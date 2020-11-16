Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українець Олексій Новиков на турнірі у Флориді (США) World Strongest Man завоював титул найсильнішої людини планети.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомили організатори змагань.
Стронгмен залишив позаду іменитих опонентів в особі британця Тома Столмана і канадця Джефа Керона.
Зазначимо, що до Новікова двічі це звання носив легендарний Василь Вірастюк (2004 і 2007 рр.).
Таким чином, 24-річний киянин став наймолодшим атлетом в історії цього виду спорту, який отримував такий титул.
Крім того, Олексію підкорилося ще одне досягнення. Він встановив світовий рекорд у тязі - 537,5 кг.
Топ коментарі
+24 Чайка Київ
показати весь коментар16.11.2020 23:44
+24 Olga Mansika
показати весь коментар17.11.2020 00:00
+19 Роман Бакс
показати весь коментар16.11.2020 23:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а "найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man
Це українець, Олексій Новиков.
Як на мене, то кацап, є негативною ознакою.
"найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man
Это шо "power lifting" ?!