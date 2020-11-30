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Ведуча новин російського телеканалу "РБК" отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Ведучій новин російського телеканалу "РБК" заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки за відвідування окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Вінниччині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску "Могилів-Подільський". Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим", - йдеться в повідомленні.

Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі "РБК", а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ.

За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку.

Також дивіться: Оператора пропагандистського телеканалу "Russia today" не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) заборона (1451) Крим (14139)


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Топ коментарі
+6
Лучше, 5 - 10 летний невыезд из Украины, за нелегальное пересечение границы!
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30.11.2020 12:55
+5
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30.11.2020 12:44
+4
Двадцять п'ять років тюрі, а ми все забороняєм та повертаєм!

І на обмін матеріал бв би!
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30.11.2020 12:59
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30.11.2020 12:44 Відповісти
Лучше, 5 - 10 летний невыезд из Украины, за нелегальное пересечение границы!
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30.11.2020 12:55 Відповісти
нахрін вона тут треба, хіба на примусові роботи
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30.11.2020 13:12 Відповісти
Мокша, то твоя дружина до тебе їхала,не цурайся свого роду!
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30.11.2020 14:58 Відповісти
о кацапа, тобі перекладч дали, щоб люди могли зрозуміти гавкання.
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30.11.2020 15:00 Відповісти
Друг украинец перевел,говорит мочи этого хохла с помесью кацапа,он к украинцам никакого отношения не имеет
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30.11.2020 15:12 Відповісти
от ти тупа кацапська тварина, щось гавкаєш на свому собачому.
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30.11.2020 15:23 Відповісти
Двадцять п'ять років тюрі, а ми все забороняєм та повертаєм!

І на обмін матеріал бв би!
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30.11.2020 12:59 Відповісти
Двадцять п'ять років тюрі, а ми все забороняєм та повертаєм!

І на обмін матеріал бв би!
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30.11.2020 13:00 Відповісти
максимальный срок 8 лет по статье 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України
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30.11.2020 14:41 Відповісти
Щеб медвечуку й ОПЗЖ усім хто був на московії таку заборону.
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30.11.2020 13:05 Відповісти
но почему не обменный фонд
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30.11.2020 13:33 Відповісти
Гражданка Молдовы Светлана Чебан.

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30.11.2020 13:46 Відповісти
А я вот не пойму, почему её не задержали, не осудили по статье 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України, не дали срок 3-5 лет и не оставили для обменного фонда?
БУБОЧКА БОИТЬСЯ?
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30.11.2020 14:40 Відповісти
 
 