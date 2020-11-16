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Вінницькі поліцейські затримали злодія, причетного до більш ніж 10 квартирних крадіжок. ВIДЕО

Вінницькі правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав понад 10 квартир.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, під час останньої крадіжки 39-річний місцевий житель зламав замок вхідних дверей квартири та викрав мисливську рушницю і цінні речі.

Грабіжника затримали в його квартирі. Поліція вилучила речові докази про причетність підозрюваного до крадіжок із квартир. Украдену рушницю грабіжник викинув з вікна, щойно зрозумів, що його прийшли затримувати.

Автор: 

Вінниця (621) злодійство (395) затримання (4339) Нацполіція (15164)


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А хіба не це має робити поліція ? В чому новина?
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16.11.2020 16:39 Відповісти
так вор многосерийный
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16.11.2020 17:01 Відповісти
Закрили базар і...Володимир Борисович "пішов у народ"...Чергова жертва Covid
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16.11.2020 17:28 Відповісти
місцевий гризун
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16.11.2020 17:44 Відповісти
Я бы сказал наверное что защищать следует по лучше, однако у самого недавно гараж обнесли, так что тут я молчу
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26.01.2021 14:01 Відповісти
 
 