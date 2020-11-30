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Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві громадяни, що інвестували кошти в будівництво (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") під керуванням визнаного неплатоспроможним банку "Аркада", перекрили вул. Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Спочатку мітингувальники пікетували Офіс Президента. Потім вони перемістилися під будівлю КМДА, навпроти якої перекрили рух вулицею Хрещатик.

"Травень, липень, червень…. і вже майже початок грудня. Всі три місяці ми просимо, благаємо, вимагаємо звернути увагу на тисячі інвесторів банку "Аркада". Як відомо, будівництво трьох наших ЖК: "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах", зупинилося майже два роки тому. А 25 серпня цього року НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і запустив процес його ліквідації. Банку більше немає, але є 38 недобудов і кримінальні провадження за підозрою власника банку у зникненні наших коштів. За розпорядженням Віталія Кличка, ПрАТ "ХК "Київміськбуд" мав провести аудит трьох комплексів "Аркади". За його результатами нам обіцяли запропонувати схему добудови наших будинків, зокрема знайти нового забудовника. Строк аудиту - 2 місяці. Два місяці минули наприкінці жовтня. Втім, досі жодної інформації ми не маємо", - заявили організатори акції.

Також дивіться: Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Що цікаво, за цей час Верховний Суд визнав, що Київрада незаконно ухвалила рішення від 31.01.2019 про розірвання договорів оренди землі із забудовником банку "Аркада" на ЖК "Патріотика на озерах". Тому ми знову змушені виходити на мітинг та перекриття Хрещатику. Ми просимо киян з розумінням поставитися до наших дій і перепрошуємо за тимчасові незручності. Але іншого способу захистити свої права у нас просто немає", - додали організатори акції.

Основні вимоги інвесторів:

- Публічне оголошення результатів аудиту, проведеного ХК "Київміськбудом".

- Публічне призначення та оголошення нового Забудовника.

- Публічне визначення та оголошення джерел фінансування будівництва всіх трьох ЖК.

- Компенсація з бюджету міста Київ витрат Фондів фінансування будівництва "Аркади" на соціальну інфраструктуру в розмірі 1.4 млрд грн.

- Передача земельної ділянки 176 га на Осокорках-Центральних новому забудовнику. Зобов’язати нового забудовника прибуток з проєкту забудови цієї земельної ділянки використовувати для фінансування будівництва всіх ЖК та гарантії завершення будівництва трьох ЖК без доплат з боку інвесторів.

- Постійний контроль кримінальних проваджень за фактом зникнення коштів інвесторів банку "Аркада".

- Невідкладне введення в експлуатацію будинків високого ступеня готовності.

Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 01
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 02
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 03
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 04
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 05
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 06
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 07
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 08
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 09
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 10
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 11
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 12
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 13
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 14
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 15
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 16
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 17
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 18
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 19

Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 20
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

банки (7722) банкрутство (627) КМДА (2369) Кличко Віталій (3512) протест (2397) будівництво (3017) інвестори (445) забудова (580) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+14
А сами лохи куда смотрели?
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30.11.2020 13:45
+9
Лох не мамонт. Сам не вымрет. Думать надо когда инвестируешь а не потом и жопой.
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30.11.2020 13:47
+9
Инвестирование - это денежные средства, ценные бумаги и прочее виды имущества, которые вкладываются в объекты хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

Каким образом покупка жилья относится к инвестициям? Если это, таки, инвестиция, то результат инвестиции никто не может гарантировать.

