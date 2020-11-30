30 листопада 2014 року українські воїни змушені були покинути старий термінал ДАП. Капітан 74-го розвідбату Олександр Старина розповів, чому наші відступили. ВIДЕО
30 листопада 2014 року українські воїни змушені були покинути старий термінал Донецького аеропорту.
Російські окупаційні війська прикрившись так званим перемир'ям, з боями і величезними втратами - зайняли частину аеропорту. Про ці події розповідає капітан Збройних сил України - Олександр Старина псевдонім Старий, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Рік тому для сайту Цензор.НЕТ Старий вже розповідав про початок війни і бої за Донецький аеропорт:"О 5 ранку приїжджав російський танк. Робив чотири-п’ять пострілів. Будив нас".
Зараз ми пропонуємо вам ексклюзивну відеоверсію розмови з ним, зокрема про причини того, чому наші військові покинули старий термінал аеропорту.
Відразу хочеться зазначити, що в останні дні оборони там перебували воїни 93-ї бригади Збройних сил України під командуванням підполковника - Олександра Василенка, псевдонім Тополя, і потім до них приєдналися воїни 74-го окремого розвідувального батальйону.
Що сталося 30 листопада 2014 року, чому наші воїни відступили, з якими російськими силами їм довелося зіткнутися? Дивіться відео і дізнавайтеся про це першими.
Будь ласка, зачекайте...
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Вот и сейчас как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.
Задержимся на цифре 37. Коварен бог -
Ребром вопрос поставил: или - или.
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили. (с)
.
Героям Слава!🇺🇦
Нужно было быть более активными и маневренными в тех краях !
Для этого нужно было иметь голову и яйца командованию, а этого не было !