что аваковцы никак не борятся с нарушителями правил дорожного движения - "это мы понять можем"(С).
Но чтобы аваковцы добровольно отказались старушек за неношение масок штрафовать - вот в это я, простите, никогда не поверю!
Во-первых, это совершенно безопасно, старух штрафовать.
А, во-вторых, как же тогда вы пополните бюджет?
У вас же кроме штрафов ниаких источников дохода не осталось!
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17.11.2020 06:00 Відповісти
На старушках бюджет сильно не пополнишь, а вот репутационніе потери огромные.
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17.11.2020 10:49 Відповісти
А те ще маска не захищає на 100%, не змогли додуматися чи дізнатися у когось розумнішого?
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16.11.2020 16:54 Відповісти
Что значит "не защишает на 100%"?
Когда нас всех обязали маски носить, как основное средство защиты от ковида?
Вы там разберитесь, прежде чем противоречить основным рекомендациям лучших собаководов борцов с ковидо-заразой.
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17.11.2020 05:56 Відповісти
Хоть презерватив на голову вдягни а тобі 100% не дадуть але ви ж не підете розповідати що презервативи не допомогають, чи підите?
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17.11.2020 07:47 Відповісти
В не группы риска только те, которые уже...
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16.11.2020 15:07 Відповісти
Веселая покойницкая
В Высоцкий

Едешь ли в поезде, в автомобиле
Или гуляешь, хлебнувши винца, -
При современном машинном обилье
Трудно по жизни пройти до конца.

Вот вам авария: в Замоскворечье
Трое везли хоронить одного -
Все, и шофёр, получили увечья,
Только который в гробу - ничего.

Бабы по найму рыдали сквозь зубы,
Дьякон и тот верхней ноты не брал,
Громко фальшивили медные трубы,
Только который в гробу не соврал.

Бывший начальник - и тайный разбойник -
В лоб лобызал и брезгливо плевал,
Все приложились, и только покойник
Так никого и не поцеловал.

Но грянул гром - ничего не попишешь,
Силам природы на речи плевать, -
Все разбежались под плиты и крыши,
Только покойник не стал убегать.

Что ему дождь? От него не убудет.
Вот у живущих закалка не та.
Ну а покойники, бывшие люди, -
Смелые люди и нам не чета.

Как ни спеши, тебя опережает
Клейкий ярлык, как отметка на лбу,
А ничего тебе не угрожает,
Только когда ты в дубовом гробу.

Можно в отдельный, а можно и в общий -
Мёртвых квартирный вопрос не берёт.
Ох, молодец этот самый усопший:
Не испугается и не соврёт.

В царстве теней - в этом обществе строгом -
Масса опасностей, бездна тревог.
Как и у нас: все мы ходим под Богом,
Только которым в гробу - ничего.

Ловко, надёжно работают бойни,
Все кому надо - всегда в тренаже.
Значит, в потенции - каждый покойник,
За исключением тех, кто уже.

Слышу кругом: "Он покойников славит!"
Нет, я в обиде на нашу судьбу:
Всех нас когда-нибудь ктой-то задавит,
За исключением тех, кто в гробу.


1970
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16.11.2020 15:19 Відповісти
"Для меня лучше так, чем терять деньги и время"

Значит таких как ты нужно деньгой и бить - по 18 тысяч штрафа за каждый выход на работу инфицированной особы. Ибо совести у вас нет, по-другому вы не понимаете.
И премию для полиции ввести - скажем в 10% от суммы штрафа - чтобы ходили и штрафовали.
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Кличко подчеркнул, что главное сейчас - сохранить здоровье и жизнь людей.

Платите людям по 1000 $ в месяц и все будут сидеть дома .
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16.11.2020 14:34 Відповісти
Во многих городах места в больницах заканчиваются. В погоне за $1000 окажетесь с болезнью в больничном коридоре, потому что в палатах все койки будут заняты.
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16.11.2020 14:40 Відповісти
Во многих городах места в больницах заканчиваются

Названия городов и номера больниц в студию .
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16.11.2020 14:43 Відповісти
https://www.5.ua/kyiv/u-likarniakh-kyieva-zakinchuiutsia-mistsia-dlia-khvorykh-na-covid-19-klychko-226131.html

