"Дайте ФОПам працювати": підприємці протестують під Радою проти карантину та фіскалізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 листопада, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту проти карантинних обмежень та фіскалізації малого і мікробізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту "Податковий майдан #SaveФОП "Право на працю". Мітингувальники протестують проти запровадження карантинних обмежень для бізнесу, а також вимагають ухвалити законопроєкти щодо скасування фіскалізації малого і мікробізнесу.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