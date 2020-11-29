"Виходь гуляти": Російський гурт "Каста" випустив кліп про звірства силовиків у Білорусі. ВIДЕО
Російська хіп-хоп група з Ростова-на-Дону "Каста" випустила кліп з алюзією на білоруські протести на пісню "Виходь гуляти".
Про це пише у фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
"Сюжет: мент б'є і катує протестувальників. Повертається додому. Від нього відвертається дочка. Багато крові. В кінці на обличчях побитих зароджуються посмішки. І здається, що перемога буде за ними.
Пісня написана ще в 2019. А ідею для кліпу довго шукали. В результаті її підказав крутий український режисер Максим Ксьонда. Він з командою і зняв цей кліп в Києві. Добре вийшло. За день вже півтора мільйона переглядів і дуже багато подяк від білорусів у коментах. Подивіться", - написала Ромалійська, також опублікувала посилання на недавню коротку розмову з одним з учасників групи - Шимом.
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Почему-то группа Каста забывает - все то что творит бацька происходит с полного одобрямса их вонючей расеюшки и группы Каста лично.
- я в этом не разбираюсь, как не разбираюсь, например, в насекомых.
Владислав Лешкевич.
Чого вони скрізь лізуть..