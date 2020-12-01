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"Окопна війна": "Тато перед смертю встиг зателефонувати мамі", - дочка загиблого в травні 2014 року добровольця батальйону "Донбас" Миколи Козлова Олена. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" сьогодні повертає нас знову до селища Карлівка, неподалік Донецька. Саме на те місце, де 23 травня 2014 року відбувся бій між російськими найманцями і бійцями батальйону "Донбас". І розповідає про нові, неймовірні деталі цієї операції.

На Цензор.НЕТ уже був докладний репортаж про цю подію: Старшина батальйону "Донбас" Дмитро Бабкін (Беня) - про бій у Карлівці 2014 року: "Перед смертю Дід прокричав у рацію: "До мене їдуть "чечени", кінець зв’язку".

У статті учасники бою, яким вдалося вижити, розповіли про цей злощасний для багатьох українських добровольців день, нагадує журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Минуло кілька місяців і ми змогли знайти дочку одного з добровольців батальйону "Донбас", який тоді загинув від російської кулі.

Йдеться про Миколу Козлова на псевдо Матвій, чоловіку було 60 років, коли він вирішив іти воювати за свій Донецький край проти російських окупантів. Микола був офіцером у відставці, він ще служив за "совєтів". Але це не стало перешкодою для того, аби кинути виклик агресору.

Олена знала, що тато пішов воювати і особливо не здивувалася, адже розуміла, що після того, як її батько перебував на Майданні, де підтримував Україну, що протестувала, тепер просто так не зможе сидіти вдома.

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- Я говорила з татом по телефону за деякий час до його загибелі. Він мені сказав, щоб я дивилася один із телеканалів, де будуть розказувати про нього і його хлопців. Це була наша остання розмова. Матері він телефонував кожного вечора, але 23 травня, перед самою смертю подзвонив зранку і встиг попрощатися... – згадує події шестирічної давнини Олена.

Після того, як Микола Козлов загинув, окупанти зателефонували його дочці, щоб вона їхала забрала тіло батька. Олена знайшла транспорт і вже готувалася до виїзду в Карлівку, але близькі люди порадили не їхати туди, адже це могла бути пастка. 

Далі були довгі години чекання, адже друзі Олени вирішили допомогти їй і привезти тіло батька.

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Поховавши тата і вирішивши свої особисті проблеми, Олена Миколаївна пішла служити в українську армію, щоб воювати проти московських терористів і мстити за загибель рідного батька.

Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся всі подробиці цієї історії.

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся всю правду першими.

Автор: 

Донбас (22355) Антитерористична операція (6637) добровольці (917) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+4
да, одни отдали всё за Украину,
другие весело играют членом на рояле ....
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01.12.2020 13:20
+3
"Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена - Цензор.НЕТ 3891
Пам'ятаєте отих руськочелюстних фашистів , що сірійця кувалдою катували?Інші фашисти його вже рекламують на футболкахhttps://twitter.com/JaziraNews3/status/1333462244601032712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F тиць
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01.12.2020 11:46
+2
Кто ответит за потерянные территории, за отведенную деморализованную армию прячущуюся в окопах, за сидящих в кацапских тюрьмах патриотов потерявших надежду на обмен, потому как всех террористов типа Цемаха отдали кремлю, за проваленные операции наших спецслужб, кто ответит за эту унизительную политику капитулянтов?
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01.12.2020 14:36
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"Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена - Цензор.НЕТ 3891
Пам'ятаєте отих руськочелюстних фашистів , що сірійця кувалдою катували?Інші фашисти його вже рекламують на футболкахhttps://twitter.com/JaziraNews3/status/1333462244601032712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F тиць
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01.12.2020 11:46 Відповісти
ты не срав.нивай итальянцев с ЭТИМИ.
фашисты даже иудеев не притесняли. в партии было больше по проп.(если ты в школе учился) чем собственно итальянцев то.
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01.12.2020 12:10 Відповісти
ну фашисти різні бувають,ще нацисти, шовіністи, а от за італіянців я нічого не казав, але термін таки вони ввели
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01.12.2020 12:31 Відповісти
так г*споди, фашисты иудеев скрывали даже от своих "братьев" нацистов, более того, в фаш. партии там их было поболее, в пропорции, чем собственно "послед.овников Гая Юлия"
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01.12.2020 12:54 Відповісти
по сути то, что произошло с народом Израиля - исполнение пророчеств
из писания, им до рождения Иисуса написано, что Храм будет разрушен, а они потеряют государство,
и только в конце времён будут собраны на СВОЕЙ земле
и узнают, что ОН их Бог ....
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01.12.2020 13:24 Відповісти
ну там 80локтей "корабль"
и ... давай не будем, кстати, ... ну єто раньше біло, но хоть крайний стрим Воьнова...
https://www.youtube.com/watch?v=BYHP9kizRb0
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01.12.2020 14:00 Відповісти
я наверное невпопад прокоментировал, просто задумался о причинах, по которым это происходило
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01.12.2020 14:42 Відповісти
братух, это тупо же сказки., даже вот Осирс тоже там трри дня, непорочка и прочее. тупо слямзили, а римляне такие - Оу, это же круто управлять быдлом 0 уууеее(делают храмы)
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01.12.2020 21:12 Відповісти
да, одни отдали всё за Украину,
другие весело играют членом на рояле ....
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01.12.2020 13:20 Відповісти
https://censor.net/ua/user/54002 Може ти в окопі змерз.
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01.12.2020 19:41 Відповісти
Кто ответит за потерянные территории, за отведенную деморализованную армию прячущуюся в окопах, за сидящих в кацапских тюрьмах патриотов потерявших надежду на обмен, потому как всех террористов типа Цемаха отдали кремлю, за проваленные операции наших спецслужб, кто ответит за эту унизительную политику капитулянтов?
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01.12.2020 14:36 Відповісти
Вечная память защитнику Украины добровольцу батальона "Донбасс" Николаю Козлову (Матвей)
"Окопна війна": "Тато перед смертю встиг зателефонувати мамі", - дочка загиблого в травні 2014 року добровольця батальйону "Донбас" Миколи Козлова Олена - Цензор.НЕТ 8918
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01.12.2020 19:58 Відповісти
 
 