Вінницькі поліцейські затримали злодія, причетного до більш ніж 10 квартирних крадіжок. ВIДЕО

Вінницькі правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав понад 10 квартир.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, під час останньої крадіжки 39-річний місцевий житель зламав замок вхідних дверей квартири та викрав мисливську рушницю і цінні речі.

Грабіжника затримали в його квартирі. Поліція вилучила речові докази про причетність підозрюваного до крадіжок із квартир. Украдену рушницю грабіжник викинув з вікна, щойно зрозумів, що його прийшли затримувати.