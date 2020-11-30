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Новини Відео Агресія Росії проти України
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30 листопада 2014 року українські воїни змушені були покинути старий термінал ДАП. Капітан 74-го розвідбату Олександр Старина розповів, чому наші відступили. ВIДЕО

30 листопада 2014 року українські воїни змушені були покинути старий термінал Донецького аеропорту.

Російські окупаційні війська прикрившись так званим перемир'ям, з боями і величезними втратами - зайняли частину аеропорту. Про ці події розповідає капітан Збройних сил України - Олександр Старина псевдонім Старий, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Рік тому для сайту Цензор.НЕТ Старий вже розповідав про початок війни і бої за Донецький аеропорт:"О 5 ранку приїжджав російський танк. Робив чотири-п’ять пострілів. Будив нас".

Зараз ми пропонуємо вам ексклюзивну відеоверсію розмови з ним, зокрема про причини того, чому наші військові покинули старий термінал аеропорту.

Відразу хочеться зазначити, що в останні дні оборони там перебували воїни 93-ї бригади Збройних сил України під командуванням підполковника - Олександра Василенка, псевдонім Тополя, і потім до них приєдналися воїни 74-го окремого розвідувального батальйону.

Також дивіться: "Окопна війна": Що робилося в нашій колоні, словами не передати. Шматки металу, людей, хтось кричить, марить, повзе і горить заживо, - офіцер ЗСУ Стребіж про Іловайську трагедію. ВIДЕО

Що сталося 30 листопада 2014 року, чому наші воїни відступили, з якими російськими силами їм довелося зіткнутися? Дивіться відео і дізнавайтеся про це першими.

Автор: 

Донбас (22355) військовослужбовці (4743) Антитерористична операція (6637) донецький аеропорт (164) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+35
Героям слава! Прикро знати що проросійска недовлада зараз просто так /чи за великі гроші/ здає ворогу политу кров'ю землю.
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30.11.2020 10:55
+25
мемуары с названием "Как я подтирался повестками" в четырёх томах?
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30.11.2020 11:26
+21
Тогда ему было только 37 и он еще был лохом.
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30.11.2020 11:30
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Героям слава! Прикро знати що проросійска недовлада зараз просто так /чи за великі гроші/ здає ворогу политу кров'ю землю.
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30.11.2020 10:55 Відповісти
А Верховный говнокомандующий Бубочка поделится мемуарами о том периоде? А что ж так?
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30.11.2020 11:14 Відповісти
мемуары с названием "Как я подтирался повестками" в четырёх томах?
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30.11.2020 11:26 Відповісти
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30.11.2020 18:54 Відповісти
Тогда ему было только 37 и он еще был лохом.
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30.11.2020 11:30 Відповісти
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.

Задержимся на цифре 37. Коварен бог -
Ребром вопрос поставил: или - или.
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили. (с)
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30.11.2020 11:48 Відповісти
Неправда ваша, бо он родился с субъективным самомнением, мол, янелоГ.
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30.11.2020 12:35 Відповісти
++++
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30.11.2020 18:59 Відповісти
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30.11.2020 18:53 Відповісти
Печальная дата
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30.11.2020 11:35 Відповісти
Слава Українським воїнам
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30.11.2020 11:54 Відповісти
**



.
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30.11.2020 18:40 Відповісти
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30.11.2020 18:55 Відповісти
Помню, как здесь на ЦН форумчане переживали, делились сообщениями/фото.......

Героям Слава!🇺🇦
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30.11.2020 19:08 Відповісти
отступить надо было гораздо раньше, а не устраивать сакральные жертвы и досмотры орками "киборгов"
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30.11.2020 19:09 Відповісти
НЕТ !
Нужно было быть более активными и маневренными в тех краях !
Для этого нужно было иметь голову и яйца командованию, а этого не было !
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30.11.2020 23:25 Відповісти
О я помню как наши на ДАП ехали после шмона сепаров, так падлошенко захотел, конечно не удивительно что часть Донбасса отошла рашке
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30.11.2020 21:44 Відповісти
А герой Вазелін саме в той час геройськи смішив геройських глядачів на геройському 95 кварталі після геройського відвідування міста героя-Москви. Для диватних героїв навіть поранений солдат, що не зміг втримати позицію - не боєць. Саме герої диватних боїв першими звинуватять солдат в тому що вони "здали" Донбас. Диватникам видніше...
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30.11.2020 22:20 Відповісти
На осмотре орками наших военных при ротации в ДАП вся героическая оборона аэропорта закончилась.Уже тогда нужно было организованно уходить из тех никому не нужных развалин.
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30.11.2020 22:24 Відповісти
Так і не зрозумів - 2 чи 3 сепари, що якимось чином опинились на 2 чи 3 поверсі (як це?) здолали таку кількість бійців???
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18.12.2020 00:50 Відповісти
 
 