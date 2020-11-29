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Силовики застосовували світлошумові гранати і сльозогінний газ проти учасників "Маршів сусідів" у Білорусі. ВIДЕО

Акції протесту відбулися в Мінську 16-ту неділю поспіль. У різних районах столиці пройшли десятки "маршів сусідів", в найбільшому з яких взяли участь кілька тисяч людей.

Другу неділю поспіль акції протесту тривають у місцевому форматі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радые Свабода. Мінчани збираються у дворах, а потім колонами йдуть до певної точки в кожному районі. Вранці телеграм-канали назвали понад 60 таких пунктів збору по всьому Мінську.

Силовики їздили  Мінськом на автобусах і розганяли людей, але на довколишніх вулицях знову утворювалися колони.

Також читайте: На акціях протесту в Білорусі затримали вже понад 100 осіб, зокрема і члена Координаційної ради Крука, - правозахисники

На відео, знятому мінчанами, зафіксовано кілька епізодів, коли люди оточували спецтехніку силовиків, підходили до збройних офіцерів з піднятими руками, відбивали захоплених демонстрантів.

Проти людей у Мінську і Мінському районі силовики застосували світлошумові гранати і газ. Під час затримань співробітники силових структур застосовували насильство і жорстоко били людей. Повідомляється, що кілька демонстрантів були побиті і знепритомніли біля станції метро "Пушкінська" на Партизанському проспекті, недалеко від торгового центру "Рига" в Мінську.

Правозахисникам відомі імена понад 200 затриманих.

Серед затриманих у Мінську - невролог Руслан Бадамшин, економіст Дмитро Крук, член Координаційної ради, директор Центру правової трансформації Lawtrend, і Яна Трусила, фотографка "Нового часу". У Бресті затримано журналістів Станіслава Коршунова і Максима Хлябця з "Брестської газети", а також пенсіонерку Олену Гнаук (її судили чотири рази).

Акції протесту пройшли також в Бресті, Гродні, Гомелі, Могильові, Вітебську, Жодіні, Смолевичах, Дзержинську, Боровлянах, Радошковичах, Ляховичах і інших містах.

Видання зазначає, що "прихильники змін" протягом 113 днів продовжують вимагати відставки Лукашенка і проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.

Дивіться: Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7929) затримання (4339) Лукашенко Олександр (2654) репресії (1622) спецзасоби (8)


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Топ коментарі
+4
Белорусский народ пока не достоин даже зачатков свободы, пока он массово инертен. Его лишили своей истории и языка - а он не протестует в основном. Русский народ (что это такое вообще, что за сброд? покажите мне этого "русского"- поскребешь, а там или коми, или мокша, или эрзя , или меря - и где он, этот мифический "русский"?), так вот этот "народ" не будет достоин свободы НИ-КО-ГДА, ибо есть по сути своей раб, быдло, варвар и подонок - исторически, ментально, фактически, и во веки веков.
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29.11.2020 19:43
+4
Обладаете? На украинском форуме. Кацапы тоже такой "свободой" обладают, как в старом совковом анекдоте, когда американец может безнаказанно крикнуть на площади возле Белого дома, что президент США дурак, и "свободный" совок тоже может крикнуть на Красной площади, что американский президент дурак. Попробуйте в Минске возле резиденции крикнуть, что Лукашенко убийца, или возле Кремля крикнуть, что Путин ***** - вот и увидим, свободны Вы лично или нет, и на сколько лет Вы можете после такого поступка стать несвободны.
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29.11.2020 20:36
+4
литвин, ты совсем не литвин, какая то серая, безформенная масса, подобная мешку с картошкой..., который называется белорусом, своего мнения нет, чести нет, нацонального духа нет, свобода для тебя - словоблудие, можно свистеть и про суд, и про демократию и про все что угодно... не понимая смысл этих терминов... на кухне со стаканом самогона... а завтра снова пахать на режим... и сопеть... и пердеть... не понимая своей участи и своего рабского унижения.
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29.11.2020 21:01
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Ну, в Витебске вообще никто не выходил.
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29.11.2020 19:37 Відповісти
Белорусский народ пока не достоин даже зачатков свободы, пока он массово инертен. Его лишили своей истории и языка - а он не протестует в основном. Русский народ (что это такое вообще, что за сброд? покажите мне этого "русского"- поскребешь, а там или коми, или мокша, или эрзя , или меря - и где он, этот мифический "русский"?), так вот этот "народ" не будет достоин свободы НИ-КО-ГДА, ибо есть по сути своей раб, быдло, варвар и подонок - исторически, ментально, фактически, и во веки веков.
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29.11.2020 19:43 Відповісти
Это вам надо писать мокшам, эрзям, мерям, а не мне.
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29.11.2020 19:46 Відповісти
Ну если Вы и вправду "литвин", т.е. белорус, то шанс стать свободным еще имеете. Если будете бороться, а не руки подымать сдаваясь. Но поскольку "в Витебске вообще никто не выходил", то и шанс мизерный. P.S. Может белорусам личная и общественная свобода не нужна? В хлеву тепло, сытно, хозяин за ушком чухает. А что в конце зарежут, так про то лучше не думать, одно рассройство.
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29.11.2020 20:00 Відповісти
Мне свобода нужна и я ею обладаю, а подчиняться Тихановской не хочу, ну вот не нравится мне она. Надеюсь, вы одобряете мое право выбора.
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29.11.2020 20:22 Відповісти
Обладаете? На украинском форуме. Кацапы тоже такой "свободой" обладают, как в старом совковом анекдоте, когда американец может безнаказанно крикнуть на площади возле Белого дома, что президент США дурак, и "свободный" совок тоже может крикнуть на Красной площади, что американский президент дурак. Попробуйте в Минске возле резиденции крикнуть, что Лукашенко убийца, или возле Кремля крикнуть, что Путин ***** - вот и увидим, свободны Вы лично или нет, и на сколько лет Вы можете после такого поступка стать несвободны.
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29.11.2020 20:36 Відповісти
Кто убийца ,а кто нет, решает только суд(в демократическом государстве). Поэтому глотку драть почем зря, удел диких людей.
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29.11.2020 20:40 Відповісти
тебе умственноотсталому объясняли про уровень свободы, а ты как и все ********* перевел разговор в другую тему
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29.11.2020 20:50 Відповісти
Учись у украинцев достоинству. Среди них тоже много недовольных президентом, однако они не шатаются по улицам, а ведут дискурсии в интернете.
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29.11.2020 20:58 Відповісти
вот ты. крепкий куркуль- какого тут шаришься..??- всё устраивает- дуй забатьку флажки срывать, и в попку его не забудь отлизать))
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29.11.2020 22:17 Відповісти
литвин, ты совсем не литвин, какая то серая, безформенная масса, подобная мешку с картошкой..., который называется белорусом, своего мнения нет, чести нет, нацонального духа нет, свобода для тебя - словоблудие, можно свистеть и про суд, и про демократию и про все что угодно... не понимая смысл этих терминов... на кухне со стаканом самогона... а завтра снова пахать на режим... и сопеть... и пердеть... не понимая своей участи и своего рабского унижения.
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29.11.2020 21:01 Відповісти
Да я на пенсии и работа давно не для меня .Кстати, совсем не пью и тебе не советую .
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29.11.2020 21:05 Відповісти
Бг-ггг... вот не зря при совке бы слоган, характеризующий непьющЕГО, мол, або хворий, або падлюка...ХЕХ...
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29.11.2020 23:23 Відповісти
