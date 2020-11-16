Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ. ВIДЕО
Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника департаменту кіберполіції. Він скористався отриманням разової фінансової допомоги та інших виплат на загальну суму приблизно 750 тис. гривень, а потім подав документи на конкурс на свою ж посаду і повернувся до роботи.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, Колесник подав рапорт про звільнення 25 вересня. Тоді ж він попросив про матеріальну допомогу і отримав її в сумі 774 644,73 грн, з яких сплатив 11 619 грн військового збору.
608 тис. Колесник отримав як одноразову допомогу при звільненні, 103 315 - грошового забезпечення та компенсації за невикористані відпустки і премії, ще 60 тис. - на оздоровлення та вирішення побутових проблем.
Загальна сума отриманих виплат дорівнює сумі його зарплати за півтора року, зазначають журналісти.
30 вересня Колесника офіційно звільнили, 1 жовтня оголосили конкурс на звільнену після його звільнення посаду, а 5 жовтня документи на цю посаду подав сам Колесник.
Дізнатися про результати конкурсу журналістам не вдалося, але вони щодня - зокрема ті 10 днів, коли Колесник нібито був звільнений - фіксували його машину біля будівлі департаменту кіберполіції.
"У самому департаменті навіть не помітили, що Колесник звільнився. На сайті він досі числиться заступником. А в приймальні пояснюють, що заступник начальника департаменту Колесник особисто не приймає через карантин, але звернення для нього можна залишити", - сказано в розслідуванні.
Журналісти зазначають, що Колесник у результаті звільнення і відновлення не просто отримав понад 750 тис. виплат, а й змінив статус. Він звільнився з посади категорії "середній склад поліції", а поновився вже на посаду категорії "держслужбовець".
"Поліцейський Колесник міг стати, ну, найкращим поліцейським Колесником. А державний службовець Колесник може стати ким завгодно і переводитися не між поліцією і поліцією, а туди, куди захоче. ... Є відчуття, що пана Колесника найближчим часом чекають нові горизонти і нові підвищення", - роблять висновок журналісти.
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Та то таке ... Знову вашому кумиру щось заважає. Навіть зі 200% своїм прокурором розібратися не здатен, по- сусідські.
"Зеленському заважають старі еліти, але це не точно. Можливо, це проблема поганого танцюриста."
https://www.youtube.com/watch?v=TWbxmqjtjdI
Ну в вашем цирка ещё не такие фокусники бывают
P.S.и ещё , а помните как вы здесь назначение венедиктовой прокурором расхваливали ?
5 окт. 2020 г
А дві третини платимо МИ. Вже не кажучи про те, що ні нею, ні її чоловіком- ніщебродом, там і смердіти не повинно.
Кстати, кто в курсе, есть ли семейные камеры в тюрмах? =)
Це не країна, це ***, паноптикум якийсь, музей моральних потвор !!
На проституток чтоли?
Держава в нас для номенклатури створена
ФОПы вот куда
мояваша компенсация уходит.
ФОП свой я закрыл месяц назад, до лучших времен.
а міг же квартирку в центрі Києва як нужденний голий та босий отримати. Хоча ще не вечір
за таке мали не піти у відставку він та жіночка, а і сісти на нари. Але то у нормальній країні, а не нашій. Де ради мають облуговувати бояр.
тут же людина отримала РІЧНУ зп. тільки за те що жінка генпрок.
а колись пригадую Вовк судив Югіка за пару тис премії водієві )). от реально не країна а шапіто.
Згідно закону при звільненні за скороченням ДВА місяці посадового окладу! І все! А тут звідки такі виплати?
Пандемии муки.
До чего ж нас довели
Депутаты суки!
Зебилоиды вы это сделали вместе!
"Фсьо гєніальнає - проста!" © Денис "Вєнєдіктов"
Остальные 710000 пусть себе возьмут и подавятся
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Odoacer
@Noumen_11
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За 1,5 року непомітно з гордої, незалежної держави ми перетворились на якусь зелену джамахерію...
Бо живе бобер богато!
То ж не треба людям спати,
Ліпше в тирі постріляти.
Ну а зараз всім пора
Нам згадати про УПА.
Галя, Петрик і Кіндрат
Вже свій чистять автомат.
Хто ж віддав цю зброю їм?
Партизан старий Максим!
Поздоровляю!
Довбане зелене болото!!!