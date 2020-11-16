Киянин Новіков завоював титул найсильнішої людини планети - World Strongest Man. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українець Олексій Новиков на турнірі у Флориді (США) World Strongest Man завоював титул найсильнішої людини планети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомили організатори змагань.

Стронгмен залишив позаду іменитих опонентів в особі британця Тома Столмана і канадця Джефа Керона.

Зазначимо, що до Новікова двічі це звання носив легендарний Василь Вірастюк (2004 і 2007 рр.).

Таким чином, 24-річний киянин став наймолодшим атлетом в історії цього виду спорту, який отримував такий титул.

Крім того, Олексію підкорилося ще одне досягнення. Він встановив світовий рекорд у тязі - 537,5 кг.



