"Такого за своє життя ще не бачив": Лікар житомирської "ковідної" лікарні розповів про сортування хворих і проблеми з киснем. ВIДЕО

У житомирській лікарні №2, де лікують хворих на коронавірус COVID-19, інфікованих уже розміщують навіть у кардіології.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті hromadske.

За словами завідувача інфекційного відділення Олеся Кутнього, який ковідологом працює із 16 вересня, медики вже змушені проводити так зване сортування, щоб вистачило місць насамперед для пацієнтів у критичному стані.

"Досі не можу звикнути, тому що такого за своє життя ще не бачив. Ми в кардіології (не інфекційній, не плутайте) розраховуємо на 200 ліжок. На сьогодні ми одним корпусом справляємося. Це важко, нам доводиться швидко виписувати, не класти тих, кого не треба. Звичайно, це оптимальний варіант, щоб до завершення пандемії ми так дожили", - поділився медик.

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Проблеми з киснем у лікарні вирішили нещодавно - у дворі встановили кріоциліндр, який дає безперервні запаси на 10 днів. До цього обходилися балонами і меншими циліндрами. Коли їх перемикали з одного на інший, пацієнт відчував ці перепади.

Зараз міська лікарня №2 заповнена на 70%. Тут почали облаштовувати ще один корпус для пацієнтів з коронавірусом, де будуть додаткові ліжка з киснем.

Інші працівники закладу розповідають, що деяким молодим хворим доводиться пересуватися у візках через ускладнення COVID-19.

Зараз киснем пацієнти забезпечені. Однак балони доводиться міняти раз на добу, тоді як до пандемії одного вистачало на тиждень.

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"До смертей не звикаєш. Навіть якщо їх дуже багато. Але цю роботу хтось має виконувати. Я не в захваті. Я кардіолог. Я хочу залишитися кардіологом, але вже два з половиною місяці я - ковідолог", - зазначає Кутній.

Лікар зізнався, що поки не сподівається, що держава зробить якісь висновки через пандемію.

"Це дивно, що ми живемо з березня в такій страшній кризі, де бракує персоналу, але ніхто нічого не збирається змінювати. Це страшно", - додав ковідолог.

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