Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки "кварталівці", але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач. ВIДЕО

Попри обіцянки Володимира Зеленського представники великого бізнесу продовжують непублічно відвідувати Офіс Президента.

Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть суто публічними. "За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", – заявляв він у травні 2019-го року. І анонсував, що працювати на країну далі усі будуть "за прозорими правилами", нагадує Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

17 листопада 2020 року о 15 годині "Схеми" помітили, як з арки, що веде до бокової брами Офісу Президента, виїхав Mercedes GL - автомобіль українського бізнесмена Бориса Кауфмана.

5 листопада 2020 року о 17 годині "Схеми" помітили, як у бічних воріт Офісу Президента відчинилися двері, і звідти вийшов чоловік з паперами в руках. А вже через кілька хвилин повз автомобіль журналістів проїхав Mercedes. Цей автомобіль журналісти також неодноразово фіксували на території Міністерства внутрішніх справ.

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Вперше журналісти звернули увагу на цей Mercedes навесні цього року, коли він під час лоукдауну виїжджав з території бутика-ресторану Sanahunt у центрі Києва, який повинен був бути закритим.

Зрештою згаданий автомобіль приїхав в офіс, розташований поруч з Офісом Президента. Водієм виявився непублічний бізнесмен Ілля Павлюк. Він жодного разу не давав інтерв'ю, а в інтернеті є тільки кілька його фотографій з концертів студії "Квартал-95".







Раніше він був помічником народного депутата шостого скликання Ігоря Калетника. А в ЗМІ неодноразово писали про його вплив на митницю і зв'язок з "Зе"-командою.

За словами журналістів, у Павлюка - своя депутатська група в складі фракції "Слуга народу". Факт її існування підтверджував і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, коли в кінці 2019 в коментарі виданню "Українська правда" він заявив, що їм вдалося "знизити вплив" групи Павлюка у фракції.

Які функції бізнесмен виконує у владі Зеленського і з яких причин таємно відвідує офіс президента і МВС?

Отримати коментар бізнесмена Павлюка не вдалося. Також "Схеми" звернулися з питаннями до Офісу Президента і до міністра внутрішніх справ.

У пресслужбі ОП журналістам надали таку відповідь: "Президент України та керівник Офісу глави держави не зустрічалися у названі вами дні зі згаданими особами (йдеться про візит бізнесмена Іллі Павлюка в ОП 5 листопада та 17 листопада – Бориса Кауфмана – ред.), зокрема 17 листопада вони взагалі були відсутні в приміщенні Офісу президента України. Президент Володимир Зеленський завжди виконує свої обіцянки. Його стосунки з представниками українського та міжнародного бізнесу є чесними та прозорими. Всі важливі зустрічі глави держави або керівництва Офісу президента з представниками бізнес-спільноти обов’язково висвітлюються. Немає жодних нічних візитів і кулуарних домовленостей".

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А міністр Арсен Аваков так і не відповів.

Це розслідування вкотре доводить, що попри одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського: що відносини між високопосадовцями і олігархами, які в разі його перемоги мали стати публічними і прозорими – за його президентства й досі залишаються таємними та кулуарними. Можливо, тому що нерідко після такої "гри в хованки" владою ухвалюються рішення не на користь всього суспільства, в інтересах якого вона має працювати, а на користь приватних інтересів великого бізнесу?" - резюмують журналісти.

""Ви їбан..ті?!",- запитав непублічний бізнесмен Ілля Павлюк, коли я телефоном поцікавився в нього, з яких причин від відвідує офіс президента і міністерство внутрішніх справ.

Історія Павлюка, схоже, яскравий приклад того, що за президентства Зеленського квиток у владу з доступом за лаштунки можуть отримати не тільки кварталівці, а й ті хто ходив на їхні виступи. І не просто ходив, а навіть сміявся.

Є відео з інстаграм, на якому Павлюк у Стамбулі обідає з міністром втікачем Злочевським і Трегубенком одразу після останніх парламентських виборів. Злочевський у розшуку ,а Трегубенко у пошуку. Що там робив представник президента?

Тепер ми публікуємо відео, на якому Павлюк таємно ходить в офіс президента через чорний хід з якимись папірцями. І заїжджає на закриту територію МВС на своєму броньованому мерседесі. Що він там робить?

Бізнесом займається чи державними питання? Або міксує за давньою українською традицією?"- зазначив журналіст Михайло Ткач.









