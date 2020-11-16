2 493 6
Вінницькі поліцейські затримали злодія, причетного до більш ніж 10 квартирних крадіжок. ВIДЕО
Вінницькі правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав понад 10 квартир.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, під час останньої крадіжки 39-річний місцевий житель зламав замок вхідних дверей квартири та викрав мисливську рушницю і цінні речі.
Грабіжника затримали в його квартирі. Поліція вилучила речові докази про причетність підозрюваного до крадіжок із квартир. Украдену рушницю грабіжник викинув з вікна, щойно зрозумів, що його прийшли затримувати.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тихо Ша
показати весь коментар16.11.2020 16:39 Відповісти Мені подобається 0
Iron Nemo
показати весь коментар16.11.2020 17:01 Відповісти Мені подобається 0
Dovbush
показати весь коментар16.11.2020 17:28 Відповісти Мені подобається 0
agoj53
показати весь коментар16.11.2020 17:44 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Захаржевский
показати весь коментар26.01.2021 14:01 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль