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"Виходь гуляти": Російський гурт "Каста" випустив кліп про звірства силовиків у Білорусі. ВIДЕО

Російська хіп-хоп група з Ростова-на-Дону "Каста" випустила кліп з алюзією на білоруські протести на пісню "Виходь гуляти".

Про це пише у фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сюжет: мент б'є і катує протестувальників. Повертається додому. Від нього відвертається дочка. Багато крові. В кінці на обличчях побитих зароджуються посмішки. І здається, що перемога буде за ними.

Пісня написана ще в 2019. А ідею для кліпу довго шукали. В результаті її підказав крутий український режисер Максим Ксьонда. Він з командою і зняв цей кліп в Києві. Добре вийшло. За день вже півтора мільйона переглядів і дуже багато подяк від білорусів у коментах. Подивіться", - написала Ромалійська, також опублікувала посилання на недавню коротку розмову з одним з учасників групи - Шимом.

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Білорусь (7930) шоу-бізнес (112) Ромалійська Ірина (418)


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Топ коментарі
+15
Да не стоят они внимания... Их зацепило только как рашкинское тв показывало, что мудищев избивает протестующих... И не более того... Вы посмотрите его интерьвью... Он не замечает того же в своей стране... Тем более он из Ростова... И он прекрасно знает, как их ублюдки обстреливали территорию Украины, как через них шли коллоны войск для войны с Украиной... Для плохих кацапов плохие гробы, для хороших - хорошие...
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29.11.2020 10:51
+11
Вони "нє такіє" поки мова не заходить про Україну. Мудаки.
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29.11.2020 11:05
+10
Так они в 2015 вроде как в АРК выступали.
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29.11.2020 10:20
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Неплохой трек вкупе с видеорядом. Остались ещё вменяемые на расее.
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29.11.2020 10:15 Відповісти
Так они в 2015 вроде как в АРК выступали.
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29.11.2020 10:20 Відповісти
Так "вроде как" или выступали?
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29.11.2020 10:27 Відповісти
Виступали. І кліпчик знімали.
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29.11.2020 10:30 Відповісти
Выступали в Керчи
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29.11.2020 10:31 Відповісти
Ага,посмотрел. Тогда очередные фуфломёты,типа "мы вне политики". На одних вменяемых меньше. Если бы не идея украинского режиссера то клип был бы про ваши наверное.)
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29.11.2020 10:33 Відповісти
Долбаная автозамена. Про ясли
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29.11.2020 10:35 Відповісти
Выступали в Керчи https://www.youtube.com/watch?v=R8Q1qHcw4xU&ab_channel=kerchnettv
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29.11.2020 10:34 Відповісти
показана одна из разновидностей покорности расейского народа..... в стойле режут баранов....
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29.11.2020 10:39 Відповісти
Отстали от жизни. сейчас все культурно. Штраф, сутки .
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29.11.2020 10:41 Відповісти
А-а-а-а... Чергові "нєтакієрусскіє".
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29.11.2020 10:46 Відповісти
Вони "нє такіє" поки мова не заходить про Україну. Мудаки.
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29.11.2020 11:05 Відповісти
БРАВО!!!!!НА БИСС!!
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29.11.2020 10:49 Відповісти
Да не стоят они внимания... Их зацепило только как рашкинское тв показывало, что мудищев избивает протестующих... И не более того... Вы посмотрите его интерьвью... Он не замечает того же в своей стране... Тем более он из Ростова... И он прекрасно знает, как их ублюдки обстреливали территорию Украины, как через них шли коллоны войск для войны с Украиной... Для плохих кацапов плохие гробы, для хороших - хорошие...
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29.11.2020 10:51 Відповісти
Браузер Опера, комп... Кто лайкнул комент не видно) Видно только в ленте)
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29.11.2020 10:57 Відповісти
На днях по радио передали, что гитлер на строительство дорог брал деньги из фонда для борьбы с испанкой (которая с кастаньетами)
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29.11.2020 10:55 Відповісти
Тема ***** не раскрыта.
Почему-то группа Каста забывает - все то что творит бацька происходит с полного одобрямса их вонючей расеюшки и группы Каста лично.
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29.11.2020 11:20 Відповісти
- Есть ли у тебя собственное мнение по Крыму или военным действиям в Донбассе?

- я в этом не разбираюсь, как не разбираюсь, например, в насекомых.
Владислав Лешкевич.

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29.11.2020 13:07 Відповісти
а шо с єтим сайтом? какой-то он корявый
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29.11.2020 11:21 Відповісти
как будто ордловский
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29.11.2020 11:28 Відповісти
Сильно!
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29.11.2020 11:38 Відповісти
Надо спросить у них чей Крым. Теперь уже не отвертятся.)
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29.11.2020 12:55 Відповісти
Пиар старых пердунов о которых все уже давно забыли.
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29.11.2020 13:16 Відповісти
правильно сейчас моргенштерн на россии в моде, который жопу вытирает об украинский флаг в одессе на радость местной вате
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29.11.2020 13:37 Відповісти
Зато теперь этих пенсионеров вытащили из нафталина, и они раздают всем интервью "к выходу нового альбома". Совпадение, не думаю.
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29.11.2020 13:46 Відповісти
А якщо запитати в цих пэвунов- чий Крим,то що вони скажуть?
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29.11.2020 14:49 Відповісти
Нафіга це російське лайно..
Чого вони скрізь лізуть..
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29.11.2020 16:17 Відповісти
 
 