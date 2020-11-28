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Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, Міністерство культури й інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті закликають підтримати акцію і о 16:00 запалити свічку у вікні в пам'ять про жертв Голодомору.

Відеозвернення глави держави опубліковано на сторінці Офісу Президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що кількість загиблих внаслідок Голодомору в Україні можна зіставити з кількістю загиблих під час Другої світової війни.

"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", – наголосив у своєму зверненні Глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Музей Голодомору є найважливішим для України і обов'язково буде завершений

Президент закликав запалити свічку в пам'ять про жертв Голодомору.

"Дорогі українці, сьогодні всі ми о 16 годині за київським часом приєднаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо в своїх вікнах свічку пам'яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих, душі невинних жертв Голодомору - жінок, чоловіків, дітей, душі мільйонів українців. Вічна їм пам'ять", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів

Приєднатися до акції також закликали Міністерство культури й інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті.

Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в память про жертв Голодомору (оновлено) 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна і весь світ вшановують сьогодні пам'ять жертв геноциду українського народу, влаштованого радянським тоталітарним режимом - Голодомору 1932-33 років.

голодомор (402) Зеленський Володимир (23829) історія (1071) Міністерство культури (756) пам’ять (1186)


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Топ коментарі
+22
Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено) - Цензор.НЕТ 8761
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28.11.2020 13:21
+18
Брюс Вілліс підписав петицію українців, які намагаються зробити слово ГОЛОДОМОР знаним без перекладу в усьому світі. Підписати її можна тут http://chng.it/52NmSL8cJQ
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28.11.2020 13:00
+18
Зеленський перевав багаторічну традицію вшанування пам'яті жертв Голодоморів о 16.00 біля меморіального комплексу в Києві.
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський зі своєю свитою. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
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28.11.2020 13:31
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28.11.2020 13:03 Відповісти
Не первый год предлагаю сегодня, и в день Флага проверить флаги на балконах и свечи в окнах сегодня как стемнеет. Вот вам и будет ответ на многие вопросы и проблемы.
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28.11.2020 12:57 Відповісти
У меня в доме есть должники по комуналке. Там по разному. У одних 49 тыс.гр Банально игнорируют. Относительно молодые. Но не о них речь. Получается что те кто не должен как бы за них тоже расплатились. Ведь в реале комун-службы не обанкротились от отсутствия проплат за многие годы. Значит хватает тех денег что оплатили сознательные. А если государство таких поставщиков дотирует, помогает, то берёт с бюджета. А там опять наши долги уплоченые сознательными. Ты умный----я дурак. Мы давно играем в дурака. Возможно голод и правда тут поможет.
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28.11.2020 14:23 Відповісти
Та яки новий голодомор.
Зеля сказав в 2019 що газ подешевшє.
Тільки потрібно трішки почекати
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28.11.2020 14:23 Відповісти
Порох зелє календар підмінив!)
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28.11.2020 15:48 Відповісти
Брюс Вілліс підписав петицію українців, які намагаються зробити слово ГОЛОДОМОР знаним без перекладу в усьому світі. Підписати її можна тут http://chng.it/52NmSL8cJQ
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28.11.2020 13:00 Відповісти
21415 вже , не забуваймо коментувати і вподобувати коментарі інших людей на тій сторінці , дякую за можливість долучитися до корисної справи .
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28.11.2020 14:34 Відповісти
Президент и Минкульт призывают зажечь в окне свечу в память о жертвах Голодомора (обновлено) - Цензор.НЕТ 8761
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28.11.2020 13:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cGosMuwZGTk
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28.11.2020 14:21 Відповісти
Мрази лицемерные!
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28.11.2020 15:58 Відповісти
Зеленський перевав багаторічну традицію вшанування пам'яті жертв Голодоморів о 16.00 біля меморіального комплексу в Києві.
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський зі своєю свитою. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
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28.11.2020 13:31 Відповісти
Про эбонитовые палочки напомнить? или про Украину, готовую принять со всех сторон? То что его выбрали индейцы, это не его проблема, это проблема индейцев
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28.11.2020 17:15 Відповісти
архівні кадри
https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026памятаємо
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28.11.2020 13:44 Відповісти
Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено) - Цензор.НЕТ 4011

