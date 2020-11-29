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Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники правих організацій учора (28 листопада) намагалися встановити щити "Голодомор 1932-1933". Зробити це вони вирішили, закривши недавно розміщену біля Меморіалу жертвам Голодомору назву "Фельдман екопарк".

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на DARKHUNTER.

Близько 16:00 між активістами і людьми в куртках з написом "Фельдман Екопарк" виник конфлікт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі

За даними місцевого видання Накипело, на меморіальний комплекс приїхало кілька нарядів поліції. Правоохоронці стали між конфліктуючими.

Активісти встановили щити і запалили фаєри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України. ДОКУМЕНТ

Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові 01
Фото: fb.com/ps.kharkiv
Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові 02
Фото: fb.com/ps.kharkiv
Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові 03
Фото: fb.com/ps.kharkiv
Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові 04
Фото: fb.com/ps.kharkiv
Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові 05
Фото: fb.com/ps.kharkiv

Зазначимо, що Відділ комунікації поліції Харківської області не повідомляє про зафіксовані правопорушення в рамках заходів із вшанування пам'яті жертв Голодомору в Харкові і області.

"За дотриманням публічної безпеки слідкували 120 співробітників поліцїі та 50 військовослужбовців Нацгвардії України. Сьогодні у Харкові та на меморіальному комплексі у Дергачівському районі відбулася низка заходів із вшанування пам'яті жертв Голодомору. Покласти квіти до пам'ятних знаків прийшли близько 380 громадян. Завдяки вжитим правоохоронцями заходам порушень правопорядку не допущено", - йдеться в повідомленні.

голодомор (402) конфлікт (444) зіткнення (167) Фельдман Олександр (21)


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Топ коментарі
+44
В Голодомор в Украине страждали исключительно украинцы - жители села, все "фельдманы" были участниками революции и получали жирный паек.... посрадавших среди "фельдманов" нет, есть только проводники, вдохновители и исполнители Голода 32-33...
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29.11.2020 08:25
+43
Забавный довод "При Голодоморе страдали все". Это все равно, что сказать: "В нацистских концлагерях убивали не только евреев, но и русских, поляков, украинцев (два брата Бандеры убиты в Освенциме) и даже немцев (Эрнст Тельман убит в Бухенвальде), а стало быть никакого геноцида-Холокоста не было". Пусть кто-нибудь попробует такое заявить в любой стране ЕС, последствия будут незамедлительны. А про Голодомор можно. Это недоработка наших дипломатов.
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29.11.2020 08:44
+23
А взагалі, досить вже бавитись фаєрами, час переходити до міцних напоїв -
коктейлів та маслин ... 🙁
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29.11.2020 02:04
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Московиты говорят ,что при Голодоморе в Украине страдали все. Вы так говорите что все должны думать,что советские люди(разные национальности) страдали,а советские и русские звучит обобщающе и все понимают что у русских и советских нет свого государства ,а есть только столица Мацква. Вообще украинцы от русских отличаются тем ,что они были единоличники,а русские жили общинами(вели хозяйство колхозно)Просто Московии в то время нельзя было лезть в Украину и устанавливать свои правила,свою непонятную культуру,свой язык,колхозы...Завоеватели хреновые уничтожили миллионы украинских жизней.
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29.11.2020 08:00 Відповісти
В Голодомор в Украине страждали исключительно украинцы - жители села, все "фельдманы" были участниками революции и получали жирный паек.... посрадавших среди "фельдманов" нет, есть только проводники, вдохновители и исполнители Голода 32-33...
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29.11.2020 08:25 Відповісти
Забавный довод "При Голодоморе страдали все". Это все равно, что сказать: "В нацистских концлагерях убивали не только евреев, но и русских, поляков, украинцев (два брата Бандеры убиты в Освенциме) и даже немцев (Эрнст Тельман убит в Бухенвальде), а стало быть никакого геноцида-Холокоста не было". Пусть кто-нибудь попробует такое заявить в любой стране ЕС, последствия будут незамедлительны. А про Голодомор можно. Это недоработка наших дипломатов.
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29.11.2020 08:44 Відповісти
скоріше наша слабкість як нації
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29.11.2020 08:59 Відповісти
Москалі пробують довести,що від голоду в 32-33 роках страждало населення як України,так і деяких російських регіонів незалежно від національності жителів.Нагла брехня!Село,де в той час проживали мої діди і баби по батьку і матері,знаходилося за 5 км від кордону з росією.Після початку вилучення у населення продовольства і голоду кордон почав патрулювати кінними патрулями міліції.Людей,які намагалися вдень пройти на заробітки чи на обмін речей на продукти завертали назад.Пройти можна було тільки вночі лісами або болотами.Люди несли міняти навіть ікони,вікна і двері з хат.За речі москалі давали коли мерзлий буряк,коли кістки з м'яса,часто взагалі могли відібрати речі і нацькувати собак.Наприклад,моя бабуся віднесла стопку тарілок кацапам за половину мерзлого буряка.
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29.11.2020 13:06 Відповісти
Ну, в общем-то большевики экспроприировали зерно не только у украинских крестьян, но и на территории России у так называемых ими "кулаков". И в Сибирь их зажиточных крестьян отправляли не меньше, чем наших. У меня знакомые были в Ивано-Франковске, русские, так рассказывали, как они очутились здесь - их прабабушка дала в те времена дёру от голода аж из Воронежа. ЗУ тогда была под Польшей и тут голодомора не было.
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29.11.2020 17:20 Відповісти
Що ти пиз..ш, дьору дала в Польшу. Через кордон в совдепії і миша не могла прошмигнути. В українських селах була не експропріація зерна, а тотальне вилучення всього їстівного, цибулі, буряків ... забирали навіть те, що стояло в печі вже зварене. Це був план остаточного вирішення українського питання. В містах не було такого голоду, бо там часто більшість населення були не українці. Більш жорстокого способу винищення людей не наважився застосувати навіть Гітлер.
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29.11.2020 20:28 Відповісти
Не ори на меня. Я рассказал то, что мне рассказали.
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30.11.2020 11:29 Відповісти
Тобі скільки років? користуйся мізками хоча б іноді, було заморено десь 4-6 млн. людей. Що вони не драпанули б куди завгодно якби була можливість? всі дороги були перекриті, в сусіднє село не можна було вийти, а не те що в Польшу
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30.11.2020 17:34 Відповісти
На території росії реквізиції продовольства і засобів виробництва носили вибірковий характер,тобто розкуркулювали здебільшого багатих селян,іноді середняків.Виняток складали райони компактного проживання етнічних українців:Кубань,територія Білгородщини і Воронезької області,також Північний Казахстан.Там був голод.В Україні ж відбувалося суцільне "розкуркулення" і багатих,і середняків,і значної частини бідняків.Тобто відбувалося повне вилучення продовольства у населення.
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30.11.2020 08:31 Відповісти
Не единоличник, а хозяин.
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29.11.2020 22:59 Відповісти
Ну да хозяин который держит всё в кулаке
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29.11.2020 23:13 Відповісти
А взагалі, досить вже бавитись фаєрами, час переходити до міцних напоїв -
коктейлів та маслин ... 🙁
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29.11.2020 02:04 Відповісти
фаеры нужны для "выпуска пара" и пиара. Если бы не фаеры откуда вы бы узнали, кто тут самый большой патриот?
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29.11.2020 03:15 Відповісти
Конфликт возник во время акции возле Мемориала жертвам Голодомора в Харькове - Цензор.НЕТ 7665
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29.11.2020 02:04 Відповісти
Конфликт возник во время акции возле Мемориала жертвам Голодомора в Харькове - Цензор.НЕТ 9336
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29.11.2020 02:06 Відповісти
сколько там евреев?
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29.11.2020 10:15 Відповісти
Это точно! Кацапы не только больные на недоимперский шовинизм, но и на кирзово-лапотную заразу!
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29.11.2020 08:38 Відповісти
Знищувать, знищувать і знищувать, тільки тоді буде українська Перемога!
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29.11.2020 07:12 Відповісти
Крысы Мавзолейные,если не было Голодомора,то и не было никакой войны с вашим братом Гитлером,типа Молотов=Риббеннтроп...,а тем более и блокады чЛенинграда...,и взятия Гитлером Минска 28 июня 1941 года...
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29.11.2020 07:42 Відповісти
Взагалі то,блокада Ленінграда дуже загадковий епізод другої світової війни.Наприклад,восени 41-го,коли по радянській версії місто було оточене,виявляється по залізниці везли сировину на ленінградські заводи і вивозили військову продукцію.Евакуація мирного населення і підвіз продуктів в той час радянську владу не цікавили.Або є відомі кадри військової кінохроніки,як солдати двох радянських фронтів зустрічаються і завершують оточення Сталінграду.Але згідно документів вермахту ще ,здається,близько трьох неділь у німців було залізничне сполучення з Сталінградом.
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29.11.2020 13:25 Відповісти
І всеодно виникає питання. Куди поділося 20млн українців? Це- ЖАХ !
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29.11.2020 21:13 Відповісти
терзают меня смутные сомнения, что рынок Барабашово (пренадлежит Фельдману) горел не просто так))))
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29.11.2020 09:14 Відповісти
Кто такой Фельдман Я.Н.? Если обратится к W, то находим только Фельдман Яков Лазаревич - композитор, автор романсов...
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29.11.2020 09:42 Відповісти
"щирий" украинский патриот фельдман--Израиль нервно курит в сторонке
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29.11.2020 09:55 Відповісти
Україножери не вгамовуються. Вони намагаються знищити національну пам'ять. https://kyiv.znaj.ua/332737-u-kiyevi-vandali-oskvernili-divchinku-z-koloskami У Києві в ніч з 21 на 22 серпня 2020 року вандали осквернили скульптуру "Гірка пам'ять дитинства", більш відому як "дівчинка з колосками", що встановлена біля Національного музею Голодомору-геноциду. А в Запоріжжі, повідомлення від 27.11.2020, https://timenews.in.ua/474142/v-zaporozhe-oskvernili-pamyatnik Накануне дня памяти жертв Голодоморов, который в Украине чествуется завтра, в Запорожье разбили и облили краской памятные доски, установленные на бывшем доме ребенка. Здесь, по данным историков, в 1932-1933 годах от голода умерло несколько сот детей. Та, у Запоріжжі, таке сталось не вперше. 2018 рік. Читаємо: https://holodomormuseum.org.ua/news/u-zaporizhzhi-vandali-spaplyuzhili-pamyatnik-zhertvam-golodomoru/ 23 квітня ц. р. невідомі понівечили пам'ятник жертвам Голодомору в центрі Запоріжжя...Скульптурна композиція розташована в центральному, Вознесенівському районі міста, в сквері імені Олександра Поляка. Пам'ятник являє собою шестиметровий мармуровий хрест, біля якого стоїть скорботна жінка. Композиція створена в чорно-білих кольорах, а в підніжжі розміщено напис "Жертвам Голодомору 1932-1933 років". Пам'ятник було пошкоджено і в 2014 році, тоді його відновили за кошти комунального підприємства. Акти вандалізму проти пам'яті про жертв голодомору відбувались і в Конотопі на Сумщині, в Черкасах, Одесі, в Лохвиці Полтавської області (неодноразово)... А КОГОСЬ ЗА ЦЕ БУЛО ПОКАРАНО - питання риторичне. А чому таке не просто можливо, а стало системою, хтось може дати відповідь?
