Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві громадяни, що інвестували кошти в будівництво (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") під керуванням визнаного неплатоспроможним банку "Аркада", перекрили вул. Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Спочатку мітингувальники пікетували Офіс Президента. Потім вони перемістилися під будівлю КМДА, навпроти якої перекрили рух вулицею Хрещатик.

"Травень, липень, червень…. і вже майже початок грудня. Всі три місяці ми просимо, благаємо, вимагаємо звернути увагу на тисячі інвесторів банку "Аркада". Як відомо, будівництво трьох наших ЖК: "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах", зупинилося майже два роки тому. А 25 серпня цього року НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і запустив процес його ліквідації. Банку більше немає, але є 38 недобудов і кримінальні провадження за підозрою власника банку у зникненні наших коштів. За розпорядженням Віталія Кличка, ПрАТ "ХК "Київміськбуд" мав провести аудит трьох комплексів "Аркади". За його результатами нам обіцяли запропонувати схему добудови наших будинків, зокрема знайти нового забудовника. Строк аудиту - 2 місяці. Два місяці минули наприкінці жовтня. Втім, досі жодної інформації ми не маємо", - заявили організатори акції.

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"Що цікаво, за цей час Верховний Суд визнав, що Київрада незаконно ухвалила рішення від 31.01.2019 про розірвання договорів оренди землі із забудовником банку "Аркада" на ЖК "Патріотика на озерах". Тому ми знову змушені виходити на мітинг та перекриття Хрещатику. Ми просимо киян з розумінням поставитися до наших дій і перепрошуємо за тимчасові незручності. Але іншого способу захистити свої права у нас просто немає", - додали організатори акції.

Основні вимоги інвесторів:

- Публічне оголошення результатів аудиту, проведеного ХК "Київміськбудом".

- Публічне призначення та оголошення нового Забудовника.

- Публічне визначення та оголошення джерел фінансування будівництва всіх трьох ЖК.

- Компенсація з бюджету міста Київ витрат Фондів фінансування будівництва "Аркади" на соціальну інфраструктуру в розмірі 1.4 млрд грн.

- Передача земельної ділянки 176 га на Осокорках-Центральних новому забудовнику. Зобов’язати нового забудовника прибуток з проєкту забудови цієї земельної ділянки використовувати для фінансування будівництва всіх ЖК та гарантії завершення будівництва трьох ЖК без доплат з боку інвесторів.

- Постійний контроль кримінальних проваджень за фактом зникнення коштів інвесторів банку "Аркада".

- Невідкладне введення в експлуатацію будинків високого ступеня готовності.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