....
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28.11.2020 14:17 Відповісти
Мудак, ты сам устраиваешь Голодомор с такими пенсиями и зарплатами, попробуй заплатить коммуналочку и нормально, полезно похавать за 2-3 косаря в месяц. Лицемеры...
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28.11.2020 14:18 Відповісти
Зе-чмо уже не смеётся над голодомором? Интересно, почему у него уже не вызывают истерический смех миллионы жертв, невыносимые страдания миллионов детей,стариков? Неужели до него дошло, что этот Грех ему не простят ни люди, ни Господь? Это ссыкливое ничтожество на коленях извинялось и просило пощады у кремлёвского террориста кабздыра за ********* по поводу его папаши...Оно понимало, что башка будет отрезана, а может и другие никчемные гениталии... А вот украинский народ промолчал, проглотил оскорбление с голодомором, не набил морду, не сломал конечность.... В наказание за унижения Украины, за насмешки и издевательства "мудрые украинцы" выбрали этого ублюдка на высший пост....Гадко, противно, обидно и стыдно.....
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28.11.2020 14:18 Відповісти
Садіть Порошенка! Як бульбу, садіть,
Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка! вірш українського поета і сценариста Юрка Космини під назвою "Садіть Порошенка!
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28.11.2020 14:20 Відповісти
я вижу памятник от цветов зачистили чтоб клоун мог положить колосья и свечи
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28.11.2020 14:49 Відповісти
Шоб ты тварь зеленая сдохла. Вместе со своим кварталом и теми, кто вас дергает за нитки.
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28.11.2020 14:53 Відповісти
Ми ж пам'ятаємо "Сеньйор Голодомор"...
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28.11.2020 14:58 Відповісти
А ще два роки тому воно практично висміювало Голодомор.
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28.11.2020 15:02 Відповісти
Ви думаєте що сьогодні він змінив свою думку? Просто посада президента зобов'язує його пройти цю церемонію. А в душі, я переконаний, що він матюкався і чортихався, коли вранці суботнього, вихідного дня його підняли з м'якого дивана.
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28.11.2020 17:57 Відповісти
Як там наш Скоморох Ющенка називав? "Синьор Голодомор"?
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28.11.2020 15:26 Відповісти
такі як оце "маленьке зелене чмо" в ті часи ходили по хатах і вишукували зернинки
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28.11.2020 15:28 Відповісти
Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено) - Цензор.НЕТ 6676
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28.11.2020 15:44 Відповісти
господин Зеленский, а может быть после зажжения свечи за вечную память надо открыть архивы, где черным по белому показаны лица в Украине, которые организовали голодомор? двойки-тройки украинцев, выселявших "куркулей" зажиточных и пригонявших составы голотобы с саратовщины-оренбуржчины... а немного-немало - состав - 3500 человек, а таких состав минимум 100... и пошло-поехало... Вы же смелый человек, откройте архивы СБУ, которые наливайченко по просьбе определенных людей закрыл...
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28.11.2020 16:05 Відповісти
Так там и его родственники будут.
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28.11.2020 18:01 Відповісти
В тому то і проблема, що відкрили архіви КДБ про голодомор та про померлих. А імена тих, чиїми руками творився голодомор засекречені, бо якщо відкриють, то випливе на люди багато імен відомих "державних діячів", які є нащадками катів українського народу.
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28.11.2020 18:04 Відповісти
Я шо то пропустил ? Голыйбородько на велосипеде приехал ? А где благодарный народ?
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28.11.2020 16:12 Відповісти
Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено) - Цензор.НЕТ 543
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28.11.2020 16:55 Відповісти
да
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28.11.2020 17:44 Відповісти
Президент каже - За ЩО ? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти ????

От я можу зрозуміти - нас вбивали лише за те, що ми УКРАЇНЦІ.
І зараз вбивства продовжуються з тих самих причин.
А за що тебе президентом обрали - я ніколи не зрозумію.
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28.11.2020 18:15 Відповісти
У нашого преза сумне лице не виходить
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28.11.2020 18:35 Відповісти
Чем занимался прадедушка, дедушка зеленского???
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28.11.2020 18:59 Відповісти
доноси писав
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28.11.2020 19:19 Відповісти
Ми пам'ятаєм ВСЕ, худоба!
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28.11.2020 19:30 Відповісти
а ця промосковська **** яке відношення має до цього? Мовчало б вже падлюка.
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28.11.2020 20:02 Відповісти
у бледнолицего Вошьдя зебилов язык змеи - говорит одно, а делает - другое
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28.11.2020 21:16 Відповісти
негідник.
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28.11.2020 21:39 Відповісти
Интересно, если предел лицемерия у осла оманского ....
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28.11.2020 23:25 Відповісти
журналістам: чи не час вам відкинути леніно-сталінізм в українській мові? Що це за Мінкульт та ще й в темі голодомору... Жодна цивілізована країна в світі не вживає таких маразматичних словоскорочень, як українські журналісти (про москалів, як недолюдей, не говоритимемо). Тож прохання, перед написанням зважуйте ваші слова; нема в нашій мові слів: нардеп, Мінюст, генпрокурор, Держдеп, зампрокурор, зарплата {українською - заплата, читайте І. Нечуя-Левицького} і т.д.
Чи читали ви коли про генписаря, генотамана? - ото ж т й воно!
Українські пост-комуністичні філологи все ще живуть в рамках сталінки,
але ж ви вільні люди, вам нащо плентатися позаду???!!!
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29.11.2020 00:30 Відповісти
 
 