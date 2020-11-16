Для України найважливіше, щоб РФ не нарощувала вплив у Молдові, - Кулеба. ВIДЕО

Партія чинного президента Молдови Ігоря Додона зберігає багато місць у молдавському парламенті, тому, попри перемогу його суперниці Майї Санду на чергових президентських виборах, для України важливо, щоб РФ не нарощувала свій вплив у Молдові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна".

"Справа в тому, що в Молдові повноваження між президентом і парламентом розподілені на користь парламенту, і тому дуже добре, що вибори закінчилися і пройшли спокійно, нормально. Майя Санду, на відміну від президента Додона, ніколи не робила заяв, неприйнятних для України, про статус Криму. Тому ми будемо з нею активно працювати", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, з огляду на те, що партія Додона зберігає дуже багато місць у молдавському парламенті і вплив на політичний процес, "Молдова балансуватиме".

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"Їм треба буде докладати багато зусиль, щоб знайти внутрішній баланс між президентом і парламентом. Вони вже були в цій ситуації, тільки було навпаки: прозахідний парламент і проросійський президент. Тому всі ці рокіровки для молдавської політики є зрозумілими речами. Для України важливіше за все, щоб Молдова була стабільною країною і щоб Росія в ній не нарощувала вплив. Тому існування цього балансу нас цілком влаштовує", - підсумував Кулеба.

Як повідомлялося раніше, колишній прем'єр-міністр Молдови, голова проєвропейської партії "Дія солідарність" Майя Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.