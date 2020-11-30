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Громадянин РФ на Львівщині перевозив до кордону групу нелегалів з Азії, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автомобіль із трьома нелегалами затримали вчора ввечері прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Під час несення служби прикордонний наряд відділу "Сянки" зупинив автомобіль марки "Фольксваген" на автодорозі "Львів – Ужгород" під керуванням громадянина Російської Федерації. В автівці, окрім водія, перебувало троє іноземців. Пасажири не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування та не всі мали документи.

Двоє осіб назвалися громадянами Узбекистану, ще один – громадянин Таджикистану - мав при собі документи. У багажнику автомобіля було виявлено речі та запас продуктів харчування.

Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Дії водія громадянина Російської Федерації, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП "Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України" та статтю ст. 202 ч.-1 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду-виїзду".

Встановлюються всі обставини правопорушення.

Також дивіться: Блоковано масштабну схему незаконної легалізації іноземців в Україні для переправлення в ЄС, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) іноземець (390) нелегали (383) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+2
Ну так у чому проблема? Перевезти "громадянина РОсійської Федерації", у Сумську чи Харківську область,до кордону РФ, і "дать підсрачника", позбавивши "виду на проживання"...
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30.11.2020 10:02
+1
Введите визы с рашей
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30.11.2020 10:17
+1
Наверно из Афганистана ? Едут все сесть на шею европейцу и попутно устраивать теракты
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30.11.2020 10:20
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да похнакацапох...
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30.11.2020 09:42 Відповісти
Ну так у чому проблема? Перевезти "громадянина РОсійської Федерації", у Сумську чи Харківську область,до кордону РФ, і "дать підсрачника", позбавивши "виду на проживання"...
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30.11.2020 10:02 Відповісти
почему думают что это "нелегалЫ" а не например группа диверсантов ?
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30.11.2020 10:05 Відповісти
Введите визы с рашей
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30.11.2020 10:17 Відповісти
Наверно из Афганистана ? Едут все сесть на шею европейцу и попутно устраивать теракты
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30.11.2020 10:20 Відповісти
Я предполагала такой вопрос

назваться гражданами таджикистана или Узбекистана несложно , можно и паспорт предьявить поддельный

в основном едут в ЕС афганцы . Нич не слышала про узбеков и таджиков - эти все в мацкве пасутся
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30.11.2020 10:56 Відповісти
там....снега...ого....................
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30.11.2020 10:23 Відповісти
О!Моя рідненька застава!
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30.11.2020 11:00 Відповісти
Гражданин кацапии. На Львовщине. В немецком автомобиле. Перевозил нелегалов. Из Азии. Это точно происходит в моей Украине?
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30.11.2020 11:09 Відповісти
фольц забрать, кацапа заставить сожрать посвідку на тимчасове проживання и вместе с чурками на кордон с парашкой. можно еще по подсрачнику для ускорения.
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30.11.2020 13:13 Відповісти
ПРИ ТАКИХ КОРРУПЦИОННЫХ СУДАХ И БОЯТСЯ МОРДУ ПОКАЗАТЬ !!! ВИДНО ПОДЕЛЬНИКИ )))
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30.11.2020 23:16 Відповісти
хто-сь знову ************* гидоту впускає до Украйни?
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01.12.2020 05:50 Відповісти
 
 