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За час протестів у Білорусі загинули 8 осіб, постраждалих і затриманих - приблизно 30 тисяч, - Тіхановська. ВIДЕО
Тих, хто постраждав або був затриманий під час протестів у Білорусі, нараховується майже 30 тисяч.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, передає Цензор.НЕТ.
"Ті, хто постраждав, був затриманий, тих, які будь-яким чином були залучені, приблизно 30 тисяч", – сказала Тихановська.
Вона додала, що 132 особи нині є політв'язнями, загинули вісім осіб.
Топ коментарі
+8 Igor Kariy
показати весь коментар28.11.2020 21:56
+7 Михайло Сергієнко
показати весь коментар28.11.2020 22:13
+6 mrSmith
показати весь коментар28.11.2020 21:52
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Теперь она может десятилетиями "бороться" с режимом в Белорусии.
Вони вважають вас територією фуйла.
Як і нас раніше.
Маєте гучно заявити про свої наміри, інакше ніхто вам не допоможе.
Не скажу де.
А фуйло не зачепить.
Погано, що наше Зю-зю ніфіга в цьому плані не робить.
Зараз би могли рашці великих проблем наробити.
Світлана ж ваша, така як і Зе. Вони не готові боротись з рашкою.
А за Крым, всё да. Но если б снести расию было так же просто, как луку...
Але люди не готові були чекати. Після вбивств його би не лишили живим. Тому і втік як легітимний президент від бунтарів.. Під крильце фуйла, який військовим шляхом мав захопити Україну.
Тоді всім керувала вулиця.
Окрім Парасюка на Майдані були інші люди. Ті, які боролись. А не зі сцени верещали.
У нас всё плохо, майданим мы неправильно, с расией воевать не умеем.
Наши советы по смене власти глупы и наивны.
Майданьте правильно: прогулка-пробежка-массаж. Вы уже близко!
Влада впала. Хто мав оберігати ту сволоту від вбивства ?
Керувала вулиця. А в таких умовах йому важко було протриматись.
Ви забуваєте, що окрім Парасюка існували толпи розлючених чоловіків, загартованих боями на Інституцькій. То не парасюки були.
А румынам с Чаушеску.
А немцам - с непрочной берлинской стеной.
Впрочем, делайте, что хотите, а то ещё медведчук заведётся
Надейтесь на себя в первую очередь,
никто революцию в белых перчатках не делает и Запад мараться об это не будет.
"Грязную" работу прийдется вам сделать)
При Коленьке, на дотации у расии, за 300 баксов зарплаты!
Когда ты был за границей? Когда покупал новую машину из салона? Сколько комнат у тебя на каждого члена семьи?
Стабильная миска с подписью луки. И больше ничего не надо!
"Фас" умеешь? Людей рвать на части научился уже?
Но это неважно.
Ничего у вас, дедуля, не выйдет. Потому что главного нет - желания жить лучше.
Совок.
Приятного аппетита!
Процесс трансформации завершён
Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю, передає "https://belsat.eu/ru/news/bajden-priglasil-tihanovskuyu-eksklyuzivnoe-intervyu/ Белсат ".
Нагадаємо під час передвиборчих перегонів Байден критикував режим Лукашенка за репресії проти мирних громадян.
Також він дорікав адміністрації Трампа через недостатню жорстку реакцію на події в Білорусі. Кандидат від демократів обіцяв, що після свого обрання значно розширить санкції проти диктатора і його оточення, а також розробить спільно з Євросоюзом план допомоги білоруській економіці після падіння режиму Лукашенка.
Раніше https://prm.ua/bayden-nazvav-kandydativ-na-kliuchovi-posady-v-administratsii/ Джо Байден назвав кандидатів на ключові посади в його адміністрації.
Нагадаємо, https://prm.ua/storinky-prezydenta-ssha-u-twitter-ta-facebook-peredadut-baydenu/ сторінки президента США у Twitter та Facebook передадуть Байдену.
Крім того, https://prm.ua/stala-vidoma-data-inavhuratsii-dzho-baydena/ стала відома дата інавгурації Джо Байдена
https://ryb.ru/2020/11/28/1702324?__cf_chl_jschl_tk__=fae46e6c9122c9a8f85972ea1d6552a7f6b11301-1606595960-0-AcaPjpQWN0isyeE2PfgfoQ1dQASZ28P1X0oMvgfdY7l71Jr2A475P52aKgp4Z0TQmBP6OgIO8jEHuk6lnaFDgP_VjFhJuMKq5fNYyZrdVmSvNRUwvXRkHZBS9h_y5_If4-rnbllzgZ_IVUvgHTkmkMlZsTgAVADPGl1bimvrkmTpJK-mnUXD0U7mk8IB0k7v9aj4iD4CFajHRu9tceXnKe-m9T65DZvV0rFSNY4BtbsAEihkpHJJnTuTGVcoY3Es90jUSh7It6QRm3oxfvXCvUt8_fkBv0VWCZVX7JJ6JgK9Cfxq3WWrwxPAqb0XFKU5VPs8sO9vDSGS-PlWwbBX0vnB6J-1kddLjkZjsy4jrjTFE3o3iA5wKgwAKPqLqYJwNzd0j1RPP0ZNOXVkOK5Fpok
Бульбашная кухарка и малоросский клоун на одних дрожжах взошли.