"Окопна війна": "Тато перед смертю встиг зателефонувати мамі", - дочка загиблого в травні 2014 року добровольця батальйону "Донбас" Миколи Козлова Олена. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" сьогодні повертає нас знову до селища Карлівка, неподалік Донецька. Саме на те місце, де 23 травня 2014 року відбувся бій між російськими найманцями і бійцями батальйону "Донбас". І розповідає про нові, неймовірні деталі цієї операції.

На Цензор.НЕТ уже був докладний репортаж про цю подію: Старшина батальйону "Донбас" Дмитро Бабкін (Беня) - про бій у Карлівці 2014 року: "Перед смертю Дід прокричав у рацію: "До мене їдуть "чечени", кінець зв’язку".

У статті учасники бою, яким вдалося вижити, розповіли про цей злощасний для багатьох українських добровольців день, нагадує журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Минуло кілька місяців і ми змогли знайти дочку одного з добровольців батальйону "Донбас", який тоді загинув від російської кулі.

Йдеться про Миколу Козлова на псевдо Матвій, чоловіку було 60 років, коли він вирішив іти воювати за свій Донецький край проти російських окупантів. Микола був офіцером у відставці, він ще служив за "совєтів". Але це не стало перешкодою для того, аби кинути виклик агресору.

Олена знала, що тато пішов воювати і особливо не здивувалася, адже розуміла, що після того, як її батько перебував на Майданні, де підтримував Україну, що протестувала, тепер просто так не зможе сидіти вдома.

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- Я говорила з татом по телефону за деякий час до його загибелі. Він мені сказав, щоб я дивилася один із телеканалів, де будуть розказувати про нього і його хлопців. Це була наша остання розмова. Матері він телефонував кожного вечора, але 23 травня, перед самою смертю подзвонив зранку і встиг попрощатися... – згадує події шестирічної давнини Олена.

Після того, як Микола Козлов загинув, окупанти зателефонували його дочці, щоб вона їхала забрала тіло батька. Олена знайшла транспорт і вже готувалася до виїзду в Карлівку, але близькі люди порадили не їхати туди, адже це могла бути пастка.

Далі були довгі години чекання, адже друзі Олени вирішили допомогти їй і привезти тіло батька.

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Поховавши тата і вирішивши свої особисті проблеми, Олена Миколаївна пішла служити в українську армію, щоб воювати проти московських терористів і мстити за загибель рідного батька.

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