Ведуча новин російського телеканалу "РБК" отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Ведучій новин російського телеканалу "РБК" заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки за відвідування окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Вінниччині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску "Могилів-Подільський". Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим", - йдеться в повідомленні.

Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі "РБК", а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ.

За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку.

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