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29.11.2020 10:16 Відповісти
Влада змінилася, рашистські покидьки відчули в нових ліцах соціально і національно блізкій елемент. Все змінюється , тільки імперські мізки у немитих не змінні.
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29.11.2020 20:33 Відповісти
Потрібно вже українському народу чітко розрізнять поняття еврей, жид і жидокацап.
Евреї і жиди це милі люди які живуть по всьому світу, нікому не мішають і нікого не притісняють.
А от жидокацапи це служки Мокви, типу Жириновського і наших Рабиновичів, Кернесів, Червоненків Медведчуків і іншої пропаРашної шушери, яка служить Мокві!
Фельдман жидокацап як і Кернес!
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29.11.2020 10:28 Відповісти
А чем жид отличается от жидокацапа?
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29.11.2020 11:10 Відповісти
Євреї живуть в Ізраїлі.Це дуже працьовиті і розумні люди,які ******* і захищають свою батьківщину.Євреї також живуть в інших країнах,працюють на їх користь і захищають.А жиди - це тимчасові жителі будь-якої країни,їх ціль - грабунок і нищення.У мене в Ізраїлі є троюрідні родичі,по матерях євреї,які в свій час виїхали на історичну батьківщину,отримали громадянство і добре живуть там.Так от,вони не вважають наших "фельдманів" євреями,прямо називають їх жидами і дивуються,чому українці їх терплять.
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29.11.2020 13:35 Відповісти
+++++++++++++++++++++++!!!!!!!
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29.11.2020 18:13 Відповісти
Євреї живуть в Ізраїлі.Це дуже працьовиті і розумні люди,які ******* і захищають свою батьківщину./ Фашисты у себя на родине-в рейхе-вели себя хорошо и правильно.А в Украине вели себя плохо и не правильно.
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29.11.2020 23:43 Відповісти
Жиды в Харькове, да и по всей стране, считают себя хозяевами жизни. Борясь с РФ мы пропустили главную угрозу для страны. Пора заниматся деокупацией всей страны.
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29.11.2020 11:08 Відповісти
Головна загрози України - дурні такі як ти
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29.11.2020 20:47 Відповісти
вы когда на кухне травите прусаков вы их не делите на хороших и плохих
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29.11.2020 11:24 Відповісти
Скажіть простіше : московити -це людожери ( андрофаги!) і садисти , які звикли вбивати і грабувати, ненавидіти всіх за те , що інші люди НЕ ТАКІ і живуть НЕ ТАК як це кацабидло ! Саме за це треба всіх знищити... от і вся їх ідеологія і логіка ! І вона НІКОЛИ не змінювалась і не зміниться! І саме це повинні зрозуміти всі народи Світу ,з ким вони мають справу !
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29.11.2020 13:03 Відповісти
Акция активистов была с душком антисемитизма.Вонючим.В моём селе и соседних ни одного еврея во время голодомора не была.Голодоморы претворяли в жизнь Иваны ,не знающие родства.В начале войны ,если они не ушли на Восток ,то их убивали до прихода немцев.У нас в селе было так.
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29.11.2020 19:57 Відповісти
Ж2 була не в селах, а в НКВД. Куди вони потрапляли із кримінальної чи терористичної середи
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04.12.2020 11:17 Відповісти
Тут якісь паскуди розвивають тему, що у голодоморі винні хто завгодно тільки не русошвайни. Як тоді так і зараз рос урядом із широкою підтримкою рос народу проводилася політика неоімперіалізму , із безжальним винищенням всіх незгодних.
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29.11.2020 20:46 Відповісти
лупатому маланцу всё мало - уже перебрался на другую сторону Белгородского шоссе
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29.11.2020 22:51 Відповісти
Фельдмани були у владі і їхнініх родинин голодомор не стосувався ні яким боком бо вони його запровадили, україннці для них були і є дуже не зручні по мінталітету особистості і незалежності. Рускіе це інше це, те що їм потрібно, а саме дух рабського стада, дали команду і стадо побігло, а якщо ще водки налили то і сам чорт братом буде.
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30.11.2020 10:20 Відповісти
 
 