Это про Киев. Гугл в помощь, в других местах тоже есть.
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16.11.2020 15:22 Відповісти
Карантин может быть только полным. Потому что карантин - это изоляция. А изоляция наполовину не бывает. Либо карантин есть, либо это только название.
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Чимось ваша ідея схожа на 1932-33 рік
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16.11.2020 14:37 Відповісти
Це не ідея, а констатація факту. Карантин був и Китаї, у деяких країнах Європи. А ото, що в Україні - це те саме, блох з половини кота гнати.
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16.11.2020 14:42 Відповісти
Те що крутиться в вашій голові - не факти,а ваше бачення.
Все рівно перехворіють всі. Тому що вірус дуже заразний.
Таке відчуття ,що потрібно , щоб від голоду повинно вмирать більше ніж від коронавірусу , щоб деякі це зрозуміли.
В мене на роботі робили всій зміні тести,коли з цієї зміни хтось захворів.
Так от -біля половини з коронавірусом були ті,хто навіть про це не підозрював. І дуже складно порахувать ,скільки вже перехворіли за більше ніж пів року карантину.
Так що ця вся статистика до сраки.
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16.11.2020 14:46 Відповісти
А ти знаєш, що крутиться в моїй голові? Це в твоїй крутиться. І ти дивно судиш мене по собі, фантазуючи й вигадуючи мої думки. Ти мене плутаєш з собою. А я - не ти. Тож не витрачай дурно часу, бо в моїй голові зовсім інше, ніж ти собі уявив своїм мозком, який не дуже то еудований.
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16.11.2020 14:52 Відповісти
Крутиться все навколо своєї значимості. Це видно з написаного.
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16.11.2020 14:54 Відповісти
це твої вигадки, і в статті немає ні слова про мене, ті озабочений чи одинокий? Давай кінчай говорити ні про що.
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16.11.2020 14:57 Відповісти
Может.
Но крайне ограниченное время.
40 дней вообще то, именно потому он и называется "карантин", от цифры "40" по итальянски.
Карантина длинной в несколько месяцев не бывает, это означает, что власть некомпетентна и профнепригодна, и ее сносить пора нафиг.
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16.11.2020 14:41 Відповісти
Так что примечательно, обос.ались в этот раз даже самые развитые страны. А Восточная Азия в очередной раз показала, что способна выживать как в экономике, так и в медицине.
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16.11.2020 14:44 Відповісти
Вот пусть с Тайваня пример берут, там вообще все спокойно было с ковидом.
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16.11.2020 14:46 Відповісти
ще навчитись їсти голубів , жуків і личинок і можна йти хоть на 100 -денний карантин
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16.11.2020 14:48 Відповісти
Карантин от слова сорок. Так он переводится с романских языков. Сорок дней, а не год, как у нас
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16.11.2020 17:53 Відповісти
Зато очень хорошо работает система "Забей болт".
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Пора разварить мусорные шахты в домах, чтобы люди меньше ездили в общественных лифтах мусором на выброс. И что сделано руководством города по увеличению количества автопарка городского транспорта, а то горожанам уже надоедает драться с водителями за право проезда.
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16.11.2020 14:41 Відповісти
Бред. Быдло шарится по Киеву только потому, что нужно вынести мусор из подъезда?
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16.11.2020 15:07 Відповісти
Но заварили то под шумок борьбы с вирусом.
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16.11.2020 15:35 Відповісти
А при чем тут быдло ? Оно есть везде и в любом городе. А вот увеличить количество транспорта, а не пиариться через громкоговорители в нем, вот это было бы реальным вкладом в борьбу с вирусом. Хотя, судя по выбору киевлян, им и так сойдет.
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16.11.2020 17:28 Відповісти
Да, есть везде. Но если учесть, что маски носит реально процентов 5-10, то можно представить себе о "масштабах" быдла. И увеличение количества транспорта не поможет от слова "вообще". Быдло всё равно будет лезть в транспорт, ходи он даже каждые 3 минуты, без масок. С драками. С матом. Прибивая себе "дорогу". Можешь посмотреть видео, как в Киеве дефка лезет в трамвай. Там ответ на твой вопрЁс.
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16.11.2020 17:41 Відповісти
Есть направления на которых транспорт ожидаешь не 2-5 минут, а намного больше, и если это не конечная или где-то рядом с ней, то вероятность того, что он тебя заберет а не вообще проедет мимо без остановки, довольно высокая. А если кроме тебя на остановке таких ожиданцев собирается толпа, особенно в часы пик, то кроме высокой вероятности получить вирус еще растет "благодарочка" в отношении водителей транспорта, которые в принципе не виноваты, т.к. у них "приказ"
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16.11.2020 17:55 Відповісти
Да я ведь не говорю о том, что увеличивать количество транспорта не надо! Я о том, что толку в этом, если быдло всё равно лезет без масок?
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16.11.2020 18:42 Відповісти
П.С. Я не фанат Педалика и не защищаю его. На выборы вообще не ходил, ибо голосовать не за кого. И рисковать здоровьем ради "некого" не хотелось. Но факт есть факт.
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16.11.2020 17:43 Відповісти
Сильні перехворіють, слабкі помруть. На жаль так. Поки не буде дієвої вакцини.
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16.11.2020 14:47 Відповісти