Как я понимаю, одна из сторон не выполнила обязательства по договору. Такие вопросы решаются через (само?)суд. Перекрытие дороги совершенно точно не решит этот вопрос.
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30.11.2020 13:58
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А сами лохи куда смотрели?
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30.11.2020 13:45 Відповісти
Кличко украв Ваші гроші, разом з говнозабудовниками! А Ви за нього проголосували, ще раз! У Вас мабуть є зайві гроші і тому Ви голосуєте за мафію!
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30.11.2020 13:45 Відповісти
Пед@расику, ти тут усіх дістав своєю дурістю та маячнею. А ще ти пишеш під чужим нікнеймом, про що тобі писали багато разів.
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30.11.2020 20:39 Відповісти
Не понимаю. Люди вкладывают последние деньги, шоб поиметь клетку в муравейнике посреди асфальтово-бетонных джунглей.
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30.11.2020 13:47 Відповісти
дядя, кирпичный дом в США стоит миллион долларов, в том числе только один стеновой кирпич - 300 тыс долларов (56 тыс штук на 200м домик), откуда у тебя деньги, нищего эмигрантишки, ыыхыхы
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30.11.2020 15:27 Відповісти
русмартышко, тебе невозможно представить в кошмаре....мы первые лет 7-8 работали на 2-х работах каждый.Тебе, русский, никогда подобного не понять.
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30.11.2020 15:34 Відповісти
во первых, я не русский, а ты посмотри почём кирпич в сша - 5 долларов штука. Горбаться дальше на дядю Сэма)). Они эмигрантов любят.. особенно тех кто не признается как лоханулся в США и стал обирать таких же зелёных соотечественников..
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30.11.2020 15:59 Відповісти
Ты такое же русское, как шапиро-соловьев, или рамзанка дыров. Та же трупная гниль.
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30.11.2020 16:09 Відповісти
покажи свой "дом", дядя, уверен что ттам будка НАф-Нафа..ХОТЯ КОМУ Я РАССКАЗЫВАЮ ТЫ И НЕ ЗНАЕШЬ КТО ЭТО..
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30.11.2020 16:01 Відповісти
ты же сам в деревянном курятнике термитов гоняешь..
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30.11.2020 15:28 Відповісти
Как оно на вкус - инфопонос из срусь.сру, русмртышко?
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30.11.2020 15:37 Відповісти
ТАКИЕ ЖЕ КАК ТЫ МИГРАНТЫ И СНИМАЮТ ВАШИ ДЕРЬМОВЫЕ "ДОМА", откуда вы строчите о прекрасной жизни А НЕ СРУСЬ.РУ
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30.11.2020 16:02 Відповісти
русский, а как зовут фюрерка русни?
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30.11.2020 16:11 Відповісти
мне до лампочки как его зовут, а ты на него молишься?
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30.11.2020 17:22 Відповісти
животное, то тебе будет срок, если ты своего фюрерка ****** назовешь?
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30.11.2020 17:27 Відповісти
лаптерогий, я бесплатно не танцую. Приложишьо скрин с оплатой, будет тебе название какое хочешь.
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30.11.2020 17:30 Відповісти
животное, то тебе будет срок, если ты своего фюрерка ****** назовешь?
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30.11.2020 17:36 Відповісти
лаптерогий, я бесплатно не танцую. Скинь денюжку болеющим бойцам, и будет тебе название какое хочешь.
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30.11.2020 19:44 Відповісти
русский, когда ты в последний раз был в Штатах?
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30.11.2020 16:21 Відповісти
русмартышко, ты бояры перебухало
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30.11.2020 17:24 Відповісти
кто бы гавкал..
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30.11.2020 17:31 Відповісти
руснявое, как зовут фюрерка русни?
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30.11.2020 17:38 Відповісти
слопатоед, я бесплатно не танцую. Скинь денюжку болеющим бойцам, и будет тебе название какое хочешь.
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30.11.2020 19:44 Відповісти
Лох не мамонт. Сам не вымрет. Думать надо когда инвестируешь а не потом и жопой.
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30.11.2020 13:47 Відповісти
Не можна в цій державі, яка по суті стала кримінальним бантустаном, вкладати кошти в нерухомість на первісному ринку. Бо це, апріорі, шахрайство.
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30.11.2020 13:50 Відповісти
Инвестирование - это денежные средства, ценные бумаги и прочее виды имущества, которые вкладываются в объекты хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.

Каким образом покупка жилья относится к инвестициям? Если это, таки, инвестиция, то результат инвестиции никто не может гарантировать.

Как я понимаю, одна из сторон не выполнила обязательства по договору. Такие вопросы решаются через (само?)суд. Перекрытие дороги совершенно точно не решит этот вопрос.
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30.11.2020 13:58 Відповісти
Я купил в магазине 200 гр. Докторской колбасы (раньше была "па 2.20") и внес инвестиции в мясо-молочную промышленность Украины! Я- о...тельный инвестор!
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30.11.2020 14:09 Відповісти
Їх майдан надихнув. ))) Немає на них беркуту з тітушнею - ось тоді ми й побачили б чи готові вони померти за свої 20тисяч доларів.
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30.11.2020 14:26 Відповісти
на зміну ********** палочкам приходять електрошокери
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30.11.2020 15:38 Відповісти
Политика Украины
30.11.20 13:43
Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик...

