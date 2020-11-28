Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, Міністерство культури й інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті закликають підтримати акцію і о 16:00 запалити свічку у вікні в пам'ять про жертв Голодомору.

Відеозвернення глави держави опубліковано на сторінці Офісу Президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав, що кількість загиблих внаслідок Голодомору в Україні можна зіставити з кількістю загиблих під час Другої світової війни.

"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", – наголосив у своєму зверненні Глава держави.

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Президент закликав запалити свічку в пам'ять про жертв Голодомору.

"Дорогі українці, сьогодні всі ми о 16 годині за київським часом приєднаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо в своїх вікнах свічку пам'яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих, душі невинних жертв Голодомору - жінок, чоловіків, дітей, душі мільйонів українців. Вічна їм пам'ять", - сказав Зеленський.

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Приєднатися до акції також закликали Міністерство культури й інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна і весь світ вшановують сьогодні пам'ять жертв геноциду українського народу, влаштованого радянським тоталітарним режимом - Голодомору 1932-33 років.