Силовики застосовували світлошумові гранати і сльозогінний газ проти учасників "Маршів сусідів" у Білорусі. ВIДЕО

Акції протесту відбулися в Мінську 16-ту неділю поспіль. У різних районах столиці пройшли десятки "маршів сусідів", в найбільшому з яких взяли участь кілька тисяч людей.

Другу неділю поспіль акції протесту тривають у місцевому форматі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радые Свабода. Мінчани збираються у дворах, а потім колонами йдуть до певної точки в кожному районі. Вранці телеграм-канали назвали понад 60 таких пунктів збору по всьому Мінську.

Силовики їздили Мінськом на автобусах і розганяли людей, але на довколишніх вулицях знову утворювалися колони.

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На відео, знятому мінчанами, зафіксовано кілька епізодів, коли люди оточували спецтехніку силовиків, підходили до збройних офіцерів з піднятими руками, відбивали захоплених демонстрантів.

Проти людей у Мінську і Мінському районі силовики застосували світлошумові гранати і газ. Під час затримань співробітники силових структур застосовували насильство і жорстоко били людей. Повідомляється, що кілька демонстрантів були побиті і знепритомніли біля станції метро "Пушкінська" на Партизанському проспекті, недалеко від торгового центру "Рига" в Мінську.

Правозахисникам відомі імена понад 200 затриманих.

Серед затриманих у Мінську - невролог Руслан Бадамшин, економіст Дмитро Крук, член Координаційної ради, директор Центру правової трансформації Lawtrend, і Яна Трусила, фотографка "Нового часу". У Бресті затримано журналістів Станіслава Коршунова і Максима Хлябця з "Брестської газети", а також пенсіонерку Олену Гнаук (її судили чотири рази).

Акції протесту пройшли також в Бресті, Гродні, Гомелі, Могильові, Вітебську, Жодіні, Смолевичах, Дзержинську, Боровлянах, Радошковичах, Ляховичах і інших містах.

Видання зазначає, що "прихильники змін" протягом 113 днів продовжують вимагати відставки Лукашенка і проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.

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