Как это относится к политике?
Прикольный раздел для скандальной хроники редактор выбрал.
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30.11.2020 14:04 Відповісти
А УБД и персональные прокурорские пенсии чего в список не внесли? Развели вас, а теперь все вам должны по жизни? Покрыть ваши лоховские убытки за деньги налогоплательщиков?
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30.11.2020 14:07 Відповісти
разогнать водометом этих лохов))) каждый инвестируеть туда, куда считает нужным. государство то при чем что ваша инвестиция прогарела? в сша это нормальная практика. побежали за хорошими процентами? получите)))
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30.11.2020 14:19 Відповісти
А до чого тут бюджет м.Києва? Вони ризикували власними коштами, інвестуючи у якусь прибуткову справу. Якби ті будинки звели і вони отримали свої гешефти, Києву не дісталося б нічого. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Навіщо воно мені тепер потрібно - чужу дурість рятувати від злиднів? Тепер беремо лопати в руки і починаємо щось робити, звісно за гроші, ... "інвестори" *****!
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30.11.2020 14:20 Відповісти
Людей жалко, но ведь они сами выбрали этот путь - дешевый, но рискованный.
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30.11.2020 14:30 Відповісти
В цивилизованных странах лохотронщик отправляется в места не столь готдаленные, а его имущество распродается в счет долгов. У нас же обманутые сами расплачиваются, а обманщик отмазывается от уголовного преследования и открыввает очередной лохотрон.
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30.11.2020 14:34 Відповісти
Обманутые?

Если человек свято верит, что продав гараж в Шепетовке, можно построить трехкомнатную квартиру в Киеве, он сам себя обманывает.
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30.11.2020 14:44 Відповісти
Пусть он дурак, но красть у дурака - такое же преступление, как и красть у умного.
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30.11.2020 21:52 Відповісти
нас лохи вимагають від держави ,щоб компенсувала втрачене...
Держава,правда,ніколи лохом не була...

і тому компенсувати може лише за рахунок інших лохів і розпродажу майна і землі (у випадку місцевих рад)
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30.11.2020 17:39 Відповісти
Компенсувати треба за рахунок злодія, за потреи розпродавши иого майно - саме так роблять у цивілізованих країнах.
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30.11.2020 21:53 Відповісти
І що цікаво - проблеми в "Аркаді" почалися з приходом "новьіх литс"... А до того - все чомусь працювало-будувалось...
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30.11.2020 14:46 Відповісти
Читать умеете, или слабограмотные? Написано - строительство прекратилось 2 года назад, не 1,5, не год, а 2. Кто тогда был презиком?
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30.11.2020 16:45 Відповісти
Бачу, що ти за зЁ голосував. І радий, що ти хоч читати навчився. А те, що хтось може знати ситуацію глибше, ніж написано тобі ефект Данінга-Крюгера зрозуміти не дозволяє?
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30.11.2020 16:57 Відповісти
ти диви... порохоботи свою гнилу демагогію підкріплюють іноземними словечками... ))))
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30.11.2020 17:41 Відповісти
Зайву літеру в "прізвищі" навіщо написав?
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30.11.2020 18:06 Відповісти
Бачу, що у тебе незабаром очі повипадають, бо я за Зелю не голосував. А Ви претендуєте на більш глибоке знання ситуації? То просвітить. Тільки не про те, як міська влада то давала дозвіл, то скасовувала, то погоджувалась на побудову дітсадків, то казала "а заплатить грішми".
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30.11.2020 17:52 Відповісти
Та звісно, "язанивонигаласавааал!!!", "оннасабманууул!!!"
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30.11.2020 18:05 Відповісти
Флажки и банеры эти люди организовать смогли. Значит, с самоорганизацией и адекватностью, вроде, все нормально.
Странно, что место, способ решения вопроса и требования нескольно неадекватные.