Аминь
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29.11.2020 19:46 Відповісти
А чё так?
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29.11.2020 19:45 Відповісти
Снежек шел, погода слякотная.
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29.11.2020 19:52 Відповісти
А в Витебске только в хорошую погоду таракана не любят?
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29.11.2020 21:31 Відповісти
В хорошую погоду я комаров не люблю.
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29.11.2020 21:37 Відповісти
ШО-ТА РЕЙТИНГ БАЦЬКИ ВЫ ТАК брутально понизили.
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29.11.2020 23:24 Відповісти
серьезно? https://t.me/vitebsk_power/6826
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29.11.2020 21:10 Відповісти
Там регистрироваться надо, а мне лень . Предполагаю там не марши ,а фотки по кустам и задворкам с флагом(или бумажкой на лбу).
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29.11.2020 21:25 Відповісти
Если белорусы победят без баррикад и коктейлей Молотова, это будет самая экономная и умная революцию по итогу. Но всё на тоненького- победят ли? Я считаю, что победят. Луку должны слить свои же, под страхом оставаться с ним доконца. Скорей всего Лука уже жрёт одни яйца со скарлупой из-за страха быть отравленным. Как Сталин. Также будет лежать в собственной моче сутки-другие и никто не заглянет даже.
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29.11.2020 19:39 Відповісти
На это даже надеяться не стоит. Были бы они на острове за тысячи миль от России и никому не интересны - был бы шанс. В их и наших реалиях без оружия, крови, стрельбы, смертей - свободу не получишь бесплатно. И цена известна - дерево свободы вырастает, если его обильно поливают своей кровью патриоты. А белорусы вскидывают руки вверх - и это глубоко символично.
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29.11.2020 19:49 Відповісти
Нема там ніякої революції- і бути не може.
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29.11.2020 19:56 Відповісти
Повесили русского, украинца и белоруса. Через неделю смотрят русский
и украинец мертвые, а белорус живой висит. Снимают, спрашивают:Как тебе
это удалось?
-Ну в начале тяжело было...А потом привык...
Не зря же такие анекдоты про них. Нет дыма без огя. Не мытьём, так катаньем должны взять своё.
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29.11.2020 19:58 Відповісти
Мордорские пословицы к белорусам примеряете?)
Я тоже скажу, развалят их протест. Как в Хабаровске.
Пик уже позади и нам следует занимать полукруговую оборону и выходить изо всяких ассоциаций СНГ
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29.11.2020 22:01 Відповісти
Самое плохое что своей извините "толерантностью" белорусы просто ставят под сомнение право обычного человека самозащищаться от любой формы насилия. А это извините хреново для всех. И если они победят в революции это будет первая мазохистская победа ну или победа Первой Мазохистской Революции.
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29.11.2020 23:15 Відповісти
Смотрю на эти беззубые белоруские протесты... вчера была надежда и хотелось морально поддержать. сегодня начинаю понимать о тщетности их букетно-примерительных променадных(по троутарах и зеленых зонах) потуг, стает грустно и противно... вы про партизан говорите? не смешите моего кота. все партизаны были служаки нквд, иногда загоняли в отряды местных провинившихся иванов... или посулами или страхом... - это говорит что никакого белоруского партизанского феномена не было - все ложь.
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29.11.2020 20:04 Відповісти
Было, было. НЕ хотели белорусы партизанить, так им "помогли". Диверсионные отряды НКВДнападут на немецкий гарнизон, а отступят не в лес, а через деревню - немцы и сожгут ее. Точно так делал легендарный бандит Сидор Артемьевич Копак, в чем легко убедится, если прочитать его книгу "От Путивля до Карпат" в ПЕРВОМ, оригинальном издании 1945 года, где он не стеснялся писать факты, которые в последующих изданиях выкинули. Но такая "методика" в исполнении НКВД работала только в среде народа с чувством достоинства, все попытки "зой космодемьянских" спровоцировать "русских" на борьбу окончились ничем, рабы оказались не способны к борьбе, и на огромной, покрытой густым лесом, идеальной для партизан территории РСФСР никакого партизанского движения так не появилось. Как не было его и в 1812 году, когда "партизанами" называли вполне себе армейские части гусар, улан и казаков.
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29.11.2020 20:15 Відповісти
Беларусы долго запрягают... А потом никуда не едут. Грустно смотреть уже. День сурка.
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29.11.2020 20:24 Відповісти
Белорусии не хватает подобия белорусского Львова вместе с подобием белоруской Западной Украиной
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29.11.2020 20:59 Відповісти
Гродно
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29.11.2020 21:12 Відповісти
а почему болотные хороняки еще не сами в воронки садятся? что балованые такие что их в отары сгонять цырики должны?
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29.11.2020 21:56 Відповісти
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29.11.2020 22:29 Відповісти
Как в Беларуси лошки-петушки выбивают признания из задержанных:

https://streamable.com/oy80j4
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29.11.2020 22:57 Відповісти
Аналогия очевидна:

https://www.youtube.com/watch?v=a66O63nRvck
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29.11.2020 22:58 Відповісти
 
 