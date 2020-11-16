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Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ. ВIДЕО

Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника департаменту кіберполіції. Він скористався отриманням разової фінансової допомоги та інших виплат на загальну суму приблизно 750 тис. гривень, а потім подав документи на конкурс на свою ж посаду і повернувся до роботи.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, Колесник подав рапорт про звільнення 25 вересня. Тоді ж він попросив про матеріальну допомогу і отримав її в сумі 774 644,73 грн, з яких сплатив 11 619 грн військового збору.

608 тис. Колесник отримав як одноразову допомогу при звільненні, 103 315 - грошового забезпечення та компенсації за невикористані відпустки і премії, ще 60 тис. - на оздоровлення та вирішення побутових проблем.

Загальна сума отриманих виплат дорівнює сумі його зарплати за півтора року, зазначають журналісти.

30 вересня Колесника офіційно звільнили, 1 жовтня оголосили конкурс на звільнену після його звільнення посаду, а 5 жовтня документи на цю посаду подав сам Колесник.

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Дізнатися про результати конкурсу журналістам не вдалося, але вони щодня - зокрема ті 10 днів, коли Колесник нібито був звільнений - фіксували його машину біля будівлі департаменту кіберполіції.

"У самому департаменті навіть не помітили, що Колесник звільнився. На сайті він досі числиться заступником. А в приймальні пояснюють, що заступник начальника департаменту Колесник особисто не приймає через карантин, але звернення для нього можна залишити", - сказано в розслідуванні.

Журналісти зазначають, що Колесник у результаті звільнення і відновлення не просто отримав понад 750 тис. виплат, а й змінив статус. Він звільнився з посади категорії "середній склад поліції", а поновився вже на посаду категорії "держслужбовець".

"Поліцейський Колесник міг стати, ну, найкращим поліцейським Колесником. А державний службовець Колесник може стати ким завгодно і переводитися не між поліцією і поліцією, а туди, куди захоче. ... Є відчуття, що пана Колесника найближчим часом чекають нові горизонти і нові підвищення", - роблять висновок журналісти.

Автор: 

