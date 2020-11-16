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Новини Відео Місцеві вибори-2020
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Серед найбільш грубих порушень другого туру місцевих виборів - використання адмінресурсу чинною владою, - Турчинов. ВIДЕО

На повторних виборах 15 листопада фіксувалися досить грубі порушення.

Про це на брифінгу заявив керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення цих виборів знову фіксувалися досить грубі порушення. Зокрема, активне використання владою і діючими мерами адміністративного ресурсу. Так, із примусу голосували представники освіти, комунальних служб, комунальних підприємств, державні чиновники", - повідомив Турчинов.

Він також зазначив, що представники "Європейської Солідарності" претендували на посади керівників громад у Сумах і Українці. В останній ОТГ була зафіксована спроба вкидання фальшивих бюлетенів.

Нагадаємо, кандидат на пост голови Української ОТГ від "Європейської Солідарності" Олександр Туренко набрав у другому турі 2 852 голоси, кандидат від "Слуги народу" Кирилюк Оксана - 2 450.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Турчинов Олександр (1136) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+11
Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6927
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16.11.2020 18:13
+7
Пастор вернись!
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16.11.2020 18:09
+3
Для проверки админресурса достаточно глянуть результаты голосований пенитенциарных заведений.
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16.11.2020 18:11
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Для проверки админресурса достаточно глянуть результаты голосований пенитенциарных заведений.
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16.11.2020 18:11 Відповісти
Пастор вернись!
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16.11.2020 18:09 Відповісти
Среди самых грубых нарушений второго тура местных выборов - использование админресурса действующей властью, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6927
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16.11.2020 18:13 Відповісти
ну шо, зелебоби, переконалися, що ЗеЛайно і мізинця Гетьманового не варте?
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16.11.2020 18:16 Відповісти
Шо он гонит,откуда у этих зеленых недрозумений административный ресурс?
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16.11.2020 18:30 Відповісти
Досрочные парламентские выборы! ТСК по разворовыванию денег из антикоронавирусного фонда! Ну и повешать осла оманского
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16.11.2020 18:52 Відповісти
Серед найбільш грубих порушень другого туру місцевих виборів - використання адмінресурсу чинною владою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5248
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16.11.2020 18:55 Відповісти
Серед найбільш грубих порушень другого туру місцевих виборів - використання адмінресурсу чинною владою, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5323
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17.11.2020 00:27 Відповісти
 
 