Или флажки "подсуетил" кто-то другой и людей используют "втемную"?
В этом случае, вполне закономерно, что такие "инвесторы" не хотят отвечать за последствия своих решений. Очевидно, что тот, кто организовал флажки, решает свои вопросы. И, вероятно, решит. А люди... Ну... Некоторые повзрослеют. Наверное.
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30.11.2020 14:48 Відповісти
если это перекупы или под аренду то инвестиция не оправдалась...
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30.11.2020 14:57 Відповісти
зеля украл, однозначно, инвесторы направляйтесь к нему, только не понятно. зачем перекрывать Крещатик??? нужно на Банковую, там услышат... и поймут. и нах. пошлют. 13000 инвесторов, это ж нада сколько тупых идиотов желавших в свое время шары... - строили про запс, для бизнеса, для сдачи, вкладывали, как в банк в надежде на рост цен.... и шарик лопнул... товка отвечать может своим имуществом, при чем тут государство? бездомные среди этой аравы есть? или только спекулируют?
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30.11.2020 15:03 Відповісти
знаю лично некоторых из этих "инвесторов"... перед выборами за зелю глотку драли, хаяли Пороха, ждали сладкой манной. фантазировали про набитые баблом карманы... вот и получили.... на грешную землю опустились.
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30.11.2020 15:10 Відповісти
Как раз при Пете-патриоте банк и довели до ручки.
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30.11.2020 16:44 Відповісти
Сами и виноваты. Только глупец сейчас будет нести деньги в банк. Помните, если вы занесли деньги у банк, они уже не пренадлежат вам. Это словно расшарить кошелек с вором, и у него и у вас есть (до поры до времени) доступ к вашим деньгам.
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30.11.2020 15:22 Відповісти
А куда вы смотрели, когда голосовали? Жрите, не обляпайтесь.
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30.11.2020 15:26 Відповісти
Помню, как зазывали с телевизора рткрывать пенсионные счета в Аркаде. Еще тогда умные люди смеялись с такой рекламы. Но оказывается некоторые повелись
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30.11.2020 15:41 Відповісти
Все сходятся во мнении, что инвестирование - дело добровольное, а аферистов нужно засудить и вернуть украденное. Вывод: гнев свой направляйте конкретно на коммерческие суды, а не брусчатку Хрещатика
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30.11.2020 15:51 Відповісти
Всего ничего:

компенсация из бюджета города расходов Фондов финансирования строительства "Аркады" на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд грн;

передача земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать для финансирования строительства всех ЖК и дать гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов;
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30.11.2020 15:54 Відповісти
вкласти гроші в квартиру з видом... на Бортницьку станцію аерації.

інвестори ***....
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30.11.2020 16:13 Відповісти
Пусть власть сначала расскажет, как она довела этот банк до банкротства. Там у власти рыльце в пушку.
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30.11.2020 16:43 Відповісти
Єдиний вихід, це повна конфіскація майна і фінансів у злочинців. Ці кошти передати на потреби обдурених людей. Злочинців, навіть якщо це Суркіс, Медведчук чи хтось з їх злочинного оточення притягнути до кримінальної відповідальності...
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30.11.2020 17:09 Відповісти
- Компенсація з бюджету міста Київ витрат Фондів фінансування будівництва "Аркади" на соціальну інфраструктуру в розмірі 1.4 млрд грн.

Кличко може і тупий,але не настільки
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30.11.2020 17:36 Відповісти
Це бидло треба карати за блокування головної вулиці міста. Самі вклали, самі пішли на ризик, тепер нехер скиглити
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30.11.2020 20:44 Відповісти
Аркаду банкротили исскуственно, и начали сразу после того, как владельцы банка послали Авакова наф. Аркада - Аваков, министр МВД оказался сильней
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30.11.2020 22:15 Відповісти
К сожалению, у Аркады проблемы с ликвидностью начинались где-то с 2017 года, это было видно, когда вкладчики не могли забрать доллровые депо, а обычные люди купить несколько сотен долларов в кассе. Ситуация была чем-то похожая на "Крещатик", тут нужно было еще постараться "уронить" оба этих банка...
Мне нравился из когорты стабильных банков 2010-2014 годов Ощадбанк, первым зампредом был https://www.facebook.com/DenisKireevBanker/ Денис Киреев , банкир, который пробивался сам. А в этой сфере без блата ой как сложно... Нынешний глава НБУ, выходец из Укргаза, тоже довольно сильный банкир, но имеет сильные политические подвязки, хотя должность обязывает, конечно.
Больше инфы про Дениса Киреева: https://parlament.ua/ru/dossier/kireev-denis/ .
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21.02.2021 22:24 Відповісти
 
 