печальний той факт, що коронавірус мутує...і вакцина може не справлятися з різновидами одного вірусу... та й дія вакцини не безмежна...
а перше речення Ваше - то гірка правда... безальтернативна майже...
(тьху, тьху... хай би ми з Вами помилялися)
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16.11.2020 14:52 Відповісти
Сто років тому від іспанки померло пятдесят мільйонів людей. Завдяки нишішньому рівню медицини кількість жертв зменшилось на порядок. Але ще дійсно не кінець...
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16.11.2020 14:55 Відповісти
Вот сюда и нужно прикладывать значит усилия, чоб дома сидели... А не магазины с ресторанами арестовывать)
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16.11.2020 14:47 Відповісти
В цій країні вже майже нічого не працює, починаючи з самого примітивного- мозку виборця зеленського і опезежопи і закінчуючи такою складною системою, як "дій вдома".
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16.11.2020 14:48 Відповісти
"Виборець зеленського" - це дурна молодь і ватнокацапська ригота, яка зараз повертається до свого первісного стану, після "помутнєнія по приколу". Не в зеленському справа, він - тимчасове явище. Головна загроза - це ватніки південного сходу і реванш риготи.
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16.11.2020 14:53 Відповісти
Остаётся только путь Северной Кореи...
Там, после расстрела одного короновирусного, который самовольно вышел из изоляции, коронвирус сразу исчез по всей стране.
После этого, 18 марта этого года президент Ким Чен Ын официально заявил, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом.
Виталик, бери на заметку, после расстрелов, в Северной Кореи все боятся ослушаться власть.
Виталик, не хочешь предложить расстреливать нарушителей, что бы уже наверняка без всяких полумер, в Киеве навсегда исчез короновирус, как это произошло в Северной Корее?
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16.11.2020 14:53 Відповісти
Система "Дій вдома" не працює: інфіковані продовжують ходити на роботу, в школу і публічні місця, - Кличко - Цензор.НЕТ 6846
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16.11.2020 14:53 Відповісти
Почему пледы не клетчатые?
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16.11.2020 15:05 Відповісти
И не зелёный?
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Виталька вынуждены ходить счета за услуги жко приходят и прочие расходы никто неотменял и некомпенсирует !
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16.11.2020 14:55 Відповісти
Не. Ну полный карантин -почему бы и нет? Приготовить в бюджете средства на компенсацию расходов гражданам - и вперед. За квартиру, отопление, электроэнергию, продукты, и прочее и прочее.
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16.11.2020 14:56 Відповісти
ця країна будувалася під олігархів,тому навіть не мрій про таке)
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16.11.2020 15:00 Відповісти
Всі державні компанії працюють на гаманець олігархів.http://nashigroshi.org/2020/11/16/enerhoatom-na-znyzhkakh-akhmetovu-ta-kolomoys-komu-vtratyv-65-mil-*****-lyshe-za-odyn-tyzhden/ «Енергоатом» на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень
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16.11.2020 15:37 Відповісти
Ага, жди... раздвинь карман пошире...
Даст ворьё людям средства, что бы люди как то выжили на период жёсткого карантина... ага, как же
Не для того они обворовывают народ, что бы ему что то давать.
Жёсткий карантин это называется - сидите по домам и тихо подыхайте с голоду от безденежья.
Лозунг воровской власти - Ни копейки не дадим вам (из нами наворованного у народа)
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16.11.2020 15:02 Відповісти
крах діджиталізеції..
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16.11.2020 14:58 Відповісти
Вот диаграмма с сайта ВОЗ, показывающая ситуацию в еврозоне ВОЗ ( у них своя "еврозона")
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
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16.11.2020 15:02 Відповісти
И это правда. Инфицированным глубоко ПЛЕВАТЬ на окружающих. Ходят по магазинам без масок, "гуляют" в парках и т.д. Видишь человека в маске и понимаешь, что перед тобой здоровый человек- тот, кто не хочет заразиться. Быдломасса.
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16.11.2020 15:02 Відповісти
Здоровый, по крайней мере, ментально.
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16.11.2020 15:14 Відповісти
Зачем вы обвиняете Кличко?
Неужели вы серьёзно воспринимаете его профессионализм в вопросах коронавируса?
Будьте снисходительны. Имейте чувство юмора.
Система "Дій вдома" не працює: інфіковані продовжують ходити на роботу, в школу і публічні місця, - Кличко - Цензор.НЕТ 8555
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16.11.2020 15:12 Відповісти
більшість українців мають обмежені розумові здібності (провінційна-архаїчна ментальність) - пандемія це довела...отже, вірогідність появи сильної і незалежної держави лише 12-16 %...
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16.11.2020 15:17 Відповісти
Карантин лише для освіти зупинить короновірус! Зеленський думай! Тє.
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16.11.2020 17:05 Відповісти
китайців сповіщають про особистий карантин кольором WeChat.
Якщо ти проходив десь там, де недавно проходив хворий, колір в програмі стане червоний і відтепер ти повинен сидіти вдома, а вийдеш з дому - тобі п**ц.
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16.11.2020 17:28 Відповісти
Виталик,если бы у всех было пару десятков лимонов зелени,то вообще не вопрос. А людям детей кормить не за кой хрен.
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16.11.2020 18:25 Відповісти
 
 