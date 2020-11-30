Громадянин РФ на Львівщині перевозив до кордону групу нелегалів з Азії, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автомобіль із трьома нелегалами затримали вчора ввечері прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Під час несення служби прикордонний наряд відділу "Сянки" зупинив автомобіль марки "Фольксваген" на автодорозі "Львів – Ужгород" під керуванням громадянина Російської Федерації. В автівці, окрім водія, перебувало троє іноземців. Пасажири не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування та не всі мали документи.

Двоє осіб назвалися громадянами Узбекистану, ще один – громадянин Таджикистану - мав при собі документи. У багажнику автомобіля було виявлено речі та запас продуктів харчування.

Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Дії водія громадянина Російської Федерації, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП "Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України" та статтю ст. 202 ч.-1 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду-виїзду".

Встановлюються всі обставини правопорушення.

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