компенсації (693) звільнення (2675) кіберполіція (412) Бігус Денис (196) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+123
Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, - СМИ - Цензор.НЕТ 6837
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16.11.2020 23:13
+88
ух ты! а что - всем так можно?
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16.11.2020 23:11
+80
Зебилы ану расскажите , что при Пете ещё не такое было
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16.11.2020 23:15
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Сторінка 4 з 4
а шо, кожному мусору при звільненні надають фінансову допомогу в 750 000? Чи це, тільки окремим особам? Якщо так то, схоже на використання службового становища.
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17.11.2020 10:03 Відповісти
Интересно, кто прописал такие законы. Почему можно попросить материальную помощь у государства одним, а другим нет. То, что это жлобство, как минимум, даже не обсуждается. Но , похоже, мы много не знаем о возможностях , предоставляемых за нас счёт определенным лицам
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17.11.2020 10:09 Відповісти
Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1867
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17.11.2020 10:17 Відповісти
Ты симпатичный
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17.11.2020 10:36 Відповісти
..ная.
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17.11.2020 11:33 Відповісти
Мадам, ви вже себе не пізнаєте, ВАЗеленський очі застить?
Та то таке ... Знову вашому кумиру щось заважає. Навіть зі 200% своїм прокурором розібратися не здатен, по- сусідські.
"Зеленському заважають старі еліти, але це не точно. Можливо, це проблема поганого танцюриста."
https://www.youtube.com/watch?v=TWbxmqjtjdI
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17.11.2020 12:54 Відповісти
ти з піною біля рота зараз маєш захищати венедіктівського блазня.. А ти про якісь "возможності" тут патякаєш.. Це що, протест по зебуїнському?
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17.11.2020 10:51 Відповісти
Вот действительно что вы 73% , тут даже не столько о компенсации ( когда увольняется с гос предприятия всегда получишь компенсацию , только размер разный ), а о том , что хапанув бабло он через десять дней опять оказался на той же должности
Ну в вашем цирка ещё не такие фокусники бывают
P.S.и ещё , а помните как вы здесь назначение венедиктовой прокурором расхваливали ?
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17.11.2020 11:03 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/venediktova-arenduet-hosdachu-za-tret-tseny-skhemy.html Венедиктова арендует госдачу за треть цены - «Схемы .
5 окт. 2020 г
А дві третини платимо МИ. Вже не кажучи про те, що ні нею, ні її чоловіком- ніщебродом, там і смердіти не повинно.
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17.11.2020 10:15 Відповісти
отэта парень! и серет, и х...й стоит
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17.11.2020 10:15 Відповісти
а потом еще уволится и работать не надо
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17.11.2020 10:20 Відповісти
Надеюсь не няша№2 будет подшивать много томов уголовного дела, на этого несчастного афериста...
Кстати, кто в курсе, есть ли семейные камеры в тюрмах? =)
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17.11.2020 10:38 Відповісти
ну.? Написали що цей пройдисвіт пограбував українців майже на мільон гривень, і що?? Яка реакція зеленої плісняви на такий відвертий гоп-стоп на рівні держслужбовця? І ці паскуди нам будуть розказувати про якусь мораль? Про якісь наші обов'язки по відношенню до держави?? *****!! Ненавиджу цю МАРОДЕРСЬКУ ВЛАДУ !!
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17.11.2020 10:47 Відповісти
#земрази
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17.11.2020 10:54 Відповісти
пепець!! Майже мільон гривень!! А моя мама отримує пенсію 2800 гривень! І повинна якось вижити цілий місяць за ці копійки. А якесь грьобане підпрокурорське мурло тільки псевдо-компенсацїї отримало в 268 РАЗІВ БІЛЬШЕ !!
Це не країна, це ***, паноптикум якийсь, музей моральних потвор !!
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17.11.2020 10:55 Відповісти
Вот такой у нас честнейший , на 300%, генпрокурор и его семья!!!
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17.11.2020 10:57 Відповісти
еще 60 тыс. - на оздоровление и решение бытовых проблем.
На проституток чтоли?
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17.11.2020 10:59 Відповісти
ага.. на одну, на ту, з якою він живе.
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17.11.2020 11:07 Відповісти
До свидания, советский союз. Или опять здравсвуй? Как такое может быть? Оздоровление? Вот же твари,как ловко решают свои бытовые проблемы, и путёвки на острова по закону.Да.
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17.11.2020 13:57 Відповісти
КАКИЕ ЖЕ ШАРЛАТАНЫ ПРИ ВЛАСТИ !!! КОГДА ИХ УЖЕ ЗЕМЛЯ ЗАБЕРЕТ !!!
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17.11.2020 11:05 Відповісти
Когда мы вместо скулежа в интернете их туда закопаем, а до тех пор пока мы будем посылать пустые проклятия на их головы, они и дальше будут нас грабить.
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17.11.2020 15:38 Відповісти
ЕСЛИ ОБ ЭТОМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ БОЛЬШИНСТВО, ТО ТАК И БУДЕТ !!!
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17.11.2020 16:56 Відповісти
в будь якій цивілізованій країні вже б с посад летіли під три чорти і той "кібер-поліціянт" і та ************ прокурорша. А в нас ні, пописали статейки в неті і всі задоволені, всі працюють і продовжують грабувати та брехати ! Це капець суцільний якийсь, НА ВСІХ РІВНЯХ !!
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17.11.2020 11:06 Відповісти
Грабувати, так грабувати. Чого соромитися?
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17.11.2020 11:08 Відповісти
ермак торгует портфелями, сАбаков крышует большую часть контрабанды, наркоту и т.д, баканов получает откаты за блокирования уголовных производств в том числе и на беню+ спирт и т.д, весь ваЗЕлиновский Сброд тянет от масок до зерна, ручные судьи под каблуком меРтвечука и портного, а чем ручной вЕник хуже??? незаконно заселиться в хату в Пуще и не задекларировать квартиру в центре Киева за пол.ляма баксом этого мало........жду кукареканья любителей малоПИД,,,,роского, бениного нарко-Дегенерата!!!!!
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17.11.2020 11:09 Відповісти
Так все-ж под"одобрям"73%избирателей, тупо проголосовавших за юмориста-шута без абсолютного навыка в управлении даже сельсоветом ..
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17.11.2020 11:25 Відповісти
Оказалось чтоб нагло тянуть с бюджета большого навыка и не нужно)
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17.11.2020 11:30 Відповісти
мерзотник.
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17.11.2020 11:13 Відповісти
как этот совок уже надоел, за что компенсация?
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17.11.2020 11:16 Відповісти
кожен чинуша з села і више за рангом отримує такі компенсіції.
Держава в нас для номенклатури створена
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17.11.2020 11:27 Відповісти
Никакого кумовства!))))

ФОПы вот куда моя ваша компенсация уходит.

ФОП свой я закрыл месяц назад, до лучших времен.
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17.11.2020 11:17 Відповісти
Ось як треба Батьківщину любити - бути справжніми поборниками істини і справедливості, безкорисливо служити закону, беззавітно класти душу і тіло на вівтар боротьби зі злочинністю, встановлення громадського порядку і настання суспільного добробуту. Не те, що ви, ненажерливі лохмандеї та дурнуваті лохопедіни.
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17.11.2020 11:22 Відповісти
ну подумаєш, якісь там жалюгідні 24 т зелені намутив з бюджету.
а міг же квартирку в центрі Києва як нужденний голий та босий отримати. Хоча ще не вечір
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17.11.2020 11:22 Відповісти
т
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17.11.2020 11:22 Відповісти
хи-хи
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17.11.2020 11:23 Відповісти
Не в законе дело. Выплата компенсаций за увольнение/сокращение нормальная практика в любой стране.Тут проблема в том что его возобновили на работе через 10 дней. По липовому "конкурсу". А єто уже 200% коррупция и уголовное дело.
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17.11.2020 11:24 Відповісти
нормальна практика це отримання річної зп. ?)).
за таке мали не піти у відставку він та жіночка, а і сісти на нари. Але то у нормальній країні, а не нашій. Де ради мають облуговувати бояр.
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17.11.2020 11:37 Відповісти
не знаю. Колись звільнявся по скороченню з виробництва - запропонували з/п за півроку як компенсацію. Все залежить від зарплати
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17.11.2020 11:40 Відповісти
І ви ж думаю написали за власним бажанням отримавши компенсацію, а якби звільнили по скороченню, то ви б цілком законно могли подати в суд і поновитись та отримати компенсацію, звісно якщо б мали звязки в судах.
тут же людина отримала РІЧНУ зп. тільки за те що жінка генпрок.
а колись пригадую Вовк судив Югіка за пару тис премії водієві )). от реально не країна а шапіто.
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17.11.2020 11:59 Відповісти
просто почитав зверху постіки танялайфів про те що це хтось наприймав поганих законів а зебіли мовляв ніпричом. Сама процедура отримання компенсації нормальна і правильна, якщо розглядати її з боку найманого працівника, - він захищений хоч трохи. Але тут тупо, чисто корупційний злочин під прикриттям цього закону.
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17.11.2020 12:05 Відповісти
від форми власності це залежить, і зацікавленості власника підприємства. Державні посади не мають права виплачувати "компенсації" в такому розмірі, особливо, коли в країні більша частина суспільства вже за межею бідності знаходиться 7 місяців.
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18.11.2020 00:19 Відповісти
Нормальна практика? Зарплата за півтори року плюс матеріальна допомога?! При звільненні за власним бажанням? Де, в якій державі таке є?
Згідно закону при звільненні за скороченням ДВА місяці посадового окладу! І все! А тут звідки такі виплати?
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17.11.2020 11:39 Відповісти
Кругом таке є. Людині пропонують вибір - скорочення чи звільненння за власним з компенсацією зарплати. Там, здається, якась різниця в виплатах біржі праці. Але поновлення через 10 днів це однозначна корупція.
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17.11.2020 11:45 Відповісти
Так то при скороченні! І лише за 2 місяці! А тут за власним бажанням, гнида, а потім знову на ту ж посаду? В нормальній країні то падло разом зі свою шмарою Вєнєдіктовою вже б бомжами мали бути, а вони і далі, тварюки керують. Воно ж падло півторарічну "зарплату" за тих 10 днів сфігачило.
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17.11.2020 11:49 Відповісти
Ну так. Поновленння через 10 днів, - за подібні фортелі в нормальній країні - суд, тюрма. А жіночку з вовчим білєтом вулиці прибирать.
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17.11.2020 11:53 Відповісти
і в якій же ж це країні нормальною вважається така розбіжність між середнім рівнем пенсії і ТАКИМ рівнем компенсації в держслужбовця цієї країни? В якій цивілізованій державі є така шалена різниця між середньою пенсією, або середньою зарплатою громадянина країни і зарплатами в мільони гривень для держиморд цієї ж країни (Укрпошта наприклад 1 міліон сімсот гривень в місяць)??
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18.11.2020 00:17 Відповісти
Краще перегляну відосік. Від президета з Феофанії, - про барьбу с корупцією і кумівством
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17.11.2020 11:27 Відповісти
Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3657
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17.11.2020 11:45 Відповісти
Должен вернуть. Иначе через суд с оглаской процесса в сми. Я так понимаю
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17.11.2020 11:56 Відповісти
Ваш порношут 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹предупреждал ,что ничего не должен
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17.11.2020 19:40 Відповісти
Семейка ворья.
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17.11.2020 11:59 Відповісти
Без работы и еды -

