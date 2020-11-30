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Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки "кварталівці", але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач. ВIДЕО

Попри обіцянки Володимира Зеленського представники великого бізнесу продовжують непублічно відвідувати Офіс Президента.

Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть суто публічними. "За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", – заявляв він у травні 2019-го року. І анонсував, що працювати на країну далі усі будуть "за прозорими правилами", нагадує Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

17 листопада 2020 року о 15 годині "Схеми" помітили, як з арки, що веде до бокової брами Офісу Президента, виїхав Mercedes GL - автомобіль українського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 01

5 листопада 2020 року о 17 годині "Схеми" помітили, як у бічних воріт Офісу Президента відчинилися двері, і звідти вийшов чоловік з паперами в руках. А вже через кілька хвилин повз автомобіль журналістів проїхав Mercedes. Цей автомобіль журналісти також неодноразово фіксували на території Міністерства внутрішніх справ.

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Вперше журналісти звернули увагу на цей Mercedes навесні цього року, коли він під час лоукдауну виїжджав з території бутика-ресторану Sanahunt у центрі Києва, який повинен був бути закритим.

Зрештою згаданий автомобіль приїхав в офіс, розташований поруч з Офісом Президента. Водієм виявився непублічний бізнесмен Ілля Павлюк. Він жодного разу не давав інтерв'ю, а в інтернеті є тільки кілька його фотографій з концертів студії "Квартал-95".

Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 02
Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 03
Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 04

Раніше він був помічником народного депутата шостого скликання Ігоря Калетника. А в ЗМІ неодноразово писали про його вплив на митницю і зв'язок з "Зе"-командою.

За словами журналістів, у Павлюка - своя депутатська група в складі фракції "Слуга народу". Факт її існування підтверджував і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, коли в кінці 2019 в коментарі виданню "Українська правда" він заявив, що їм вдалося "знизити вплив" групи Павлюка у фракції.

Які функції бізнесмен виконує у владі Зеленського і з яких причин таємно відвідує офіс президента і МВС?

Отримати коментар бізнесмена Павлюка не вдалося. Також "Схеми" звернулися з питаннями до Офісу Президента і до міністра внутрішніх справ.

У пресслужбі ОП журналістам надали таку відповідь: "Президент України та керівник Офісу глави держави не зустрічалися у названі вами дні зі згаданими особами (йдеться про візит бізнесмена Іллі Павлюка в ОП 5 листопада та 17 листопада – Бориса Кауфмана – ред.), зокрема 17 листопада вони взагалі були відсутні в приміщенні Офісу президента України. Президент Володимир Зеленський завжди виконує свої обіцянки. Його стосунки з представниками українського та міжнародного бізнесу є чесними та прозорими. Всі важливі зустрічі глави держави або керівництва Офісу президента з представниками бізнес-спільноти обов’язково висвітлюються. Немає жодних нічних візитів і кулуарних домовленостей".

Також дивіться: Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим. ВІДЕО+ФОТОрозслідування

А міністр Арсен Аваков так і не відповів.

Це розслідування вкотре доводить, що попри одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського: що відносини між високопосадовцями і олігархами, які в разі його перемоги мали стати публічними і прозорими – за його президентства й досі залишаються таємними та кулуарними. Можливо, тому що нерідко після такої "гри в хованки" владою ухвалюються рішення не на користь всього суспільства, в інтересах якого вона має працювати, а на користь приватних інтересів великого бізнесу?" - резюмують журналісти.

""Ви їбан..ті?!",- запитав непублічний бізнесмен Ілля Павлюк, коли я телефоном поцікавився в нього, з яких причин від відвідує офіс президента і міністерство внутрішніх справ.

Історія Павлюка, схоже, яскравий приклад того, що за президентства Зеленського квиток у владу з доступом за лаштунки можуть отримати не тільки кварталівці, а й ті хто ходив на їхні виступи. І не просто ходив, а навіть сміявся.

Є відео з інстаграм, на якому Павлюк у Стамбулі обідає з міністром втікачем Злочевським і Трегубенком одразу після останніх парламентських виборів. Злочевський у розшуку ,а Трегубенко у пошуку. Що там робив представник президента?

Тепер ми публікуємо відео, на якому Павлюк таємно ходить в офіс президента через чорний хід з якимись папірцями. І заїжджає на закриту територію МВС на своєму броньованому мерседесі. Що він там робить?

Бізнесом займається чи державними питання? Або міксує за давньою українською традицією?"- зазначив журналіст Михайло Ткач.

Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 05
Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 06
Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 07
Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 08
Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки кварталівці, але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач 09

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) МВС (3501) Кауфман Борис (83) Ткач Михайло (136) Офіс Президента (2021) Павлюк Ілля (8)


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Топ коментарі
+13
ох и дизайн сайта сделали шляпа полная старый верните отморозки
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30.11.2020 14:58
+10
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30.11.2020 14:47
+7
Та то он к ермаку ходит за должностями. Бубочка не при делах. Его дело-трындеть в видосиках в перерывах между "дорожками".
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30.11.2020 14:49
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Новая метла по-новому метет -

Новые лица - новый расчет.
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30.11.2020 14:47 Відповісти
приз "Мальдивская пальма" с Нового Года переходит Павлюку, которые заказал на Мальдивы чартер для своей ОПГ в Раде
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30.11.2020 15:50 Відповісти
блд...вы откровенно скажите, Вам куда - к нам, чи на северо-восток, к братухам.
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30.11.2020 15:55 Відповісти
я в географии не разбираюсь, для меня что Нарьян-Мар, что Мальдивы это -

кацапетовское заПаріжжя
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30.11.2020 16:00 Відповісти
если бы и не было этого кратина с "новым лицом", то его нужно было бы придумать!

пусть теперь ЗЕльоные бараны бросят камень в Порошенко, если их "новые лица" тоже мальдивские !
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30.11.2020 15:58 Відповісти
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30.11.2020 14:47 Відповісти
Та то он к ермаку ходит за должностями. Бубочка не при делах. Его дело-трындеть в видосиках в перерывах между "дорожками".
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30.11.2020 14:49 Відповісти
запитаю в черговий раз , в які часи новітньої України було по - іншому....
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30.11.2020 14:49 Відповісти
Запитаю в черговий раз - чим цей брехун для 73% кращий за попередників?
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30.11.2020 15:05 Відповісти
Правилно будет - а когда в Украине будет нормальная влада?
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30.11.2020 15:11 Відповісти
буду краток - когда вернется Кровавая Хунта во главе с Порохом
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30.11.2020 16:02 Відповісти
даже писать ничего не хочется, полная опа...
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30.11.2020 14:52 Відповісти
Набирали болванов по объявлению где Бигус со свом дерьмовым расследованием...
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30.11.2020 14:54 Відповісти
Байден примет присягу 20 января и даст Зелемойским кредит 20 ярдов Зеленых долляров и Зеля достроит дороги... Ковидные...
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30.11.2020 14:58 Відповісти
ох и дизайн сайта сделали шляпа полная старый верните отморозки
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30.11.2020 14:58 Відповісти
Перший та основний закон зрадозрадної зради: якщо зради немає, то вона обов"язково є!
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30.11.2020 14:59 Відповісти
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30.11.2020 15:02 Відповісти
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30.11.2020 15:01 Відповісти
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30.11.2020 15:06 Відповісти
а еще на Новый Год он летит .... нет в синагогу, а на Мальдивы !
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30.11.2020 15:52 Відповісти
Вас не удивляет увеличение страшных аварий на дорогах?Именно потому что Колвидное бабло ушло на дороги...,все замыкается всегда в логичекую цепочку...
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30.11.2020 15:01 Відповісти
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30.11.2020 15:04 Відповісти
Хватит бухать.
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30.11.2020 15:07 Відповісти
а я не бвчу в цьому нічого такого. Ні злочинного, ні корупційного. Не бачу доти, допоки не дізнаюсь суті того, про що вони там, на Банковій домовляються.

Може, оцей Павлюк - лідер профспілок представників крупного бізнесу, і лобіює оптимізацію податків для своїх "виборців"? Жартую, звичайно; але в кожному жарті лише чатинка жарту; а все інше - правда.
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30.11.2020 15:04 Відповісти
он профорг - организует своей ОПГ новогоднюю экскурсию на Мальдивы
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30.11.2020 15:54 Відповісти
Стране нужен супергерой,чтоб навести порядок и приструнить обнаглевшую зеленую власть,это последний шанс.
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30.11.2020 15:08 Відповісти
Зелемойское БЫДЛО вы в ДУПе Бараны КОНЧЕННЫЕ
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30.11.2020 15:09 Відповісти
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30.11.2020 15:30 Відповісти
Ось ,дуже хочу побачити статтю від Бутусова, що, якби не обрали бубочку-все було б значно гірше В статтю, що був не правий та топив проти Пороха виключно з особистих мотивів-не вірю.
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30.11.2020 15:42 Відповісти
Може колись напише мемуари),а взагалі відомо що б було якби П.Порошенко обрали у друге,були ж заяви від нього і команди,це продовження важливих реформ,розвиток ЗСУ,пдч щодо НАТО та ЄС.
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30.11.2020 16:16 Відповісти
А що ви хотіли б? Падлюки нашої землі. З початку вони ось такі "зелені падлюки", а потім підростають на концертах цього антидержавного шоу...в Ворогів самої цієї, ще до ранку,Країни. А може на ранок вже її і....
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30.11.2020 20:51 Відповісти
 
 