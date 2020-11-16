Серед найбільш грубих порушень другого туру місцевих виборів - використання адмінресурсу чинною владою, - Турчинов. ВIДЕО

На повторних виборах 15 листопада фіксувалися досить грубі порушення.

Про це на брифінгу заявив керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення цих виборів знову фіксувалися досить грубі порушення. Зокрема, активне використання владою і діючими мерами адміністративного ресурсу. Так, із примусу голосували представники освіти, комунальних служб, комунальних підприємств, державні чиновники", - повідомив Турчинов.

Він також зазначив, що представники "Європейської Солідарності" претендували на посади керівників громад у Сумах і Українці. В останній ОТГ була зафіксована спроба вкидання фальшивих бюлетенів.

Нагадаємо, кандидат на пост голови Української ОТГ від "Європейської Солідарності" Олександр Туренко набрав у другому турі 2 852 голоси, кандидат від "Слуги народу" Кирилюк Оксана - 2 450.

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