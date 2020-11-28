За час протестів у Білорусі загинули 8 осіб, постраждалих і затриманих - приблизно 30 тисяч, - Тіхановська. ВIДЕО

Тих, хто постраждав або був затриманий під час протестів у Білорусі, нараховується майже 30 тисяч.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто постраждав, був затриманий, тих, які будь-яким чином були залучені, приблизно 30 тисяч", – сказала Тихановська.

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Вона додала, що 132 особи нині є політв'язнями, загинули вісім осіб.