Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Представники правих організацій учора (28 листопада) намагалися встановити щити "Голодомор 1932-1933". Зробити це вони вирішили, закривши недавно розміщену біля Меморіалу жертвам Голодомору назву "Фельдман екопарк".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DARKHUNTER.
Близько 16:00 між активістами і людьми в куртках з написом "Фельдман Екопарк" виник конфлікт.
За даними місцевого видання Накипело, на меморіальний комплекс приїхало кілька нарядів поліції. Правоохоронці стали між конфліктуючими.
Активісти встановили щити і запалили фаєри.
Зазначимо, що Відділ комунікації поліції Харківської області не повідомляє про зафіксовані правопорушення в рамках заходів із вшанування пам'яті жертв Голодомору в Харкові і області.
"За дотриманням публічної безпеки слідкували 120 співробітників поліцїі та 50 військовослужбовців Нацгвардії України. Сьогодні у Харкові та на меморіальному комплексі у Дергачівському районі відбулася низка заходів із вшанування пам'яті жертв Голодомору. Покласти квіти до пам'ятних знаків прийшли близько 380 громадян. Завдяки вжитим правоохоронцями заходам порушень правопорядку не допущено", - йдеться в повідомленні.
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коктейлів та маслин ... 🙁
Евреї і жиди це милі люди які живуть по всьому світу, нікому не мішають і нікого не притісняють.
А от жидокацапи це служки Мокви, типу Жириновського і наших Рабиновичів, Кернесів, Червоненків Медведчуків і іншої пропаРашної шушери, яка служить Мокві!
Фельдман жидокацап як і Кернес!