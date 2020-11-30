УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7085 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 812 58

"Дайте ФОПам працювати": підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту проти карантинних обмежень та фіскалізації малого і мікробізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту "Податковий майдан #SaveФОП "Право на працю". Мітингувальники протестують проти запровадження карантинних обмежень для бізнесу, а також вимагають ухвалити законопроєкти щодо скасування фіскалізації малого і мікробізнесу.

Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 01
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 02
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 03
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 04
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 05
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 06
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 07
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 08
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 09
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 10
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 11
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 12
Дайте ФОПам працювати: підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14971) карантин (18172) підприємці (618) протест (2397) малий бізнес (281)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
та ладно! доставайте плакатики "ХУЖИНИБУДИТ".
показати весь коментар
30.11.2020 11:04
+11
Автор что ты несёшь??? ФОПы не против карантина, ФОПы против уничтожения ФОПов
показати весь коментар
30.11.2020 11:13
+10
Через карантинні обмеження 10-ки тисяч ФОПів не працюют,але сплачуют податки !! )))
показати весь коментар
30.11.2020 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ладно! доставайте плакатики "ХУЖИНИБУДИТ".
показати весь коментар
30.11.2020 11:04 Відповісти
ні фопи, ні євробляхери і не гадали, що на таке обернеться...

і глядачі 95 кварталу не очікували пониження градусу критики аж до 0*
показати весь коментар
30.11.2020 11:11 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 11:11 Відповісти
Автор что ты несёшь??? ФОПы не против карантина, ФОПы против уничтожения ФОПов
показати весь коментар
30.11.2020 11:13 Відповісти
зачем-то смещают акцент в протестах ФОПов с главного - введения долбанутого РРО на второстепенное - карантин. Карантин там сбоку припеку.
показати весь коментар
30.11.2020 11:17 Відповісти
Через карантинні обмеження 10-ки тисяч ФОПів не працюют,але сплачуют податки !! )))
показати весь коментар
30.11.2020 11:20 Відповісти
Карантин це тимчасово а з РРО це гайки назавжди.

Навіть на фото плакатів про карантин ні слова.
показати весь коментар
30.11.2020 11:29 Відповісти
Свій перший кооператив я зареєстрував в 1989 р.,то за ці минулі роки надивився всякого !!)))
показати весь коментар
30.11.2020 11:34 Відповісти
так в Європі всі працюють с РРО
показати весь коментар
30.11.2020 11:37 Відповісти
В Європі президент на роботу їздить на велоссипеді. Починайте з цього.
показати весь коментар
30.11.2020 11:39 Відповісти
В Європі є правоохоронні органи і правосуддя !!!)))
показати весь коментар
30.11.2020 11:43 Відповісти
Не все

базары без
показати весь коментар
30.11.2020 11:46 Відповісти
Не все. В Чехии точно также хороводы водят
показати весь коментар
30.11.2020 11:47 Відповісти
Чо такое, оборот показывать не хотим, да?
показати весь коментар
30.11.2020 11:26 Відповісти
дебил) оборот даже увеличивается с миллиона до 5. Просто покупать за 8 штук само РРО плюс проги и прочее говно, а главное - сумасшедшие штрафы за любую ошибку, а их будет дофига
показати весь коментар
30.11.2020 11:37 Відповісти
Чо сразу за 8? Есть за 6 и без всякого говна работать будет. Или поставь на смарт ту самую бесплатную прогу от налоговой - глючно, но работает.

И какие там штрафы? За то, что чек не выдал? Так выдавай. Тем более что достаточно QR показать.
показати весь коментар
30.11.2020 11:45 Відповісти
ти идиот? Твоя "бесплатная" прога требует ежемесячного платного обслуживания. И дело даже не в ней - отчет о продаже онлайн идет сразу в налоговую. И если произошла ошибка то 170.000 штраф, решение о размере которого принимает налоговый чинуша. Гниды вроде гетьманцева просто слепили себе новую кормушку.
показати весь коментар
30.11.2020 11:56 Відповісти
Я то в теме разбираюсь, в отличии от. А вот ты похоже трепло или просто легковнушаемый зебил.
показати весь коментар
30.11.2020 12:04 Відповісти
я вижу как ты разбираешся) "Бесплатная прога от налоговой глючит но работает"

Попробуй сделать возврат товара или замену с твоей "прогой", а потом квакай, знаток-теоретик
показати весь коментар
30.11.2020 12:10 Відповісти
Нехачу, лень. Ачо, не работает там возврат? Точна точна? Ну так бабло верни. Без проги.

Я так понял со 100500+++ тыщщами штрафа уже слив можно засчитывать? Или сейчас тут сцылка на соответствующий закон организуется?
показати весь коментар
30.11.2020 12:17 Відповісти
Без проги верну без проблем, а с прогой ты с паспортом и ИК пойдешь в налоговую писать заявление чтоб тебе разрешили отмотать продажу. Разницу сечешь, идиот)
показати весь коментар
30.11.2020 12:22 Відповісти
А нахера её фопу отматывать то? Он жеж учёт не ведёт.

Или щас вы тут сцылочку организуете об обязательном учёте для фопов при использовании РРО, раз уж со 100500++ тыщщами штрафа никак не получаецца...
показати весь коментар
30.11.2020 12:27 Відповісти
це ти сам таку дурню придумав "а с прогой ты с паспортом и ИК пойдешь в налоговую писать заявление чтоб тебе разрешили отмотать продажу"?
показати весь коментар
30.11.2020 13:53 Відповісти
А если убытки? За них государство заплатит?
показати весь коментар
30.11.2020 17:04 Відповісти
В Харькове на стройках тьма людей не хватает.Принимают и белую кость.
показати весь коментар
30.11.2020 11:18 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 11:20 Відповісти
Вот эти ФОПы будут соблюдать у себя на работе (и при поездках на нее и с нее) масочный режим? Если даже здесь они на него болт кладут? А когда заразятся сами и разнесут заразу другим - побегут требовать лечения, концентраторов, кислородных линий, доп. койко-мест...

показати весь коментар
30.11.2020 11:21 Відповісти
А здесь чо, требуется?
показати весь коментар
30.11.2020 11:28 Відповісти
Да.
показати весь коментар
30.11.2020 15:21 Відповісти
Както подозрительно цвета с бютом совпадают. Не?
показати весь коментар
30.11.2020 11:27 Відповісти
І цих косата бабця кидане !!)))
показати весь коментар
30.11.2020 11:37 Відповісти
вОна зарах сидить тихенько, але такі різні акції фінансує щоб потім собі всю славу приписати, але коротка память у цих ФОПів, забули як тюлька в часи прем'єртсва свого їх щимила, а потім кризу влаштувала під своїм ручним управлінням.
показати весь коментар
30.11.2020 13:56 Відповісти
Основные действия Фопов будут завтра.Н
показати весь коментар
30.11.2020 11:29 Відповісти
Для плебса більш зрозуміло !!)))
показати весь коментар
30.11.2020 11:36 Відповісти
Нормальное государство , в котором есть свобода , это мы. Помню, когда жила в Испании , то там постоянно кто-то митингует- начиная от феминисток, всевозможных профсоюзов, требующих повышения зарплаты на 2%, и заканчивая обществами защиты животных.
Я тоже против карантина фонов, но за контроль государством масочного режима и закрытие школ
показати весь коментар
30.11.2020 11:41 Відповісти
Следующие налоги, которые пришлось выплатить ФОП за весенний карантин

никто их не освободили от налогов за просто

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд

а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
показати весь коментар
30.11.2020 11:42 Відповісти
Не лише ВРУ,а утримання ГПУ,КМУ,МВС,ОП та ім нема числа !!!))))
показати весь коментар
30.11.2020 11:50 Відповісти
"податок на прибыток с зарплат сотрудников спд"

А можна про цю дурню докладніше від "фахівчині"?
показати весь коментар
30.11.2020 14:57 Відповісти
Еой, как мне мой бухгалтер по телефону быстро сказал - так и записала, потому что жалуется , шо

налоги выплачиваем ещё за прошлый карантин .

но часть налогов была в карантин отменена . Но почему часть , если предприятия не работали ?
показати весь коментар
30.11.2020 15:28 Відповісти
1. Зарплата не входить до прибутку, а зноситься на витрати.

2. Податок на доходи фізичних осіб-працівників (подоходньій налог) сплачується з заробітної платні працівників і, відповідео, працівниками ж, а не роботодавцем.

3. Якщо мова йде про єдиний податок, то мова взагалі не може йти про податок на прибуток.

Висновок: перш, ніж щось писати - розберіться в темі АБИ НЕ ВИГЛЯДАТИ ТУПИМ БОТОМ.
показати весь коментар
30.11.2020 16:36 Відповісти
лохобани
показати весь коментар
30.11.2020 11:43 Відповісти
А до кого вони звертаються, якшо вся Рада проголосувала проти відтермінування, не вагаючись, і від карантину нема бажаючих захистити.
показати весь коментар
30.11.2020 11:54 Відповісти
Ну що хлопці? Зробили коло та повернулися у грудень 2010 р. - "податковий ******".

І ковзанка замість Майдансу.

Не подобався Ющенко з найвищім рівнем життя за 30 років, проголосували за Вітю! Не подобався Порошенко з дивною стабільністю країни під час війни та поступовим зростанням економіки, проголусували за Зе.

Коли дійде до розтрілів та нового вторгнення, треба буде почистити країну за прикладом Аугусто.
показати весь коментар
30.11.2020 11:59 Відповісти
касові апарати самі по собі не є злом для підприємця (та й споживачу інколи на користть мати чек на куплений товар). Для підприємця є злом свавільне використання податківцями можливостей штрафувати за будь-яке неправильне використання касового апарату.

Так як і з платниками пдв: електронне адміністрування, здавалося б не виникає ніяких проблем, але ж ні... податкова при зеленій владі призупиняє реєстрацію накладних з продажу (а значть, що покупець не доплатить тобі суму пдв - накладна ж не зареєстрована), але нахально і беззаконно через зміни у програмному забезпеченні звітності вимагає сплати суми пдв!!! якої продавець від покупця не отримав. Всяке бачили, але такого відьомськоподаткового шабашу ще ніколи не було. Хтось все ж якось (не зрозуміло як) все ж вирішує проблеми з накладними. Але дрібним підприємцям, у яких нема юридичних відділів, це просто не під силу. дешевше і ефективніше приєднатися до фопівського руху і зносити цю погану зелень к ...
показати весь коментар
30.11.2020 12:03 Відповісти
А как его можно неправильно использовать? Гвозди забивать?

Давайте, расскажите, очень любопытно - чем набор чека отличается от строчения камментов здеся?
показати весь коментар
30.11.2020 12:12 Відповісти
спитай у будь-якого торговця. Не встиг видати, перепутав коди, мало ще які тонкощі, про які торговець взнає вже під час перевірки. Побудь у шкурі підприємця і тобі відкриються жахи значно сильніші від фантастики типу чужой чи аналогічної.

У податковому законодавстві нема поняття незначні порушення, що заслуговують лише на зауваження та виправлення.
показати весь коментар
30.11.2020 12:21 Відповісти
Чего не успел, чего перепутал? Выдать чек не успел? Какэто?
показати весь коментар
30.11.2020 12:35 Відповісти
головне бабло встигати приймати, все решта фігня
показати весь коментар
30.11.2020 13:59 Відповісти
Зе мрази , во всем мире послабления ведения бизнеса из за пандемии, только в Украине закручивание гаек микробизнесу.
показати весь коментар
30.11.2020 12:13 Відповісти
Бо на макробізнес ,в зебілів крутилка не виросла !!)))
показати весь коментар
30.11.2020 12:16 Відповісти
Хуже не будет!!! кричали они
показати весь коментар
30.11.2020 12:18 Відповісти
І голосували "по-приколу", за кремлівським гаслом-"Лишби не Порошенко!" !!!)))
показати весь коментар
30.11.2020 12:20 Відповісти
Без горящих шин никто их не услышит!
показати весь коментар
30.11.2020 12:22 Відповісти
Глупость пишешь . Сегодня утром показывали Грузию на 1+1 . Печальная картина , полный карантин .
показати весь коментар
30.11.2020 13:26 Відповісти
Причем здесь карантин к поборам налоговой с РРО?
Нужно остановить эпидемию карантином, значит вводим на месяц полный карантин. И притом всем! Если не поможет - расстрелять всех кто принимал решение.
показати весь коментар
30.11.2020 14:26 Відповісти
Исторически и логически все идет правильно.Выбор народа без мозгов себе в лидеры людей без знаний и понятий всегда заканчивался большой задницей,в прочем ни как не влияющей на уровень ума прастова нариду.
показати весь коментар
30.11.2020 13:04 Відповісти
 
 