Пандемии муки.

До чего ж нас довели
Депутаты суки!
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17.11.2020 12:04 Відповісти
- Вы довольно пошлый человек, Киса - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо.(с)
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17.11.2020 12:35 Відповісти
Какой ппц! Что в стране делается! Зебилы так, кто барыга, вор? Где там борцуны со свинарчуками? Ауу барцуны, вы где?
Зебилоиды вы это сделали вместе!
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17.11.2020 12:20 Відповісти
А борцуны, типа Ягория Хорькова, пардон, Егорки Соболева (Хорьков, Соболев, да какая разница, как называть эту крысу), альфонса СерЛещя, пуштуна, грузина без паспорта и другая мразь получили жирные должности и осваивают иудины деньги.
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17.11.2020 13:02 Відповісти
який ушлоопий товариш) вибачте за мій французький
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17.11.2020 12:24 Відповісти
А как правильно Вен диктова или Бене диктова🐑🤣
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17.11.2020 12:27 Відповісти
Нє, нуачо. "Нормас", як каже молодь.
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17.11.2020 12:28 Відповісти
Сама идея замечательна! Сколько будет последователей!?? Интересно ,а слесарю так можно?
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17.11.2020 12:30 Відповісти
73%,-Лохи педальные...
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17.11.2020 12:33 Відповісти
плакать хочется......................
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17.11.2020 12:34 Відповісти
Маладая *******™ чєсних нізапятнаних людєй™ демонструє Україні та світові нові небачені до цього часу схеми дерибану держбюджету.
"Фсьо гєніальнає - проста!" © Денис "Вєнєдіктов"
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17.11.2020 12:36 Відповісти
Теперь этого упыря посадить бы с конфискацией лет на 10
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17.11.2020 12:38 Відповісти
Ой, а я тоже хочу 60 тыс. - на оздоровление и решение бытовых проблем

