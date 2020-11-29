Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники правих організацій учора (28 листопада) намагалися встановити щити "Голодомор 1932-1933". Зробити це вони вирішили, закривши недавно розміщену біля Меморіалу жертвам Голодомору назву "Фельдман екопарк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DARKHUNTER.

Близько 16:00 між активістами і людьми в куртках з написом "Фельдман Екопарк" виник конфлікт.

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За даними місцевого видання Накипело, на меморіальний комплекс приїхало кілька нарядів поліції. Правоохоронці стали між конфліктуючими.

Активісти встановили щити і запалили фаєри.

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Зазначимо, що Відділ комунікації поліції Харківської області не повідомляє про зафіксовані правопорушення в рамках заходів із вшанування пам'яті жертв Голодомору в Харкові і області.

"За дотриманням публічної безпеки слідкували 120 співробітників поліцїі та 50 військовослужбовців Нацгвардії України. Сьогодні у Харкові та на меморіальному комплексі у Дергачівському районі відбулася низка заходів із вшанування пам'яті жертв Голодомору. Покласти квіти до пам'ятних знаків прийшли близько 380 громадян. Завдяки вжитим правоохоронцями заходам порушень правопорядку не допущено", - йдеться в повідомленні.