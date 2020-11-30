Відомому фотографові Ктиторчуку загрожує до 15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітніх. ВIДЕО

28 листопада Святошинський суд столиці заарештував скандального фотохудожника Олександра Ктиторчука. Спочатку йому інкримінували тільки розбещення неповнолітніх, однак після проведення обшуків у студіях фотографа слідство отримало нові докази причетності чоловіка і до більш тяжких злочинів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Еспресо".

Стало відомо, що жертвами Ктиторчука ставали дівчата, які не досягли 14 років, крім того, свої розпусні "пригоди" митець неодноразово знімав на відео. Мати однієї з потерпілих зізналась, що її неповнолітню доньку спочатку змусили бути свідком статевого акту, а потім зробили жертвою розбещення.

Наразі правоохоронці мають щонайменше 6 потерпілих у цій резонансній справі, втім нині деякі із колишніх моделей фотографа також наважуються розповісти про злочинні дії Ктиторчука, тож кількість потерпілих зростає.

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"Підозрюваний використовував орендовані квартири, а також використовував мікроавтобус Віта, який належить його співмешканці, та який відповідним чином був переобладнаний для скоєння розпусних дій" - розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зважаючи на нові обставини справи, суддя Сергій Дячук посилив фотографу міру запобіжного заходу, тож замість домашнього арешту наступні 2 місяці Ктиторчук проведе в СІЗО. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.