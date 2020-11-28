Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено). ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський, Міністерство культури й інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті закликають підтримати акцію і о 16:00 запалити свічку у вікні в пам'ять про жертв Голодомору.
Відеозвернення глави держави опубліковано на сторінці Офісу Президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський нагадав, що кількість загиблих внаслідок Голодомору в Україні можна зіставити з кількістю загиблих під час Другої світової війни.
"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", – наголосив у своєму зверненні Глава держави.
Президент закликав запалити свічку в пам'ять про жертв Голодомору.
"Дорогі українці, сьогодні всі ми о 16 годині за київським часом приєднаємося до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо в своїх вікнах свічку пам'яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих, душі невинних жертв Голодомору - жінок, чоловіків, дітей, душі мільйонів українців. Вічна їм пам'ять", - сказав Зеленський.
Приєднатися до акції також закликали Міністерство культури й інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна і весь світ вшановують сьогодні пам'ять жертв геноциду українського народу, влаштованого радянським тоталітарним режимом - Голодомору 1932-33 років.
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Зеля сказав в 2019 що газ подешевшє.
Тільки потрібно трішки почекати
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський зі своєю свитою. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/posts/3796559273709026памятаємо
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Як Ющенко садить калину,
В годину кріпову і в радості мить,
Садіть у часи карантину!
Нікого із вас ця війна не мине,
Затямте собі хорошенько:
Країна любить не захоче мене,
Якщо не сидить Порошенко!
Садіть Порошенка! За Томос садіть,
За вірус, за чіп, за картину,
За Ілона Маска, за неба блакить,
За мову садіть солов'їну!
За всі висяки двох останніх століть,
За цукор надмірний в "рошенках"...
За кожну тєлєгу Портнова - садіть!
Й садіть не лише Порошенка!
Бо як до правління таланту нема,
А криза в країні - не жарти,
Час братись за те, де не треба ума:
Саджати, саджати й саджати!
Садіть, скільки влізе! Садіть від душі -
Ріффмастера, Дугарь, Стерненка...
Як садять печінку свою алкаші,
Садіть! І садіть - Порошенка! вірш українського поета і сценариста Юрка Космини під назвою "Садіть Порошенка!
От я можу зрозуміти - нас вбивали лише за те, що ми УКРАЇНЦІ.
І зараз вбивства продовжуються з тих самих причин.
А за що тебе президентом обрали - я ніколи не зрозумію.
Чи читали ви коли про генписаря, генотамана? - ото ж т й воно!
Українські пост-комуністичні філологи все ще живуть в рамках сталінки,
але ж ви вільні люди, вам нащо плентатися позаду???!!!