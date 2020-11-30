Основні порушення на виборах мера Чернівців: виборці фотографувалися в кабінках для голосування, а кандидати не прибрали агітацію, - НПУ. ВIДЕО

У день голосування 29 листопада поліція Буковини зареєструвала 11 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За двома зверненнями слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Поліцейські продовжують здійснювати охорону виборчих дільниць і територіальної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість звернень, що надійшли до поліції у період голосування, стосувалися здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування. Також надходили повідомлення про незаконні дії з виборчими бюлетенями та порушення термінів передвиборчої агітації.

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"Станом на 20:00 неділі голосування на всіх дільницях завершилося. Наразі члени ДВК здійснюють підрахунок голосів. Після його завершення правоохоронці супроводжуватимуть виборчу документацію до територіальної виборчої комісії", - наголосили в поліції

"Наразі охорону публічного порядку здійснюють понад 200 поліцейських. Також працівники поліції несуть службу на вулицях Чернівців. Надзвичайних подій чи грубих порушень законодавства, пов’язаних із виборами Чернівецького міського голови, не допущено, - додали правоохоронці.

Нагадаємо, 29 листопада в Чернівцях відбулося повторне голосування на виборах міського голови.

Офіційні результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування.