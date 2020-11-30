"Дайте ФОПам працювати": підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту проти карантинних обмежень та фіскалізації малого і мікробізнесу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту "Податковий майдан #SaveФОП "Право на працю". Мітингувальники протестують проти запровадження карантинних обмежень для бізнесу, а також вимагають ухвалити законопроєкти щодо скасування фіскалізації малого і мікробізнесу.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+13 des_104
показати весь коментар30.11.2020 11:04
+11 Рудаков Эдуард
показати весь коментар30.11.2020 11:13
+10 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар30.11.2020 11:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і глядачі 95 кварталу не очікували пониження градусу критики аж до 0*
Навіть на фото плакатів про карантин ні слова.
базары без
И какие там штрафы? За то, что чек не выдал? Так выдавай. Тем более что достаточно QR показать.
Попробуй сделать возврат товара или замену с твоей "прогой", а потом квакай, знаток-теоретик
Я так понял со 100500+++ тыщщами штрафа уже слив можно засчитывать? Или сейчас тут сцылка на соответствующий закон организуется?
Или щас вы тут сцылочку организуете об обязательном учёте для фопов при использовании РРО, раз уж со 100500++ тыщщами штрафа никак не получаецца...
Я тоже против карантина фонов, но за контроль государством масочного режима и закрытие школ
никто их не освободили от налогов за просто
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд
а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
А можна про цю дурню докладніше від "фахівчині"?
налоги выплачиваем ещё за прошлый карантин .
но часть налогов была в карантин отменена . Но почему часть , если предприятия не работали ?
2. Податок на доходи фізичних осіб-працівників (подоходньій налог) сплачується з заробітної платні працівників і, відповідео, працівниками ж, а не роботодавцем.
3. Якщо мова йде про єдиний податок, то мова взагалі не може йти про податок на прибуток.
Висновок: перш, ніж щось писати - розберіться в темі АБИ НЕ ВИГЛЯДАТИ ТУПИМ БОТОМ.
І ковзанка замість Майдансу.
Не подобався Ющенко з найвищім рівнем життя за 30 років, проголосували за Вітю! Не подобався Порошенко з дивною стабільністю країни під час війни та поступовим зростанням економіки, проголусували за Зе.
Коли дійде до розтрілів та нового вторгнення, треба буде почистити країну за прикладом Аугусто.
Так як і з платниками пдв: електронне адміністрування, здавалося б не виникає ніяких проблем, але ж ні... податкова при зеленій владі призупиняє реєстрацію накладних з продажу (а значть, що покупець не доплатить тобі суму пдв - накладна ж не зареєстрована), але нахально і беззаконно через зміни у програмному забезпеченні звітності вимагає сплати суми пдв!!! якої продавець від покупця не отримав. Всяке бачили, але такого відьомськоподаткового шабашу ще ніколи не було. Хтось все ж якось (не зрозуміло як) все ж вирішує проблеми з накладними. Але дрібним підприємцям, у яких нема юридичних відділів, це просто не під силу. дешевше і ефективніше приєднатися до фопівського руху і зносити цю погану зелень к ...
Давайте, расскажите, очень любопытно - чем набор чека отличается от строчения камментов здеся?
У податковому законодавстві нема поняття незначні порушення, що заслуговують лише на зауваження та виправлення.
Нужно остановить эпидемию карантином, значит вводим на месяц полный карантин. И притом всем! Если не поможет - расстрелять всех кто принимал решение.