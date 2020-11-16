Для України найважливіше, щоб РФ не нарощувала вплив у Молдові, - Кулеба. ВIДЕО
Партія чинного президента Молдови Ігоря Додона зберігає багато місць у молдавському парламенті, тому, попри перемогу його суперниці Майї Санду на чергових президентських виборах, для України важливо, щоб РФ не нарощувала свій вплив у Молдові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна".
"Справа в тому, що в Молдові повноваження між президентом і парламентом розподілені на користь парламенту, і тому дуже добре, що вибори закінчилися і пройшли спокійно, нормально. Майя Санду, на відміну від президента Додона, ніколи не робила заяв, неприйнятних для України, про статус Криму. Тому ми будемо з нею активно працювати", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, з огляду на те, що партія Додона зберігає дуже багато місць у молдавському парламенті і вплив на політичний процес, "Молдова балансуватиме".
"Їм треба буде докладати багато зусиль, щоб знайти внутрішній баланс між президентом і парламентом. Вони вже були в цій ситуації, тільки було навпаки: прозахідний парламент і проросійський президент. Тому всі ці рокіровки для молдавської політики є зрозумілими речами. Для України важливіше за все, щоб Молдова була стабільною країною і щоб Росія в ній не нарощувала вплив. Тому існування цього балансу нас цілком влаштовує", - підсумував Кулеба.
Як повідомлялося раніше, колишній прем'єр-міністр Молдови, голова проєвропейської партії "Дія солідарність" Майя Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.
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Для Молдовы и Украины важнее всего, чтобы Санду и Зеленский 1 на 1 договорились о перекрытии всех направлений контрабанды Приднестровья хотя бы со стороны Украины на данном этапе. После досрочных парламентских выборов в Молдове новое правительство перекроет контрабанду со стороны Молдовы. И вот тогда посмотрим, что будет делать Красносельский в своём Тирасполе без грязных денег.
Выглядит так что ее "проевропейскость" дутая и легко переступается.ВОт и все.
Что не помешало вашей Санду пойти с ним в коалицию.
Каков бы ни был тот ваш Плахотнюк Додон был однозначно, на порядок хуже.Все ж просто.
«Народ хоче дострокові вибори, тому що цей парламент не представляє народ. Цей парламент обирали за Плахотнюка, не було ні вільних, ні чесних виборів. […] Я буду шукати рішення, як ми можемо прийти до дострокових парламентських виборів, щоб люди могли вибрати тих, хто буде реально їх представляти», - наголосила Санду і додала, що повернення Плахотнюка за її президентства неможливе.
Зараз у парламенті найбільшою фракцією є політсила її головного опонента Ігоря Додона - Партія соціалістів.
Санду також наголосила, що країні найбільше підходить європейська модель розвитку. На запитання, якою є ідеальна Молдова майбутнього в її розумінні - суверенна держава чи можливість якогось обʼєднання з Румунією, Санду відповіла: «Ми говоримо, що одного чудового дня ми хочемо стати частиною ЄС. Коли це станеться, ми не знаємо. Ми повинні працювати, щоб підвищити стандарти життя, щоб у нас було хороше керівництво країни - ось ці речі […] ми повинні створити тут, удома».
Серед найважливіших проблем Санду називає питання Придністровʼя. «Це найсерйозніша проблема, і Росія - частина переговорного формату, і ми будемо це обговорювати. Є речі, які ми можемо зробити в Кишиневі - це боротьба з корупцією і контрабандою, але є речі, які ми повинні зробити разом. [...] Я вважаю, що рішення Придністровського конфлікту треба знайти всередині країни», - наголосила вона.