Остальные 710000 пусть себе возьмут и подавятся
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17.11.2020 12:38 Відповісти
мафия
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17.11.2020 12:48 Відповісти
млять, лайно від двох чортів - квартального та авакіна.
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17.11.2020 12:56 Відповісти
А разве так можно !!!! Совести нет ни умужа ни у жены !! Необходимо поставить вопрос о недоверии вообще что это за практика выплаты компенсаций
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17.11.2020 12:57 Відповісти
От это я понимаю! А то- бизнес-х¥изнес, кредиты, налоги, бизнеспланы, стпртапы... Учитесь, биснесмены хреновы!
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17.11.2020 12:59 Відповісти
Oleksiy K ,Вы чо прикалываетесь ,какая совесть ,🙄💃🤣🤣🤣🤣🐑
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17.11.2020 13:03 Відповісти
муш бенидиктовой должен быть бенядикт. а колесник это, скорее всего, её шустрый обырь ))
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17.11.2020 13:14 Відповісти
Что там со свинарчуками, зебилы?
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17.11.2020 13:25 Відповісти
Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6186
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17.11.2020 13:45 Відповісти
Это позорище какое-то. Раньше хитрые схемы проворачивали, в которых 50 раз запутаешься, а сейчас дебилы по-дебильному воруют и не парятся.
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17.11.2020 14:04 Відповісти
"Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем- и на свободе!" (с)
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17.11.2020 14:05 Відповісти
Мама Рима перед выборами нагло врала -https://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck "он не будет воровать и не даст никому воровать".
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17.11.2020 14:07 Відповісти
учись студент !!! (С)
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17.11.2020 14:11 Відповісти
Ждем-с окончания этого увлекательного романа. А Венедиктова, как честный прокурор, не даст .. спуску выкрутасам своего благоверного.
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17.11.2020 14:37 Відповісти
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но сирітське подружжя генпрокурорської та кіберполіцейського сиріток насмілились подбати про трішечки грошеняток, щоб вистачило на затишний куточок, де можна було б розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисних, щоб позбавити сиріток і куточка, і скориночки, і збанятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисними, прагнути відлучити сиріток від скупої Держбюджетної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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17.11.2020 14:54 Відповісти
https://twitter.com/Noumen_11
https://twitter.com/Noumen_11

Odoacer

@Noumen_11

·

За 1,5 року непомітно з гордої, незалежної держави ми перетворились на якусь зелену джамахерію...
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17.11.2020 14:57 Відповісти
Врачам денег нет, а проходимцу на оздоровление и решение бытовых проблем есть!
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17.11.2020 15:16 Відповісти
Більшості треба 6 років працювати за ці гроші. А цьому слузі народу як допомогу при заільненні
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17.11.2020 15:23 Відповісти
Зебилы уже объяснили, как в этом всем замешан Порошенко, или пока нет?
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17.11.2020 15:24 Відповісти
это всё Бигус виноват! лезет не в своё дело, порохоботы не дадут соврать он и петю и семочко обидел! точно на пуйла работает
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17.11.2020 15:33 Відповісти
Коррупция? Нет, Не слышали!
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17.11.2020 16:05 Відповісти
Гроші не пахнуть,але... чим це так завоняло?
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17.11.2020 16:26 Відповісти
У слуги велика хата
Бо живе бобер богато!
То ж не треба людям спати,
Ліпше в тирі постріляти.
Ну а зараз всім пора
Нам згадати про УПА.
Галя, Петрик і Кіндрат
Вже свій чистять автомат.
Хто ж віддав цю зброю їм?
Партизан старий Максим!
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17.11.2020 17:18 Відповісти
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ
Поздоровляю!
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17.11.2020 20:24 Відповісти
Порошнко зупинись))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Довбане зелене болото!!!
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17.11.2020 20:32 Відповісти
Ух ти... Так там походу сімейка ще тих виродків... Що вона, що він.
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17.11.2020 22:31 Відповісти
Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 467
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17.11.2020 23:26 Відповісти
Эээх, Кобы не хватает!!!!
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18.11.2020 12:06 Відповісти
Хорошие сапоги,надо брать.Где-то я уже такое слышал.
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21.11.2020 19:22 Відповісти
Про які моральні якості можна говорити, бути настільки жадібним, що творити таку #уйню.... Коли ви, тварі, понажираєтесь???
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23.11.2020 11:31 Відповісти
Знаю, неодноразово є факти, коли працівники МВС виходять на пенсію по інвалідності, при цьому один був керівником відділу кадрів, інший також з небойових офіцерів, які не могли отримати інвалідність, та й знають всі, що купили. І це непоодинокі випадки, це практика.
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22.01.2021 17:06 Відповісти
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