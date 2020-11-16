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Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українець Олексій Новиков на турнірі у Флориді (США) World Strongest Man завоював титул найсильнішої людини планети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомили організатори змагань.

Стронгмен залишив позаду іменитих опонентів в особі британця Тома Столмана і канадця Джефа Керона.

Зазначимо, що до Новікова двічі це звання носив легендарний Василь Вірастюк (2004 і 2007 рр.).

Таким чином, 24-річний киянин став наймолодшим атлетом в історії цього виду спорту, який отримував такий титул.

Крім того, Олексію підкорилося ще одне досягнення. Він встановив світовий рекорд у тязі - 537,5 кг.

Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man 01
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man 02

Автор: 

спорт (1621) Новіков Олексій (3)


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Топ коментарі
+24
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 9990
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16.11.2020 23:44
+24
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 4722
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17.11.2020 00:00
+19
Человек, прославляющий Украину не на словах, а на деле.. это ценно. Браво!!
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16.11.2020 23:39
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Український Козак!
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16.11.2020 23:37 Відповісти
был уже один "козак" на Усика отзывался. спросить его чей Крым? а потом можно и козаком назвать
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16.11.2020 23:40 Відповісти
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 548
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17.11.2020 07:06 Відповісти
Щось пороблено з цими "спортсменами".
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17.11.2020 08:15 Відповісти
Новиков?
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16.11.2020 23:41 Відповісти
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 9990
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16.11.2020 23:44 Відповісти
Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 4722
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17.11.2020 00:00 Відповісти
Вітання !!!!

а "найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man
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17.11.2020 01:10 Відповісти
На щастя, в Україні немає ніяких кАзаків чи кизяків. Що по суті те теж саме. Тим більше уззкіх.
Це українець, Олексій Новиков.
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17.11.2020 00:08 Відповісти
"11 мая Мелитопольский курень Казачьего Войска Запорожского Низового пригласил горожан в центральный парк на свое 20-летие. Официальные речи, танцы и песни, показательные спортивные выступления и вкусная, ароматная юшка - такой была праздничная программа." "Казаки считают себя правопреемниками легендарных запорожцев, конец самостоятельности которых положила Екатерина II. В планах казаков - совместная с полицией охрана общественного порядка на улицах и патрулирование государственной границы Украины вместе с пограничниками." http://iz.com.ua/zaporoje/5424-fotoreportazh-melitopolskiy-kuren-otmetil-20-letie
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17.11.2020 00:16 Відповісти
В Україні коза́ки.
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17.11.2020 06:48 Відповісти
Це ж кацапською мовою , вони ніколи не скажуть/ напишуть : кОзаки
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17.11.2020 07:27 Відповісти
правильно, бо не мають до них ніякого відношення, кізяки та й все
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17.11.2020 08:07 Відповісти
Українець, це в душі, та хоч євреєм будь.
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17.11.2020 00:12 Відповісти
ватник он. усик номер два.
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17.11.2020 08:24 Відповісти
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16.11.2020 23:38 Відповісти
Человек, прославляющий Украину не на словах, а на деле.. это ценно. Браво!!
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16.11.2020 23:39 Відповісти
Ну почему на словах? На самом деле в самом настоящем деле - в коммерческом шоу за деньги.
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17.11.2020 01:16 Відповісти
Британець і канадець такі буцматі дядечки,а наш підтягнутий парубок.Красава.
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16.11.2020 23:42 Відповісти
Ви розумієтеся на чоловіках) Як всі жінки!
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17.11.2020 00:14 Відповісти
Нужно проверить его на ватность
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16.11.2020 23:43 Відповісти
Подивіться на викладені фото, краще на друге
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17.11.2020 00:15 Відповісти
Молодець. Слава Украині!
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16.11.2020 23:45 Відповісти
Абаждите.. вы по процедурному вопросу?? товарищь не ответил чей Крым.
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17.11.2020 00:02 Відповісти
Героям слава !!
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17.11.2020 00:09 Відповісти
А """собачий""" вопрос ему уже был?
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17.11.2020 00:01 Відповісти
Шоста палата вже задавала це питання, відповідь позитивна.
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17.11.2020 00:19 Відповісти
Кацап?
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17.11.2020 00:30 Відповісти
Вам в лікарні краще знати)

Як на мене, то кацап, є негативною ознакою.
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17.11.2020 00:39 Відповісти
Молодець !!!
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17.11.2020 00:09 Відповісти
"Спорт объединяет....Больше добра друзья"

Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 2795
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17.11.2020 00:42 Відповісти
казак Новиков.
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17.11.2020 00:47 Відповісти
Как и предполагалось очередной мышбрат
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17.11.2020 04:14 Відповісти
тренер кацапен у него
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17.11.2020 00:15 Відповісти
чому отой кацапен може навчити ?
"найсильніший" із рашки лише 1 раз за всю історію ігор взяв бронзу Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man - Цензор.НЕТ 4765
https://ru.wikipedia.org/wiki/World%E2%80%99s_Strongest_Man


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17.11.2020 01:34 Відповісти
Всё хорошо написали , правда забыли вид спорта назвать .

Это шо "power lifting" ?!
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17.11.2020 02:11 Відповісти
Силова атлетика
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17.11.2020 02:30 Відповісти
Ватных взглядов бугай!
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17.11.2020 07:59 Відповісти
Поздравляем!!
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17.11.2020 08:42 Відповісти
ЭТО ХОРОШО ! И ТО ЧТО У НЕГО РУССКАЯ ФАМИЛИЯ ЭТО ЛАДНО !!! НО ЧЕГО У НЕГО ЧЕЧЕНСКАЯ БОРОДА !!!???
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17.11.2020 11:09 Відповісти
 
 