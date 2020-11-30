Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Коли крали наші гроші, влада дивилася невідомо куди". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві громадяни, що інвестували кошти в будівництво (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") під керуванням визнаного неплатоспроможним банку "Аркада", перекрили вул. Хрещатик.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Спочатку мітингувальники пікетували Офіс Президента. Потім вони перемістилися під будівлю КМДА, навпроти якої перекрили рух вулицею Хрещатик.
"Травень, липень, червень…. і вже майже початок грудня. Всі три місяці ми просимо, благаємо, вимагаємо звернути увагу на тисячі інвесторів банку "Аркада". Як відомо, будівництво трьох наших ЖК: "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах", зупинилося майже два роки тому. А 25 серпня цього року НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним і запустив процес його ліквідації. Банку більше немає, але є 38 недобудов і кримінальні провадження за підозрою власника банку у зникненні наших коштів. За розпорядженням Віталія Кличка, ПрАТ "ХК "Київміськбуд" мав провести аудит трьох комплексів "Аркади". За його результатами нам обіцяли запропонувати схему добудови наших будинків, зокрема знайти нового забудовника. Строк аудиту - 2 місяці. Два місяці минули наприкінці жовтня. Втім, досі жодної інформації ми не маємо", - заявили організатори акції.
"Що цікаво, за цей час Верховний Суд визнав, що Київрада незаконно ухвалила рішення від 31.01.2019 про розірвання договорів оренди землі із забудовником банку "Аркада" на ЖК "Патріотика на озерах". Тому ми знову змушені виходити на мітинг та перекриття Хрещатику. Ми просимо киян з розумінням поставитися до наших дій і перепрошуємо за тимчасові незручності. Але іншого способу захистити свої права у нас просто немає", - додали організатори акції.
Основні вимоги інвесторів:
- Публічне оголошення результатів аудиту, проведеного ХК "Київміськбудом".
- Публічне призначення та оголошення нового Забудовника.
- Публічне визначення та оголошення джерел фінансування будівництва всіх трьох ЖК.
- Компенсація з бюджету міста Київ витрат Фондів фінансування будівництва "Аркади" на соціальну інфраструктуру в розмірі 1.4 млрд грн.
- Передача земельної ділянки 176 га на Осокорках-Центральних новому забудовнику. Зобов’язати нового забудовника прибуток з проєкту забудови цієї земельної ділянки використовувати для фінансування будівництва всіх ЖК та гарантії завершення будівництва трьох ЖК без доплат з боку інвесторів.
- Постійний контроль кримінальних проваджень за фактом зникнення коштів інвесторів банку "Аркада".
- Невідкладне введення в експлуатацію будинків високого ступеня готовності.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Каким образом покупка жилья относится к инвестициям? Если это, таки, инвестиция, то результат инвестиции никто не может гарантировать.
Как я понимаю, одна из сторон не выполнила обязательства по договору. Такие вопросы решаются через (само?)суд. Перекрытие дороги совершенно точно не решит этот вопрос.
30.11.20 13:43
Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик...
Как это относится к политике?
Прикольный раздел для скандальной хроники редактор выбрал.
Если человек свято верит, что продав гараж в Шепетовке, можно построить трехкомнатную квартиру в Киеве, он сам себя обманывает.
Держава,правда,ніколи лохом не була...
і тому компенсувати може лише за рахунок інших лохів і розпродажу майна і землі (у випадку місцевих рад)
Странно, что место, способ решения вопроса и требования нескольно неадекватные.
Или флажки "подсуетил" кто-то другой и людей используют "втемную"?
В этом случае, вполне закономерно, что такие "инвесторы" не хотят отвечать за последствия своих решений. Очевидно, что тот, кто организовал флажки, решает свои вопросы. И, вероятно, решит. А люди... Ну... Некоторые повзрослеют. Наверное.
компенсация из бюджета города расходов Фондов финансирования строительства "Аркады" на социальную инфраструктуру в размере 1.4 млрд грн;
передача земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новому застройщику. Обязать нового застройщика прибыль из проекта застройки этого земельного участка использовать для финансирования строительства всех ЖК и дать гарантии завершения строительства трех ЖК без доплат со стороны инвесторов;
інвестори ***....
Кличко може і тупий,але не настільки
Мне нравился из когорты стабильных банков 2010-2014 годов Ощадбанк, первым зампредом был https://www.facebook.com/DenisKireevBanker/ Денис Киреев , банкир, который пробивался сам. А в этой сфере без блата ой как сложно... Нынешний глава НБУ, выходец из Укргаза, тоже довольно сильный банкир, но имеет сильные политические подвязки, хотя должность обязывает, конечно.
Больше инфы про Дениса Киреева: https://parlament.ua/ru/dossier/kireev-denis/ .