"Виходь гуляти": Російський гурт "Каста" випустив кліп про звірства силовиків у Білорусі. ВIДЕО

Російська хіп-хоп група з Ростова-на-Дону "Каста" випустила кліп з алюзією на білоруські протести на пісню "Виходь гуляти".

Про це пише у фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сюжет: мент б'є і катує протестувальників. Повертається додому. Від нього відвертається дочка. Багато крові. В кінці на обличчях побитих зароджуються посмішки. І здається, що перемога буде за ними.

Пісня написана ще в 2019. А ідею для кліпу довго шукали. В результаті її підказав крутий український режисер Максим Ксьонда. Він з командою і зняв цей кліп в Києві. Добре вийшло. За день вже півтора мільйона переглядів і дуже багато подяк від білорусів у коментах. Подивіться", - написала Ромалійська, також опублікувала посилання на недавню коротку розмову з одним з учасників групи - Шимом.

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